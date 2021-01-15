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Офис ГПУ начал уголовное производство по факту вывоза иконы из оккупированного Луганска в Боснию и Герцеговину, - МИД

Офис ГПУ начал уголовное производство по факту вывоза иконы из оккупированного Луганска в Боснию и Герцеговину, - МИД

Офис генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.

 Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

В МИД заявили, что то, что икона вывезена с украинской территории, является неоспоримым фактом.

Ранее президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, если украинская сторона докажет, что искала ее до того, как ее подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

По его словам, Украина никогда не ставила вопрос о возвращении иконы. Но, по словам Николенко, МИД Украины будет отвергать условия и ультиматумы, которые ставит Додик. "Мы ожидаем, что боснийско-Герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшему возвращению в Украину", ㅡ заявил он.

Николенко отметил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. В соответствии со ст. 7 этого документа государства-участники Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности. По требованию другого государства-участника страна должна принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Автор: 

Босния (80) икона (85) МИД (7030)


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Топ комментарии
+10
А когда откроют дела по вывезеным с оккупированых територий заводов, приборов и механизмов в рашкостан? хотя, чего это я)
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15.01.2021 21:04 Ответить
+5
Додика объявляйте в международный розыск!
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15.01.2021 21:02 Ответить
+3
ГПУ я смотрю нечем заняться !! Откройте делопроизводство за вывоз икон и другой дорогой и старинной церковной утвари с Печерской и Почаевской Лавр - фигуранты ведь все рядом, а не в Боснии и Лугандоне что фиг их достанешь ..
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15.01.2021 21:20 Ответить
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Додика объявляйте в международный розыск!
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15.01.2021 21:02 Ответить
А когда откроют дела по вывезеным с оккупированых територий заводов, приборов и механизмов в рашкостан? хотя, чего это я)
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15.01.2021 21:04 Ответить
а хіба є точні дані про то? неможливо ж побувати на місці і хочаб якийсь протокол скласти.
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15.01.2021 21:59 Ответить
ГПУ я смотрю нечем заняться !! Откройте делопроизводство за вывоз икон и другой дорогой и старинной церковной утвари с Печерской и Почаевской Лавр - фигуранты ведь все рядом, а не в Боснии и Лугандоне что фиг их достанешь ..
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15.01.2021 21:20 Ответить
Кстати,а как там крымское золото?
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15.01.2021 21:31 Ответить
https://nigroll.com/sbu-presekla-shemu-postavki-v-vsu-nekachestvennyh-***********/ СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала схему поставки частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, не соответствующих техническим условиям.
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15.01.2021 21:31 Ответить
Это может быть правда, а может нет, кто его знает... https://plus.obozrevatel.com/crime/pushilin-i-nikonorova-glavar-dnr-mozhet-sbezhat-v-rf-s-************.htm
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15.01.2021 22:01 Ответить
Украинцы счастливые люди! Они до сих пор в век высоких технологий не могут понять в каком дерьме они живут! Обидно до слёз! Повезло же родиться в Неньке!
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15.01.2021 22:22 Ответить
офіс генерального прокурора ....... так вони ж не православні і нехрещені. з якого дива вони будуть розслідувати цю справу. Для них ікона - це матеріальна складова, яка виникає після її продажу чи іншої її реалізації. Ось побачите, там за рік навіть муха не валятиметься.
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16.01.2021 11:07 Ответить
 
 