Офис ГПУ начал уголовное производство по факту вывоза иконы из оккупированного Луганска в Боснию и Герцеговину, - МИД

Офис генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

В МИД заявили, что то, что икона вывезена с украинской территории, является неоспоримым фактом.

Ранее президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, если украинская сторона докажет, что искала ее до того, как ее подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

По его словам, Украина никогда не ставила вопрос о возвращении иконы. Но, по словам Николенко, МИД Украины будет отвергать условия и ультиматумы, которые ставит Додик. "Мы ожидаем, что боснийско-Герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшему возвращению в Украину", ㅡ заявил он.

Николенко отметил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. В соответствии со ст. 7 этого документа государства-участники Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности. По требованию другого государства-участника страна должна принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

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Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.