Российского оппозиционера Павла Зеленского, отца трех детей арестовали на полтора месяца за твит
Оператора российской организации "Фонд борьбы с коррупцией" которым руководит оппозиционный политик Алексей Навальный Павла Зеленского арестовали на полтора месяца за твит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала жена Павла Зеленского, Наталья.
Она отметила: "Сегодняшний день я запомню навсегда. В 6 утра позвонили в дверь и группа фсбшников начала обыск в нашей квартире. Наличие троих детей, младшей 4, их не смутило. Они извинялись, но делали свою работу. Паша был у мамы, и туда в это же время тоже пришли с обыском. Кто ещё не знает - Паша видеооператор в ФБК.
Но пришли к нам с постановлением о возбуждении уголовного дела за экстримизм. А точнее за твит, написанный безусловно эмоционально, три месяца назад после самосожжения журналистки Ирины Славиной. Да, кто-то из вас может сказать, что в Пашиных словах есть призывы. Что так нельзя писать в нашей стране (уже здесь я бы призадумалась, а нормальна ли такая постановка вопроса?).
Ребят, это твит - слова, набранные пальцем, это буквы, это даже не выступление с трибуны. И таких (и хуже) твитов миллионы. Но уголовку заводят на единицы! И с особенным рвением заводят их на сотрудников ФБК.
Утром был обыск - а вечером Пашу отправили в СИЗО на 1,5 месяца. Я выступала в суде как свидетель, но слова про многодетного отца и кормильца растворились в воздухе.
Для контраста: мент, простреливший коленку девочке чтобы изнасиловать - сидит дома. А Паша - в сизо".
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"ЗЕленского арестовали !!!"
то того. печалька
а может это знаки ? как бы ...))) не вы поняли))) предсказания ))))
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUO_inins4_uKZziw4zLB5viUTEvLoVU-M_XbHWii5YTWOTByvoA7_TvusYnaT5dA8qqFeR1fBFNhAcsx7WlJ6mzPBkBPtxytOQjwRWnDU2QGW-qzEC3WIZEJuenE3cluQ&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3189079437858934?__cft__[0]=AZUO_inins4_uKZziw4zLB5viUTEvLoVU-M_XbHWii5YTWOTByvoA7_TvusYnaT5dA8qqFeR1fBFNhAcsx7WlJ6mzPBkBPtxytOQjwRWnDU2QGW-qzEC3WIZEJuenE3cluQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Временами я сижу, и не могу подобрать челюсть. Ну, не бывает же так. Я всегда говорю, жизнь - невероятный, фантастический сценарист. Если бы я такое написал да что я, если бы Ремарк вывел на этом один из своих романов - это была бы недопустимая в литературе примитивная пошлая помойка. А для жизни - только в путь. Вы только оцените её красоту игры. Одни тузы в колоде. Фулл хаус. Если уж жизнь сдаёт карты, то она сдаёт, будьте уверены. Замрите, демоны, смотрите, я играю.
Мы были знакомы. Все четверо. С Сталиной постоянно пересекались на акциях протеста. Она была адвокатом у задержанных и арестованных. Антитпутинизм, все дела. С Леной Костюченко мы вообще много лет проработали бок о бок в «Новой Газете». В Лидой, не помню, пересекались ли лично, кажется, пару раз сталкивались на митингах, но она была абсолютно из моего круга - она одна из немногих, кто до последнего выходила на пикеты по поддержке крымских татар и общалась со мной в фейсбуке.
Потом случился Крымнаш.
Сталина уехала головой сразу. Полностью. Напрочь. Со всеми приглашающимися - сталинизм, такую страну просрали, крым наш, госдеп, печеньки, убивать 404-лов - ну, весь набор. Я сейчас думаю, что она изначально была агентом, а на митингах играла роль, но не суть. Написала донос на Марка Фейгина и его лишили адвокатского статуса.
Лена Костюченко поехала на войну, делала потрясающие репортажи, но вернулась оттуда полнейшим розовым пони. Надо дружить, не надо стрелять по мирным кварталам, давайте пожалеем несчастно бурятского танкиста, сгоревшего на Донбассе, мир-любовь-цветочки, за что вы с Айдером так ненавидите все русское. Я много раз наблюдал такое у российских либералов. То есть, практически у всех. У 98 процентов. Они понимают, что происходит что-то не то, но принять реальность до конца не способны. Ну, то есть, они, вроде как, против зла, но принять, что именно они, их страна, их соседи, вот эта вот бабка у подъезда, тетя Валя в зеленом пальто, с которой она выросла и с которой здоровается с детского сада, учительница в школе, которая подделывает выборы, врач в поликлинике, который подсыпает «Новичок», водитель маршрутки, который ездил русских спасать, святая доктор, которая в Сирию полетела - и есть зло, полное, абсолютное, сам его базис - их мозг уже не в состоянии. И он начинает искать выход и приходит к единственному возможному решению - да, мы конечно, не правы, но и вы-то - чеченцы, украинцы, кырымлы, грузины, молдаване, американцы, нужное подставить - знаете ли, давайте откровенно… И вообще у вас дороги плохие!
Лида, как я и говорю, держалась до последнего. Вот прям лет пять-шесть продержалась. Это там невероятно долгий срок. Выходила на пикеты, писала посты в поддержку, общалась с нацпредателями и террористами. Потом, правда, прекратила. А потом усыновила мальчика с очень тяжелым ДЦП и…
И повезла его в Крым.
Ну, да. А что такого. Одной рукой защищать крымских татар, другой ездить в Крым и постить оттуда фото. И все это спокойно уживается в одном сознании.
А теперь Сталина написала на Лиду донос. За усыновление ребёнка. Тяжелейшего инвалида. И на неё завели уголовное дело.
А Лена сидит и не понимает - как же так, блин, произошло-то, а. Нормально ж сидели. Неожиданность же какая-то.
Круг замкнулся.
И превратился в арену.
Доброе утро, пони! Побежали.
Такое дело. Общаешься одной тусовочкой, спасаешь советника Рогозина Ваню Голунова, выпиваешь с Бородаем, скорбишь по Тесаку, а потом - «Донос написала моя знакомая». Вы слушаете Маяк.
Надеюсь, теперь ты поймешь, Лен, почему мы так ненавидим все русское.
Русскую Сталину. Русских следователей, которые будут вести дело. Обычных простых русских баб из опеки, которые придут изымать ребенка. Бабу Валю у подъезда, которая скажет, что так ей и надо, потаскухе американской.
Жизнь - оно такое. Оно умеет учить.
Кто написал четыре миллиона доносов…
Но ничего, ничего. Не переживайте, девчонки.
В бараке помиритесь.
Все равно вам в одном лагере сидеть.
Лиде чуть пораньше.
Сталине чуть попозже.
Но все равно окажитесь на одних нарах.
Там и продолжите свои милый спор.
Родина тебя бросит, дочка (с).
А вас предупреждали (с).
До степени смешения (с).
Ах, какой теплый декабрь (с)
В добрый путь (с).
Бегите, глупцы (с).
С пятницей (с).
Ваш Дед.
ЗЫ: Кстати, тэгните кто-нибудь Хомчака, что ли.
к сожалению
"мама, папа - люблю!!!!!!.........."
Было бы не плохо до пары... ну, вы поняли...