Российского оппозиционера Павла Зеленского, отца трех детей арестовали на полтора месяца за твит

Оператора российской организации "Фонд борьбы с коррупцией" которым руководит оппозиционный политик Алексей Навальный Павла Зеленского арестовали на полтора месяца за твит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала жена Павла Зеленского, Наталья.

Она отметила: "Сегодняшний день я запомню навсегда. В 6 утра позвонили в дверь и группа фсбшников начала обыск в нашей квартире. Наличие троих детей, младшей 4, их не смутило. Они извинялись, но делали свою работу. Паша был у мамы, и туда в это же время тоже пришли с обыском. Кто ещё не знает - Паша видеооператор в ФБК.

Но пришли к нам с постановлением о возбуждении уголовного дела за экстримизм. А точнее за твит, написанный безусловно эмоционально, три месяца назад после самосожжения журналистки Ирины Славиной. Да, кто-то из вас может сказать, что в Пашиных словах есть призывы. Что так нельзя писать в нашей стране (уже здесь я бы призадумалась, а нормальна ли такая постановка вопроса?).

Ребят, это твит - слова, набранные пальцем, это буквы, это даже не выступление с трибуны. И таких (и хуже) твитов миллионы. Но уголовку заводят на единицы! И с особенным рвением заводят их на сотрудников ФБК.

Утром был обыск - а вечером Пашу отправили в СИЗО на 1,5 месяца. Я выступала в суде как свидетель, но слова про многодетного отца и кормильца растворились в воздухе.

Для контраста: мент, простреливший коленку девочке чтобы изнасиловать - сидит дома. А Паша - в сизо".