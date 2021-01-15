Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык

"Укрэнерго" готовит план на случай массовых отключений электроэнергии, группа "слуг народа" во главе с Бужанским хочет отменить штрафы за отказ предоставлять услуги на украинском языке, Ляшко рассказал все о запрете продажи носков и презервативов, - главные новости Украины 15 января.

План веерных отключений

"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества на случай, если на складах не хватит угля во время морозов. В последний раз свет в Украине отключали таким образом в конце 90-х. После того, как план опубликовали СМИ, "Укрэнерго", СНБО и премьер-министр Шмыгаль заявили, что на самом деле электричество отключать не планируют. Глава правительства признал, что угля на складах ТЭС мало. Но заверил, что ситуацию удастся выправить благодаря запуску двух блоков АЭС.

"Газовые" страсти

И.о. министра энергетики Юрий Витренко утверждает, что российские агенты запускают волну возмущения его словами о необходимости разблокировать экспорт газа из России независимыми добытчиками. Он утверждает, что для Украины это - "вопрос десятков миллиардов долларов", а России, наоборот, невыгодно.

В разных регионах Украины продолжаются протесты против роста цен на газ. На Харьковщине за день состоялись 13 акций, в двух населенных пунктах люди перекрывали трассы. На Майдан в Киеве протестующие вышли под лозунгом "Нехай палають палаци".

Бужанский против штрафов за отказ обслуживать на украинском

Группа "слуга народа" во главе с нардепом Бужанским требуют срочно рассмотреть их законопроект об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания. Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.

Дубинский хотел созвать "слуг народа", те отказались

Нардеп Дубинский обратился к руководству фракции "Слуга народа" с призывом как можно скорее собрать срочное заседание и рассмотреть вопрос о наложенных на него США санкциях. Он хотел пояснить коллегам, что стал жертвой "грязной провокации со стороны непорядочных оппонентов". Глава фракции Арахамия ответил, что фракция по этому поводу собираться не будет.

Ляшко о носках и презервативах

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Ляшко пояснил, что носки в магазинах запретили продавать по требованию самих представителей бизнеса. По его словам, это сделали, чтобы не ставить магазины, торгующие только промышленными товарами, в невыгодное положение по сравнению с супермаркетами, где продается все.

О продаже презервативов он высказался так: "Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы". А после уточнил, что средства контрацепции никто продавать не запрещал.