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Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык

Главные новости дня 15 января:

"Укрэнерго" готовит план на случай массовых отключений электроэнергии, группа "слуг народа" во главе с Бужанским хочет отменить штрафы за отказ предоставлять услуги на украинском языке, Ляшко рассказал все о запрете продажи носков и презервативов, - главные новости Украины 15 января.

План веерных отключений

"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества на случай, если на складах не хватит угля во время морозов. В последний раз свет в Украине отключали таким образом в конце 90-х. После того, как план опубликовали СМИ, "Укрэнерго", СНБО и премьер-министр Шмыгаль заявили, что на самом деле электричество отключать не планируют. Глава правительства признал, что угля на складах ТЭС мало. Но заверил, что ситуацию удастся выправить благодаря запуску двух блоков АЭС.

"Газовые" страсти

И.о. министра энергетики Юрий Витренко утверждает, что российские агенты запускают волну возмущения его словами о необходимости разблокировать экспорт газа из России независимыми добытчиками. Он утверждает, что для Украины это - "вопрос десятков миллиардов долларов", а России, наоборот, невыгодно.

В разных регионах Украины продолжаются протесты против роста цен на газ. На Харьковщине за день состоялись 13 акций, в двух населенных пунктах люди перекрывали трассы. На Майдан в Киеве протестующие вышли под лозунгом "Нехай палають палаци".

Бужанский против штрафов за отказ обслуживать на украинском

Группа "слуга народа" во главе с нардепом Бужанским требуют срочно рассмотреть их законопроект об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания. Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.

Дубинский хотел созвать "слуг народа", те отказались

Нардеп Дубинский обратился к руководству фракции "Слуга народа" с призывом как можно скорее собрать срочное заседание и рассмотреть вопрос о наложенных на него США санкциях. Он хотел пояснить коллегам, что стал жертвой "грязной провокации со стороны непорядочных оппонентов". Глава фракции Арахамия ответил, что фракция по этому поводу собираться не будет.

Ляшко о носках и презервативах

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Ляшко пояснил, что носки в магазинах запретили продавать по требованию самих представителей бизнеса. По его словам, это сделали, чтобы не ставить магазины, торгующие только промышленными товарами, в невыгодное положение по сравнению с супермаркетами, где продается все.

О продаже презервативов он высказался так: "Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы". А после уточнил, что средства контрацепции никто продавать не запрещал.

Автор: 

Тарифы на газ (352) электроэнергия (772) Витренко Юрий (378) Ляшко Виктор (1366) Дубинский Александр (430) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+22
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1707
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15.01.2021 22:05 Ответить
+14
Пащадітє жєнщін іради!

Главные новости дня 13 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1480
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15.01.2021 22:02 Ответить
+14
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4822
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15.01.2021 22:08 Ответить
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Пащадітє жєнщін іради!

Главные новости дня 13 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1480
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15.01.2021 22:02 Ответить
Скажіть хто небуть цій депутатші, хай сипне нафталіну туди, звідки витягла свою маску😁
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15.01.2021 22:03 Ответить
Ой, а хто ж це вигадав, Ліза? Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 559
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15.01.2021 22:07 Ответить
Презервативы запретили продавать носки.
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15.01.2021 23:09 Ответить
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 1107
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15.01.2021 23:52 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 1707
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15.01.2021 22:05 Ответить
вже повний, та ще не песець

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9729
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15.01.2021 22:18 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 5845
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15.01.2021 22:07 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4822
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15.01.2021 22:08 Ответить
https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене https://twitter.com/nepozormene @nepozormene https://twitter.com/nepozormene/status/1350069885179723777 7 ч

Я немогла з вами не поділитися цим.
Зелена свинособака

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 2245
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15.01.2021 22:24 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 4435
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15.01.2021 22:10 Ответить
... це ще землетрусів з 1928 не було, але касаби підземну воду викачують - і таки настараються

https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



Якщо люті морози таки прийдуть, то Господь може і з цього користь нам зробити: покрити Азовське море льодом, а коли потеплішає - створити тороси і спрямувати їх рушійну силу в бік окупаційного мосту під Керч. Коли по мосту проїжджатиме потяг в 20 вагонів з солдатнею як цапів, а під містом - баржа із їх технікою
Чим більше з нас про це мріятиме, тим більше шансів на виконання бажань.
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15.01.2021 22:11 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9738
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15.01.2021 22:13 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 6670
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15.01.2021 22:11 Ответить
Точно, - эпоха безглуздых ограничений.
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16.01.2021 07:28 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 5863
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15.01.2021 22:14 Ответить
ніхрєна не буде. русскохромосомні вже підготуватились. https://strana.ua/articles/analysis/311738-chto-delat-esli-zastavljajut-sobljudat-jazykovoj-zakon.html
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15.01.2021 22:34 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1350162793866153986 46 мин

Персональний дизайн шкарпеток для цієї брудної потвори.

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 9145
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15.01.2021 22:15 Ответить
Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 6710
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15.01.2021 22:15 Ответить
не терпится гундяю...пристраивает уже *****

Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык - Цензор.НЕТ 25
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15.01.2021 22:18 Ответить
В истории христианства мне известен только ОДИН такой случай: святитель ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, которого мы прославляем 14 января, был причислен к лику святых вскоре после дня смерти, ни у кого не было сомнений в его святости уже при жизни.
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15.01.2021 22:47 Ответить
тут самое интересно,шо при живом то такие слова...
-"мы с нетерпением ждем этого светлого дня".
по моему гундяй достоин как минимум соловков...а то и кола
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15.01.2021 22:53 Ответить
Той випадок коли :
- дав Бог язика , та не дав розуму ...
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16.01.2021 00:08 Ответить
На все Воля Божья. Человеческие желания и пожелания другим людям заканчиваются в земной жизни, дальше - вершатся Суд и определение Божие о человеке. Мы лишь можем гадать и предполагать. Но "Ин Суд Божий, ин суд человеческий". Хоть у меня лично этот персонаж симпатий не вызывает...
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16.01.2021 07:24 Ответить
5 блок Запорожской АЭС пустили, но 23.01.21 должны остновить 1 блок в плановый ремонт.
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15.01.2021 22:21 Ответить
Не кажіть ...
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16.01.2021 00:08 Ответить
Жалуйтесь в МАГАТЭ. Они заковыряли с этими плановыми ремонтами.
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16.01.2021 06:00 Ответить
при чем тут МАГАТЭ? Ты не в теме. Плановые ремонты должны проводиться по графику.
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16.01.2021 17:22 Ответить
Они и делаются по графику.
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16.01.2021 18:15 Ответить
А при чем тут "Они заковыряли с этими плановыми ремонтами"?
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16.01.2021 18:59 Ответить
А при чем тут твой первый комментарий, что с 23-го 1 блок в ремонте?
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16.01.2021 20:05 Ответить
Глава правительства признал, что угля на складах ТЭС мало. Но заверил, что ситуацию удастся выправить благодаря запуску двух блоков АЭС.Источник: https://censor.net/ru/n3242135
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17.01.2021 15:02 Ответить
ты умных людей цитируешь, уважаю такое
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17.01.2021 17:13 Ответить
Вообще не в тему.
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17.01.2021 18:30 Ответить
https://twitter.com/viatrovych

https://twitter.com/viatrovych Volodymyr Viatrovych https://twitter.com/viatrovych @viatrovych https://twitter.com/viatrovych/status/1350067180742848512 7 ч

Лікар, який допоможе наркоману «злізти з голки» - добрий лікар.
Як назвати його, якщо він раптом знову пропонує вколотися, бо тепер можна колотися за знижкою?
Юрій Вітренко заявив про можливість закупівлі газу у Росії.
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15.01.2021 22:25 Ответить
Клоуны таки сами себя закопают.
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15.01.2021 22:27 Ответить
Вообще-то это с одного и того-же сайта. ЦЕНЗОР.НЕТ называется...
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 788
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15.01.2021 22:29 Ответить
ти коли скін робиш,хоч би дати додавав.
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15.01.2021 22:35 Ответить
Пожалуйста, мне не жалко...
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 6841
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15.01.2021 22:43 Ответить
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 6782
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15.01.2021 22:44 Ответить
Одна заява по іншій , що-ж вам ще сказать , попереджує влада ...
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16.01.2021 00:10 Ответить
"Веєрних отключал" не планується, в разі коли морози довго не протримаються, так казали
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16.01.2021 16:58 Ответить
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 7487"
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15.01.2021 22:36 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.01.2021 22:37 Ответить
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 9896"
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15.01.2021 22:37 Ответить
Чому немає жодної новини про тиск нацради з радіо та ТВ на телеканал "Прямий" ?
Журналісти Патріотичні України мають підтримувати один одного!
Слідкуйте на ю-тубі за подіями.
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15.01.2021 22:40 Ответить
Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову - Цензор.НЕТ 671
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15.01.2021 22:49 Ответить
#уки у себя отключите отопление при морозе -15. У людей электроотопление. #идарасы конченые.
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16.01.2021 09:26 Ответить
 
 