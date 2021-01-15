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В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого спасатели разыскивали с 14 января, - ГСЧС (обновлено)

В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого спасатели разыскивали с 14 января, - ГСЧС (обновлено)

В Карпатах, волонтеры, которые помогали спасателям ГСЧС, нашли заблудившегося туриста из Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившийся турист-львовянин найден в районе полонины Струнга", - говорится в сообщении.

Сейчас найденый турист находится в безопасном месте, состояние его здоровья удовлетворительное.

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На встречу волонтерам двигаются спасатели на вездеходе "Богун", которым в дальнейшем заблудившийся львовянин будет доставлен в ближайший населенный пункт.

Напоминаем, спасатели с 14 января занимаются поиском 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван в Карпатах.

Как сообщает Zaxid.net, волонтеры добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах обнаружили заблудившегося туриста в полукилометре от границы на румынской стороне. У него обморожение конечностей.

25-летний львовянин Стефан сам пошел в поход на гору Поп-Иван (1936 м). Днем 14 января был сильный снегопад, который дал прирост снега более 50 см. Турист потерял ориентир и заблудился. Вечером к волонтерам позвонил его друг, сбросил приблизительные координаты заблудившегося и попросил помощи поисковой группы. Также львовянин сам позвонил спасателям.

"Он рассказал, что его засыпает снегом, болит нога, два раза он откапывал свою палатку от снега, так как такие сильные снегопады ломают палатку. В 10 вечера два волонтера на скитуре (горные лыжи, на которых можно ходить) отправились на поиски ", - рассказал один из волонтеров. 

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Заблидившегося Стефана нашли за 2-3 часа где-то в полукилометре от границы на румынской стороне. "Нашли туриста по свету его фонарика уже без палатки, он тяжело передвигался. Наши ребята обыскали его рюкзак, выбросили все лишнее, чтобы облегчить его. И начали транспортировать его на пластиковой акье (эвакуационные носилки, скользящие по снегу). Около 7 утра они были на хребте горы Поп Иван. С помощью 40-метровой веревки и альпинистского снаряжения спускали его вниз. Около 6:00 вечера 15 января его доставили в горное убежище", - говорится в сообщении.

У туриста есть признаки обморожения на пальцах ног и рук. Его согрели, состояние мужчины не критичное, теперь спасатели его должны транспортировать в медучреждение.

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Автор: 

Карпаты (306) спасатели (209) ГСЧС (5051) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+17
этого мальчика пора смывать в унитаз истории
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15.01.2021 22:20 Ответить
+11
спасателям слава! не зря свой хлеб едят, в снегу по пояс выбороли своего туриста
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15.01.2021 22:12 Ответить
+9
Расскажет внукам, каким балбесом безбашенным был в молодости
А корешам,как с острогой ходил на карпатского медведя
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15.01.2021 22:19 Ответить
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ну вот...а его уже в Румынии искать хотели...
молоток! живой, поросенок!!!
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15.01.2021 22:09 Ответить
контрабас отнёс и вернулся )
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15.01.2021 22:44 Ответить
ну хоть спасатели поимели туриста в свои опытные руки )
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15.01.2021 22:09 Ответить
подснежная ловля на туриста
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15.01.2021 22:10 Ответить
спасателям слава! не зря свой хлеб едят, в снегу по пояс выбороли своего туриста
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15.01.2021 22:12 Ответить
я не понял, волонтеры или спасатели?
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15.01.2021 22:13 Ответить
повилазило? "... туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, ..."Источник: https://censor.net/ru/n3242136
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15.01.2021 22:26 Ответить
этот маланчик? не?
В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого разыскивали с 14 января, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1994
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15.01.2021 22:16 Ответить
этого мальчика пора смывать в унитаз истории
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15.01.2021 22:20 Ответить
Этого бы волонтеры не искали.
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15.01.2021 23:39 Ответить
Ви навіщо на фоні замку Любарта розмітили це непорозуміння? Для мене, як лучанина- це образа.
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16.01.2021 01:32 Ответить
Расскажет внукам, каким балбесом безбашенным был в молодости
А корешам,как с острогой ходил на карпатского медведя
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15.01.2021 22:19 Ответить
він одійшов за цигарками у найближчий снігур? чи відлити?
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15.01.2021 22:28 Ответить
турист не мамонт, турист не вымрет
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15.01.2021 22:24 Ответить
Молодцы.спасли человека
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15.01.2021 22:29 Ответить
Хлопу дуже пощастило. Одному взимку туди лізти - то повне безумство навіть для дуже досвідченого і спорядженого. Отримав травму, потрапив у лавину, поморозився, знесилів і відсутній зв'язок з рятувальниками - шансів вибрести в цивілізацію мало.
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15.01.2021 23:09 Ответить
Slava Bogu !
Respect volonteram !
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15.01.2021 23:35 Ответить
А где пограничники на дронах с инфракрасными камерами? Ходит-бродит по границе, никому дела нет.
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16.01.2021 06:51 Ответить
Волонтери-рятувальники. Що сказати?-Хлопці зі сталевими яйцями. І що характерно, без імен, мабуть, задля адреналіну. Бійці. Цей хлопчик повинен їх до смерті горілкою поїти.
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16.01.2021 07:11 Ответить
Хорошо, конечно, только, жаль, что не тот мальчик потерялся.
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16.01.2021 07:25 Ответить
Счастливчик. Говорят что дуракам везет, вот этому ооочень повезло.
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16.01.2021 13:03 Ответить
признаки обморожения - повезет ему если не отрежут пальцы ног
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11.03.2021 22:11 Ответить
 
 