В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова, которого спасатели разыскивали с 14 января, - ГСЧС (обновлено)

В Карпатах, волонтеры, которые помогали спасателям ГСЧС, нашли заблудившегося туриста из Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившийся турист-львовянин найден в районе полонины Струнга", - говорится в сообщении.

Сейчас найденый турист находится в безопасном месте, состояние его здоровья удовлетворительное.

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На встречу волонтерам двигаются спасатели на вездеходе "Богун", которым в дальнейшем заблудившийся львовянин будет доставлен в ближайший населенный пункт.

Напоминаем, спасатели с 14 января занимаются поиском 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван в Карпатах.

Как сообщает Zaxid.net, волонтеры добровольного спасательно-поискового поста в Мармаросах обнаружили заблудившегося туриста в полукилометре от границы на румынской стороне. У него обморожение конечностей.

25-летний львовянин Стефан сам пошел в поход на гору Поп-Иван (1936 м). Днем 14 января был сильный снегопад, который дал прирост снега более 50 см. Турист потерял ориентир и заблудился. Вечером к волонтерам позвонил его друг, сбросил приблизительные координаты заблудившегося и попросил помощи поисковой группы. Также львовянин сам позвонил спасателям.

"Он рассказал, что его засыпает снегом, болит нога, два раза он откапывал свою палатку от снега, так как такие сильные снегопады ломают палатку. В 10 вечера два волонтера на скитуре (горные лыжи, на которых можно ходить) отправились на поиски ", - рассказал один из волонтеров.

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Заблидившегося Стефана нашли за 2-3 часа где-то в полукилометре от границы на румынской стороне. "Нашли туриста по свету его фонарика уже без палатки, он тяжело передвигался. Наши ребята обыскали его рюкзак, выбросили все лишнее, чтобы облегчить его. И начали транспортировать его на пластиковой акье (эвакуационные носилки, скользящие по снегу). Около 7 утра они были на хребте горы Поп Иван. С помощью 40-метровой веревки и альпинистского снаряжения спускали его вниз. Около 6:00 вечера 15 января его доставили в горное убежище", - говорится в сообщении.

У туриста есть признаки обморожения на пальцах ног и рук. Его согрели, состояние мужчины не критичное, теперь спасатели его должны транспортировать в медучреждение.

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