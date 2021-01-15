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И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов

И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов

Украине, несмотря на дефицит электроэнергии, удастся в ближайшее время избежать веерных отключений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью медиакомпании Deutsche Welle сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.

По его словам, это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий. "У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", - продолжил Витренко.

Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал прошлого года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций. По его словам, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, который планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии. ДОКУМЕНТ

Он добавил, что Украина должна стать частью большой европейской энергосистемы, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Относительно цен на газ для населения Витренко отметил, что правительство решило снизить их для бытовых потребителей с 1 февраля.

"По результатам мониторинга рынка природного газа было выявлено, что большая часть поставщиков - региональные снабженческие компании - фактически злоупотребляют своим доминирующим положением", - констатировал исполняющий обязанности министра. "В качестве временной карантинной меры правительство решило ограничить предельную цену поставки газа населению", - заметил Витренко.

По его словам, этот шаг можно считать рыночной мерой, поскольку правительство не обязует никого поставлять газ по такой цене, а потребители смогут покупать голубое топливо у "Нафтогаза". Витренко добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль

Автор: 

электроэнергия (772) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+28
Погубить работающие АЭС с дешевой электроэнергией, чтобы покупать дорогую у Ахметова или в Роисии+Беларуси.
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15.01.2021 22:35 Ответить
+20
Можна жити й без мозку! Доказано 73-ма відсотками одноклєточних.
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15.01.2021 22:34 Ответить
+18
Довыбирались безмозглые.
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15.01.2021 22:37 Ответить
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https://twitter.com/freeukrman

https://twitter.com/freeukrman ДревляниН https://twitter.com/freeukrman @freeukrman https://twitter.com/freeukrman/status/1350041621476347904 9 ч

Докерувалась влада Зеленського за 2 роки до такого, що в енергетиці повна жопа.
Да така, що на повному серйозі йде мова про графіки обмеження та аварійного відключення споживачів від електроспоживання.

И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 3619
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15.01.2021 22:32 Ответить
Погубить работающие АЭС с дешевой электроэнергией, чтобы покупать дорогую у Ахметова или в Роисии+Беларуси.
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15.01.2021 22:35 Ответить
Только наличие атомной генерации спасло Украину от энергетического краха в 14-15 х годах. Сейчас слуги спешно исправляют этот недочет.
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15.01.2021 22:41 Ответить
сынок полная копия своей ..бнутой мамашки жаль что ее тварь гранатой только посекло оооочччеееень жаль...
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15.01.2021 22:43 Ответить
Так погубить же и была задача.
Нужно перекачивать бабло в нужные карманы.
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15.01.2021 22:56 Ответить
нужна висилиц
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15.01.2021 22:39 Ответить
побольше
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15.01.2021 22:39 Ответить
Надто фарисейськими бачаться заяви нинішнього в.о. міністра енергетики і колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка. На попередній посаді він енергійно відстоював принцип ринкового ціноутворення, ба більше - лобіював прив'язку ціни на газ до його вартості на європейських газових біржах. При цьому ігнорувався той факт, що Україна видобуває 20 млрд кубометрів власного газу і його собівартість в рази нижча, ніж ціна імпортного газу та його доставки.
Натомість https://www.facebook.com/100007211555008/videos/2394761580774204/ на новій посаді Вітренко розвернувся на 180 градусів . І тепер пропонує, по-перше, відновити обов'язкові продажі газу «Нафтогазу» для потреб населення - як це було до запровадження ринку. А по-друге, запровадити схему «хаб мінус», тобто виключити з ціни вартість транспортування газу через територію України до європейської біржі, де він придбаний для споживання в Україні. Таку ціну, на думку Вітренка, слід фіксувати на рік і щорічно переглядати. За його розрахунками, «Нафтогаз» міг би продавати в січні газ по 5,9 грн за кубометр, що значно нижче від середньозваженої ціни газзбутів - 9,6 грн.
Така схема з регулюванням ціни справді могла б знизити ціни на газ - зрештою, за подібною моделлю «Нафтогаз» забезпечував населення раніше. Втім, не факт, що вона буде прийнята - адже це множить на нуль результати багаторічних переговорів України з МВФ та Євросоюзом щодо запровадження повноцінних ринкових взаємовідносин у газовій сфері (саме їх свого часу активно просував Вітренко). По-друге, «Нафтогаз», яким керує колишній соратник, а нинішній ворог Вітренка Андрій Коболєв, аж ніяк не радіє перспективам відновлення регульованих, а не ринкових цін для населення. Там пропонують іншу модель - мовляв, хай газзбути публікують тариф одразу на рік, щоб населення заздалегідь знало, на що чекати. Зрозуміло, що від цінового шоку ця пропозиція не рятує. Зазначимо, що повернення до регулювання ціни на газ означає зростання корупції в цій сфері і крадіжок газу, який під виглядом "газу для населення" продаватимуть дорожче підприємцям. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main
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15.01.2021 22:41 Ответить
ну 2 дня назад НАБУ вставили в 5 точку Ахметке по самое гланды отменив незаконное прекращение уголовного дела (закрытие) Роттердам+++ по газу они придумали Дюссельдорф газ хаб + внутри страны уже прикрутили хаб минус и кто придумывает все эти схематозы ДТЕК имени Наперстка... с Роттердамом они сами себя высекли причем в расчетах что всучили и уболтали или купили решение НКРЕКП... а именно уголь марки Г занимает ничтожный процент от общей массы где то 300 тысяч тонн на 2 5 миллионов тон всего уголька добываемого в стране так вот в расчеты они обосновали Роттердам + доставка угля из ЮАР море 300 тысяч тонн.... а на деле формулу на 300 тысяч натянули на весь уголь- который добывается в Украине и даже из России он никак не мог ехать морем через морской порт..Роттердам и тут кстати вопрос почему из ЮАР по факту уголь выгружали в Южном и Одесских торговых портах и каким боком Роттердам ко всей этой лабуде??!!если по углю в Европе кластером выступает Ганновер Германия??!!....
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15.01.2021 22:50 Ответить
https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1350170918639833088 1 ч

"Блокада Донбасу" в 2017 затівалась бенею для того, щоб переключити ТЕС з ахметовського вугілля на свій мазут.
Оці всі садові, парасюки, геруси, сімьони, оцей *********** сирок лобіював інтереси бабушкі, прикриваючись звільненням полонених.
Аж тут бабушкіни птєнци прийшли до влади))
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15.01.2021 23:02 Ответить
Де в тексті написано про наміри "аварійного відключення споживачів"?
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16.01.2021 09:39 Ответить
Можна і без світла жити! Тільки не ПОРОШЕНКО!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 22:33 Ответить
Можна жити й без мозку! Доказано 73-ма відсотками одноклєточних.
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15.01.2021 22:34 Ответить
Так как раз при Порошенко подняли тарифы в 10 раз и при Порошенко ввели эти Наблюдательные советы которые сейчас грабят украинцев
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15.01.2021 22:45 Ответить
Голубая луна всєму віной, Боря! 😁
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15.01.2021 22:48 Ответить
🤣🤣🤣 карета старая... кольоса гнутиє... а нам всьо пофігу, ми іпонутиє...
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15.01.2021 22:33 Ответить
Обязанности министра энергетики Юрий Витренко."Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.Что ж ты (нех слово по вкусу) продаешь электроэнергию в Молдову?
Почему ты делаешь предложение закупать газ у русского гитлера?
По той же причине, что Кравченко предлагает гитлеру воду в Крым?
Сколько вы все стоите в базарный день?
Все вы заслужили полный блэкаут по жизни...
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15.01.2021 22:34 Ответить
скажу больше проект который готова была финансировать Европа, **** и так далее о строительстве линии ЛЭП чтобы соединить Бурштынский энерго-остров со всей Украиной Ахметов зарубил на корню.... там он беспредельничает по полной гоня всю энергетику в Европу а внутри страны продает ее дороже чем ее гнать например из Канады...
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15.01.2021 22:42 Ответить
Доруководились...
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15.01.2021 22:35 Ответить
Довыбирались безмозглые.
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15.01.2021 22:37 Ответить
Думаю, мы сможем без труда нарастить поставки электроэнергии в этот трудный период.
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15.01.2021 22:36 Ответить
ПНХ - ПОСТАЧАЛЬНИК СРАНИЙ.
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15.01.2021 22:39 Ответить
Смокчи мовчки у свого диктатора.
Я б взагалі нічого не купляв у Білорусі, поки це не країна, а шістка росії.
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17.01.2021 00:43 Ответить
Звиздец, зелень докерувалась до полной разрухи всего за полтора года.
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15.01.2021 22:37 Ответить
А куди ж поділась енергія яку виробляють АЕС? Чи вони у нас тільки людей труять?
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15.01.2021 22:38 Ответить
А куда она делась?
Сейчас работает 12 из 15 энергоблоков АЭС, три энергоблока в плановом ремонте.
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16.01.2021 04:31 Ответить
Если повесить Коболева и Витренко на железный крюк нанзав их через живот то они раскажут перед смертью всю схему кто грабит Украинцев .
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15.01.2021 22:38 Ответить
і геруса.
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15.01.2021 22:41 Ответить
От хотим развиваться быстрее до нам бы выжить всего за полтора года. Грустный рекорд зебилов.
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15.01.2021 22:39 Ответить
о каком дефиците речь? выработка та же, производство- упало...
да её девать некуда !!!
и это с учётом того что её потери уже где-то под 30 % !!!
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15.01.2021 22:39 Ответить
Довели страну,мрази зеленые...
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15.01.2021 22:39 Ответить
ну оближи по теме,раз так хочется
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15.01.2021 22:57 Ответить
При Порошенко була така срака в країні? Хоч натяк був на відключення веєрні електроенергії?
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15.01.2021 22:46 Ответить
На питання відповідь надай. А стосовно хто кого куди привів, просто перечитай програму передвиборчу твого блазня, та передивись дебати на стадіоні. Все ж було так легко, метати бісер перед бидлом.
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15.01.2021 22:55 Ответить
Да. В 15 году была такая же ситуация, после которой и появился Роттердам+, веерных отключений не случилось тогда. А сейчас посмотрим.
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16.01.2021 04:36 Ответить
Нет. Не было. Вы лжете. Украина была в состоянии войны в 2015 году. Шли боеые действия часть Украины была под оккупацией и был большой небаланс, но не было таких долгов, не было отключени блоков АЭС.
Скажу больше, сейча дог перед производителями, за год стал в три раза больше чем за все 20 лет существования Энергоринка.
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16.01.2021 09:49 Ответить
Т.е. это при Порошенко у нас опять заговорили о поставках газа из Раши? Т.е. это при Порошенко у нас был такой звиздец в энергетике и рекордные цены на газ, электрику, отопление и т.д. И это при Порошенко у нас стали брать за доставку? Как же мы получали все до этого? Прямо чудеса.
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15.01.2021 22:51 Ответить
думаю Витренко нужно пройти без проблем накуй
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15.01.2021 22:40 Ответить
Так це ще пару місяців тому ,до нього вграли атомні електростанції зелені мразі
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15.01.2021 22:51 Ответить
Эти суки за полтора года угробили Украину.
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15.01.2021 22:41 Ответить
Нє, нє. Це в більшості "досягнення" мудрого наріду! Дивіденди повинні бути щедрими. Щоб кармани розірвало, і на хліб не помістилось...
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15.01.2021 22:45 Ответить
Ага, начни веерные отключения. Зелёные подонки пропеллером вылетят из Украины
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15.01.2021 22:41 Ответить
Вы видимо "снесун"?
Быдло настроено глотать.
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16.01.2021 00:23 Ответить
не глотатель и не диванный точно
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16.01.2021 03:08 Ответить
Ага, кресельный)))
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16.01.2021 03:15 Ответить
Докерувалися блазні...
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15.01.2021 22:42 Ответить
а вот если б киловатт был бы по 5 грн...тогда б на всех хватило??? да???
думаю дворцам и их бохоподобным хозяивам жизни блекауты не грозят...
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15.01.2021 22:43 Ответить
Прийде весна сажати будемо, доречі ось дуже популярний в минулому метод садіння злочинцівИ.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 2827
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15.01.2021 22:45 Ответить
Він наче гопака танцює.
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16.01.2021 02:39 Ответить
https://turchynov.com/blog/details/energetichnij-kolaps-yak-tehnologiya-zradi-i-kapitulyaciyi Енергетичний колапс, як технологія зради і капітуляції

И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 8354
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15.01.2021 22:48 Ответить
Нужно сделать по 3.20 за Квт чтобы зевыродки в полной мере наслаждались зелёной энергией
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15.01.2021 22:50 Ответить
Украинцы бесхребетные терпилы и поэтому ничего не измениться в лучшую сторону! 400 лет так!!!! И меня угораздило родиться в Неньке!
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15.01.2021 22:50 Ответить
https://twitter.com/ligovs

https://twitter.com/ligovs Ronin



"Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це список серіалів "Квартал-95", проданих до Ф в 2020-му р. А є ще тб-шоу, концерти Бізнес на крові процвітає.Руні подобаються жарти, котрі "хохлів" принижують.
Але то не "Рошен", то нашим манкуртам очі не муляє


И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 354
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15.01.2021 22:52 Ответить
Три года до его пересиденства я не мог смотреть эту потвору!
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15.01.2021 22:54 Ответить
И.о.гражданина страны, и.о. сына, и.о. министра, и.о. человека, и.о. совести, и.о. и.о......
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15.01.2021 22:53 Ответить
витренко, в случае дефицита э/э - подключи страну к резервному генератору дворца ахметова в плютах !
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15.01.2021 22:57 Ответить
А ЗЕлохам дуже подобається.
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 4388
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15.01.2021 23:01 Ответить
Откуда у вас уголь на тэс будет если вы за него не платите? А ещё три года юмористам править
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15.01.2021 23:02 Ответить
Звідки взявся дефіцит ??👹👹👹
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15.01.2021 23:02 Ответить
прорашистские "зе слуги" создают дефицит по указанию куйла для того.что бы Украине снова натянуть рашистскую енергетическую удавку
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15.01.2021 23:05 Ответить
блэкаут, локдаун, школа он-лайн - новые термины дипильные и новые реалии от вовочки..
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15.01.2021 23:07 Ответить
не волнуйтесь, не отключат. А если и отключат, то не во время выступления рабиновича по тв. Его выступления пропустить вам не позволят
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15.01.2021 23:08 Ответить
Нас можно поздравить со старым "Новым" 2010 годом! Пришла эпоха пахла (кровосиси), зарплату уже начали у бюджетников задерживать, блекаут на носе =) с Крыма прилетела, что дальше таваризчи зЕлохи73%??? Ведь, именно вы соучастники этого грабежа, не звиздите что вас обманули!!! Скоро и язЕлох, на международной арене будет нерукопожатым, как и проффесионал головных уборов...
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15.01.2021 23:08 Ответить
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 1607И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 2482

Вторник добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона. Источник: https://censor.net/ru/n3242142
Ну вы типа понялиИ.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 1563 - по пятницу включительно, затронет субботу фактически до воскресенья.
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15.01.2021 23:08 Ответить
Вначале отключают електростанции а потом жалуются что електроенергии не хватает. Ощущение что измываются и проверяют предел терпения у людей.
Как бы народ не взял управление в свои руки.
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15.01.2021 23:13 Ответить
И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов - Цензор.НЕТ 4845
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15.01.2021 23:13 Ответить
Не вистачає вугілля, а у нас шахти закривають.
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15.01.2021 23:13 Ответить
То зЕлохи мозок "вугіллям" називають!
Кацапощелепні, що зробиш...
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15.01.2021 23:26 Ответить
Припухший звиздюк. Какой блекаут? Блекаут тебе скоро будет, урод мордатый.
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15.01.2021 23:15 Ответить
панове, а вы уверены, что в Крым э/э не поставляют ???
ведь крысакам надо воду топить, пока снег на Ай-Петри )))
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15.01.2021 23:17 Ответить
Скільки ел.енергії Україна добуває, потребує і скільки продає за кордон? В Крим ел.енергію не поставляємо, на Донбас також + зелена енергетика і не хватає в України енергії? Може досить дурити народ? Експорт електроенергії України за 2020 рік... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/668990/
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15.01.2021 23:22 Ответить
Не, ну вы слышали поца - "надеемся что СЛЕДУЮЩУЮ неделю мы пройдем без блэкаутов !" - та если это произойдет то мы с тебя сделаем Блэка с аутом в оппе..
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15.01.2021 23:26 Ответить
женіть цю панянку, що готує віялові відключення електроструму
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15.01.2021 23:26 Ответить
могут ли клоуны отключать рубильники ?
нет, клоуны могут только включать ... дурака !
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15.01.2021 23:26 Ответить
Такое впечатление, что у "95"-го всё идёт по плану! И Крым с лугандоном вернётся в Югозападный украинский округ расиськой *********!
А главное что? Что бы не стреляли, ну а расстрелы, не в счёт...
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15.01.2021 23:37 Ответить
Министр не уверен, он надеется! Интересно, а в чем же все-таки он уверен?
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15.01.2021 23:41 Ответить
Зупинили атомні електростанції навмисно,щоб зробити дефіцит е/е в країні і щоб потім купувати її у РФ.
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16.01.2021 00:08 Ответить
В нас нема недостатку в газі, електриці чі у вугіллі. Ці падли нагнітають паніку щоб ми знову все купляли в рашці !!! 8 атомних блоків, купа газу в підземних сховищах. Хтось вірить що ми загинаємося??? Це саботаж на державному рівні і державна зрада !!! (с)
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16.01.2021 00:15 Ответить
Які 8? Тільки на ЗАЕС 6 блоків, а загалом 15.
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17.01.2021 00:34 Ответить
Головне не дати ворогам втекти з України. Народ з ними розбереться своїм судом.
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16.01.2021 01:11 Ответить
Зима только началась, а на складах уже нет угля?
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16.01.2021 01:37 Ответить
а шо і шишкам відключатимуть? тому ВИ пройдете без блекауту, а ось смертні - будуть з ним!
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16.01.2021 02:34 Ответить
Меньше, чем за 2 года, ЗЕлеными ублюдками сделано:
- изнасилована Конституция;
- узурпированы все ветви власти;
- уничтожена экономика;
- уничтожено производство;
- уничтожены все реформы, начатые до них;
- уничтожены энергорынок и энергетика;
- уничтожен газовый рынок;
- полным ходом уничтожается ВСУ;
- полным ходом уничтожается энергонезависимость от РФ.

А теперь, зебилы, сидите в темноте без свечей, носков, денег в локдауне.
Следующий этап - продукты по карточкам и гривны в рулонах.

Здравствуй Венесуэла!!!
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16.01.2021 02:34 Ответить
Отмена безвиза, что бы от покращення сбежать никто не смог
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16.01.2021 08:35 Ответить
Це синочок конотопськоі відьми Вітренко?

Ну, як відомо: яблуко від бярози далеко не падає.
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16.01.2021 03:03 Ответить
Докерувалися зебилы!
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16.01.2021 05:16 Ответить
Айяяй, а кто это сделал всех нас вместе?
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16.01.2021 08:34 Ответить
В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів - Цензор.НЕТ 981
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16.01.2021 09:07 Ответить
а який прибуток закладений в цих тарифах, а яка маржа?! і по якій ціні закуплений газ влітку?! чому про це ніхто не говорить....яка рашка?! забули яквони краном кожен рік крутили , знов 73%
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16.01.2021 09:59 Ответить
І ще при практично плюсовій температурі в грудні - 1300 грн за опалення 50м2, всі говорять про утеплення, а де лічильники в радянських будинках з вертикальним розведенням, нам вішають лапшу пронеможливість, а в східній Європі вже давно всі будинки перевели на індивідуальні лічильники - ось це і є економія, але це не вигідно фірташам і ім подобним
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16.01.2021 10:03 Ответить
А он мне нравится!
Единственный из всего зеделенского Кабивета министров, которым может вменяемо говорить!
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16.01.2021 10:33 Ответить
ЗЕ лечит своих баранов битьем тарифами и кормит сказками. Но даже суровые условия не заставят их изменить традиции. В случае опасности они гадят, блеют и расшибаю лоб об стену. Думать не пробуют.
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16.01.2021 10:35 Ответить
Який може бути дефіцит, коли в Україні надлишок потужностей для виробництва електроенергії? Хіба що коли вороги керують енергетичним сектором та державою.
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17.01.2021 00:26 Ответить
 
 