И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов

Украине, несмотря на дефицит электроэнергии, удастся в ближайшее время избежать веерных отключений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью медиакомпании Deutsche Welle сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.

По его словам, это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий. "У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", - продолжил Витренко.

Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал прошлого года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций. По его словам, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, который планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.

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Он добавил, что Украина должна стать частью большой европейской энергосистемы, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Относительно цен на газ для населения Витренко отметил, что правительство решило снизить их для бытовых потребителей с 1 февраля.

"По результатам мониторинга рынка природного газа было выявлено, что большая часть поставщиков - региональные снабженческие компании - фактически злоупотребляют своим доминирующим положением", - констатировал исполняющий обязанности министра. "В качестве временной карантинной меры правительство решило ограничить предельную цену поставки газа населению", - заметил Витренко.

По его словам, этот шаг можно считать рыночной мерой, поскольку правительство не обязует никого поставлять газ по такой цене, а потребители смогут покупать голубое топливо у "Нафтогаза". Витренко добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона.

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