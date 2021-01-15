И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов
Украине, несмотря на дефицит электроэнергии, удастся в ближайшее время избежать веерных отключений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью медиакомпании Deutsche Welle сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.
По его словам, это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий. "У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", - продолжил Витренко.
Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал прошлого года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций. По его словам, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, который планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.
"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.
Он добавил, что Украина должна стать частью большой европейской энергосистемы, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.
Относительно цен на газ для населения Витренко отметил, что правительство решило снизить их для бытовых потребителей с 1 февраля.
"По результатам мониторинга рынка природного газа было выявлено, что большая часть поставщиков - региональные снабженческие компании - фактически злоупотребляют своим доминирующим положением", - констатировал исполняющий обязанности министра. "В качестве временной карантинной меры правительство решило ограничить предельную цену поставки газа населению", - заметил Витренко.
По его словам, этот шаг можно считать рыночной мерой, поскольку правительство не обязует никого поставлять газ по такой цене, а потребители смогут покупать голубое топливо у "Нафтогаза". Витренко добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона.
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https://twitter.com/freeukrman ДревляниН https://twitter.com/freeukrman @freeukrman https://twitter.com/freeukrman/status/1350041621476347904 9 ч
Докерувалась влада Зеленського за 2 роки до такого, що в енергетиці повна жопа.
Да така, що на повному серйозі йде мова про графіки обмеження та аварійного відключення споживачів від електроспоживання.
Нужно перекачивать бабло в нужные карманы.
Натомість https://www.facebook.com/100007211555008/videos/2394761580774204/ на новій посаді Вітренко розвернувся на 180 градусів . І тепер пропонує, по-перше, відновити обов'язкові продажі газу «Нафтогазу» для потреб населення - як це було до запровадження ринку. А по-друге, запровадити схему «хаб мінус», тобто виключити з ціни вартість транспортування газу через територію України до європейської біржі, де він придбаний для споживання в Україні. Таку ціну, на думку Вітренка, слід фіксувати на рік і щорічно переглядати. За його розрахунками, «Нафтогаз» міг би продавати в січні газ по 5,9 грн за кубометр, що значно нижче від середньозваженої ціни газзбутів - 9,6 грн.
Така схема з регулюванням ціни справді могла б знизити ціни на газ - зрештою, за подібною моделлю «Нафтогаз» забезпечував населення раніше. Втім, не факт, що вона буде прийнята - адже це множить на нуль результати багаторічних переговорів України з МВФ та Євросоюзом щодо запровадження повноцінних ринкових взаємовідносин у газовій сфері (саме їх свого часу активно просував Вітренко). По-друге, «Нафтогаз», яким керує колишній соратник, а нинішній ворог Вітренка Андрій Коболєв, аж ніяк не радіє перспективам відновлення регульованих, а не ринкових цін для населення. Там пропонують іншу модель - мовляв, хай газзбути публікують тариф одразу на рік, щоб населення заздалегідь знало, на що чекати. Зрозуміло, що від цінового шоку ця пропозиція не рятує. Зазначимо, що повернення до регулювання ціни на газ означає зростання корупції в цій сфері і крадіжок газу, який під виглядом "газу для населення" продаватимуть дорожче підприємцям. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1350170918639833088 1 ч
"Блокада Донбасу" в 2017 затівалась бенею для того, щоб переключити ТЕС з ахметовського вугілля на свій мазут.
Оці всі садові, парасюки, геруси, сімьони, оцей *********** сирок лобіював інтереси бабушкі, прикриваючись звільненням полонених.
Аж тут бабушкіни птєнци прийшли до влади))
Почему ты делаешь предложение закупать газ у русского гитлера?
По той же причине, что Кравченко предлагает гитлеру воду в Крым?
Сколько вы все стоите в базарный день?
Все вы заслужили полный блэкаут по жизни...
Я б взагалі нічого не купляв у Білорусі, поки це не країна, а шістка росії.
Сейчас работает 12 из 15 энергоблоков АЭС, три энергоблока в плановом ремонте.
да её девать некуда !!!
и это с учётом того что её потери уже где-то под 30 % !!!
Скажу больше, сейча дог перед производителями, за год стал в три раза больше чем за все 20 лет существования Энергоринка.
Быдло настроено глотать.
думаю дворцам и их бохоподобным хозяивам жизни блекауты не грозят...
https://twitter.com/ligovs Ronin
"Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це список серіалів "Квартал-95", проданих до Ф в 2020-му р. А є ще тб-шоу, концерти Бізнес на крові процвітає.Руні подобаються жарти, котрі "хохлів" принижують.
Але то не "Рошен", то нашим манкуртам очі не муляє
Вторник добавил, что сниженные цены будут действовать до конца карантина и фактически до конца отопительного сезона. Источник: https://censor.net/ru/n3242142
Ну вы типа поняли - по пятницу включительно, затронет субботу фактически до воскресенья.
Как бы народ не взял управление в свои руки.
Кацапощелепні, що зробиш...
ведь крысакам надо воду топить, пока снег на Ай-Петри )))
нет, клоуны могут только включать ... дурака !
А главное что? Что бы не стреляли, ну а расстрелы, не в счёт...
- изнасилована Конституция;
- узурпированы все ветви власти;
- уничтожена экономика;
- уничтожено производство;
- уничтожены все реформы, начатые до них;
- уничтожены энергорынок и энергетика;
- уничтожен газовый рынок;
- полным ходом уничтожается ВСУ;
- полным ходом уничтожается энергонезависимость от РФ.
А теперь, зебилы, сидите в темноте без свечей, носков, денег в локдауне.
Следующий этап - продукты по карточкам и гривны в рулонах.
Здравствуй Венесуэла!!!
Ну, як відомо: яблуко від бярози далеко не падає.
Единственный из всего зеделенского Кабивета министров, которым может вменяемо говорить!