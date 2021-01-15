Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, - посол в Германии Мельник
Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в своем твиттере в пятницу вечером.
"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передней Померании М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток 2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник.
Ранее сообщалось, что эксперт по внешней политике Николас Бернс, который консультировал избранного президента США Джо Байдена в ходе предвыборной кампании, посоветовал ему временно приостановить действие санкций в отношении "Северного потока 2".
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Правда есть правда и она должна звучать конкретно и максимально доходчиво.
И как может звучать что либо другое? И Украина, когда окрепнет (если оклымается от зе-плесени), покажет гейРопе что и как говорить и делать.
За Украиной будущее (если выживет )
?
Вот до этого абзаца:
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил БернсИсточник: https://censor.net/ru/n3242036
приятно было узнать - шо до етого то не активчичал, поц?
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що
Півн.потік 2 буде зупинено.