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Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, - посол в Германии Мельник

Строительство газопровода

Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в своем твиттере в пятницу вечером.

"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передней Померании М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток 2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник.

Ранее сообщалось, что эксперт по внешней политике Николас Бернс, который консультировал избранного президента США Джо Байдена в ходе предвыборной кампании, посоветовал ему временно приостановить действие санкций в отношении "Северного потока 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ: Режим Путина должен быть лишен важнейшего источника доходов

Автор: 

Северный поток (1458) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+8
Чем мне нравится Мельник, что режет всегда острую правду, на которую всем плевать.
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15.01.2021 23:16 Ответить
+5
Посол Андрій Мельник- патріотичний,сміливий ,гідний Українець !
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що

Півн.потік 2 буде зупинено.
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16.01.2021 01:09 Ответить
+4
Європа повинна сама припинити це будівництво.
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15.01.2021 23:22 Ответить
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Чем мне нравится Мельник, что режет всегда острую правду, на которую всем плевать.
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15.01.2021 23:16 Ответить
Что значит "острая правда" (я понимаю литературность фразы).

Правда есть правда и она должна звучать конкретно и максимально доходчиво.
И как может звучать что либо другое? И Украина, когда окрепнет (если оклымается от зе-плесени), покажет гейРопе что и как говорить и делать.

За Украиной будущее (если выживет )
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15.01.2021 23:21 Ответить
во-во - у тебя ударение после запятой...?
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15.01.2021 23:24 Ответить
Вроде бы адекватный посол в Германии - значит скоро снимут...
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15.01.2021 23:17 Ответить
А покупать электроэнергию в Белоруссии(по сути у России)?
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15.01.2021 23:18 Ответить
с комы чувак вышел.. или только попустило..??
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15.01.2021 23:18 Ответить
ну вот, чувак был послом в Германии- станет мельником в Украине
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15.01.2021 23:19 Ответить
Європа повинна сама припинити це будівництво.
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15.01.2021 23:22 Ответить
А как же наш импорт нефтепродуктов из России и Белоруссии (которые фактически сделаны из Российской нефти) это примерно 6-8 млрд. в год Россия получает от нас, это никто из наших политиков не замечает, но все орут о Северном потоке 2, начните с себя лицемеры откажитесь от русских энергоносителей, тогда и у других чего то требуйте...
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15.01.2021 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242036/novaya_administratsiya_ssha_rassmatrivaet_priostanovku_sanktsii_protiv_severnogo_potoka2_dlya_razryadki
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15.01.2021 23:29 Ответить
Ты новость до конца прочитал?
Вот до этого абзаца:
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил БернсИсточник: https://censor.net/ru/n3242036
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15.01.2021 23:35 Ответить
оказывается имя посла в Германии Мельник?
приятно было узнать - шо до етого то не активчичал, поц?
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15.01.2021 23:42 Ответить
Він ще з Майдану ! І дуже сміливий ! Мельник відмовився від святкового заходу у Берліні (75-річчя ) через присутність росії . Так що він не поц !
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16.01.2021 01:21 Ответить
як казав імператор Веспасіан - гроші не пахнуть. а пыня фріцам нормально тон євриків відсипав
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15.01.2021 23:50 Ответить
Надоело быть послом в Германии или в США хочет
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16.01.2021 00:19 Ответить
Европа уже "играла в лояльность" с гитлером, теперь "играет" с путлером. Ничему не научила ИСТОРИЯ.
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16.01.2021 00:32 Ответить
Посол Андрій Мельник- патріотичний,сміливий ,гідний Українець !
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що

Півн.потік 2 буде зупинено.
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16.01.2021 01:09 Ответить
Якщо не зупинять Північний потік то це розв'яже руки РФ для війни і анексії України московською ордою. Треба все робити щоб зупинити цей проект.
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16.01.2021 08:32 Ответить
 
 