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Украинца задержали в Гонконге за то, что помогал активистам бежать на Тайвань, - СМИ

Украинца задержали в Гонконге за то, что помогал активистам бежать на Тайвань, - СМИ

29-летний гражданин Украины вместе с десятком других подозреваемых помогал продемократическим активистам бежать на Тайвань. Его задержали власти Гонконга.

Об этом пишет издание South China Morning Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Всего правоохранители Гонконга задержали 11 человек за то, что они якобы помогали бежать из страны "людям, которые скрывались от правосудия".

Среди подозреваемых - 8 мужчин и 3 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, в том числе советник городского округа Гонконга Коулун-Сити Даниэль Вонг Квок-тун. По предварительным данным, задержанный 29-летний украинец Кирилл работает в ресторане.

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По данным журналистов, всех подозреваемых удерживали в тюрьме более 28 часов. Их задержали с возможностью выхода под залог, по меньшей мере четыре человека уже на свободе.

Как отмечает президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и главный координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов, всем им инкриминируют пожертвования в сумме от тысячи до десятков тысяч гонконгских долларов (от 3,6 тысячи грн) для спасения 12 продемократических активистов, которые в августе 2020 года пытались убежать по морю на Тайвань.

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"Кроме этого, источник в полиции Гонконга сообщает, что некоторых из задержанных "поставщиков помощи" обвиняют в организации тактических действий спасения, в том числе - предоставлении убежища", - отмечает Харитонов.

Автор: 

Гонконг (39) Тайвань (117) украинцы (3880)


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Топ комментарии
+9
Кто на ком стоял(с)???
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15.01.2021 23:27 Ответить
+9
Текст как-то по-дебильному написан!!
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15.01.2021 23:29 Ответить
+7
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 7544
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15.01.2021 23:32 Ответить
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Кто на ком стоял(с)???
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15.01.2021 23:27 Ответить
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 7544
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15.01.2021 23:32 Ответить
накурились?? Да...?
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15.01.2021 23:28 Ответить
Текст как-то по-дебильному написан!!
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15.01.2021 23:29 Ответить
" бежал активистам бежать"
Як це?
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15.01.2021 23:29 Ответить
руський очень бедный изык ...
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15.01.2021 23:32 Ответить
Донышком вверх ))
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15.01.2021 23:33 Ответить
оказивал пассівноє благопріятствованіє, навєрноє
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15.01.2021 23:36 Ответить
Украинцы несут свободу даже в Китай!
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15.01.2021 23:29 Ответить
Украинца задержали в Гонконге за то, что бежал активистам бежать на Тайвань, - СМИ

Заголовок такой что бы добавить интригу?
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15.01.2021 23:30 Ответить
Помогал бежать
Что не так?
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15.01.2021 23:33 Ответить
Разве там такой текст?
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15.01.2021 23:34 Ответить
а как ты себе это представляешь? помогал бежать? ты на карту смотрел где Гонконг а где Тайвань? бежать на Тайвань из коммунистического Китая невозможно... чтобы было понятно этотвсеравно что из ссср бежать в Штаты!!! дурню написал журналист. наш чувак видимо просто участвовал в протестном движении гонконговцев но жто же не помогал бежать?
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16.01.2021 00:32 Ответить
бєжал бєжать - ето нє мєшал по-гонконгскі?
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15.01.2021 23:35 Ответить
це не той шо помогав президенту - втікачу ?
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15.01.2021 23:30 Ответить
на Тайвань - ведь Тайвань страна, что за срускии текст писал, в название тоже чудесно
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15.01.2021 23:31 Ответить
"ведь Тайвань страна"
Тайван - не "вєдь" і не "страна".

Тайван - це назва острову, а "страна" - R.O.C. (Republic of China), себто Китай.
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16.01.2021 00:12 Ответить
ну не будь занудой , во всем мире употребляют название Тайвань, но как ты пишешь тоже верно для энциклопедических справочников.. Гонконг ведь тоже неверное название , верное спецальный административный район КНР Гонконг. северная корея тоже неверно - верно КНДР (даже расшифровывать не буду). кстати Тайвань это еще и название провинции императорского Китая, поэтому коммуняки с материкового КНР и кричат о том что провинция должна вернуться в лоно родины. ладно туфта все это и интересна только для китаистов.....
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16.01.2021 00:41 Ответить
"верно для энциклопедических справочников."
Не вигадуйте всіляку прутню, яка не відповідає дійсності. На тайванському пашпорті громадянина великими літерами написано "中華民國護照" - "ПАШПОРТ КИТАЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ", а в графі "національність" зазначається "Republic of China", а не "Taiwan".

Поштова адреса для міжнародних відправлень містить в собі "Taiwan, R.O.C.". І на упаковці всіх товарів тайванського походження також написано "Taiwan R.O.C."

Тому вам не варто бути тайванцем більше, ніж то є самі "тайванці".
"интересна только для китаистов"
Ви маєте рацію, бо як в Китаї, так і решта світі, зазвичай вас зватимуть "russian", не дивлячись на ваше українське громадянство, бо їм те до лампочки.
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16.01.2021 02:36 Ответить
А шо я разве против названия Тайвань или китайская республаика? посмотри на географическую карту и почитай как написано название страны на месте острова. и на упаковке това ров написано лаконично и ясно - maide in Taiwan. думаю это чтобы пркупатели не путали с Материковым Китаем. на счет Украины - в Пекине прекрасно знают что такое wukelan (Украина) и не называют тебя русским если ты представишься украинцем. старое поколение да могут тебя назвать но не русским а советским sulian. рашистов называют элосы... и ты видать это прекрасно знаешь... в глубинке там где ничего вообще не знают тебя назовут просто лаовай или чхабицзе (длинноносый). бывал в КНР много раз по работе.
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16.01.2021 13:06 Ответить
червоний поперек сообщи мне где в моих постах я написал прутню? мне это очень важно.... а вообще посмотри еще и википедию таминаз вание страны - китайская республика (тайвань) . тебя так устраивает? ну и про прутню пше прошу.
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16.01.2021 13:39 Ответить
де в моих постах я написал прутню?
Для мене будь-що нерелеванте - то все прутня. В даному контексті "енциклопєдічєскіє справочнікі" - то саме і є прутня.
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16.01.2021 14:24 Ответить
ну ну.....а як на мене то ти звичайний мізантроп вульгаріс, який все ратися буде , але свою помилку ніколи не визнає.... ти загуглісь на всяк випадок і подивись що таке енціклопедічний довідник, сінолог б л я....
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16.01.2021 16:37 Ответить
Вы уже отмечаете день Битлз )))
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15.01.2021 23:32 Ответить
Кто пишет эту пургу? Какой безграмотный ? Админы , которые меня блокируют , тоже такие же тупые?
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15.01.2021 23:32 Ответить
хватит бухать!
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15.01.2021 23:32 Ответить
А где трампососы, которые любят рассказывать как ************ щемило Китай?
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15.01.2021 23:34 Ответить
Щіто?!!!
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15.01.2021 23:37 Ответить
вот імєнно - а ми тут на что..?
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15.01.2021 23:38 Ответить
"Его задержали власти Гонконга."

нихера не Гонконга, а Китая - гребаные маоисты испаскудят что угодно
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15.01.2021 23:40 Ответить
Украинца задержали в Гонконге за то, что помогал активистам бежать на Тайвань, - СМИ - Цензор.НЕТ 6578

Это не он?
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15.01.2021 23:41 Ответить
Хана Гонконгу. Такое чудесное место было.
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16.01.2021 00:04 Ответить
Китайцы вообще охренели мрази тоталитарные!
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16.01.2021 00:54 Ответить
Як би не було написано-головне,що наш Украінець допомагав активістам ! Respect !
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16.01.2021 00:56 Ответить
Очень не повезло парню. 1) Понятно что он теперь будет безработным. Его никто на работу не возьмёт. Самоё лёгкое наказание будет - депортация с запретом въезда в Гонконг и континентальный Китай. 2) Худший вариант - его посадят. Может на неделю-месяц. А возможно и впаяют срок. Китайцы могут легко....
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18.01.2021 17:48 Ответить
 
 