Украинца задержали в Гонконге за то, что помогал активистам бежать на Тайвань, - СМИ

29-летний гражданин Украины вместе с десятком других подозреваемых помогал продемократическим активистам бежать на Тайвань. Его задержали власти Гонконга.

Об этом пишет издание South China Morning Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Всего правоохранители Гонконга задержали 11 человек за то, что они якобы помогали бежать из страны "людям, которые скрывались от правосудия".

Среди подозреваемых - 8 мужчин и 3 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, в том числе советник городского округа Гонконга Коулун-Сити Даниэль Вонг Квок-тун. По предварительным данным, задержанный 29-летний украинец Кирилл работает в ресторане.

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По данным журналистов, всех подозреваемых удерживали в тюрьме более 28 часов. Их задержали с возможностью выхода под залог, по меньшей мере четыре человека уже на свободе.

Как отмечает президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и главный координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов, всем им инкриминируют пожертвования в сумме от тысячи до десятков тысяч гонконгских долларов (от 3,6 тысячи грн) для спасения 12 продемократических активистов, которые в августе 2020 года пытались убежать по морю на Тайвань.

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"Кроме этого, источник в полиции Гонконга сообщает, что некоторых из задержанных "поставщиков помощи" обвиняют в организации тактических действий спасения, в том числе - предоставлении убежища", - отмечает Харитонов.