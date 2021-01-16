Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ. ИНФОГРАФИКА

В Украине 11,13 млн пенсионеров, средний размер пенсии составляет 3507 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на 1 января 2021 пенсии в размере более 10 тыс. гривен получают 336 985 человек (3% от общего количества пенсионеров).

Пенсии 5001 грн до 10000 грн получают 1,29 млн человек (11,6%), от 4001 до 5000 грн - 898,5 тыс. человек (8,1%), от 3001 до 4000 грн - 2,1 млн человек (19,2%).

Подавляющее большинство пенсионеров - 4,59 млн человек (41,2%) получают от 2 тыс. до 3 тыс. гривен. Пенсии до 1500 до 2000 грн получают 1,8 млн человек (16,3%).

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