Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ. ИНФОГРАФИКА
В Украине 11,13 млн пенсионеров, средний размер пенсии составляет 3507 грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
По состоянию на 1 января 2021 пенсии в размере более 10 тыс. гривен получают 336 985 человек (3% от общего количества пенсионеров).
Пенсии 5001 грн до 10000 грн получают 1,29 млн человек (11,6%), от 4001 до 5000 грн - 898,5 тыс. человек (8,1%), от 3001 до 4000 грн - 2,1 млн человек (19,2%).
Подавляющее большинство пенсионеров - 4,59 млн человек (41,2%) получают от 2 тыс. до 3 тыс. гривен. Пенсии до 1500 до 2000 грн получают 1,8 млн человек (16,3%).
Топ комментарии
+21 Алексей Достоевский
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+18 Van-Basten Van-Basten
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+17 Игорь Монахов
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Питання: чи повинен я платити за водовідведення?
так всю жизнь работай и в результате...пенсия только на еду
А они - жыды
Еврей это просто национальность
А жид - это степень пассивной гомосексуальности и коррумпированности
В большинстве случаев кстати к евреям эти жиды не имеют никакого отношения
Політика в Україні стала одним з видів бізнесу.
В політику йдуть не для керуванням державою, а для особистого збагачення.
Та я потрапив до 19,1%.
Щасти Вам!
Це якась чорна смуга у житті...
Та хоч тисячу років стаж, з якої суми ви у ПФ сплачували? Можно 40 років пропрацювати на мінімалку, а потім дивуватись. У нас діє стара радянська пенсійна система. Щоби при ній мати пенсію у 10к гривень, потрібно податки РОКАМИ сплачувати із зарплати в 30к/міс. Таких зарплат, ще 5 років назад взагалі не було, відповідно, ВИ І НЕ МОГЛИ ЗАРОБИТИ СОБІ ПЕНСІЮ більшу ніж 2100.
Скажіть відверто, вас турбувало яка у нас пенсійна система, чому вона радянська і чому не проводиться реформа, до того, як ви вийшли на пенсію? Все ж таки, ви були виборцем усі роки незалежності. Саме ви визначали, що і як буде змінюватись у цій країні...
Так вона дуже неприємна... В Україні, з моменту проголошення незалежності майже 15 років діяло законодавство, що дозволяло вийти на пенсію при наявності трудового стажу аж у 5 років. Скільки людей отримує зараз пенсію із стажем до 10, не кажучи 20 років? Думаю мільйони. Перебачте, а на яку пенсію розраховує така людина?
Невже хтось вважає справедливим, що ******* покоління має працювати про 30 років, а хтось отримує пенсію пропрацював 5???
щодо прокурорів, то там залежно від часу виходу на пенсію від 7к до 15 к (це зараз).
Але там білі зарплати, там і податки десятиліттями сплачувались (ми ж про зарплати чи про хабарі?)... Врешті решт потрібна накопичувальна пенсія, тоді кожен буде знати - маю те, що заслужив, а не міряти пісюни у чижих руках.