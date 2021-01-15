За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря
Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января - до начала следующей сессии парламента.
Об этом нардеп СН, зампредседателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В сессионный зал он (законопроект №1017. - Ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции - это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции - это январь этого года", - сказала Совгиря.
По ее словам, прогнозировать, наберутся ли необходимые для принятия законопроекта в целом 300 голосов, можно будет после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300
Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)".
16 декабря 2019 Конституционный суд признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.
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але 2/3 голосів все одно треба набрати...зміна конституції жеж
Так всегда делается, а потом эта норма отменяется (ну например тупицким). Как пример декларации и срок за незаконное обогащение. И при пете отменялось, и при зеле, но эти как-бы и не причем....
ему этому нариду нахрен не нужны его представители в законодательной власти..
вот смотрите опрос на ФСБ Телеграмме, которые замутили зеленые в ВР..
нарид хочет что бы его пороли на конюшнях...
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1915
пока надежи нет...
Тернопільська районна рада закликала Зеленського та уряд піти у відставку.
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
назло мамке уши отморожу...- лишь бы начальников разогнать.
и останется без защиты перед полным произволом..
...лядво ви ЗЕлене... про Конституцію чули? Мабуть ні!!!!
Такого натворят, что потом страну не узнаешь
Простой арифметики достаточно, чтобы убедиться, что за 2018-2019 годы депутат заработала 780 тыс. гривен. При этом часть денег (540 тыс. гривен) конвертировала в валюту, а другую часть - потратила на приобретение автомобиля (464 тыс. гривен).
Общая сумма составила 1 млн гривен, что превышает заработанные 224 тыс. гривен. Очевидно, члены семьи финансово помогли депутату, но в декларации такая информация отсутствует…Расхождения, обнаруженные в декларации у данного депутата, очень настораживают, также, как и немалые накопления, источник происхождения которых неизвестен», - отмечают журналисты.
13 мая 2020 г.
https://kompromat1.ws/articles/152123-deputat_oljga_sovgirja_potratila_boljshe_chem_zarabotala то
Ведь всем ясно - чем меньше депутатов, тем легче олигархам их содержать и ими управлять .
В Европе во всех странах большое количество депутатов