За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря

Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января - до начала следующей сессии парламента.

Об этом нардеп СН, зампредседателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В сессионный зал он (законопроект №1017. - Ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции - это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции - это январь этого года", - сказала Совгиря.

По ее словам, прогнозировать, наберутся ли необходимые для принятия законопроекта в целом 300 голосов, можно будет после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

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Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)".

16 декабря 2019 Конституционный суд признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.

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