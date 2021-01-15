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За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря

За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, -

Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января - до начала следующей сессии парламента.

Об этом нардеп СН, зампредседателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В сессионный зал он (законопроект №1017. - Ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции - это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции - это январь этого года", - сказала Совгиря.

По ее словам, прогнозировать, наберутся ли необходимые для принятия законопроекта в целом 300 голосов, можно будет после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300

Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)".

16 декабря 2019 Конституционный суд признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.

Также на Цензор.НЕТ: Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29302) депутат (3323) законопроект (3237) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+10
Це нічого не дасть.Навпаки,депутати ще більш будуть підконтрольними.
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15.01.2021 23:46 Ответить
+8
хорошо если так..
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4514
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16.01.2021 00:15 Ответить
+7
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать.
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
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16.01.2021 00:17 Ответить
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За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3879
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15.01.2021 23:43 Ответить
Хрєна вони за таке проголосують! Ці паразити ніколи на таке не підуть щоб самих себе скоротити !
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16.01.2021 00:04 Ответить
конституційний суд підтвердив, що так можна робити,
але 2/3 голосів все одно треба набрати...зміна конституції жеж
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16.01.2021 07:34 Ответить
Придурок, зменшення кількості народних депутатів це популістська пропозиція від реалізації якої стане тільки гірше. Небудь зебілом.
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16.01.2021 09:01 Ответить
Проголосуют, но не сейчас, а под конец срока и для следующего состава, а может и позже.
Так всегда делается, а потом эта норма отменяется (ну например тупицким). Как пример декларации и срок за незаконное обогащение. И при пете отменялось, и при зеле, но эти как-бы и не причем....
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16.01.2021 11:29 Ответить
Так оставьте два депутата в Раде = оптимальное для сопли количество для диктатуры
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15.01.2021 23:46 Ответить
так простой и мудрый нарид этого хочет..
ему этому нариду нахрен не нужны его представители в законодательной власти..
вот смотрите опрос на ФСБ Телеграмме, которые замутили зеленые в ВР..
нарид хочет что бы его пороли на конюшнях...
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1915
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16.01.2021 00:02 Ответить
Це нічого не дасть.Навпаки,депутати ще більш будуть підконтрольними.
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15.01.2021 23:46 Ответить
не в тему (а может и в тему - про клоунов)
За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 867
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15.01.2021 23:47 Ответить
так они занимаются своим делом и весьма успешно раз страна летит в зду - для того они и пришли.
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15.01.2021 23:54 Ответить
вполне достаточно по одному от каждой области - остальных на песчаный каръер
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15.01.2021 23:53 Ответить
Назвать тебя дураком будет мало, ты клинический идиот.
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16.01.2021 09:03 Ответить
дурак - мой буй, с ним и толкуй
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16.01.2021 12:40 Ответить
зеленую бы енергию на придурковатось + лыжи + мендель + ермак и еще много плюсов с фамилиями да в ноль? - може года два после и результат бы проявился...
пока надежи нет...
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15.01.2021 23:58 Ответить
Ну звістно ж у ноль... бо Ростов не гумовий.
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16.01.2021 00:29 Ответить
Растёт популярность Земленского

Тернопільська районна рада закликала Зеленського та уряд піти у відставку.
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16.01.2021 00:04 Ответить
Молодцы- коротко и ясно
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16.01.2021 00:14 Ответить
300 голосів не знайдеться, вже підрахували.
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16.01.2021 00:12 Ответить
хорошо если так..
потому что если пройдет, то значит Бог совсем отвернулся от Украины..

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 4514
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16.01.2021 00:15 Ответить
В двухпалатном парламенте Франции - 898 депутатов: 321 - в верхней палате и 577 - в нижней.
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
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16.01.2021 00:14 Ответить
В США 435 - це палата представників; і 100 сенаторів. Там дві палати. Просто уточнюю.
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16.01.2021 00:26 Ответить
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать.
Вот чего хочет наш мудрый нарід.
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16.01.2021 00:17 Ответить
так и есть...
назло мамке уши отморожу...- лишь бы начальников разогнать.
и останется без защиты перед полным произволом..
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16.01.2021 00:20 Ответить
А чому 300 а не 200? Ну давайте вже віддайте мудаки кацапам і слобожанщину і наддніпряншину та і взагалі всю Україну... Залиште тільки одне Закарпаття, а потім спокійно в тому же дусі передайте її Угорщині....
...лядво ви ЗЕлене... про Конституцію чули? Мабуть ні!!!!
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16.01.2021 00:17 Ответить
При этой недолугой власти лучше не давать ей прикасаться к Конституции.
Такого натворят, что потом страну не узнаешь
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16.01.2021 00:18 Ответить
найкраще голосування - дострокові вибори. Допоки ще існує держава.
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16.01.2021 00:20 Ответить
По декларации, у семьи СОВГИРИ есть: - 4 квартиры в Киеве (57 кв. м, 56 кв. м, 44 кв. м и 45 кв. м) и 2 автомобиля Муж депутата, Максим Макаров, получил в прошлом году 654 тыс. гривен зарплаты от «Віді Автосіті Кільцева». Наличными у Совгири хранится $80 тыс., а на банковских счетах семьи лежат 127 тыс. грн. Однако журналисты заметили не соответствия в декларации Совгири. Так, в 2018 году наличными у нее было $60 тыс., а доход составил 309 тыс. гривен.
Простой арифметики достаточно, чтобы убедиться, что за 2018-2019 годы депутат заработала 780 тыс. гривен. При этом часть денег (540 тыс. гривен) конвертировала в валюту, а другую часть - потратила на приобретение автомобиля (464 тыс. гривен).
Общая сумма составила 1 млн гривен, что превышает заработанные 224 тыс. гривен. Очевидно, члены семьи финансово помогли депутату, но в декларации такая информация отсутствует…Расхождения, обнаруженные в декларации у данного депутата, очень настораживают, также, как и немалые накопления, источник происхождения которых неизвестен», - отмечают журналисты.
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16.01.2021 00:30 Ответить
Мама- учительница помагает ( 4 000 у е х 12 месяцев =😀😀😀)
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16.01.2021 01:33 Ответить
Депутат Ольга Совгиря потратила больше, чем заработала
13 мая 2020 г.
https://kompromat1.ws/articles/152123-deputat_oljga_sovgirja_potratila_boljshe_chem_zarabotala то
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16.01.2021 00:32 Ответить
КТО-ТО может остановить этот бред?

Ведь всем ясно - чем меньше депутатов, тем легче олигархам их содержать и ими управлять .
В Европе во всех странах большое количество депутатов
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16.01.2021 01:28 Ответить
Надо депутатом ткнуть эту карту в лицо . КУДА СОКРАЩАТЬ РАДУ - до одного ахметова и бени!

За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 2045
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16.01.2021 01:31 Ответить
Сокращение депутатов тоже не хорошо, легче будет их подкупить и меньше будет таких кто будет мешать коррупции.
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16.01.2021 02:06 Ответить
400-450 само норм.
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16.01.2021 02:07 Ответить
Достаточно сократить СН и ОПЗЖ. Причем сократить физически до нуля.
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16.01.2021 02:19 Ответить
Зеленные твари, хотят сократить расходы коломойши и ахметыча по покупки депутатов на 1/3.
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16.01.2021 06:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=trtSGW4vz8A Покупка депутатов ВР коломойшей и ахметычем
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16.01.2021 06:06 Ответить
Зелений мозок голосує проти звилин. Для такіх новацій потрібно створити комісію з фахівців коституційного права типу Кармазіна, державного управління, а не вилизивути геморой олігархії і агентам ФСБ з метою ручного управління корпусом ВР. Звідки базарна баба чи дрібний торгаш знає , які загрози чи позитив несе скорочення числа нардепів в країні де наголошую, поки немає, ні незележного суду, ні правохороних структур, де судді влаштовують постійно заколот, а в ОПУ сидить агентура Москви яка взагалі бажає знищити Україну і створити губернію Жириновського. З таким успіхом можна казку Колобок об'явити конституцією України.
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16.01.2021 07:51 Ответить
А є якесь обгрунтування ? Чому саме 300 ? Не 304 та не 278 , а саме 300 ? Нумеролог підказав ? Як ця кількість розподіляється на кількість населення ? Яке представництво по областях? Та скільки нас в Україні взагалі?
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16.01.2021 08:09 Ответить
Пустые разговоры, должен, должен, должен. Духовный лидер партии СН уже давно заявил, что никому ничего не должен.
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16.01.2021 08:35 Ответить
ни сопле ни стране это ничего не даст. Просто ценники у оставшихся дэпутатов выростут и всё. А оно ж надеется этим пиаром перебить негатив от тарифов....)))
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16.01.2021 09:57 Ответить
Оказывается для олигархов очень дорого содержать клоунов 😂🤡
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16.01.2021 10:14 Ответить
 
 