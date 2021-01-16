Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий

Если вакцина от коронавирусной инфекции китайского производителя Sinovac Biotech появится в частных клиниках Украины, то ее цена может составить 700-750 гривен.

Об этом заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я продал свой медицинский бизнес, но немножко понимаю, как формируется цена на вакцинацию. Если мы видим, что Украина закупает у компании "Лекхим" вакцину за 17,8 доллара, - то к этому обычно нужно добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, - то, скорее всего, я думаю, частные больницы добавят где-то 200 гривен к цене закупки. Я, если бы руководил медицинским учреждением, поступил бы именно так. Учитывая, что эта вакцина не требует специальных условий хранения, то цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках", - считает Радуцкий.

В фармацевтической группе "Лекхим", которая является официальным поставщиком вакцины против коронавируса производства Sinovac Biotech, заявляют, что вакцина поступит в Украину в марте. В целом "Лекхим" заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины в первом полугодии 2021, утверждают в компании. Из них 1,9 млн доз заказало Министерство здравоохранения Украины. Остальные вакцины пойдут в продажу частным компаниям и предприятиям, включая частные медицинскими учреждениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

Доза вакцины будет стоить 504 гривен. По такой цене "Лекхим" планирует продавать вакцину государству.