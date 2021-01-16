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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС

Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенных пунктов Гнутово и Талаковка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Трудовского противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Вблизи Южного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

Также отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.

Автор: 

боевик (16779) обстрел (28195) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+7
А что нам скажет зелёный арестович?
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16.01.2021 08:14 Ответить
+7
как написали, что несколько обстрелов было и ранили воина, то аж страшно стало, а потом добавили что перемирие не нарушено, и полегчало. ай да умище клоп зеленый, ох и разумист - такое перемирие установил, что даже обстрелами его не разбить. мудрый правитель мудрого народа
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16.01.2021 08:34 Ответить
+3
Пострілюють. Ну то таке.
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16.01.2021 08:22 Ответить
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А что нам скажет зелёный арестович?
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16.01.2021 08:14 Ответить
Пострілюють. Ну то таке.
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16.01.2021 08:22 Ответить
вони ж не навмисно...так не прицільно...не системно...хаотично...
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16.01.2021 09:26 Ответить
он сам виноват что находился там
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16.01.2021 11:20 Ответить
У минулому, 2020 року, православні росіяни вбили на українському Донбасi 50 українських військовослужбовців і 339 людин були поранені.
Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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16.01.2021 10:01 Ответить
А они и не люди. Это кацапы, орда . Нечисть.
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16.01.2021 10:03 Ответить
как написали, что несколько обстрелов было и ранили воина, то аж страшно стало, а потом добавили что перемирие не нарушено, и полегчало. ай да умище клоп зеленый, ох и разумист - такое перемирие установил, что даже обстрелами его не разбить. мудрый правитель мудрого народа
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16.01.2021 08:34 Ответить
Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС

===================
Во ***. После заявления хомчака о братании с русскими, русские оккупанты уже исчезли? Или Московия уже признана страной-терористом? Будем у терористов газ и уголь покупать?
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16.01.2021 09:20 Ответить
что-то не слышно счетчика перемирных дней с булавой ? )))
примерз где-то? сколько уже 200-300 ???
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16.01.2021 09:23 Ответить
Выздоровления нашему бойцу! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено поблизу Трудівського. Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів біля Гнутового і Талаківки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6250
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16.01.2021 09:44 Ответить
Який це день режиму "тиші" ім. зеленського?
Швидкого одужання нашому захиснику.
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16.01.2021 11:09 Ответить
Ждем-с очередного заявления Хомчака,что воин получивший ранение, без команды неосторожно высунулся из окопа,или самовольно вышел из блиндажа..Ну,что не сбрешешь дабы обелить Зе-перемирие и прогнуться пред"зеленью"..
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16.01.2021 12:21 Ответить
Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, а на Донбассе и в Крыму - вместо....
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16.01.2021 18:11 Ответить
а чому , власне, повстанцев, а не восстанцев ?
Хіба в москалів є повстання ?
Ні. У них восстаніє.
Здається мені, нас і тут хтось обікрав.
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16.01.2021 19:19 Ответить
нет плохих генералов,есть плохие солдаты
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16.01.2021 19:37 Ответить
президент Украины должен знать, что его братья и сестры в Израеле не оставляют безнаказанным ни один выстрела со стороны Палестины не говоря о раненых или не дай Бог погибших своих граждан
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17.01.2021 10:17 Ответить
 
 