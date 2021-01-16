Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенных пунктов Гнутово и Талаковка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Трудовского противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Вблизи Южного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.

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Также отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.