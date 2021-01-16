Украинский воин ранен около Трудовского. Террористы стреляли из гранатометов и пулеметов у Гнутово и Талаковки, - штаб ООС
За минувшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенных пунктов Гнутово и Талаковка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Около Трудовского противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
"Вблизи Южного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - уточнили в ООС.
Также отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
"С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.
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Мені соромно про це говорити вголос, але, після того, як православні росіяни розстріляли похоронну процесію в Сартані під Маріуполем, накрили ракетами з «Градів» в суботній ранок базар в Маріуполі і вбили 32 мирних мешканця, а православний громадянин з Санкт-Петербурга, Олексій Мільчаков знімав на Донбасі з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови убитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізав на живих полонених свою свастику і любив фотографуватися на тлі покалічених і обгорілих тіл українських воїнів, мені неприємно чути російський , вологодський, волзький, мордовський, мокшанський і угро-фінський говір.
Я не можу тепер слухати радянські пісні і російські самобутні романси (в тому числі і «Поручик Галіцин», мелодію якого, росіяни вкрали у пісні «Мiй друже, Ковалю») і прошу водія маршрутки налаштувати радіоприймач на іншу частоту. Коли в коментарях зустрічаю угро-фінський діалект: («чёй-то», «дик», «токмо», «поребрик», «кура», «гречка», «кенгуруха», «Пухта», «хабарікі» і т. д.) у мене виникає нудотний рефлекс.
Я перестав вважати російських офіцерів людьми після того, як військові Сергія Шойгу розтягнувшись ланцюгом, добивали з пістолетів під Іловайськом поранених, стікаючих кров'ю двадцятирічних українських хлопців, а якути і буряти, коли закінчилися патрони, багнетами відрізали пораненим голови. Географічна назва «Росія» у мене тепер асоціюється з тероризмом і садизмом. Я навіть сир «Російський» перестав купувати, хоча його виготовляють в українському місті Шостці.
Одесити ховали хлопців, загиблих на Донбасі на війні з російським православним окупантом, у яких були відрізані вуха, ніс, руки, відпиляні ступні ніг. У деяких трупів були просвердленi електродрилем колінні чашечки і виколоті очі.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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Во ***. После заявления хомчака о братании с русскими, русские оккупанты уже исчезли? Или Московия уже признана страной-терористом? Будем у терористов газ и уголь покупать?
примерз где-то? сколько уже 200-300 ???
Швидкого одужання нашому захиснику.
Хіба в москалів є повстання ?
Ні. У них восстаніє.
Здається мені, нас і тут хтось обікрав.