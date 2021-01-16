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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия не обсуждает вопрос поставок китайской вакцины от коронавируса в ЕС, - представитель ЕК Кеерсмэкер

Еврокомиссия не обсуждает вопрос поставок китайской вакцины от коронавируса в ЕС, - представитель ЕК Кеерсмэкер

Еврокомиссия и КНР не обсуждают в данный момент возможность поставок китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для стран ЕС.

Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящий момент нет дискуссий между нами и китайцами по данному вопросу", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интерес Венгрии к китайской вакцине Sinovac, которую премьер-министр Виктор Орбан счел перспективной и распорядился проверить на эффективность.

По словам представителя ЕК, он также ничего не слышал о контактах между Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разработчиком китайской вакцины и предложил обратиться для выяснения вопроса непосредственно в агентство.

При этом он пояснил, что государства-члены ЕС должны гарантировать, что заказанные ими вакцины отвечают европейским требованиям безопасности и эффективности, чтобы заручиться доверием своих граждан. Поэтому вакцины должны получать разрешение EMA для выпуска на рынок ЕС.

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В свою очередь другой официальный представитель ЕК Дана Спинант напомнила о значительном портфеле ЕС разнообразных вакцин против COVID-19. Она сослалась на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что количества первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС - Pfizer/BioNTech и Moderna, - уже хватит для вакцинации более 80% населения Евросоюза.

"Я полагаю, что комиссия вместе с государствами-членами обеспечила достаточно эффективных и безопасных вакцин для европейцев", - подытожила Спинант.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию.

Как сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1474) карантин (16729) Китай (3063) Кеерсмэкер (2) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Лучше сразу "Спутник Зе" ширять лохторату. шоб наверняка
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16.01.2021 08:34 Ответить
+4
Зате ми абсуждам шо акрамя неї ніякої нема і не буде. Дуже дякуєм зеленим недоумкам яких привели до влади лошари.
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16.01.2021 08:18 Ответить
+3
Всех не прошедших вакцинацию дешёвым китайским говном...заставят пересмотреть за ново все сезоны Слуги Коломойского!)
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16.01.2021 08:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот лохи, а мы покупаем через прокладку дороже аналогов, испытаем на людях, а если не поможет штраф у Китая затребуем (sarcasm)
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16.01.2021 08:16 Ответить
Лучше сразу "Спутник Зе" ширять лохторату. шоб наверняка
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16.01.2021 08:34 Ответить
Ізюмскіє бабушкі трєбуют ру.спутнік онлі!!! Пфайзер - гаффно!
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16.01.2021 08:56 Ответить
Не имеем право штраф Китаю выставлять, только прокладке однодневке Богатырёвой в Рашу.
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16.01.2021 19:50 Ответить
Зате ми абсуждам шо акрамя неї ніякої нема і не буде. Дуже дякуєм зеленим недоумкам яких привели до влади лошари.
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16.01.2021 08:18 Ответить
ЗЕлены лошары...приготовьте сопки под вакцинацию!
Гроши уже отмыты...так шо НАДО!
иначе ЗЕленый МАРАДЕР и торговец НА КРОВИ расстроится)
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16.01.2021 08:23 Ответить
Ширяти кожному в голову. Один хрен там тирса.
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16.01.2021 08:27 Ответить
Всех не прошедших вакцинацию дешёвым китайским говном...заставят пересмотреть за ново все сезоны Слуги Коломойского!)
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16.01.2021 08:36 Ответить
И всё равно лоховские пастухи покупают китайскую вакцыну.
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16.01.2021 08:26 Ответить
А Венгрия уже не входит в ЕС?
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16.01.2021 08:51 Ответить
Ни одного авто из Китая пока не встречал на дорогах западной Европы, более того, прочитал что это фуфло Европа запретила из-за протокола АДАС по безопасности, на том же уровне и их вакцина, как такое можна покупать?.
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16.01.2021 08:54 Ответить
Лечит вера в свое здоровье плацебо тому доказательство. А перепуганым ковидопоклоникам никакие вакцины не помогут . Блажен кто верует и не мешает своему организму щелкать эти вирусы на завтрак.
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16.01.2021 09:35 Ответить
Вьіжьіваєт сільнейшьій, шолє?
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16.01.2021 09:53 Ответить
Сколько человек вера в свое здоровье спасла от бешенства? А сколько антирабическая вакцина?
Кстати, при испытаниях антиковидной вакцины фирмы Пфайзер в группе, получающей вакцину, умерло два человека, а в такой же по численности, получающей плацебо, умерло четверо.
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16.01.2021 11:20 Ответить
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16.01.2021 19:52 Ответить
Хомо сапинес выживут а хомоковидикус выродятся в быдло чем по сути они и есть. Одно то что не преодолен эпидемиопорог, больных надо в 6 раз больше уже тому доказательство,но для стада эта инфрмация выше их понимания ему важнее погремушки страшилки, близость копыта рядом идущего.
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16.01.2021 10:29 Ответить
Вы снова путаете эпидпорог для гриппа с эпидпорогом для редких и новых инфекций? А ведь об этом пару десятков рах в темах о ковиде писали. Так что Вам до хомо сапиенса еще эволюционировать и эволюционировать...
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16.01.2021 11:23 Ответить
Вы правы ковид редкость по сравнению с тем же грипом что его впору ковидпоклоникам в красную книгу внести а не занематься шарлатанством сваливая все до кучи с диагнозом как у Илон Маска и называя это выявлением бессимптомных.
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16.01.2021 13:19 Ответить
Похоже, Вы эволюционируете, но не в ту сторону.
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16.01.2021 15:04 Ответить
пусть зебилы спутником ширяются - поприколу.
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16.01.2021 10:43 Ответить
Тю. А нам кожного дня втирають саме про китайську.
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16.01.2021 11:17 Ответить
 
 