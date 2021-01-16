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Принят ряд решений по важности включения поставок самолетов Ан-74 в гособоронзаказ, - Уруский

Принят ряд решений по важности включения поставок самолетов Ан-74 в гособоронзаказ, - Уруский

Актуальным на сегодняшний день является урегулирование проблемных вопросов предприятий, участников ГК "Укроборонпром".

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью их решения с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти, руководства Концерна и отдельных предприятий из его состава провел совещание, где, в частности, обсуждались: ситуация относительно возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" и необходимые изменения в нормативно-правовые акты для улучшения условий выпуска продукции оборонного назначения", - отмечает Уруский.

"По результатам совещания было принято ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставок самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных Сил Украины, проведение законодательных инициатив по улучшению финансового состояния ГП "ХГАПП", внесение изменений в законодательство Украины по вопросам ценообразования на продукцию военного назначения и авансирования государственных контрактов по государственному оборонному заказу", - добавил он.

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Автор: 

оборона (5252) Укроборонпром (1239) Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+3
До того ж, скоріш за все, він єврей
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16.01.2021 08:36 Ответить
+3
Ан-74 - самолет для работы в Арктике и полетов на Северный полюс.
Будут депортировать бубочку на льдину?
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16.01.2021 08:36 Ответить
+3
Нашла https://ua.interfax.com.ua/news/general/716380.html
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
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16.01.2021 09:06 Ответить
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Уруский? Совсем беспалевная фамилия у мужика. Никогда еще Уруский не был так близок к провалу
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16.01.2021 08:33 Ответить
а ти не в стані відрізнити руського від руССкого?
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16.01.2021 10:17 Ответить
До того ж, скоріш за все, він єврей
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16.01.2021 08:36 Ответить
Татарський?
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16.01.2021 09:33 Ответить
Ан-74 - самолет для работы в Арктике и полетов на Северный полюс.
Будут депортировать бубочку на льдину?
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16.01.2021 08:36 Ответить
Бубочка будет валить на историческую РГодину.
Если не поймают по дороге...
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16.01.2021 08:45 Ответить
Лучше экспортировать льдину на бубочку
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16.01.2021 08:55 Ответить
зараз антонівці його більше застосовують як таксі - возять ним змінні екіпажі на "Мрію" і "Руслани" https://www.youtube.com/watch?v=sfk8WPIAcwI&ab_channel=DmytroAntonov

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16.01.2021 12:42 Ответить
Він вже морально застарів.
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16.01.2021 08:42 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/716444.html США передали ЗС України чергову партію військової допомоги , а в украинскую армию поступают снаряды изготовленные кустарным способом в подвалах заброшенного молокозавода..
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16.01.2021 08:49 Ответить
Я тут расшифровала Вашу ссылку . Про снаряды там ни слова . Так что сбросьте ссылку , плиз.😀
«
Сполучені Штати Америки передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Українська армія отримала бронемобілі і човни, https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1350106941150949378 повідомляє посольство США в Україні на сторінці в Twitter.
Так, українські сухопутні війська і сили спеціальних операцій отримали 20 бронемобілів Humvee.
В американському представництві додали, що Військово-морські сили України отримали від США 84 човни.»
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16.01.2021 09:03 Ответить
Нашла https://ua.interfax.com.ua/news/general/716380.html
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
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16.01.2021 09:06 Ответить
Вопрос, мы отрымалы, чи заплатылы?
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16.01.2021 10:02 Ответить
С американцами всё класс, тут подставы не бывает, подставу можно ждать от московской Орды, для них украинцы были только как мешки с песком и не более.
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16.01.2021 11:07 Ответить
84 човни "отримали" чи отримають колись? А де вони зберігаються,
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16.01.2021 14:50 Ответить
Вы бы больше баклановским чертям верили.Те для пиара ,снаряды скоро на фабриках рошен среди тортов найдут.
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16.01.2021 09:05 Ответить
Вопрос присутствует - почему подписали и проплатили заказ ?

«За даними досудового слідства, київська комерційна структура підписала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання", - повідомляє прес-служба СБУ.»
Коррупция рулит ?
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16.01.2021 09:10 Ответить
Думаю, о том, что Украину коррумпировала власть и олигархи, пора говорить постоянно
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16.01.2021 09:12 Ответить
Пора вже розуміти, що сотні тисяч гривень, вкрадених у держави -- це КОРУПЦІЯ, а десятки мільйонів -- це вже ПОЛІТИКА.
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16.01.2021 14:58 Ответить
Каким образом они это определили? В сюжете показана какая та обувная мастерская с банкой вазелина или краски.
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16.01.2021 09:16 Ответить
И где у нас изготавливают снаряды? Нет у нас таких мощностей,не создали за 30 лет,никому армия не нужна была!
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16.01.2021 09:20 Ответить
ВОПРОС ТЕПЕРЬ К УРУССКОМУ - ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ СНАРЯДЫ
Украинцы ему платят зарплату - пусть ответит
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16.01.2021 09:27 Ответить
Скорее всего речь идет о базе утилизации,где выбирают партию снарядов ,одного года и проверяют их оставшееся ттд .После этого эту партию разрешают к использованию на определенный срок,допустим 6 месяцев,после истечения срока или опять продлевают или уже сдают на утилизацию.Вот за такие работы ,еще возможна оплата 50 миллионов.Но только не за новые ,это просто смешные деньги!
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16.01.2021 10:57 Ответить
АН-74 серийно выпускался на ХАЗе. Может там есть недостроенные экземпляры. Восстанавливать с нуля нет смысла, там много кацапских комплектующих которые даже у них уже не производятся.
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16.01.2021 09:52 Ответить
У квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року літак Ан-74 рішенням МГА допущений до експлуатації в цивільній авіації.(с)

в ЦИВІЛЬНІЙ авіаціїї,КАРЛ!
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16.01.2021 10:47 Ответить
Ил-76 также допущен к работе в гражданской авиации, но после этого он не перестал быть военно-транспортным самолетом. Да и Антей с Русланом также.
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17.01.2021 08:46 Ответить
Суть кратко:
АН 74 закупить важно, очень важно, так важно что аж глаза лопаются, но деньги на закупку выделить не можем, нету
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16.01.2021 09:57 Ответить
Нда...
Чего можно ожидать от человека, изъясняющегося подобным образом?
"Принято ряд решений по важности включения "
Очередь за инновационно-инвестиционным пулом высоких наукоёмких критических технопарков....
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16.01.2021 10:36 Ответить
А не брешут, говорит одно, а сделать у новой власти проблемы.
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16.01.2021 11:44 Ответить
а чиї мотори будуть використовувати при спорудженні. Пратовські чи ролсройсівські. Бо китайці вже заготовили контейнери, якими будуть вивозити запоріжський завод, проданий Вітею Ростовським за великий хабар. чи знайшли в музеї подібні. а то прийняли надважливі документи з їх побудови, а з моторами - пшик. Знову Уруський буде тріпатись про "ізвечние русские ухаби на пути к светлому будущему авиастроения". В росії є один клоун Рогозін -синок генерала ГРУ, який дає Ілону Маску поради як в космосі дирки заліплювати, то чому ж в Україні не може бути такого ж клоуна.
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16.01.2021 18:58 Ответить
 
 