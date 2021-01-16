Принят ряд решений по важности включения поставок самолетов Ан-74 в гособоронзаказ, - Уруский
Актуальным на сегодняшний день является урегулирование проблемных вопросов предприятий, участников ГК "Укроборонпром".
Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью их решения с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти, руководства Концерна и отдельных предприятий из его состава провел совещание, где, в частности, обсуждались: ситуация относительно возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" и необходимые изменения в нормативно-правовые акты для улучшения условий выпуска продукции оборонного назначения", - отмечает Уруский.
"По результатам совещания было принято ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставок самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных Сил Украины, проведение законодательных инициатив по улучшению финансового состояния ГП "ХГАПП", внесение изменений в законодательство Украины по вопросам ценообразования на продукцию военного назначения и авансирования государственных контрактов по государственному оборонному заказу", - добавил он.
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РГодину.
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Сполучені Штати Америки передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Українська армія отримала бронемобілі і човни, https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1350106941150949378 повідомляє посольство США в Україні на сторінці в Twitter.
Так, українські сухопутні війська і сили спеціальних операцій отримали 20 бронемобілів Humvee.
В американському представництві додали, що Військово-морські сили України отримали від США 84 човни.»
СБУ припинила схему постачання до ЗСУ неякісних ***********
«За даними досудового слідства, київська комерційна структура підписала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів. Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання", - повідомляє прес-служба СБУ.»
Коррупция рулит ?
Украинцы ему платят зарплату - пусть ответит
в ЦИВІЛЬНІЙ авіаціїї,КАРЛ!
АН 74 закупить важно, очень важно, так важно что аж глаза лопаются, но деньги на закупку выделить не можем, нету
Чего можно ожидать от человека, изъясняющегося подобным образом?
"Принято ряд решений по важности включения "
Очередь за инновационно-инвестиционным пулом высоких наукоёмких критических технопарков....