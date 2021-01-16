Принят ряд решений по важности включения поставок самолетов Ан-74 в гособоронзаказ, - Уруский

Актуальным на сегодняшний день является урегулирование проблемных вопросов предприятий, участников ГК "Укроборонпром".

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью их решения с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти, руководства Концерна и отдельных предприятий из его состава провел совещание, где, в частности, обсуждались: ситуация относительно возобновления производства самолетов Ан-74 на ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" и необходимые изменения в нормативно-правовые акты для улучшения условий выпуска продукции оборонного назначения", - отмечает Уруский.

"По результатам совещания было принято ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставок самолетов Ан-74 в интересах Вооруженных Сил Украины, проведение законодательных инициатив по улучшению финансового состояния ГП "ХГАПП", внесение изменений в законодательство Украины по вопросам ценообразования на продукцию военного назначения и авансирования государственных контрактов по государственному оборонному заказу", - добавил он.

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