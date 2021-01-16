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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 144 человека, выявлены 7 729 новых случаев, выздоровели - 9 792

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 144 человека, выявлены 7 729 новых случаев, выздоровели - 9 792

7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2 083 человека;

▪️летальних случаев - 144;

▪️выздоровело - 9 792 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 154 692 человека;

🔺выздоровело - 857 183 человека;

🔺летальних случаев - 20 686;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5 934 439.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 821 случай;

Винницкая область - 228 случаев;

Волынская область - 204 случая;

Днепропетровская область - 586 случаев;

Донецкая область - 540 случаев;

Житомирская область - 200 случаев;

Закарпатская область - 147 случаев;

Запорожская область - 696 случаев;

Ивано-Франковская область - 168 случаев;

Киевская область - 474 случая;

Кировоградская область - 92 случая;

Луганская область - 155 случаев;

Львовская область - 485 случаев;

Николаевская область - 409 случаев;

Одесская область - 325 случаев;

Полтавская область - 350 случаев;

Ривненская область - 243 случая;

Сумская область - 237 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 285 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 323 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Водка не передается воздушно-капельным путем!!! Только капельным
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16.01.2021 08:54 Ответить
+4
аж по 6 чел. на область - от водки больше отравляются чем эта статистика от Лысого из министерства
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16.01.2021 08:50 Ответить
+3
Теперь статистика, как в совке.
На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.

А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
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16.01.2021 08:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хатынка достроена и Мендель воссоединяется со Степановым. Вот и локдауну конец!
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16.01.2021 08:47 Ответить
Заинтересовали! Что это за воссоединение такое?
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16.01.2021 08:51 Ответить
Да то лишь бы ляпнуть что-нибудь!
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16.01.2021 11:27 Ответить
Уряд повністю провалив боротьбу з епідемією, немає 190 тис. ПЛР тестів на добу, немає масового тестування, немає якісного лікування, ситуація погіршується та виходить з під контролю! Шмигаль, Степанов та Радуцький мають йти під трибунал!
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16.01.2021 12:08 Ответить
аж по 6 чел. на область - от водки больше отравляются чем эта статистика от Лысого из министерства
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16.01.2021 08:50 Ответить
Водка не передается воздушно-капельным путем!!! Только капельным
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16.01.2021 08:54 Ответить
Водка сначала продается...
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16.01.2021 10:11 Ответить
Теперь статистика, как в совке.
На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.

А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
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16.01.2021 08:58 Ответить
" Теперь статистика ,как в совке "
Почему ТЕПЕРЬ ,разве она у нас хоть ненадолго от совка отрывалась ?
Она ,как и всё остальное ,к примеру тарифы ,корректируется в ручном режиме.
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16.01.2021 09:30 Ответить
А что такое ВБ?
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16.01.2021 11:29 Ответить
Может Великобритания ?
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16.01.2021 13:20 Ответить
Мендель же не дура, зачем ей Зеля, обвешанный обязательствами со всех сторон, хоть он и не собирается их выполнять. Другое дело - Степанов, депутат, министр, собственник. Тут такое дело - кто успел, тот и съел.
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16.01.2021 08:58 Ответить
Уря! Стебанов переміг ковід навіть без вакцинаціі! За допомогою віртуальних карантинів, карантинів вихідного дня, адаптивних карантинів стебанівці не дали жодного шансу вірусу! Уря!
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16.01.2021 09:08 Ответить
Оці 144, що померли, могли б і надалі жити, аби до них застосували лазерну терапію. Але Степанов зумисне проводить геноцид українського народу. Вже їм вбито 20 000 українців, але він і його зелена шобла не бажають зупинятися.
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16.01.2021 09:09 Ответить
А сколько из тех одного миллиона переболевших короновирусом в прошлом году если бы не было вируса умерло или все бы и дальше жили ?
На каждый миллион жителей Украины в год умирает 15 тысяч
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16.01.2021 10:25 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 144 людини, виявлено 7 729 нових випадків, одужали - 9 792 - Цензор.НЕТ 5889
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16.01.2021 09:12 Ответить
зато лохдаун!
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16.01.2021 09:13 Ответить
Вы верите в статистику Степанова..
В странах где здравоохранение не чета нам и уровень жизни..локдаун и комендантский час..
Зато у нас гуляй не хочу..про Буковель вообще молчу..
Про вакцинацию вообще молчу..
То что есть другие болезни никто не спорит..но они не передаются воздушно-капельным путем..
И как будет работать отделение больницы если таммкороновирус??
Вы знаете сколько раз закрывалось полстототделениеи гастро?и сколько раз она сдавала на ПЦР?когда они выходят на работу все идут сдавать анализ..и сколько их переболели? Хорошо что коллектив молодой..справились...
А нарисуют вам что хотят..судя по статистике у нас все хорошо..
Ещё неделя и вирус помашет нам короной..
А то что у переболевших куча проблем..никого это не волнует
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16.01.2021 12:14 Ответить
Сьогодні у нас у Рівному була картина маслом.
Уявіть собі.
Епіцентр.
-15 градусів.
НА ВУЛИЦІ стоїть черга 50 чоловік, бо в середину не пускають, бо КАРАНТИН. Щоб не заразились КОРОНАВІРУСОМ.
І НІКОМУ (ні владі, ні менедженарам Епіцентру, ні тим 50 на людям на вулиці) не прийшло до голови подумати, де більший ризик зловити оту "атипову пневмонію" у приміщенні на 1000 кв м ( У нас Епіцентр на два поверхи), чи простоявши годину на вулиці на морозі.
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16.01.2021 13:07 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171063-u-norvegii-pisla-seplenna-vakcinou-pfizer-pomerli-23-ludini.html У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

Who's next?
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17.01.2021 00:48 Ответить
Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer.
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17.01.2021 01:20 Ответить
 
 