За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 144 человека, выявлены 7 729 новых случаев, выздоровели - 9 792
7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 2 083 человека;
▪️летальних случаев - 144;
▪️выздоровело - 9 792 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 154 692 человека;
🔺выздоровело - 857 183 человека;
🔺летальних случаев - 20 686;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5 934 439.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 821 случай;
Винницкая область - 228 случаев;
Волынская область - 204 случая;
Днепропетровская область - 586 случаев;
Донецкая область - 540 случаев;
Житомирская область - 200 случаев;
Закарпатская область - 147 случаев;
Запорожская область - 696 случаев;
Ивано-Франковская область - 168 случаев;
Киевская область - 474 случая;
Кировоградская область - 92 случая;
Луганская область - 155 случаев;
Львовская область - 485 случаев;
Николаевская область - 409 случаев;
Одесская область - 325 случаев;
Полтавская область - 350 случаев;
Ривненская область - 243 случая;
Сумская область - 237 случаев;
Тернопольская область - 145 случаев;
Харьковская область - 285 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 323 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
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На фронте при обстрелах никто не погибает. От Ковида становятся только здоровее и красивее.
А в это время в ВБ гостиницы переоборудуют в госпитали. Вот не знают они, что достаточно просто нихрена не делать и рисовать "правильные" цифры.
Почему ТЕПЕРЬ ,разве она у нас хоть ненадолго от совка отрывалась ?
Она ,как и всё остальное ,к примеру тарифы ,корректируется в ручном режиме.
На каждый миллион жителей Украины в год умирает 15 тысяч
В странах где здравоохранение не чета нам и уровень жизни..локдаун и комендантский час..
Зато у нас гуляй не хочу..про Буковель вообще молчу..
Про вакцинацию вообще молчу..
То что есть другие болезни никто не спорит..но они не передаются воздушно-капельным путем..
И как будет работать отделение больницы если таммкороновирус??
Вы знаете сколько раз закрывалось полстототделениеи гастро?и сколько раз она сдавала на ПЦР?когда они выходят на работу все идут сдавать анализ..и сколько их переболели? Хорошо что коллектив молодой..справились...
А нарисуют вам что хотят..судя по статистике у нас все хорошо..
Ещё неделя и вирус помашет нам короной..
А то что у переболевших куча проблем..никого это не волнует
Уявіть собі.
Епіцентр.
-15 градусів.
НА ВУЛИЦІ стоїть черга 50 чоловік, бо в середину не пускають, бо КАРАНТИН. Щоб не заразились КОРОНАВІРУСОМ.
І НІКОМУ (ні владі, ні менедженарам Епіцентру, ні тим 50 на людям на вулиці) не прийшло до голови подумати, де більший ризик зловити оту "атипову пневмонію" у приміщенні на 1000 кв м ( У нас Епіцентр на два поверхи), чи простоявши годину на вулиці на морозі.
Who's next?
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer.