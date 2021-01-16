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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призывает страны к более тесному сотрудничеству для скорейшего выявления новых штаммов COVID-19

ВОЗ призывает страны к более тесному сотрудничеству для скорейшего выявления новых штаммов COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается штаммов вируса, комитет призывает к глобальному расширению усилий по выявлению последовательности в их геномах, а также обмену данными и более тесному сотрудничеству ученых", - отмечается в документе.

Комитет также настоятельно призвал ВОЗ разработать стандартизированную систему наименований новых штаммов COVID-19, которая "позволила бы избегать географических маркеров".

Сообщается, что ВОЗ уже начала работать над исполнением этой задачи.

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Сперва скрывали вместе с тов. Ци, или как там Императора Китая зовут, а теперь - "призывают" - ну так пройдите на тов. Пу-т-Ына, да-да, прямо а потом налево, мимо Мавзолея с засушенным тов. Член-Ын-ом)
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16.01.2021 09:29 Ответить
Такого штамма як у нас хрен де знайдеш.
ВОЗ призывает страны к более тесному сотрудничеству для скорейшего выявления новых штаммов COVID-19 - Цензор.НЕТ 2421
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16.01.2021 09:46 Ответить
Эфиопский гоминид отрабатывает бабки своих хозяев, продолжая пугать всю планету.
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16.01.2021 09:54 Ответить
Оооо ....вот почему лаборатории биохакинга должны иметь свой независимый канал связи и подчиняться напрямую ВООЗ. Это говорилось три года назад....и к этому прийдут. Это безопасность цивилизации....
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16.01.2021 12:31 Ответить
 
 