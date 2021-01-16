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"Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко

Переход сферы обслуживания на украинский язык - это еще один важный шаг к усилению значения государственного языка.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму ", - пишет Порошенко.

Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный - на русском.

"И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в том числе на русском, не запрещается. Да, первое слово - на украинском, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный ", - уверяет Порошенко.

"Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения грозят не потребителям, а поставщикам услуг - служащим и работникам, которые упорно отказываются обслуживать на украинском граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", - объясняет лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня сфера обслуживания переходит на украинский язык

Порошенко подчеркивает - никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения.

"Например, в моей семье говорят и на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам украинским овладел уже во взрослом возрасте ", - напоминает Порошенко.

"Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки ", - отмечает Петр Порошенко.

"Однако часть команды Зеленского вместе с пятой колонной в виде ОПЗЖ Бойко-Медведчука постоянного пытаются атаковать Закон о языке. Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать Закон о языке совершенно безнаказанно ", - предостерегает лидер партии.

Первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. Порошенко подчеркивает - "Европейская Солидарность" готова снова и снова защищать государственный язык.

"Господа Слуги и "господа" из ОПЗЖ: уважайте украинский, а не атакуйте!", - призывает лидер "Евросолидарности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Порошенко Петр (19628) украинский язык (1196) Слуга народа (2638) Европейская Солидарность (1063) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+72
"Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3273
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16.01.2021 10:10 Ответить
+45
Сегодня отправился за хлебом в супермаркет «ТАВРИЯ». Оказалось, что кассиры общаются с покупателями на государственном языке. Какой ужас!!! Как дальше жить? У входа несколько руськоясычных восьмидесятилетних бабушек в мохеровых беретах из числа сталинских переселенцев из Нечерноземья активно протестуют против МОВИ. На куске картона от коробки из-под бананов (видно ФСБ перестала финансировать российские консервы?) написано: «Путин!» Защити нас от фашистов! Введи войска!». Никто из «биндеровцев» не звонит в полицию и бабушек никто не трогает, хотя телефон есть у каждого. На старух смотрят с сожалением, как на жертв «зомбоящика» и российских телеведущих Киселева, Соловьева и леди Суха беевой. Представляю, если бы в Москве у магазина стояли бы жители Украины, с таким плакатом, протестующие против русского языка? Им бы украинский «БЕРКУТ» Януковича поломал бы все рёбра. А в Украине - демократия.
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16.01.2021 10:09 Ответить
+43
Какие там ещё господа из опзж? Это гопота из опзж. К тому же насквозь провонявшаяся кацапизмом.
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16.01.2021 10:08 Ответить
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Если не голосовать за рашистские партии , то можно и не доживать, а жить .
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16.01.2021 19:23 Ответить
Ну для зебилов и зажопников и их НаРота это самое любимое занятие. Жаль что у нас не как в Литве (если не ошибаюсь )- не знаешь государственного языка - пошел нах - награждение. Потому так и живём.
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16.01.2021 14:51 Ответить
Щось кволенько зе-хдоба реагує сьогодні на Порошенка. Новина з його іменем висить вже 5 годин, а риго-ватний скот ще й досі спить за втнятком слабенького пердіння якогсь дініса дімітренка який все таки висрав щось про вину Порошенка. Не його 3.14дараса ватного що голосував за Зе а Порошенка... Супер!
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16.01.2021 15:51 Ответить
їм трошки язика припалили, ось і потихли. адміни банять нещадно."Слуги" та "господа" з ОПЗЖ атакують закон про українську мову, - Порошенко - Цензор.НЕТ 968"
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16.01.2021 15:58 Ответить
А зачем на говно реагировать? Не трогай вонять не будет! Хотя это говно воняет всё равно....
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20.02.2021 12:06 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1350388060920360961 4 ч

Днями один рос. аналітик, розмірковуючи про постпутінську Росію, поставив риторичне питання: «А що нас, власне, об'єднує, крім рос. мови?». Це я для тих, кому «а какая разница?». Українська мова має і стане об'єднувальним фактором, хто б які глупства про «двуязичіє» не вигадував
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16.01.2021 16:45 Ответить
швидше вже Гетьман знову сів у своє законне Президентське крісло!
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16.01.2021 17:49 Ответить
На нари?
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16.01.2021 18:08 Ответить
всім охочим - почитайте зміни в конституції северного рейха, як вони виписали статус російської мови-це просто умора. довго думали-яке визначення росіянина і вирішили, що росіянином може бути будь-яка особа яка володіє російською мовою. Отже, росіянином є киргиз, єрзя, чимерис, тувинець, ойрот і т.д. Також всякий єврей, який захищає російську мову, (Бужанський, швидкісний Сашко тощо) є росіянином. Однак з їх сторони це фарисейство. Не може єврей проповідувати та захищати основи іншої держави, крім землі обітованної. А чуваши та інші рускоміровські з кукарки нолінського повіту не в рахунок. було їх 137 а стало 28 як "героїв панфіловців". Якщо на клітці слона написано носорог- не вір очам своїм. в бужанського просто стерлась історична память.
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16.01.2021 18:36 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ ви в курсі, що порушуєте законодавство про мову. Чому сайт на російській мові - за замовчуванням?
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17.01.2021 16:06 Ответить
А разумков с языкрм оккупантов не успокоится..
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10.06.2021 14:59 Ответить
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