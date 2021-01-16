"Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко

Переход сферы обслуживания на украинский язык - это еще один важный шаг к усилению значения государственного языка.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму ", - пишет Порошенко.

Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный - на русском.

"И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в том числе на русском, не запрещается. Да, первое слово - на украинском, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный ", - уверяет Порошенко.

"Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения грозят не потребителям, а поставщикам услуг - служащим и работникам, которые упорно отказываются обслуживать на украинском граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", - объясняет лидер "Европейской Солидарности".

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Порошенко подчеркивает - никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения.

"Например, в моей семье говорят и на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам украинским овладел уже во взрослом возрасте ", - напоминает Порошенко.

"Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки ", - отмечает Петр Порошенко.

"Однако часть команды Зеленского вместе с пятой колонной в виде ОПЗЖ Бойко-Медведчука постоянного пытаются атаковать Закон о языке. Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать Закон о языке совершенно безнаказанно ", - предостерегает лидер партии.

Первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. Порошенко подчеркивает - "Европейская Солидарность" готова снова и снова защищать государственный язык.

"Господа Слуги и "господа" из ОПЗЖ: уважайте украинский, а не атакуйте!", - призывает лидер "Евросолидарности".

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