"Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко
Переход сферы обслуживания на украинский язык - это еще один важный шаг к усилению значения государственного языка.
Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму ", - пишет Порошенко.
Он отмечает, что в Украине украиноязычный человек имеет право общаться на украинском, а русскоязычный - на русском.
"И ничего ему за это не будет. Все остальное - манипуляции. Ведь по просьбе или по требованию клиента предоставлять услуги на другом языке, в том числе на русском, не запрещается. Да, первое слово - на украинском, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный ", - уверяет Порошенко.
"Предупреждение и штраф в случае повторного нарушения грозят не потребителям, а поставщикам услуг - служащим и работникам, которые упорно отказываются обслуживать на украинском граждан, которые, имея на своей стороне закон, стремятся общаться на украинском", - объясняет лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко подчеркивает - никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения.
"Например, в моей семье говорят и на украинском, и на английском, и на русском. Не секрет, что и я сам украинским овладел уже во взрослом возрасте ", - напоминает Порошенко.
"Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки ", - отмечает Петр Порошенко.
"Однако часть команды Зеленского вместе с пятой колонной в виде ОПЗЖ Бойко-Медведчука постоянного пытаются атаковать Закон о языке. Мы уже отбили несколько атак. На этот раз они продвигают законопроект №4528, который позволит нарушать Закон о языке совершенно безнаказанно ", - предостерегает лидер партии.
Первое в этом году пленарное заседание парламента назначено на 26 января. Порошенко подчеркивает - "Европейская Солидарность" готова снова и снова защищать государственный язык.
"Господа Слуги и "господа" из ОПЗЖ: уважайте украинский, а не атакуйте!", - призывает лидер "Евросолидарности".
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Volodymyr Ogrysko
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·https://twitter.com/Ogrysko/status/1350388060920360961 4 ч
Днями один рос. аналітик, розмірковуючи про постпутінську Росію, поставив риторичне питання: «А що нас, власне, об'єднує, крім рос. мови?». Це я для тих, кому «а какая разница?». Українська мова має і стане об'єднувальним фактором, хто б які глупства про «двуязичіє» не вигадував