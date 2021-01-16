Экс-"регионалка" Бондаренко в эфире ТК "Наш" обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан

Вчера в эфире украинского канала экс-нардеп Елена Бондаренко вновь обвинила украинскую армию в преступлениях. На подобные заявления должна быть адекватная реакция со стороны государства и правоохранительных органов.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня не хватает слов чтобы это прокомментировать, но это уже слишком. Елена Бондаренко вчера в эфире телеканала "Наш" заявила, что ВС Украины это преступники, воюющих против своего народа и никаких вооруженных формирований РФ там не было и нет. Любой, кто сейчас носит погоны ВС, это преступник", - приводит он слова Бондаренко.

"Ее заявление сейчас растащили все российские информагентства и пособники оккупантов. То есть через 7 лет войны, тысячи доказательств российской агрессии, бывший депутат в эфире телеканала, который имеет разрешение на украинское вещание, открыто заявляет, что воины ВС преступники? Что армия это преступница? И на это не будет никакой реакции от Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украина, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - продолжает он.

"У меня стойкое ощущение и уверенность, что если не будет реакции на такие заявления со стороны государства и правоохранительных органов, то реакция будет от ветеранов и воинов ВС Украины. И эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению к нашим воинам. Это моя личная позиция как военного так и командира" - подытожил Штефан.

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