Экс-"регионалка" Бондаренко в эфире ТК "Наш" обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан
Вчера в эфире украинского канала экс-нардеп Елена Бондаренко вновь обвинила украинскую армию в преступлениях. На подобные заявления должна быть адекватная реакция со стороны государства и правоохранительных органов.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня не хватает слов чтобы это прокомментировать, но это уже слишком. Елена Бондаренко вчера в эфире телеканала "Наш" заявила, что ВС Украины это преступники, воюющих против своего народа и никаких вооруженных формирований РФ там не было и нет. Любой, кто сейчас носит погоны ВС, это преступник", - приводит он слова Бондаренко.
"Ее заявление сейчас растащили все российские информагентства и пособники оккупантов. То есть через 7 лет войны, тысячи доказательств российской агрессии, бывший депутат в эфире телеканала, который имеет разрешение на украинское вещание, открыто заявляет, что воины ВС преступники? Что армия это преступница? И на это не будет никакой реакции от Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украина, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - продолжает он.
"У меня стойкое ощущение и уверенность, что если не будет реакции на такие заявления со стороны государства и правоохранительных органов, то реакция будет от ветеранов и воинов ВС Украины. И эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению к нашим воинам. Это моя личная позиция как военного так и командира" - подытожил Штефан.
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от этого ботана баканова лейтенанта запаса, присвоенно нелохом.
А государством руководят отбросы, шестёрки, лицемеры, гниды.
Об страну ноги вытирает всякая шваль промосковская, а эти уроды меморандумы, болтовня.
В народе зреет ненависть к этим гнидам внутренним.
Претензии предъявляйте, в первую очередь себе.
Ви зробили ЦЕ разом. Теперь Петро вам не мешает.
Флаг вам в руки, покажите на что вы способны
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ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
Да вы на рожу ее посмотрите - ну какая она бывшая？ Она все та же рыговская ************, несет то, что выгодно ее хозяевам и кремлю.
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.