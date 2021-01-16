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Экс-"регионалка" Бондаренко в эфире ТК "Наш" обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан

Вчера в эфире украинского канала экс-нардеп Елена Бондаренко вновь обвинила украинскую армию в преступлениях. На подобные заявления должна быть адекватная реакция со стороны государства и правоохранительных органов.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня не хватает слов чтобы это прокомментировать, но это уже слишком. Елена Бондаренко вчера в эфире телеканала "Наш" заявила, что ВС Украины это преступники, воюющих против своего народа и никаких вооруженных формирований РФ там не было и нет. Любой, кто сейчас носит погоны ВС, это преступник", - приводит он слова Бондаренко.

"Ее заявление сейчас растащили все российские информагентства и пособники оккупантов. То есть через 7 лет войны, тысячи доказательств российской агрессии, бывший депутат в эфире телеканала, который имеет разрешение на украинское вещание, открыто заявляет, что воины ВС преступники? Что армия это преступница? И на это не будет никакой реакции от Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украина, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - продолжает он.

"У меня стойкое ощущение и уверенность, что если не будет реакции на такие заявления со стороны государства и правоохранительных органов, то реакция будет от ветеранов и воинов ВС Украины. И эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению к нашим воинам. Это моя личная позиция как военного так и командира" - подытожил Штефан.

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Экс-регионалка Бондаренко в эфире ТК Наш обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан 01

Автор: 

Бондаренко Елена (263) пропаганда (3703) ВСУ (6732) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+138
Замочить суку давно пора,машины часто взрываются))
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16.01.2021 10:38 Ответить
+118
Надо ее дочь из США ВЫГНАТЬ 😀😀😀
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16.01.2021 10:39 Ответить
+102
Как эта черноротая мразь бондаренко задолбала. Годами пердит ртом такое, из-за чего в нормальной стране уже бы нары утюжила. А у нас всем до фени.
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16.01.2021 10:40 Ответить
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Страница 7 из 7
а вы забыли, как Тимашенка Жуля назвала ребят- депутатов, участников АТО "нацепили медали, чёрные полковники! "- когда они не дали Жульке заблокировать трибуну ів 2016 ? и эти фразы СМИ тоже расхватали России . - никаких извинений от Жульки не последовало. и сейчас она молчит и будет молчать.
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16.01.2021 21:13 Ответить
какая реакция.
от этого ботана баканова лейтенанта запаса, присвоенно нелохом.
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16.01.2021 21:22 Ответить
Я не понимаю почему не только Бондаренко еще ходит по Украинской земле а не как минимум сидит в тюрьме,я не понимаю почему существует в Украине русский пропогандистский телеканал"Наш"?
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16.01.2021 21:26 Ответить
Погибли тысячи солдат и офицеров.
А государством руководят отбросы, шестёрки, лицемеры, гниды.
Об страну ноги вытирает всякая шваль промосковская, а эти уроды меморандумы, болтовня.
В народе зреет ненависть к этим гнидам внутренним.
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16.01.2021 21:32 Ответить
За это нужно сажать, а телеканал лишить всех лицензий за антигосударственную деятельность.
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16.01.2021 21:55 Ответить
Скоро все рашистско-ПРопоганд...вские гастербайтеры з Украины прилезут на каналы Мертвечука победу ему ковать на внеочередных выборах
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16.01.2021 21:59 Ответить
ну с зелей все ясно как и с мертвечуком энд компани, а вот где ж пеця шоколадный был вместе с народным фронтом и авакяном когда дали таким мразям заикаться об гражданской войне? чего ж тогда не приняли закон который прямо бы предусматривал ликвидацию врагов? порохоботы а че молчите?
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16.01.2021 22:03 Ответить
Так вы ж на "Пецю" кидались не хуже , чем эта мразь кидается сейчас на Украину. Вам только Петро мешал жить. Вот и имеете сейчас ЭТО.
Претензии предъявляйте, в первую очередь себе.
Ви зробили ЦЕ разом. Теперь Петро вам не мешает.
Флаг вам в руки, покажите на что вы способны
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17.01.2021 02:16 Ответить
Золотые слова !!!!!!
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17.01.2021 08:00 Ответить
я тебя порохобота расстрою я за ЮВТ... ))
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17.01.2021 22:19 Ответить
У меня от этого никакого расстройства. Имеешь право быть юльком
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17.01.2021 22:38 Ответить
...саньок у тебе такий прикидон чи ти по життю такий ??? Не вчишся і живеш в масковськой тьмє і ходиш до їх приходу.... Я пораджу прочитати Закон України який прийнятий (як ти *зациклений*) ...Порошенком , ...за покарання таких негідників як ця особа і то жорстко., так свій угар направ у потрібне русло. Не кури багато.
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17.01.2021 11:24 Ответить
рыгни много сути не вижу, давай фактаж, назови закон целиком а то чес стоит а где суть? аааа суть они в песок... пысы куренье убивает
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17.01.2021 22:18 Ответить
Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 2034
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16.01.2021 22:19 Ответить
Мордяка сєльоткі просить.
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17.01.2021 01:33 Ответить
Кіно . Тварина та барани .
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16.01.2021 22:32 Ответить
Шавка промосковська , обнагліла .Але чому дивуватися, коли в офхісі нашого смішного харанта таких що так думають нажаль дохрина багато.Весна прийде от і посадять тих кого ще не вбив Ху....ло .
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16.01.2021 22:44 Ответить
Хто вже цій чорноротій нарешті закриє рот?!!!
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17.01.2021 00:47 Ответить
Її треба приспати, як скажену тварину.
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17.01.2021 01:34 Ответить
Тю, такое скажете, мовляв , витрачати на хиврю какое-то там снотворное... и без него пусть уснет вечным сном.
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17.01.2021 07:43 Ответить
завести дело.сообщить о лодозрении.избрать меру -содержания или арест.подшить всю фактуру. и передать в суд. но плесень єто делать не будет!
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17.01.2021 01:01 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет
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17.01.2021 02:48 Ответить
шо так дох"""я инкогнита обоср?
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17.01.2021 01:03 Ответить
********!
772331
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17.01.2021 01:04 Ответить
нет и не было никакой Украины, все рассея, украинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08

Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 6910
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17.01.2021 01:11 Ответить
Мразота
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17.01.2021 01:49 Ответить
Те,кто голосовал за плесень - это результат вашего голосования. Это вы воззвали ,так сказать, к жизни этих упырей и вурдалаков, которые повылезли из всех щелей и окопов
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17.01.2021 02:21 Ответить
Позор Україна ... хлопці мерзнуть в окопах, а ворог в Киеві
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17.01.2021 03:15 Ответить
Тварь надо садить за антигосударственную деятельность, а там большие сроки. Или ее прибьют ветераны, а это уже будут неприятности для государства. Или ее прибьют опожоповцы, чтобы обвинить ветеранов и на этом поиметь. Короче, садить!
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17.01.2021 04:13 Ответить
совковая падаль Бондаренко - это наверняка внучка-правнучка каких-нибудь красножопых голодранцев, которые помогали большевикам и чекистам загонять крестьян в крепостнические колхозы, отбирать последнюю горсть муки у детей, умиравших во время Голодомора.
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03.02.2021 05:54 Ответить
До кого всі ці завиваня? Требавбити,требасадити,требамочити,требавислати,требапідірвати...До самих себе? Чи може до олігархів,які побудували свою систему влади в Україні? Так вони чихати хотіли на всі ці заклики, з висоти своїх мішків з грошима.
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17.01.2021 05:47 Ответить
так а в чем проблема... сказало это чмо такие слова... а теперь, не выходя из студии, даст доказательства... не даст - в КПЗ... не даст в течение 3-х дней - предварительное заключение с запретом права общаться со всеми, кроме адвоката... перед этим поработать с адвокатом... ЗЕЛЕНСКИЙ, у тебя в запасе не 14 минут, 1 минута... дальше взрыв уничтожит не только немытое вонючее быдло бундырянко, но и институт президенства Украины... вы задолбали своей преступной - ПРЕСТУПНОЙ - бездеятельностью...
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17.01.2021 05:47 Ответить
подарок для бондаренки-бабушки -

- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
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17.01.2021 06:23 Ответить
Рыгов бывших не бывает. Рыг - это не партийная принадлежность, а состояние души. Мерзкой, лживой, циничной, продажной душонки.
Да вы на рожу ее посмотрите - ну какая она бывшая？ Она все та же рыговская ************, несет то, что выгодно ее хозяевам и кремлю.
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17.01.2021 06:29 Ответить
а шо рожа , пересiчна рыгорожа - страшнее ядерной войны... пусть ей кирпич - в помощь.
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17.01.2021 07:49 Ответить
проснись и пой: где рыговождь (ПыР.укович) , а где фанат Украины Порох.
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17.01.2021 08:44 Ответить
хоть сцы в глаза ,Божья роса.
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17.01.2021 07:33 Ответить
ну вот, начиная от всяких там Сердючек и заканчивая черноротою бондаренчихой - всю мразоту выпустил на арену против украинства зебил... ЗЫ... почему сердючка? а где вы видели таких прыдыбилкуватых украинцев, которых пытается всем навязать прыдыбилкуватая сердючка.
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17.01.2021 07:47 Ответить
СБУ таких нужно сажать, а потом обменять на наших военнопленных. Таких, как Бондаренко в Украине много. И наша гуманность погубит Украину. Только сажать, и немедленно.
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17.01.2021 08:19 Ответить
Все, шо нужно знать о всяких там вежливых с.ыкунах-безпогонниках(спецназовцах) и всяких там рыго-хвойдах , на кшталт бондаренчихи... "дорогие"вы Херои аатечества, вы- ничто и звать вас никто... Это из кремлевской практики обращения с "героями недоотечества". Тока шо подвозил таксист в аэропорт... Растрынделись , оказался бывшим инвалидом совкоспецназовцем. Знает многия поднаготную кремляди (состоял в охране) и знал их хотелки , бо получил инвалидность за эти хотелки в горячих точках... В итоге, шо для меня было неизвестным: сын Андропова - нарик-алмазник, имел интерес в алмазных копях Африки. Алкашка-доця Брежнева имела рубиновые интересы в копях той же африки... Хорошо этот спецназовец. с группой товарищей, которым повезло выжить, прихватили мешочек"сырых" алмазов. Бо крышевали африканский бизнес от московского официоза , безпогонно("вежливыми человечками, тобто боягузами-безпогонниками, изподтишка). И вот , когда что-то пошло не так, официозная кремлядь от спецназовцев , которых командировала в африку, отказалась. И мало того, после неудачи, начала их отстрел. Но небольшой группе удалось пробраться в южную африку, питаясь змеями и чем попало, где через кубинцев(за алмазную плату) вырваться сначала в Кубу(изначально были засланы в Африку, как кубинцы, а с развалом СССР и в Украину). Ранее, этот таксист-спецназовец(старикашка) был свидетелем-участником, когда он , как и такие же совкоспецназовцы, на неофициальной основе(зелеными человечками) , на стороне египтян, раскатали гусеницами израильских женщин-военных, после гусеницы с неделю воняли гниющим человеческим мясом... Подоплека. Израильские амазонки шли на арабов с одним стрелковым оружием , но с обнаженной грудью. Арабы не имели права смотреть на обнаженную женщину(Коран). Амазонки этим и пользовались , поливая арабов со своих узи с удлиненным патронным магазином, отвоевывая позицию за позицией. Арабские товарищи попросили советских товарищей помочь разрулить ситуацию...(это было в начале семидесятых, по-видимому израильская авиация, в отместку, расфигачила советскую авиацию в ноль , в небе над Палестиной) Да , если эту инфу, шо знает таксист, выплеснуть какому-нить писателю , не один том получился бы, я уже не говорю об этих многотомных материалах для Гааги...ЗЫ... шо мы имеем в итоге. Эти "герои", для совка давно прекратили существовать... И никаких тебе регалий, и никаких тебе льготных пенсий. Ко всему кремлядь отказалась от такого, Украина отправила его на пенсию, как спецназовца. МОЕ МНЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК СОСТОЯЩИЙ НА СЛУЖБЕ, НО ВОЮЮЩИЙ БЕЗ ПОГОН - БОЯГУЗ ЗВИЧАЙНИЙ.
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17.01.2021 08:20 Ответить
Её нужно заставить фамилию сменить на Бондарева или Бондаренкова, чтобы не позорила украинскую фамилию.
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17.01.2021 08:26 Ответить
Курва ватная!
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17.01.2021 08:32 Ответить
Шановний пане Штефане, я Вас підтримую, але в українському суді немає позитиву перспективи Ваших обвинувачень проти цієї пані. Протягом СЕМИ років ні Верховна Рада своїм законом, ані Президент України своїм указом на назвали це явище ВІЙНОЮ. В Україні йшла АТО, а тепер - читайте уважно, - ООС. Де тут війна? - виходить громадянська війна.
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17.01.2021 09:49 Ответить
Дивлячись на неї чітко видно, що це расово і психічно неповноцінна істота - пародія на людину. Таких потрібно тримати в зоопарку.
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17.01.2021 10:13 Ответить
якби в Україні була адекватна СБУ,то вона вже давно зайнялася б цими телеканалами,бондаренками,єгоровами і взагалі всією медведчуківською мерзотою.сколотити проти таких відкритих сепаратистів(неодноразово відвідувавших рф),підозру в роботі на спецслужби рф не складає жодних труднощів.потрібна лише політична воля керівництва,якої ніколи не було і,тим більше,немає зараз...вони б швидко притихли,та й рф втратила б інтерес до "підозрюваних в шпіонажі"...але кому це потрібно?не здивуюсь якщо зараз саме керівництво СБУ(і не лише СБУ) працює на спецслужби рф.🤔
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17.01.2021 10:42 Ответить
Да где ж ему взяться тому адекватному СБУ , когда Осел тупо вытер об них ноги и насрал им на голову , назначением своего кореша их шефом , и не кто из них даже не пытался возмущаться .Исключительно по тому , что 95% из них используют службу в СБУ для набивания своих карманов , а интересы государства то второстипенный вариант .
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17.01.2021 11:30 Ответить
ну для начала нужно ей на голову ведро с гавном одеть
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17.01.2021 10:46 Ответить
макеевская Потаскуха, подстилка вити хама, на меРтвечуцких гавноговорилках, рассказывает про Украинскую армию, нарко-Дурак может позвонишь билетеру 95 квартала с липовым званием баканову или он поставлен с сАбаковым только для крышевания таможни, янтаря и всей контрабанды???
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17.01.2021 10:58 Ответить
Для можновладців є сенс застосовувати тактику стравлювання громадян між собою. (Відволікти їхню увагу від себе). Тому дають можливість таким як, ця тварина (і інші) влаштовувати провокації.
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17.01.2021 14:01 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/19/yevropejska-solidarnist-vymagaye-negajnoyi-reakcziyi-sbu-i-naczionalnogo-regulyatora-teleradiomovlennya-shhodo-zayav-oleny-bondarenko-na-pidtrymku-terorystiv-poshyrenyh-telekanalom/ Партія «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції Зеленського, СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо заяв Олени Бондаренко на підтримку терористів, поширених телеканалом «Наш»
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
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20.01.2021 11:52 Ответить
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