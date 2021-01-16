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Новости Агрессия России против Украины
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Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Вчера 15 января, около 22.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Волновахи получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинская сторона СЦКК с использованием координацийного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечено в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС писал о ранении украниского воина около Трудовского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Гнутово. За сутки - 6 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

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боевик (16779) обстрел (28205) ранение (3405) Донбасс (26958) боевые действия (4423)


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Топ комментарии
+28
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 834
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16.01.2021 11:01 Ответить
+12
До сраки эта нота! Нужна ответка минометным ковром по позиции, откуда произведен выстрел, чтобы там, за поребриком свиноматки, оплакивая своих выродков сами в ОБСЕ жаловались.
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16.01.2021 11:17 Ответить
+9
Щось нове у війс кових діях: на обстріли ворога, поранення і загибель своїх військових відповідати нотами. Думаю, це дуже серйозний аргумент для противника, щоб припинити обстріли. Можливо, каще вже не лише нотами, а готовим оркестром відповідати.
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16.01.2021 11:21 Ответить
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Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 834
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16.01.2021 11:01 Ответить
Режим припинення вогню має бути скасований і артилерія та РСЗВ мають відновити удари по позиціям терористів, а Генштаб має планувати наступ на Донбасі та в Криму!
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16.01.2021 11:51 Ответить
ти хомячка слухав ? який наступ ?
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16.01.2021 15:13 Ответить
Звичайний наступ, хай Хомчак покаже як він вміє воювати, це не по посадкам переховуватись!
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16.01.2021 16:31 Ответить
ти бачив відео його "наступу" під Іловайськом ? я б йому своїх гусей не довірив пасти не те що армію !
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16.01.2021 16:42 Ответить
Хомчак займає місце начгенштабу, має працювати!
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16.01.2021 16:57 Ответить
так членограй займає місце президента , але не фіга не працює ! і точно знаю не працюватиме бо в голові шаурма!
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16.01.2021 17:37 Ответить
Так он и работает на пацифистов от"зелени"
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16.01.2021 18:10 Ответить
У ноті вказано на стурбованість такими діями той сторони і занепокоєння з приводу поодиноких порушень всеосяжного перемир'я.
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16.01.2021 11:06 Ответить
Де офіцери-патріоти,чому дозволяєте шутам,клоунам,зрадникам,дебілам,лохам принижувати ЗСУ і Україну в цілому???
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16.01.2021 11:15 Ответить
Вы говна зелёного наволяли в 2019, а за вами офицерам убирать? Смеёшься? Ноги в руки и вперед на Банковую. Будет тяжело - поможем.
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16.01.2021 11:23 Ответить
Не бачив там таких "помічників"
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16.01.2021 11:24 Ответить
Зелебобик? или титушка?
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16.01.2021 11:44 Ответить
Їх звільнено. Ти не в курсі?
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16.01.2021 11:55 Ответить
Нота.
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3907
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16.01.2021 11:16 Ответить
До сраки эта нота! Нужна ответка минометным ковром по позиции, откуда произведен выстрел, чтобы там, за поребриком свиноматки, оплакивая своих выродков сами в ОБСЕ жаловались.
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16.01.2021 11:17 Ответить
Я думал у нас во главе государства клоун, пардон "артист юмористического жанра", а у нас у власти " МУЗЫКАНТЫ" меняют убитых и раненных украинских солдат на " НОТЫ" арии " неукоснительное и всеобъемлющее перемирие"
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16.01.2021 11:18 Ответить
Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

============
Ну слава богу! Теперь можно брататься с москалями! Ведь на Донбассе воюет и стреляет Кремль! Нарид русский тут ни при чем.
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16.01.2021 11:21 Ответить
Та да, то стріляв розрахунок у складі Сечіна-Козака. А наш воїн швидше за все самовільно підставив я під вогонь. Гєнштаб команди такої звісно ж не давав.
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16.01.2021 11:24 Ответить
Щось нове у війс кових діях: на обстріли ворога, поранення і загибель своїх військових відповідати нотами. Думаю, це дуже серйозний аргумент для противника, щоб припинити обстріли. Можливо, каще вже не лише нотами, а готовим оркестром відповідати.
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16.01.2021 11:21 Ответить
Який головнокомандуючий такі і дії.
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16.01.2021 14:13 Ответить
Та да, то стріляв розрахунок у складі Сечіна-Козака. А наш воїн швидше за все самовільно підставив я під вогонь. Гєнштаб команди такої звісно ж не давав.
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16.01.2021 11:24 Ответить
Стабільне- це як? Воїн при тямі? Руки, ноги, очі як?
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16.01.2021 11:28 Ответить
Та стабільно вже інвалід! Що там ще запитувати. Ще і заявлять, що не посилали під обстріл.
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16.01.2021 14:09 Ответить
Де ж то "пєрєміріє",з яким зелений клоун бігав по Україні і піарився біля кожного стовпа?..
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16.01.2021 11:38 Ответить
Тобто не залп відправили, а ноту?
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16.01.2021 11:50 Ответить
Саме так. Не пакет з Граду, а бамажку по інстанціях. Отака в нас зараз "стратегія"
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16.01.2021 11:57 Ответить
некоторым это повод еще раз съездить в буковель
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16.01.2021 12:06 Ответить
у кацапов затряслись коленки - всу отправило ноту в обсе
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16.01.2021 12:19 Ответить
Так, в ОБСЄ.
А там, певно, відповіли, що "это не мы".
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16.01.2021 12:36 Ответить
А не хотят эти долбанные миротворцы с Ослярой -идиотом во главе , раз это была их инициатива- просто перестать стрелять , отправлять всех трехсотых в Израиль на лечение за свой счет.Ну нашел же Осел Оманский миллионы баксов на свой маразм , ну который опрос , так и тут пусть за свою тупость платит из своего кармана и карманов своих слуг.
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16.01.2021 12:56 Ответить
Зермази ноту отправили! Зебилы это ваша работа...
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16.01.2021 13:46 Ответить
Где делись Воины? На убийство зеленые чмошники нотами отвечают. Бумажками подтираются. ОТ своих воинов отказываются - мы вас не посылали. Пока Крым "сдавали" эти ***..и по корпоративам и саунам в кацапии воевали. Армией руководят импотенты. Накрыть весь участок кацапов залпом и не одним.
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16.01.2021 13:46 Ответить
в спортлото
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16.01.2021 14:21 Ответить
Зебильные падаль радуется,это не только про зелупу,но про его НаРот (наріт) - если кто непонял.
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16.01.2021 14:44 Ответить
Найкраща нота - це автомат і 9 грам.
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16.01.2021 14:52 Ответить
Для зебилья и нота взятая на фортепьяно без рук сойдет..
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16.01.2021 18:26 Ответить
Теперь только нотами разрешено отстреливаться?
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16.01.2021 15:51 Ответить
Ви вже стільки нот наотправляли, що можна зіграти не одну симфонію....
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16.01.2021 20:00 Ответить
 
 