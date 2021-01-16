Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ
Вчера 15 января, около 22.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Волновахи получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинская сторона СЦКК с использованием координацийного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отмечено в сообщении украинской делегации в ТКГ.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС писал о ранении украниского воина около Трудовского.
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+9 Rostyslav Komarnytsky
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Ну слава богу! Теперь можно брататься с москалями! Ведь на Донбассе воюет и стреляет Кремль! Нарид русский тут ни при чем.
А там, певно, відповіли, що "это не мы".