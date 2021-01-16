РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8975 посетителей онлайн
Новости
3 003 30

Судья Антикорсуда Хамзин обжалует решение ВСП о привлечении его к дисциплинарной ответственности, - ВАКС

Судья Антикорсуда Хамзин обжалует решение ВСП о привлечении его к дисциплинарной ответственности, - ВАКС

Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин сообщил о несогласии с принятым в отношении него решением дисциплинарной палаты ВСП и заявил о намерении обжаловать его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Накануне, 13 января 2021 года Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия принято решение о привлечении судьи ВАКС Тимура Хамзина к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения. Основанием для открытия дисциплинарного производства стала жалоба защитника в интересах судьи Окружного административного суда Киева", - подчеркивает пресс-служба ВАКС.

В сообщении отмечается, что речь идет о постановлении от 30 июня 2020 года, которым  следственный судья Высшего антикорсуда Тимур Хамзин предоставил разрешение на проведение обыска квартиры, находящейся в фактическом владении судьи Окружного административного суда Киева. Пресс-служба ВАКС не сообщает имени судьи Окружного админсуда Киева, однако известно, что в данном случае имеется в виду обыск в квартире Владимира Келеберды.

"Судья выразил несогласие с позицией заявителя жалобы и предоставил дисциплинарной палате свои объяснения. Однако ее члены пришли к выводу о наличии в действиях следственного судьи состава дисциплинарного проступка. В ближайшее время Тимур Хамзин обжалует это решение в порядке, предусмотренном законодательством", - подытожила пресс-служба ВАКС.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС об отказе продлить сроки расследования по делу ОАСК: Ходатайство НАБУ не соответствует требованиям УПК

Автор: 

Высший совет правосудия (568) Антикоррупционный суд (1228) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
В Украине должен быть только один суд. И это суд Линча
показать весь комментарий
16.01.2021 11:28 Ответить
+6
Хорошая "крыша" у ОАСКа.., вовку можно не бояться.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:48 Ответить
+5
Зе розвернув реформу судової системи взад. Перше, що зроблено на цьому розвороті - змінено склад ВРП і ВККС шляхом введення туди суддів-корупціонерів.
Тепер вони і пресують небагатьох чесних.

Агов, https://censor.net/user/437088!!! Ти хотів, щоб весь суддівський корпус був змінений на раз і назавжди? Так он, створили новий антикорсуд... і що? Пресують чесних суддів!
показать весь комментарий
16.01.2021 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі судяться з усіма.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:27 Ответить
В Украине должен быть только один суд. И это суд Линча
показать весь комментарий
16.01.2021 11:28 Ответить
Суворо,але справедливо. На жаль очевидно іншого шляху для встановлення верховенства права в Україні немає.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:38 Ответить
Суддя Антикорупційного суду Хамзін оскаржить рішення ВРП про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4424
показать весь комментарий
16.01.2021 12:21 Ответить
"А судьи кто?" (С)
показать весь комментарий
16.01.2021 12:42 Ответить
И ты должен первым предстать перед ним. Пусть тебе отрубят бошку.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:27 Ответить
Хорошая "крыша" у ОАСКа.., вовку можно не бояться.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:48 Ответить
Портнов з вовком керують всіма судами і ніхто нічого не міняє вже сім років бо всіх все влаштовує.
показать весь комментарий
16.01.2021 11:56 Ответить
Портнови з 2014 до 2019 року в Україні не було. Нагадати, чому? Так що не бреши.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:38 Ответить
Ти мені краще нагадай чия була влада,хто був генплокулолом і чому Європейський суд виправдав портнова, а з моєї і твоєї кишені заплатили йому компенесацію по рішенню Європейського суду?
показать весь комментарий
16.01.2021 14:03 Ответить
Це все, що ти тут нагородив, якось аювирюправдвує твою брехню? То де все-таки був Портний з 2014 по 2019 рік і чому? Відповіді не бачу.
показать весь комментарий
16.01.2021 16:36 Ответить
Портнов повернувся в Україну разом із Зеленським. Совпадєніє?
показать весь комментарий
16.01.2021 17:17 Ответить
Спитай у Європейського суду котрий присудив виплатити йому компенсацію з наших податків.
показать весь комментарий
16.01.2021 17:41 Ответить
Так чому Портнов повернувся в Україну тільки при Зеленському, а тепер не вилазить із Генпрокуратури, ДБР і ОПи? Може через це Україна програє в міжнародних судах, бо її інтереси представляють любителі Портнова, Януковоща і Каломойського? Друг нашого зеленого недоразумєнія Каломойський із шкіри вистрибує, щоб Приватбанк змінив свою позицію в Лондонському суді. От тоді ми із своїх податків Бєні заплатимо ще 5.5. млрд дол. які він вкрав разом з подєльниками, серед яких є і простой парєнь із народа.
показать весь комментарий
16.01.2021 18:30 Ответить
В тебе є матеріали на портнова щоб об"явити йому підозру? В кого в Україні є на нього заведені справи і чому вони були не заведені минулим керівництвом якщо це таке погане? За те що поротнов був вигнаний з країни ми йому компенсували,замість луценка, ,шокіна і іншої погані яка була на нашому утриманні і все просрала.
показать весь комментарий
16.01.2021 18:57 Ответить
Я бачу, ти любитель собачих ротів Портнова, Бужанського і Ко. Мені не треба матеріали, щоб розгледіти в Портнові нахабного і підступного ворога. Досить пару раз його послухати. Ти кажеш, що Портнова вигнали з країни. Хто, за що і як? а може він як і багато інших ворогів і зрадників України просто переховувався за кордоном, бо знає чому? ти якийсь заторможений. Ще раз тобі повторю: Україна програє в міжнародних судах, бо її інтереси представляють любителі Портнова, Януковоща і Каломойського. Чому проти Каломойського порушені кримінальні справи в багатьох країнах, а в Україні, де він крав, ні? більше того, продовжує красти ще більше ніж до 2014 року
показать весь комментарий
16.01.2021 19:44 Ответить
Мені пох всі перелічені тобою підрили і ти разом з ними.ПНХ.
показать весь комментарий
16.01.2021 19:54 Ответить
Вітя, коли в тебе немає аргументів, а тільки якийсь пердьож, - не лізь в дискусію культурних людей. Іди до своїх братів по розуму, там тебе оцінять
показать весь комментарий
16.01.2021 20:33 Ответить
Я до тебе смердючого не звертався і ти мені в буй не свистів бик культурний.Ти непорозуміння само напросилося ,а тепер незрозуміло чого хочеш. Тобі було сказано ПНХ, а ти вже повернувся як швидка настя.
показать весь комментарий
16.01.2021 20:48 Ответить
Зе розвернув реформу судової системи взад. Перше, що зроблено на цьому розвороті - змінено склад ВРП і ВККС шляхом введення туди суддів-корупціонерів.
Тепер вони і пресують небагатьох чесних.

Агов, https://censor.net/user/437088!!! Ти хотів, щоб весь суддівський корпус був змінений на раз і назавжди? Так он, створили новий антикорсуд... і що? Пресують чесних суддів!
показать весь комментарий
16.01.2021 11:48 Ответить
Це у ВАЗеленського називається провести прогресивні реформи судоустрою
показать весь комментарий
16.01.2021 17:18 Ответить
Не треба ляля бо мальдівський не міняв навіть призначених і шлепером і вони сидять на своїх посадах досі бо зашкварені і ручні.Це влаштовувало однотурового і влаштовує зебанду.
показать весь комментарий
16.01.2021 18:21 Ответить
я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть...не оглянулся ли я...
показать весь комментарий
16.01.2021 12:14 Ответить
Для обыска в квартире судьи нужны определенные основания, там немного другая процедура. Но сельский судья Хамзин закон не читал, поэтому и поплатился. Тут никакой политики, просто понабирали в тот ВАКС непонятно кого.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:29 Ответить
Ти, бачу, спеціаліст не тільки в тарифах на газ. Те, що НАБУ записала на плівки розмови суддів ОАСК на чолі з Вовком про те, як впливати на державні органи і фактично захопити державну владу, недостатнє обгрунтування?
показать весь комментарий
16.01.2021 17:14 Ответить
Правильно- обжалуйте.
показать весь комментарий
16.01.2021 14:27 Ответить
А там ще один наш Вовк.
показать весь комментарий
16.01.2021 17:19 Ответить
Вища Рада Правосуддя якраз зашкварилася на справі проти цього суду. Де там наші зелені реформатори, коли розгоните суддівську мафію?
показать весь комментарий
16.01.2021 17:08 Ответить
 
 