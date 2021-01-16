Замначальника отдела Нацполиции в Житомирской области погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей

Вечером 15 января при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП погиб 35-летний Игорь Мороз, заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"15 января капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП в г. Житомир. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия", - подчеркивается в сообщении.

Департамент коммуникаций Нацполиции выразил соболезнование семье погибщего правоохранителя.

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