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Замначальника отдела Нацполиции в Житомирской области погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей

Замначальника отдела Нацполиции в Житомирской области погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей

Вечером 15 января при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП погиб 35-летний Игорь Мороз, заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

"15 января капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП в г. Житомир. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия", - подчеркивается в сообщении.

Департамент коммуникаций Нацполиции выразил соболезнование семье погибщего правоохранителя. 

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Автор: 

ДТП (7698) Житомир (689) Нацполиция (16603) смерть (9259)


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Топ комментарии
+26
Иногда и от передоза в сауне с праститутками писали что при выполнении служебных. А тут служебное задание на своём автомобиле.... а зная склонность таких начальников садиться за руль упоротыми есть много сомнений.
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16.01.2021 12:22 Ответить
+23
Що скакати. Можливо і так. Треба сім'ї компенсацію виплатити. Але дивує інше. Медика, які захворіли на КОВІД і дехто з яких помер, потрібно ще доводити, що КОВІД отримали саме на роботі. І довести це не так легко. Вимагають навіть прізвище того, від кого заразився медик і довідку, що у того справді був КОВІД. А про те, що медик міг заразитися по дорозі на роботу, чи з роботи - навіть сова не йде. Тому медику отримати аомпенсаціюпрактичро не можливо. Поліцейському - легко.
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16.01.2021 12:20 Ответить
+21
Вот какая штука , когда мусорок ехал на своей машине вечером в пятницу , это он погиб выполняя служебное задание , а когда пацаны в секторе на ноле , падая в окоп при обстреле , ломают руки ноги , это НЕБОЕВАЯ травма , когда умирают потом в госпиталях , то же пишут , что от насморка умерли и семьям потом годами через суды приходится добиваться справедливости . А тут случайно погиб в ДТП и все тредец , супер герой погибший в борьбе с преступностью.Конечно после того как Осел дал героя Украины летчикам сбитого боинга , меня не фига не удивляет , но такими темпами бы очень быстро превратимся из европейской страны в какой то оруэловский трендец.
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16.01.2021 12:45 Ответить
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На своєму автомобілі. Замісник начальника відділу.
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16.01.2021 12:05 Ответить
і без подробиць...що ж сталось і куди поспішав.. чи є ще поранені-загиблі...чи не впорався з керуванням і в щось в"їхав...і т.д
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16.01.2021 12:10 Ответить
14-того саме після старого НР похмелялися....
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16.01.2021 12:21 Ответить
Врізався в тролейбус. Постраждала ще пасажирка тролейбуса. Скорше за все буде винен тролейбус.
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16.01.2021 13:32 Ответить
і пасажирка також
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16.01.2021 13:39 Ответить
а в чому тут "нестиковка"?
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16.01.2021 12:21 Ответить
ви думаєте, що держслужбовці рідко по робочих питаннях виїжають на своїх авто? У тому числі й поліція.
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16.01.2021 13:11 Ответить
Вечір п'ятниці, майже 20-00.
На яке завдання їхав міліцейський начальник?
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16.01.2021 16:55 Ответить
І що тут такого, що на власному автомобілі?? Для керівників в тій сфері на патрульній канарейці соромно їздити, мати власне круте авто- якраз для їх менталітету.
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19.01.2021 23:18 Ответить
"янтарные следы" подчищаются ?
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16.01.2021 12:13 Ответить
гнался за добычей?
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16.01.2021 12:19 Ответить
Що скакати. Можливо і так. Треба сім'ї компенсацію виплатити. Але дивує інше. Медика, які захворіли на КОВІД і дехто з яких помер, потрібно ще доводити, що КОВІД отримали саме на роботі. І довести це не так легко. Вимагають навіть прізвище того, від кого заразився медик і довідку, що у того справді був КОВІД. А про те, що медик міг заразитися по дорозі на роботу, чи з роботи - навіть сова не йде. Тому медику отримати аомпенсаціюпрактичро не можливо. Поліцейському - легко.
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16.01.2021 12:20 Ответить
Я по 3-7 виликів лише на дім маю до ковідних. Але- мінімалка. Офіційно я не інфекціоніст і з ковідними не працюю. Відправив документи на Польщу. Чекаю розгляду.
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16.01.2021 12:23 Ответить
якщо антитіла IgG 7,76 ІП IgM 2,27 ІП то вже все норм? Не смійтеся, просто мій сімейний на лікарняному, я його ніколи не чув і не бачив, так, як і попереднього, який просто помер. Царство йому небесне. Нюх уже повертається, температура ок, кашлю майже нема.
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16.01.2021 13:25 Ответить
Я не інфекціоніст і в ці хащі не заглиблювався. Ви хворієте, і вже давно. Уже імунітет з'являється. Якщо я правильно зрозумів як Ви написали результати- То все. Ви здорові. Ну...Не зовсім. Хвороби нема, ускладнення лишилися. Я пишу ;постковід;. Залишкові явища.
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16.01.2021 14:23 Ответить
До речі, здайте біохімію та загальний. Постковід- не жарти. У мене багато з ускладненнями. І антикоагулянти Ви ж не приймали, як я зрозумів?
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16.01.2021 14:52 Ответить
Це за «неінфекційніста» плюс а не за порохобандерівця....
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20.01.2021 01:56 Ответить
Пукін ваш Бох?
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20.01.2021 06:07 Ответить
А хто буде розслідувати?
І, для зебілів: ;...при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП погиб 35-летний Игорь Мороз. на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания...;
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16.01.2021 12:25 Ответить
Уже все решено , зачем расследование ...
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16.01.2021 12:39 Ответить
Иногда и от передоза в сауне с праститутками писали что при выполнении служебных. А тут служебное задание на своём автомобиле.... а зная склонность таких начальников садиться за руль упоротыми есть много сомнений.
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16.01.2021 12:22 Ответить
ну надо ж где то с информаторами общаться .а парилка подозрений не вызывает
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16.01.2021 12:56 Ответить
а сидел на лохдауне , бып живой
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16.01.2021 12:31 Ответить
заместитель начальника отдела УИАП ГУНП....

Вечером.. в пятницу... на личном автомобиле... Это по каким таким служебным делам??? И кстати - УИАП - это Управління інформаційно-аналітичного забезпечення. (вiддiл телефонних комунікацій, структурованих кабельних систем) , то есть явно не за преступником гнался.
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16.01.2021 12:31 Ответить
ну може перерезанные провода зубами соединял...
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16.01.2021 12:58 Ответить
перерезанные провода у мобильных телефонов спешил соеденить
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17.01.2021 10:26 Ответить
материальная выплата в связи со смертью работника МВД на службе и после службы отличаетсяив разы ... Было бы прескорбно если руководство МВД перекрутило факты что б выплатить семье больше денег
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16.01.2021 12:40 Ответить
Вот какая штука , когда мусорок ехал на своей машине вечером в пятницу , это он погиб выполняя служебное задание , а когда пацаны в секторе на ноле , падая в окоп при обстреле , ломают руки ноги , это НЕБОЕВАЯ травма , когда умирают потом в госпиталях , то же пишут , что от насморка умерли и семьям потом годами через суды приходится добиваться справедливости . А тут случайно погиб в ДТП и все тредец , супер герой погибший в борьбе с преступностью.Конечно после того как Осел дал героя Украины летчикам сбитого боинга , меня не фига не удивляет , но такими темпами бы очень быстро превратимся из европейской страны в какой то оруэловский трендец.
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16.01.2021 12:45 Ответить
взятка горлянку перекрила
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16.01.2021 12:49 Ответить
Зам начальника Города был не в городе... И ехал в Город исполнять свои обязанности. Это дало возможность квалифицировать его смерть как гибель при исполнении...
Прекрасно понимаем, что это маленькая дописочка даёт право семье получить все льготы, которые причитаются за гибель "при исполнении"...
Теперь берём одного известного мне инвалида войны. Он подал в 2014 году заявление про компенсацию, по ранению. Получил отказ и подал в Суд. Суды в течение всего этого времени НИРАЗУ не рассматривали дела по существу. По этот день. Только футболяли - из окружного в апеляционный, районный, опять окружной...
Вопрос к аудитории - что есть коррупция?
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16.01.2021 13:02 Ответить
вот как человека, как хомо сапиенс, жалко конечно. но если ментяра забыл что он смертный, да на своей машине, да в гражданке нес службу........... это уже перебор даже для лохов. эти твари щитают нас вообще умалишонными и совсем безмозглими
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16.01.2021 13:07 Ответить
сегодня очевиди накидают в нет фоток и мы поймем какое служ. задание выполнял капитан. люди озлоблены и не верят никому. тем более что менты на своих авто могут ездить только ПОРЕШАТЬ
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16.01.2021 13:11 Ответить
Читаю коментарі, і дивуюсь нашим людям. Невже поліцейський (тим паче з керівництва) не міг їхати по службових питаннях своєю машиною? Службові авто можуть бути зайняті або на викликах. Я теж працюю у державній службі, в нас є три службових автомобілі, але часто доводиться їздити по роботі своїм авто, ще й зі своїм пальним.
Я розумію, що більшість читачів цього сайту - підприємці, торгаші або безробітні, які думають, що прості держслужбовці живуть лише на хабарі і катаються на казенних машинах. Ви просто далекі від реальності.
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16.01.2021 13:19 Ответить
Нещасний - кинь ту держслужбу.
Іди в торгаші-безробітні-підприємці і буде тобі щастя..
Але ні... Не знаю жодного, підкреслюю ЖОДНОГО, держ службовця, або працівника держустанови, який пропрацював там більше 2-х років, і самостійно пішов від тої кормушки..
Дехто хто не вписався, або не по душі йде через рік максимум два..
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16.01.2021 13:28 Ответить
чому ви всю держслужбу вважаєте "кормушкою"? Є багато людей, які сидять в офісах державних установ та місцевого самоврядування на одній зарплаті, а міняти особливо щось не мають можливості. Почати свій бізнес можуть далеко не всі, не у всіх є стартовий капітал (а якщо всі стануть "торгашами" - хто буде державну роботу робити?), хтось цінує стабільний режим робочого часу, який дає держслужба, але не дають офіси приватних фірм чи той самий бізнес.
НЕ ПРАВИЛЬНО вважати, що всі чиновники - це хапуги. В Україні мільйони людей сидять на одній зарплаті, повірте.
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16.01.2021 15:37 Ответить
Ключове слово в цьому спітчі С И Д Я Т Ь)
А працювати не пробували???
Декілька днів назад поновлював ключ на цифровий підпис... Точно сидять)... і раді що локдаун... від людей відгородились.. а зарплати капає...
Кажете мало??? а я проводжу треннінги як заробити більше, тобто ефективніше ПРАЦЮВАТИ, і по домовленості з центром занятості дали посилання на онлайн треніг по всіх держ установах, тому що потік відвідувачів обмежений, є час занятись саморозвитком... А хоч би один держ службовиць цим зацікавився...
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16.01.2021 16:22 Ответить
в тому то й справа, що за такі мізерні зарплати перепрацьовувати ніхто не хоче, і це зрозуміло. А самозайнятість - це звісно добре, але як як вже писав: хто ж тоді на державу буде працювати?

І, до речі, на рахунок потоку відвідувачів: далеко не всі його обмежили. Не всюди керівництво зважає на карантин. Напевне, у різних регіонах по різному.
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16.01.2021 16:30 Ответить
Ага, тем более, если зарплата тысяч сто...
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16.01.2021 17:34 Ответить
ну то я вам скажу, що я вже 8 років в держслужбі - і на одній зарплаті.! А біля мене таких ще таких два десятки колег... Я ж кажу ви, каста бізнесменів, живете у своєму світі...
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16.01.2021 16:44 Ответить
Степан , если-бы расписали подробно , какова зарплата , квартира ( дом ) , откуда тачка и какая , обстоятельства дтп , то возможно коменты были другие , а так если ехал на своей - то откуда дровишки , и на какие шиши
чеж ты так поверхносно описываешь свою работу ? чисто по человечески тебе тут врядли кто поверит , че ты за свой кошт катаешся на благо державы
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16.01.2021 15:29 Ответить
Якби ви глибше знали систему, то напевне були би в курсі, що в українських регіонах та в периферії в більшості державних органів та сама ДЕРЖАВА давно не фінансує заправку та ремонт службових авто. Більше того - цих службових авто в багатьох вже немає. Компенсовуються хіба що добові у відрядженнях (60 грн.) і квитки на автобус/поїзд. І те - у кращому випадку.
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16.01.2021 15:40 Ответить
не звизди , если не знаешь , в говодоканале , в аварийках ( не горгаз )все Ок , и служебные и рабочие , и машины почти новые ( не все ясен пень ) , а чиновники все хапуги , если нет назови пример
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16.01.2021 16:02 Ответить
Водоканал і газова аварійна служба - це влучний приклад державної служби по вашому? Зрозуміло, що спец-транспорт там є.
Ви по районних центрах України поїздили би, подивилися б де, що і як. Там далеко не Київ і не Одеса. В місцевих селищних і сільрадах, в правоохоронних органах на кшталт пробації чи держвиконавчої служби, в місцевих районних адмінстраціях, архівних установах, районних прокуратурах. Я майже 5 років працюю в РДА спеціалістом, і прекрасно розумію, що десятки, сотні, тисячі таких самих спеціалістів, начальників відділів, управлінь на районному рівні живуть на зарплату (зараз - 7-10 тисяч грн. ) у кращому випадку ще на якісь дрібні "могоричі". Кошти на службовий транспорт майже ніде ніхто не виділяє (якщо структура державна). Більше того масово скорочують завгоспів, водіїв, сторожів і т. п.
А називати приклади чесних не хапужних чиновників -лише особисто знаю таких десятки, вам всіх перелічувати, пофамільно? Про чиновників вищого рівня не говоримо, я про периферію
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16.01.2021 16:23 Ответить
ви тут нікого не переконаєте, тут схоже 90 % коментаторів - з іншої планети.
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16.01.2021 16:45 Ответить
Да куди нам безробітним торгашам-підприємцям до реальності. От держслужбовці то це реальні реалісти.
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16.01.2021 15:46 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_197506.html Житомир.info | У ДТП на Чуднівському мосту в Житомирі загинув поліцейський, який їхав на завдання
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16.01.2021 13:21 Ответить
"15 января капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП, недавно морские пехотинцы погибли выполняя как говорили в Генштабе от себя разведку в серой зоне ходили ...всё как то по ...что за... всё руководство страны как и в годы совдепии перекладывает свою ответственность на стрелочников, а кто повыше рангом, того красиво преподносят как в нашем случае.
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16.01.2021 13:41 Ответить
Если электрик на работу принесет свою личную лестницу, полезет на ней например лампочку менять, лестница сломается и он убьется насмерть - это производственная травма? Конечно нет. Точно так авария на личном автомобиле даже в рабочее время.
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16.01.2021 14:01 Ответить
Производственная. Конечно да.
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16.01.2021 16:12 Ответить
Ты еще скажи что упившись водкой на рабочем месте - это производственная. Кроме того, что оно произошло в рабочее время там еще куча всяких других условий должно быть, что бы признать производственной.
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16.01.2021 17:38 Ответить
Все что на производстве, рассматривается как производственная. По пути на работу с работы, связанная с производством.
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16.01.2021 17:49 Ответить
У нас токарь , давно уже, травмировался прямо на рабочем месте, решили что травма бьітовая, так как признали что делал шабашку, на самом деле несовсем, делал для производства, но без наряда мастера. Поскольку, если травму признавать производственной, то страдает мастер, нач. цеха и т.д. А кому оно надо?
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16.01.2021 20:53 Ответить
Реформа полюции во всей красе! НИ ОДНОГО комента сочувсвия менту! Наглядно показывает доверие к поллюции.
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16.01.2021 14:24 Ответить
Але ж він міг бути реально хорошою людиною, яка працює в правоохоронних органах. У нас завжди так - людину ніхто не знає, але вже обгаджують з ніг до голови, лише через місце її роботи.
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16.01.2021 15:45 Ответить
Категорично не згоден! словосполучення "реально хороша людина" і "зам начальника відділу поліції" є взаємно виключними!!!!! Як стати замначальника не саджаючи невинних списуючі на них "висяки"?Як стати замначальника, не підставляючи колег?Як стати замначальника та мати власний автомобіль на "зарплату"? та ще багато питань такого типу.
Я вже давно знаю, що "реально хороших людей" відсіюють ще в школі міліції.
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16.01.2021 16:31 Ответить
І я з вами не згоден. Люди різні є. Чому ви думаєте, що нормальна адекватна людина не може обіймати керівні посади в поліції? Тим паче, він всього лиш був заступником начальника відділу - це не є надто висока посада.
Щодо авто - це взагалі нонсенс. По-перше, це абсолютно недорогий автомобіль. Явно не Порш Каєнн чи БМВ Х5. По-друге, людина може відкладати кошти із зарплати декілька років, бо мріє мати власне авто. Це нормально. По-третє, людина може банально отримати спадщину, працювати за сумісництвом, мати заможніх батьків тощо.
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16.01.2021 16:37 Ответить
Нормальна адекватна людина не може служити в полюції за визначенням!! нормальних відсіюють ще в школі міліції!
Щодо авто яка зараз зарплата в полюції? 12000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.work.ua/ru/salary-kyiv-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/

Скільки років він відкладав? Стільки не живуть!!!!
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16.01.2021 16:43 Ответить
мусорам заборонено сумісництво.
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16.01.2021 16:44 Ответить
Цікаво, якщо не дай Бог, до вас вдиратимуться в квартиру (хату) грабіжники чи хтось викраде ваше авто - ви до "мусорів" в першу чергу звернетеся, хіба не так?
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16.01.2021 16:50 Ответить
мав досвід.Колись йшов додому напідпитку, стукнули по голові, вкрали паспорт годинник , грошей при собі не було, тай годиннику ціна 3 копійки.Написав заяву, десь через два тижні прийшов дільничий та відверто сказав:"Шукати ніхто не буде, забери заяву не псуй нам звітність".
Коли в нас буде система шерифів, яких будуть ВИБИРАТИ, тоді може відродиться довіра. А поки що хороші менти- в хороших домовинах.
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16.01.2021 17:07 Ответить
До системи шерифів - 200 років дикого заходу.... США це вже пройшли..... а ми тільки підходимо до цієї еволюційної ланки
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20.01.2021 02:06 Ответить
ну чому ж, те саме репетиторство дозволене (як педагогічна діяльність). Я в цілому, мав на увазі, не обовязково основна робота є єдиним джерелом доходу. Дядько міг ці гроші навіть в лотерею чи на ставках виграти, нам то що до цього?
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16.01.2021 16:55 Ответить
Особисто Ви багато в лотерею виграли? Ото ж!
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16.01.2021 17:09 Ответить
А Ляшко ж виграв ?
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16.01.2021 20:55 Ответить
Прошу зауважити, не я це сказав !!! В один ряд менти і тридвараси

Влучно!!
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16.01.2021 22:34 Ответить
Пришли и все испохабили, зачем, почему
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16.01.2021 23:09 Ответить
я из Житомира, у нас один из "нормальна адекватна людина" зам.начальника отдела управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, на пенсию вышел и домик построил. Я мимо этой хатынки 6 дней в неделю 3 года ездил на работу, на производстве по изготовлению холодильников работал, т.е. я что-то создавал, он нет, у меня за всё время короткий рабочий день был это 9 часов, обычно не меньше одинадцати, семьи не видел. Так вот мне надо было заменить окно металлопластиковое, зарплата не позволяла надо было откладывать, экономить, собирать нужную сумму три месяца. И как-то в очередной раз проезжая в забитой марщрутке мимо новенького домика нашего борца с наркоторговлей я просто пересчитал окна, которые видны были со стороны - 19 окон, сколько с невидимой стороны не скажу, но три этажа трошки и там надо солнечного света.
Простой пенсионер МВД, да добавлю, он и не хотел уходить, но куда-то вляпался и сказали надо, пора уже и отдохнуть в 51 год и дать дорогу молодым, так бы и на четвёртый этаж хватило.
А я не борець, не - "нормальна адекватна людина", а так, просто рабочий ...
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17.01.2021 11:01 Ответить
тому якщо в темному провулку, не дай боже,зустрінете мента, поліцая та як хочете його назвіть, або тікайте , або бийте першим,не помилитесь.
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16.01.2021 16:33 Ответить
- 1 читерный фрагобот
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16.01.2021 14:25 Ответить
Шановні і нешановні. Якщо ви нормальні люди,а не бандюківське бидло перестаньте хаяти поліцію Ви її довели до того що вона ЗОВСІМ не буде нас захищати. Того не чіпай, цього не чіпай, той мажор. той бидло з 95 кварталу. Пяний збив на переході---суддя,прокурор,зачепи його--посадить патрульного. Замість підтримкі їх,бо ще працюють за мізерну зарплату іде планомірне обливання брудом. Вже і до ЗСУ добралось дебільне 73% бидло. А ви старпери диванні можете хоть раз подумати головаю,а не дупою
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16.01.2021 14:54 Ответить
73% "мудрого народу" вибрала шута в президенти Тому прикриватись коментарями на ЦН --це безперспективно. Сотні випадків коли поліція ЗАХИЩАЄ нас Коли вас на вулиці грабують чи пяний розбиває ваше авто-----то біжите і кричите щоб патрульний вас рятував. Давайте будемо хоть трошки справедливим---ну звичайно якщо ви не з бандюків
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16.01.2021 16:03 Ответить
По перше мем "мудрий нарід" маркер кацапа.
По друге гарні -в гарних гробах.
По третє, Ви десь бачили щоб поліцаї РЕАЛЬНО захищали?!! Вони або пресують, або заяву не приймають .
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16.01.2021 16:38 Ответить
сержант Петренко?
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16.01.2021 16:34 Ответить
ехал банду горбатого брать, но чёрная кошка перебежала дорогу..........и не обязательно был бухой, может просто в отдел попала хорошая травка от которой сразу становишься Глебом Жигловым.........
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16.01.2021 16:30 Ответить
На фотографии лицо вроде после ДТП, когда машина и водитель всмятку.
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16.01.2021 17:20 Ответить
Вечером после работы на личном автомобиле спешил по служебным обязанностям? Никак в сауне надо было начальнику отдела спинку потереть.
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16.01.2021 17:24 Ответить
 
 