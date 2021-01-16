Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром, - депутат горсовета Мустафаева
Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова.
Об этом депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева (фракция "Слуга народа") написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила производство против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - написала Мустафаева.
Отметим, как следует из опублинованого Мустафаевой ответа прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ - служебная халатность.
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Михаил Добкин, автор легендарной фразы: «текст по дебильному написан» и кандидат в президенты Украины 2014 года от «партии Легионов», во время Майдана носил футболку с надписью «БЕРКУТ» и «по пьяни» угрожал патриотам Украины, «повесить всех «свiдомих» Харькова на бетонных столбах проспекта имени маршала Жукова».
Его коллега, автор мема «умножить на ноль!», почивший ныне пан Геннадий Кернес (в миру «Гепа») немного оправившись после совершенного на него покушения 28 апреля 2014 года и сохранив при этом свою власть в Харькове, публично угрожал «вырвать руки и ноги желающим снести памятник Ленину на Площади Свободы», а осенью 2015 г. запретил волонтерам петь гимн Украины в сессионном зале харьковского горсовета, назвав его «речевкой».
Допа и Гепа долгие годы были тесно связаны с «Партией легионов» и финансово поддерживали кандидатуру дважды судимого Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году. Во время противостояния Евромайдана в 2013-2014 гг. бандитской донецкой власти, эти политики оказали поддержку активистам пророссийского антимайдана, носили на лацкане своих пиджаков колорадские ленты и регулярно выступали на харьковских митингах на фоне российских триколоров.
Также уместно заметить, что Кернеса избрали мэром города не патриоты Харькова, авторы хита: «Ла-ла-ла», который поют болельщики футбола на стадионах во время международных футбольных матчей, и даже министры иностранных дел некоторых стран, а поклонники «Русского мира», потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, ещё помнящие запах щей из квашеной капусты, сибирские пельмени и вкус окрошки.
Как-то довелось пообщаться на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только пророссийские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками, прошедших военное обучение в Литве». Не исключено, что производственные секреты танкового завода может сдавать куратору из ФСБ РФ.
Патриоты Харькова говорят, что если бы весной 2014 года Путин с помощью Кантемировской танковой дивизии за два часа дошел бы до Харькова, то евреи Чук и Гек украсили бы свою грудь георгиевскими лентами и встречали бы российских оккупантов с хлебом-солью.
А покойник разве не может быть мэром? Придурок ведь может быть президентом...
а если Авакову удастся захватить Харьков, то место Премьер-Министра, с которым все будут с читаться, Авакову гарантировано..
кто контролирует голов Избирательных комиссий и их состав, тот и выиграет выборы..
Аваков знает об этой системе.. и теперь он постарается взять под контроль ИК..
и соперников у Авакова нет.. Добкин, Фельдман, Терехов это никудышки и никакашки по сравнению с возможностями Авакова .. а Ярославские на выборы не полезет..
Хотя с другой стороны, проАваковский мер Харькова и проАваковские депитуты, это закрытый вопрос по сепаратизму и "рускамумиру"..
при всех недостатках, Аваков проукраинский барыга.. и он задушит русню..
Аваков ніякий непроукраїнський, але сєпарнутися йому інтелект не дозволяє. Тому він утримує статус кво шляхом залякування "або Аваков, або дестабілізація регіону". Бо як показав час, здебільшо інфантильні та заватнені харківскі ракли виявилися невзмозі самотужки вирішувати питання ані власної політичної долі, ані організації власної безпеки. Неможливо навіть уявити будь-яку справжню перемогу в Харкові на виключно проукраїнських гаслах.
Він і після смерті колотить Кернепольськ!
Харківчани!!!
Голосуйте за жидокацапів, буде вам світле і заможне життя!
Наприклад за Фельдмана, ну або за Дупкіна!
мумия... не возвращается ???
Скоріш за все, боротьба іде за ТВК, бо по суті нічого не не зміниш.
…
С 2007 года разрабатывались планы по противостоянию НАТО методами, которые впоследствии получили название "гибридной войны". В 2007 году были запущены "механизмы" противодействия…
К третьему сроку президентства Путина в 2012 году был разработан и принят широкомасштабный план противостояния НАТО гибридными методами, состоящий из серии "спецопераций". Был приказ лично Путина приступить к работе по подготовке всех "спецопераций"…
Фальшивая валюта - удар по экономике, а очень-очень много фальшивой валюты, введенной в оборот в очень короткий период времени, это серьёзный и мощный удар по экономике, особенно если это происходит на фоне коллапса банковской системы Европы, который был другой спецоперацией и являлся частью "Большого плана»…
Где на территории России можно разместить производство и практически гарантированно сохранить тайну? Всё правильно, это известная республика на Северном Кавказе.
Было частично закуплено за рубежом, частично произведено в России оборудование и материалы для производства фальшивых евро очень высокого качества, не определяемых большинством "бытовых" детекторов. В 2012 году было начато производство банкнот номиналом 20, 50 и 100 €.
...
Далее готовая продукция через Украину (всё же надо делать чужими руками) попадала в Венгрию и далее оседала в тайниках на территории Венгрии, Италии, Австрии и Греции. Тайники в основном находились на территории коммерческих структур, аффилированных с "солнцевской" преступной группировкой.
В 2012-13 годах на территорию Украины фальшивая валюта ввозилась чартерными авиарейсами в Харьков, а с 2014 года - контрабандным путём на российско-украинском участке границы в Харьковской области.
При перевозке пользовались услугами контрабандиста по кличке "Макар» (производная от фамилии, найти несложно, личность известная в узких кругах, имеет два гражданства). ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУЗА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ОДНО ВРЕМЯ БЫЛ, СКОНЧАВШИЙСЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА, МЭР ХАРЬКОВА ГЕННАДИЙ КЕРНЕС. Перевалочным пунктом в Харькове был банк "Золотые ворота", по нашей информации принадлежавший частично Кернесу и Михаилу Добкину. Именно утечка информации о фальшивых евро и стала поводом для убийства Вадима Вишневського - номинального хозяина банка…
В общей сложности было напечатано не менее 40 миллиардов €.
К началу 2020 года 20 миллиардов находились на территории Европы ещё 20 миллиардов в Африке, Южной Америке и Азии.
https://telegra.ph/Sposoby-gibridnoj-vojny-s-Evropoj-01-07 telegra.ph/Sposoby…oj-01-07
ГЕНЕРАЛСВР
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
и вся "сетка" транспортировки, распространения и хранения на тот момент времени.
Борис Немцов собирался выехать за границу и обнародовать эту информацию...
ГЕНЕРАЛ СВР
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
Ну, а там... -- уже и сейчас всё ясно. В школе жизни нет каникул... *)
- Синий, холодный Гепа в мэрском кресле, и они ему без остановки облизывают синие руки, синие ноги и целуют в холодную, синюю жопу.. И будет вам счастье, харьковатные.