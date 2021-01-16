Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром, - депутат горсовета Мустафаева

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова.

Об этом депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева (фракция "Слуга народа") написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила производство против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - написала Мустафаева.

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Отметим, как следует из опублинованого Мустафаевой ответа прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ - служебная халатность.