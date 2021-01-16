РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3733 посетителя онлайн
Новости
16 903 67

Оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании

Оператор отложил продолжение строительства

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, прежнее разрешение из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно отныне круглый год.

Документ позволяет "Газпрому" немедленно приступить к работам в водах Дании, которая дала зеленый свет прокладке трубопровода как раз с 15 января, чтобы - теоретически - уже в апреле дойти до экономической зоны ФРГ и в мае-июне завершить строительство.

Однако 15 января немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на принадлежащую "Газпрому" швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, оператора будущего газопровода, сообщила, что достройка "Северного потока - 2" откладывается на неопределенный срок, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство газопровода "Северный поток 2" является угрозой европейской солидарности, - посол в Германии Мельник

Между тем строительство газопровода затягивается и в водах Дании. "Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день", - заявил представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По его словам, сперва необходимо проверить техническое оборудование. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", – добавил представитель Nord Stream 2 AG.

Также читайте: Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

Автор: 

Газпром (3186) Германия (7095) Дания (598) Северный поток (1458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
В том то и прикол, что Украина большинству 73% зелехторату не нужна. Им "какаяразница". Поэтому, ждем активных действий Байдена и Ко.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:04 Ответить
+10
Дурень як ти іде голосувати паприколу. Отримав, що бажав? Закінчилась епоха бідності, дурень?
показать весь комментарий
16.01.2021 13:24 Ответить
+9
Не буде знімати.
Бо освідомлює, що рашка тоді зовсім зшаленіє...
показать весь комментарий
16.01.2021 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подивимось, що Байден зробить. Є вірогідність, що зніме санкції, щоб налагодити стосунки з ФРГ. Але в цьому разі й Україні буде більше допомагати, ніж Трамп, який взагалі не помічав Україну.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:50 Ответить
Не буде знімати.
Бо освідомлює, що рашка тоді зовсім зшаленіє...
показать весь комментарий
16.01.2021 12:55 Ответить
Уже вчера заявили о приостановке санкций
показать весь комментарий
16.01.2021 12:59 Ответить
Приостановке санкции в случае остановки строительства СП2 как в море так и на суше.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:01 Ответить
Ващето там другая формулировка была) Снятие санкций в обмен на добровольный отказ немцев от проекта. Игра в злого и доброго полицейского.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:07 Ответить
Вчера какой-то там советник уклончиво заявил, что может быть когда нибудь этот вопрос будет как-то обсуждаться. А кацапы почему-то восприняли это чуть ли не как свершившийся факт, хотя отменить эти санкции может только тот, кто их ввел, а именно конгресс США.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:12 Ответить
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами" Источник: https://censor.net/ru/n3242036
Тобто - для призупинки американских санкцій , обов'язкою є умова до европейців - зупинка будівництва ПП2 . .
показать весь комментарий
16.01.2021 13:28 Ответить
Байден може сказати німцям: "Я не проти, але ж Конгресс проти". Подивимось... У любому випадку Байден буде підтримувати Украину, після того, як порішає внутрішні проблеми. Може й Бубочці наваляє, щоб той припинив своє "какаяразніца".
показать весь комментарий
16.01.2021 13:02 Ответить
Дурень думкою багатіє!
показать весь комментарий
16.01.2021 13:15 Ответить
Дурень як ти іде голосувати паприколу. Отримав, що бажав? Закінчилась епоха бідності, дурень?
показать весь комментарий
16.01.2021 13:24 Ответить
Откуда уверенность в том, что кто-то кому-то будет помогать? Никому Украина не нужна, кроме украинцев, так что надежда только на себя
показать весь комментарий
16.01.2021 13:01 Ответить
В том то и прикол, что Украина большинству 73% зелехторату не нужна. Им "какаяразница". Поэтому, ждем активных действий Байдена и Ко.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:04 Ответить
Жди, ждун...
показать весь комментарий
16.01.2021 13:16 Ответить
73% это внепартийная сила кторая может свергнуть любого презеднта. Не забываем об этом
Нас 73% И выбор за нами . Диктуем свои условия и кто под ними распишеться кровью на юридическм договоре за того и отдаем голса . Тарифы, надра,частка каждого ... давай обсуждать свои условия договора. Сделаем всех олигархов разом. Хватит страдать и причитать пора обьединяться бо мы того варти.
показать весь комментарий
16.01.2021 14:55 Ответить
Ватное быдло? Отнять и поделить? Уже проходили...
показать весь комментарий
17.01.2021 01:32 Ответить
Байден продаст Украину первым, его поведение в 2008-16г ничему идиотов не научило
показать весь комментарий
16.01.2021 18:40 Ответить
Э нет! вы не нравы нам Украине и ее народу как раз и нужны США Канада Англия и Россия которые обдурив наш с вами заставили нас по наивности поверить промокашке Будапешта за реальное ядерное оружие будь у нас оно было бы то что имеем сегодня??? ой ли??? а нам на минуточку в ценах 1993-1994 года всего то накапало 200 миллиардов долларов а на сегодня можно смело умножать как минимум на 1,5 если не на 2 ... так что.. у нас долгов перед МВФ 39 лярдов а что взаимозачет в счет ЯО??!1 почему нет нет с таким придурком как Вавка такое не реально вот что то нормальное типа Порошенко как политика международника... таки да вопрос озабоченности ОБЯЗЩАН приобрести очертания конкретных сумм сроков порядка и так далее пусть не деньгами у нас нет ВМС.. у нас нет ВВС у нас нет членства НАТО вот им и карты в руки.. политика это тот же бизнес...
показать весь комментарий
16.01.2021 13:08 Ответить
без згоди Конгресу Байден ,не зможе зняти в односторонньому порядку санкції з рашиста
показать весь комментарий
16.01.2021 13:16 Ответить
ЕС жизненно необходим Северный поток? Кто тебе такую херню сказал?
показать весь комментарий
16.01.2021 14:26 Ответить
Германия- не весь ЕС ,Да и фрицы не доплачивают взносы в НАТО .но вот монету в карман рашиста ,которого НАТО считают врагом , немцы собираются платить не малые .Северный поток, интерес немецко- рашистский. и это не лирика,а реальность песня немецкого "nachtigall" то что США предприняли по сей день решительно не дает возможности окончить строительство потока, и все,кто принимал участие в строительстве,решительно тормознули
показать весь комментарий
16.01.2021 19:13 Ответить
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
показать весь комментарий
16.01.2021 14:38 Ответить
Отлично написано, спасибо
показать весь комментарий
16.01.2021 14:57 Ответить
все правильно...пока байден официально не стал президентом сша,кацапня писается принимать решения
показать весь комментарий
16.01.2021 12:50 Ответить
Розміняє Байден Україну в обмін на налагодження відносин із Європою? Сніме санкції з потоку , чи Конгрес не дозволить? Кроксфорд...
показать весь комментарий
16.01.2021 12:50 Ответить
Интересы кучки частных компаний, сдуру втюхавших свое бабло в этот проект - это далеко не интересы Европы.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:05 Ответить
Туда-сюда, обратно: тебе и мне приятно.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:51 Ответить
фигня, руцкии раб затянет пояс и оплатит и это, не в первые.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:51 Ответить
Потому шмаркля торопится заключить договор на покупку газа напрямую с Московией. У него с Путлером есть надежда, что санции отменит не только США по строительству СП-2, но и вообще Запад по отношению к Морсковии.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:52 Ответить
Пишите правильно название статьи:
"Рукожопый оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании".
показать весь комментарий
16.01.2021 12:54 Ответить
Говорят украинские сварщики лом вварили в трубопровод. Сюрприз будет когда задвижку откроют.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:56 Ответить
Как обычно, статейка вчерашняя, писалась еще раньше.
Тем временем уже согласован график строительства до мая включительно.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:00 Ответить
Да, да, да...
И сертификатора уже нашли, и страховщиков...
И Байден решил санкции снимать...
А что ещё пишут в вашей методичке, Юрий?
показать весь комментарий
16.01.2021 13:03 Ответить
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» планирует завершить его строительство в июне этого года. Об этом сообщает https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/ Bloomberg со ссылкой на источники и график работ Nord Stream 2.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:06 Ответить
100%,Юрец - Лена Ру - это мега надёжный и правдивый новостной сайт..
показать весь комментарий
16.01.2021 13:26 Ответить
Америка понад усе! Ніхто не буде заради України жертвувати стабільними відносинами з потужними державами, як то Німеччина. Хіба що заради великих прибутків від свого скрапленого газу до Європи.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:01 Ответить
ну ***** зрада байденовская или не?
показать весь комментарий
16.01.2021 13:04 Ответить
Таки да! Он ещё с пуйлом будет целоваться
показать весь комментарий
16.01.2021 13:12 Ответить
отвечешь за слова? - бо я ж напомню если не, вангователь...
показать весь комментарий
16.01.2021 13:29 Ответить
"Биденнаш" говорите? Ну-ну!
показать весь комментарий
16.01.2021 13:07 Ответить
Оператор відтермінував продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини та Данії - Цензор.НЕТ 7091
показать весь комментарий
16.01.2021 13:18 Ответить
Украинцы - прекратите провоцировать кацапию на вас нападать....!
примерно так думают лишнехромосомнутые.....
показать весь комментарий
16.01.2021 13:23 Ответить
Після 20.01.21р приїде новий фахівець Байден будувати газопровід.Він вам і добудує і газу піддасть по самі гланди.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:25 Ответить
Байден хочет отменить санкции на Северный поток-2
показать весь комментарий
16.01.2021 13:27 Ответить
Да.Еще у США госдолг очень большой! А у тебя стабильность.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:33 Ответить
Да у меня стабильно всегда мало денег.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:34 Ответить
Надо уменьшить свои чрезмерные запросы!
показать весь комментарий
16.01.2021 13:37 Ответить
y вас же поперек лоба "КАЦАП" - меченые вы, смешные
показать весь комментарий
16.01.2021 13:53 Ответить
По графику Nord Stream 2 декларирует с 15 января пусковые испытания, а непосредственно работа трубоукладчика Фортуна в водах Дании указана с 25 января. Так что отложили или нет станет ясно 25 января. Заявленная скорость - 400 м в сутки.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:31 Ответить
После 400,ты потерял одну букву "м". И вообще,план написан на ближайшие 20 лет.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:35 Ответить
Мы не на лавке у подъезда сидим, зубоскалим и проходящих людей обсуждаем. Это данные из нового графика Nord Stream 2. Как они его будут в реальности реализовывать, будущее покажет. А пока есть то, что по согласованному с Данией графику сказано, что трубу начнут укладывать не с 15 января, а с 25 января. Поэтому пока нет оснований говорить о каком-то переносе. Если 25 не начнут, значит перенесли.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:41 Ответить
Да-да! Еще Мишустин много раз говорил в 2020,что ситуация с пандемией улучшится! Последний раз он это сказал вчера. А сегодня опять рекорд!
показать весь комментарий
16.01.2021 13:51 Ответить
К слову, в Германии выбрали преемника Меркель на посту лидера партии - Армин Лашет. Потенциально будущий канцлер, если эта партия снова выиграет выборы.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:36 Ответить
Баварский король как-то помощнее выглядит...
показать весь комментарий
16.01.2021 13:58 Ответить
"Дырку ты получишь от бублика,а не Шарапова!" (с)
показать весь комментарий
16.01.2021 14:34 Ответить
а ну малец - если я скажу всем в бейсмант - пойдешь?
ез грандпа.....ok.
************ знайте шаг на мою землю? - огонь по рогам без предупреждения...
показать весь комментарий
16.01.2021 14:35 Ответить
Датська інжинірингова компанія Ramboll, що задіяна в будівництві газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від участі в проєкті через побоювання санкцій з боку США.

Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода, а швейцарская Nord Stream 2 AG - 100-процентная дочка "Газпрома" - не планирует начинать работы. Причина - необходимость "проверить оборудование" после ультиматума из США. К тому же Госдеп США предупредил компании о риске новых санкций из-за "Северного потока-2". "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и призвать их уйти, пока не стало слишком поздно". Участники стройки получили "письма счастья" с требованием немедленно выйти из зоны укладки газопровода ... и белый уплыл пароход. "Академик Черский" первым смекнул что к чему и свалил подальше от трубы.
С грохотом накрывается последний "проект "Газпрома", ради которого ведется война на Донбассе.
показать весь комментарий
16.01.2021 18:21 Ответить
 
 