Оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, прежнее разрешение из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно отныне круглый год.

Документ позволяет "Газпрому" немедленно приступить к работам в водах Дании, которая дала зеленый свет прокладке трубопровода как раз с 15 января, чтобы - теоретически - уже в апреле дойти до экономической зоны ФРГ и в мае-июне завершить строительство.

Однако 15 января немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на принадлежащую "Газпрому" швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, оператора будущего газопровода, сообщила, что достройка "Северного потока - 2" откладывается на неопределенный срок, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января.

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Между тем строительство газопровода затягивается и в водах Дании. "Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день", - заявил представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По его словам, сперва необходимо проверить техническое оборудование. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", – добавил представитель Nord Stream 2 AG.

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