Оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании
Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, прежнее разрешение из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно отныне круглый год.
Документ позволяет "Газпрому" немедленно приступить к работам в водах Дании, которая дала зеленый свет прокладке трубопровода как раз с 15 января, чтобы - теоретически - уже в апреле дойти до экономической зоны ФРГ и в мае-июне завершить строительство.
Однако 15 января немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на принадлежащую "Газпрому" швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, оператора будущего газопровода, сообщила, что достройка "Северного потока - 2" откладывается на неопределенный срок, хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января.
Между тем строительство газопровода затягивается и в водах Дании. "Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день", - заявил представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG.
По его словам, сперва необходимо проверить техническое оборудование. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", – добавил представитель Nord Stream 2 AG.
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Бо освідомлює, що рашка тоді зовсім зшаленіє...
Тобто - для призупинки американских санкцій , обов'язкою є умова до европейців - зупинка будівництва ПП2 . .
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Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
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Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
"Рукожопый оператор отложил продолжение строительства "Северного потока - 2" в водах Германии и Дании".
Тем временем уже согласован график строительства до мая включительно.
И сертификатора уже нашли, и страховщиков...
И Байден решил санкции снимать...
А что ещё пишут в вашей методичке, Юрий?
примерно так думают лишнехромосомнутые.....
ез грандпа.....ok.
************ знайте шаг на мою землю? - огонь по рогам без предупреждения...
Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода, а швейцарская Nord Stream 2 AG - 100-процентная дочка "Газпрома" - не планирует начинать работы. Причина - необходимость "проверить оборудование" после ультиматума из США. К тому же Госдеп США предупредил компании о риске новых санкций из-за "Северного потока-2". "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и призвать их уйти, пока не стало слишком поздно". Участники стройки получили "письма счастья" с требованием немедленно выйти из зоны укладки газопровода ... и белый уплыл пароход. "Академик Черский" первым смекнул что к чему и свалил подальше от трубы.
С грохотом накрывается последний "проект "Газпрома", ради которого ведется война на Донбассе.