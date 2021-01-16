Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера

В районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения.

Об этом сообщил замдиректора Института геофизики имени Субботина Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет Крым и Россию. Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", - утверждает ученый.

Издание напоминает, что из-за землетрясения в Черном море вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре, в Керчи повредились чугунные водоводы.

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