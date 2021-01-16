Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера
В районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения.
Об этом сообщил замдиректора Института геофизики имени Субботина Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет Крым и Россию. Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", - утверждает ученый.
Издание напоминает, что из-за землетрясения в Черном море вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре, в Керчи повредились чугунные водоводы.
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По-моему вьі один другого стоите
Ввели национальную - "Мир". Обязали всех кого смогли, делать всевозможные карточки (зарплатные, пенсионные, платёжные), именно на ней. Может урон в масштабах США и не велик, но несколько сот миллионов карточек (у меня - их 4) и денежных операций по ним - у них из под контроля ушли (равно как и возможность шантажировать этим контролем).
Они найдут как его развалить - крейсером "Наподдатый" или баржей "Неуступчивая".
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"Нечего ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача !"
Сидеть, ничего не делать по поводу возврата Крыма и надеяться на землетрясение можно ещё 100 лет. Можно и не дождаться его никогда . . .
Всё сыграет свою роль: подвижное дно пролива, качество строительства, украденные деньги, техногенное долбоййобство, ну и никуда не денется сейсмическая активность ...
Останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів був на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році. Як відомо, він привів до масового руйнування і великої загибелі населення. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також Микола Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив Микола Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка ) (уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників добряче перевірив на їх сейсмостійкість
А когда первые построили вторые, поскольку сами ничего сделать не могут, надеются на землятресение.
И после этого эти убогие хотят чтобы Крым стал украинским?
По-настоящему строит сегодня Китай, потому что там за ошибку расстреливают.
Там кумовьям и друзьям детства миллиардные проекты не достаются.