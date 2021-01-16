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Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера

Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера

В районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения.

Об этом сообщил замдиректора Института геофизики имени Субботина Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет Крым и Россию. Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", - утверждает ученый.

Издание напоминает, что из-за землетрясения в Черном море вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре, в Керчи повредились чугунные водоводы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован на Львовщине, - ГСЧС

Автор: 

землетрясение (659) Крым (26435) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+41
Поскорее бы это случилось !!
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16.01.2021 13:02 Ответить
+34
А можна отримати більш точний прогноз, на коли замовляти ігристе вино?
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16.01.2021 13:04 Ответить
+30
Братья и сестры! Господу помолимся!
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16.01.2021 13:03 Ответить
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Я ж говорю , что ты тупой кацап с манией величия , а ты не веришь.
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16.01.2021 16:17 Ответить
Вообще-то Хуссейн баловался печатанием фальшивьіх долларов. Мочканули его за ето или ОМП хз. Но ето более правдоподобньіе версии его уходатот нас, а не твое воображение про уход откуда-то там
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16.01.2021 17:56 Ответить
Так исторически сложилось, что любая международная торговля осуществляется через доллар. Пример тебе. Если Монголы вздумают купить три вагона бананов в Эквадоре за миллион долларов,,то они берут доллары в кредит, покупают бананы и расплачиваются за кредит, например своей медью на миллион $. И поэтому в штатах и учителя и врачи и безработные имеют нехилые государственные социальные гарантии и к ним в штаты стекаются лучшие мозги и рабочие руки со всего мира. А теперь представь, что будет если эта схема рухнет. И тут опасен не объём утерянной выгоды, а сам прецедент выхода целой страны из доллара. Поэтому подобные попытки недопускаются. Колин Пауэл нашел повод с помощью своего белого порошка в пробирке убить Саддама.
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16.01.2021 18:17 Ответить
Есть тут один недоумок - cat II, ети пояснения рассказьівай ему.
По-моему вьі один другого стоите
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16.01.2021 21:11 Ответить
Возможное отключение СВИФТа, в данный момент, проблема скорее для торговых партнёров РФ - чем для неё самой. Сама она ещё в 15 году разработала и ввела у себя на территории аналог (равно как и свою платёжную систему, на случай блокировки "Визы" и "Мастер Карда"). Так что в случае отключения СВИФТА - переключится на неё у себя на территории, и предложит подключиться к ней торговым партнёрам за рубежом. И более 500 млрд $ ежегодного товарооборота - серьёзный резон согласиться.
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16.01.2021 16:07 Ответить
Тут главное, что внешние расчеты станут в других валютах. Юанях например. И хлынут зелёные вашингтоны на свою родину.
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16.01.2021 16:11 Ответить
Показателен пример платёжной системы:

Ввели национальную - "Мир". Обязали всех кого смогли, делать всевозможные карточки (зарплатные, пенсионные, платёжные), именно на ней. Может урон в масштабах США и не велик, но несколько сот миллионов карточек (у меня - их 4) и денежных операций по ним - у них из под контроля ушли (равно как и возможность шантажировать этим контролем).
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16.01.2021 16:39 Ответить
Ну посмотришь , когда после 20 числа введут санкции из ада. Да ваши рынки с удовольствием займут Эмираты , Катар и Штаты , а вы будете очень радоваться когда примут програму для вас : Нефть в обмен на продовольствие.
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16.01.2021 16:13 Ответить
Посмотришь как феврале рубль подорожает к доллару процентов на пять. Заскринь.
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16.01.2021 16:17 Ответить
Та не воображайте так... Главное , шо со СВИФТОМ, шо без, в нарабсее очень актуален момент, работая инженером на заводе тырить платы с управленческих шкафов станков програмного управления. Шобы затем навыламывать из плат контактов с включением драгметаллов, сдать в утиль , а на вырученные деньги купить своей ракухе обручальное кольцо... ЗЫ я не виновать, кто доктор виморенному павлину, кто его за языГ тянул... Поди зябко ща в цеху - без сто грамм не работается... Крещенские морозы . Э-хе, хе-е , хе, х-е... как и до-ре-ми-до, ре-е, до-о.
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17.01.2021 08:55 Ответить
Сначала такие умники обосрались с заявлениями о невозможности постройки моста, потом обосрались с заявлениями про то что ледоход скоро разрушит мост, теперь уже пошли заявления о землетрясениях. Спросите ещё у этого умника - может ли разрушить мост ядерный взрыв?
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16.01.2021 15:49 Ответить
Обісралися як і завжди мацкалі, ну і ти разом з ними. Все вірно казали: будівництво МОСТА НЕ МОЖЛИВЕ в тому районі. Ще раз і для тебе МОСТА! Те що вляпали мацкалі зветься бутафорія. Там того моста 3 чи 4 км, все решта насипне. Тому і залізничне сполучення бравурне показали і на тому все зупинилося. Те, що ця бутафорія завалиться це безумовно, тому мацкалі просто тягнуть час не завантажуючи по повні цю бутафорію. В робочому режимі ця бутафорія завалиться, приблизно, через півроку.
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16.01.2021 19:12 Ответить
Ладно, выпишите премию этому гиганту мысли - всё же не ленился, думал мысль...))
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16.01.2021 17:13 Ответить
Вся страна замерла в ожидании землетрясения.
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16.01.2021 17:15 Ответить
Здався вам той міст, нехай стоїть, ще згодиться. Треба ж потім позбутися непотрібу, який завезли за час окупації. Самий зручний шлях і спосіб - через міст.
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16.01.2021 17:47 Ответить
Цей міст треба демонтувати - він робить з Азова калюжу з застійною водою, також блокує захід у порт Маріуполя і інщих великих кораблів, а кацапи і на паромі домой повтікають
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17.01.2021 00:56 Ответить
кацапской кровью разбавить соленую воду а тушки на удобрения, хоть какая то польза
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17.01.2021 13:19 Ответить
Мост построили как построили олимпийские объекты - пока новое - держится на краске.
Они найдут как его развалить - крейсером "Наподдатый" или баржей "Неуступчивая".
.
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16.01.2021 18:00 Ответить
Сталин, хоть и паскуда, но когда-то сказал правильную для данного случая фразу :

"Нечего ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача !"

Сидеть, ничего не делать по поводу возврата Крыма и надеяться на землетрясение можно ещё 100 лет. Можно и не дождаться его никогда . . .
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16.01.2021 18:40 Ответить
Землетрус на підході , 11 - 12 січня у Криму зафіксували землетрус магнітудою до 3 балів. Попри невелику силу, у Ялті поштовхи таки відчули. Кацапня біжіть через міст поки не впав.
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17.01.2021 00:38 Ответить
що означає...може зруйнувати? Не може, а невідмінно зруйнує . Потужні землетруси в Криму відбуваються кожні 100 років
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16.01.2021 19:48 Ответить
Ви вже хоч би не ганьбилися з такими заявами
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16.01.2021 20:01 Ответить
А що тут ганебного?
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16.01.2021 20:13 Ответить
А твоє яке діло до українського моста?
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16.01.2021 20:14 Ответить
За себе краще хвилюйся, тебе знесе раніше.
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16.01.2021 20:57 Ответить
Подольский мост стрится долго, но и стоять буде долго.
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16.01.2021 20:41 Ответить
Мост построен "на-**********" - путин не тот человек, который что-то делает для других.
Всё сыграет свою роль: подвижное дно пролива, качество строительства, украденные деньги, техногенное долбоййобство, ну и никуда не денется сейсмическая активность ...
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16.01.2021 20:40 Ответить
-
Останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів був на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році. Як відомо, він привів до масового руйнування і великої загибелі населення. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також Микола Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив Микола Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка ) (уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників добряче перевірив на їх сейсмостійкість
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16.01.2021 21:58 Ответить
Вероятно сильное землетрясение может разрушить или повредить любой мост.
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16.01.2021 22:00 Ответить
Нам не нужен любой,нам нужен именно Керченский.
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16.01.2021 22:35 Ответить
Біжи касап біжи, поки цей місток ще держиться, каменюки скоро полетять на твой башка.
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17.01.2021 00:42 Ответить
Пока одни строили другие взрывали,отключали,блокировали, перекрывали и т.п.
А когда первые построили вторые, поскольку сами ничего сделать не могут, надеются на землятресение.
И после этого эти убогие хотят чтобы Крым стал украинским?
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16.01.2021 22:33 Ответить
Воровство денег и настоящее строительство - не одно и то же.
По-настоящему строит сегодня Китай, потому что там за ошибку расстреливают.
Там кумовьям и друзьям детства миллиардные проекты не достаются.
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17.01.2021 01:00 Ответить
Один маленький вопрос: Когда оно будет и может ли будет вообще?
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16.01.2021 22:38 Ответить
А от мені думається так, що цей їб##чий міст знище ніякий не землетрус. Це от просто візьме,та і зробить колись ПКР " Нептун". Ну так,в плані випробування...
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16.01.2021 23:42 Ответить
Если бы землетрясение не произошло, его нужно придумать
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16.01.2021 23:51 Ответить
Керченський міст це не той міст який буде стояти довго, 100% як що він впаде Пукін в цьому звинуватить Україну і Правий сектор
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17.01.2021 00:59 Ответить
ТАК НЕОБХОДИМО ДАТЬ ТОЛЧОК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ !)
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17.01.2021 06:56 Ответить
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