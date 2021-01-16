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За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА

За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА

В Киеве инспекторы благоустройства вынесли за сутки 1062 предписания тем предприятиям, учреждениям и организациям, которые несвоевременно расчищают балансовые территории от снега.

Об этом сообщил и. о. директора департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Всего за день было внесено 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременную очистку балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования", - уточнил Ткаченко.

Отмечено, что по состоянию на утро 16 января дороги и тротуары чистят 5018 коммунальных работников дорожно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунального хозяйства и управлений зеленых насаждений.

К работам привлечены 468 единиц снегоуборочной техники, использовано 3349 тонн посыпочных материалов.

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Автор: 

КГГА (2991) Киев (25792) снегопад (787)


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Топ комментарии
+6
а чем скрести? предписаниями??? )))))))))))
За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 282

...
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16.01.2021 13:21 Ответить
+4
а предписаниями можно подтереться. такое дело даже я без юр. образования выиграю. мол поломалась лопата, а купить не смог бо шморгаль забороныв
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16.01.2021 13:25 Ответить
+4
и фото отчет есть)))
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16.01.2021 13:28 Ответить
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А куда складировать этот снег?
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16.01.2021 13:16 Ответить
да зачем его убирать, сам растает скоро
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16.01.2021 13:20 Ответить
а чем скрести? предписаниями??? )))))))))))
За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 282

...
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16.01.2021 13:21 Ответить
ахахахах, шах и мат
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16.01.2021 13:23 Ответить
а предписаниями можно подтереться. такое дело даже я без юр. образования выиграю. мол поломалась лопата, а купить не смог бо шморгаль забороныв
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16.01.2021 13:25 Ответить
и фото отчет есть)))
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16.01.2021 13:28 Ответить
Наказали стрелочников (дворников).
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16.01.2021 13:32 Ответить
За вчора оформлено 1062 приписи за несвоєчасне прибирання снігу в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 7546
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16.01.2021 13:35 Ответить
Сьогодні бачив машину яка повинна розкидати отсєв на дорозі, а він мабуть змерзся. Так напарник довбав його лопатою і йшов позаду машини посипаючи з відра.
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16.01.2021 13:56 Ответить
Коли і на якій вулиці, районі, і номер автівки бо тоді це фейк!
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16.01.2021 14:05 Ответить
це так фіксувати треба коли українською мовою не обслуговують
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16.01.2021 16:47 Ответить
А чего это предприятие должно убирать территорию которую ему приписали на баланс только для того что бы её убирать? Предприятие не может на ней вести деятельность. Там в основном ходят люди которые не имеют к предприятию никакого отношения.
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16.01.2021 14:03 Ответить
Це ж скільки інспекторів мають клопіт, щоби скласти стільки протоколів. І мають пристойну роботу з прийнятним грошовим забезпеченням, не кажучи вже про соціальний пакет.
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16.01.2021 14:44 Ответить
 
 