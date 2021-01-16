Выборы в десяти ОТГ на Донбассе проводить нельзя, так как безопасность граждан обеспечить невозможно, - ОГА

Из-за вооруженной агрессии России невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 10 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации (ОГА), соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ. В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего Объединенными силами Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.

В протоколе указано, что стопроцентную безопасность граждан невозможно обеспечить в:

- Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;

- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;

- Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;

- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области;

- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;

- Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

Напомним, 5 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосование планируется до конца марта 2021 года.