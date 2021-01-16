Выборы в десяти ОТГ на Донбассе проводить нельзя, так как безопасность граждан обеспечить невозможно, - ОГА
Из-за вооруженной агрессии России невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 10 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.
Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации (ОГА), соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ. В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего Объединенными силами Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.
В протоколе указано, что стопроцентную безопасность граждан невозможно обеспечить в:
- Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;
- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;
- Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;
- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области;
- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;
- Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.
Напомним, 5 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.
В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосование планируется до конца марта 2021 года.
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может им еще и лапти привезти, шоб оккупантов обули?
или может им извинений подкинуть, шоб перед Калдыровым тоже извинялись?
Как говорил какой-то офицер - Вы начните, главное, а мы поддержим(стартуйте бить оккупантов, а ВСУ придут помочь)
«После 14-го года я общаюсь с единицами, потому что многие мои донецкие подруги быстро перешли в разряд бывших друзей. Когда я увидела на востоке Украины первые колонны российских танков с триколорами на башнях, мне ситуация была понятна, что Путин хочет сделать из Донбасса сектор Газы или Ливийскую Мисурату. Тогда отпали не только школьные, но и университетские подруги, которые дружно бросились насаждать в Украине «Русский мир».
В какой-то момент, еще на «Одноклассниках» увидела, что моя лента очистилась от их новостей и от «Указов» «Главнокомандующего Вооруженных Православных Сил Донецкой Народной Советской Социалистической Независимой Банановой Республики жителя Москвы, господина Игаля Гиркинда»
Мои две близкие подруги, кстати, этничные украинки, но, увы, они так рвались в совок и к путину, что и пуд соли, съеденный когда-то вместе, не помог. Мои коллеги по школе почти все поддержали «ДЫНЫРЫ», а сотрудники по местному музею - эмигрировали. Бывшая директор музея сейчас живет и работает в Киеве, а молодая коллега с семьей нашла убежище от «Русского мира» во Львове.
Остальные знакомые остались в городе и активно сотрудничают с оккупационной российской властью. Ещё одна коллега, Елена Пех, когда приехала навестить мать, была арестована сотрудниками МГБ «ДНР» в 17-ом году, как «агент СБУ» и сейчас содержится в местной тюрьме со сроком, кажется,14 лет.
Большая часть жителей Донбасса глубоко убеждены, что их обстреливают и убивают украинские военные. При этом мозги никто не включает и не пытается анализировать, с какого направления к ним в частный сектор прилетают мины и снаряды и почему на осколках российские надписи?
Российская пропаганда и ток-шоу Ольги Сухабеевой (спутниковые антенны направлены на российские ретрансляторы) промывают мозги основательно и делает из граждан духовных инвалидов.
Когда-то у меня была знакомая - милая интеллектуальная девушка. Сейчас она уже композитор, пишет духовную музыку, которую исполняли на ее авторском концерте в Донецкой филармонии. Уровень чувствуете? Так вот, эта утонченная барышня непереносимо страдала, когда в кафе «Сепар» взорвали Главу «ДНР» Александра Захарченко. Композитор и поэтесса в одном лице писала трогательные стихи, в которых возвеличивала это одноклеточное существо с одной извилиной, которое, по её мнению, «защищало от фашистов» свободную Республику.
Бывший торговец битой птицей Захарченко заявил за два года до своей кончины «о необходимости захвата Великобритании для наступления «золотого века России». Об этом он рассказал в интервью российскому писателю, своему «советнику» Захару Прилепину на телеканале «Царьград ТВ». «Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за годы войны с «киевской хунтой» заминировали тысячи гектаров пахотных земель и лесопосадок в Донецкой и Луганской областях. Еще много лет после развала Российской империи на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и любители распилить танковый снаряд и сдать его в металлолом. Не будет там толку. Для того, чтобы всё привести в порядок, нужны годы и жесткий контроль».
я и так вижу. что почти все пишут обычным шрифтом, а тут вы цитируешь жЫрным
І кожний кілометр дороги Щастя - Новоайдар під контролем арти.
Выборы президента и выборы в раду там были...и ничего не произошло...
Феодали бажають повернення у їх власність кріпаків, котрі мовчазно терпіли та працювали на цих хазяїв за їжу до 14-го року.. Що цікаво, кріпаки теж бажають повернення жоппо хазяїв
у мене на мобілі рінгтон - наш Гімн у кавер-версії...так я навмисно в маршрутці..або будь де... зраду не відповідаю ))) дивлюсь на реакцію ))) інколи бачу як в когось морду коробить...
за два роки...дуже вже мало зосталось прапорів на балконах, автівках, заплічниках... і жовто-блакитних кольорів на парканах...
Мировое сообщество теряется в догадках, каким образом стела с надписью «ДЕБАЛЬЦЕВО» оказалась среди экспонатов Выставки Достижений Народного Хозяйства в Москве?
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE