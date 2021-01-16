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Новости Коронавирус и карантин
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Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ

Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ

Вакцинация от коронавируса медработников, находящихся в зоне риска, начинается в Беларуси.

Как сообщили в Telegram Министерства здравоохранения РБ, 16 января учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников - "тех, которые находятся в зоне риска", передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 - Брестского региона, 3 тыс. 260 - Витебского, 4 тыс. 365 - Гомельского, 1 тыс. 735 - Гродненского, 1 тыс. 610 - Могилевского, 2 тыс. 485 - Минской области", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что "практика начала с вакцинации медицинских работников аналогична таковой в мире". "Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны", - проинформировали в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На белорусах будут исследовать российскую вакцину. Она опасна, - местные СМИ

В Минздраве напомнили, что в 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V".

"В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин "Спутник V", а в канун Нового года - партия в 20 тыс. доз, российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Данная партия вакцины прошла контроль качества, подчеркнули в министерстве, уточнив, что исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларуси.

"В первом квартале 2021 года потребность в вакцине "Спутник V" планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - добавили в министерстве.

Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ 01

По данным Минздрава, на 16 января в республике с начала эпидемии зарегистрировано 223 тыс. 537 человек с положительным тестом на коронавирус, скончались 1 тыс. 573 пациента.

Также читайте: Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев

Автор: 

Беларусь (7937) вакцина (3815) карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Пусть прививки расийской вакциной начинают с силовиков Беларуси.
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16.01.2021 14:44 Ответить
+15
Капец...

И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
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16.01.2021 14:44 Ответить
+15
Десь тут є на форумі білорус із ніком Литвин. Сподіваюся що він буде добровольцем.
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16.01.2021 14:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Жалко белорусов, такой брашкой их колоть будут
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16.01.2021 14:42 Ответить
Не жалко. У них было достаточно времени, чтобы скинуть батьку. Пусть только начинают прививки с силовиков.
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16.01.2021 14:45 Ответить
Алені та зубри ,це як не як ,а родичі ,ВРХ однако!!!)))
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16.01.2021 14:55 Ответить
"РБ - страна, которой нє жалко"...
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16.01.2021 14:59 Ответить
Граждан России могут не пустить в иностранные аэропорты, если они вакцинировались препаратом «Спутник V». Дело в том, что на западе не считают путинское варево реальной вакциной. Такое положение дел может сильно ударить по индустрии туризма.
Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты. К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической», - заявил Осауленко.
В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против России. Мол, запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».
Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдёт, то каждая страна должна понимать последствия таких действий»
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16.01.2021 15:16 Ответить
Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 985
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16.01.2021 15:41 Ответить
Пусть прививки расийской вакциной начинают с силовиков Беларуси.
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16.01.2021 14:44 Ответить
Десь тут є на форумі білорус із ніком Литвин. Сподіваюся що він буде добровольцем.
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16.01.2021 14:48 Ответить
Литвин писал, что вакцЫнируется спутником, если будет возможность. Лично видел!
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16.01.2021 14:55 Ответить
Не приведи господи, "осиротіємо"... Де ж ми знайдемо нового "місцевого божевільного", з білоруським "ніком"?...
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16.01.2021 15:00 Ответить
Свежий воздух, рыбалка, лыжи, коньки, лучшее лекарство от всех болезней.
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16.01.2021 15:43 Ответить
Розкажи це своєму придурку... Верещав, що хвороби нема, а білоруси мерли в лікарнях, від КОВІД...
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16.01.2021 16:23 Ответить
добровольцем в лучших традициях кгб
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16.01.2021 16:18 Ответить
Капец...

И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
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16.01.2021 14:44 Ответить
Зато уже все знают сколько умерло от "пфайзер".
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16.01.2021 14:47 Ответить
Сколько?
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16.01.2021 14:54 Ответить
В Норвегии после прививки "пфайзер" уже умерло 23 человека.
"пфайзер" приостановил поставку вакцины в ЕС.
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16.01.2021 14:56 Ответить
Ссылку. И не на сру-сегмент.
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16.01.2021 14:57 Ответить
Кто не тупорылый, тот может искать информацию не только на цн.
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16.01.2021 15:01 Ответить
Ги.
Оце аргумент.
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16.01.2021 15:11 Ответить
Да! Он ее может найти еще в методичке!
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16.01.2021 15:13 Ответить
Так давай. Блесни своим источником.
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16.01.2021 15:15 Ответить
1. Начнем с того, что Норвегия не является членом ЕС.
Это уже означает, что ты сделал тупой вброс.

2. Продолжим тем, что поставки Пфайзера в ЕС приостановлены из-за того, что не хватает производственных мощностей.

3. И третье, про 23 умерших человека в Норвегии 3 страницы Гугла выдает только кацапские ресурсы.
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=ALeKk02Hxw6OmmnqsUJdg4mqTtXn7cH1GA:1610803099537&ei=m-cCYICjIMOr3AOagq34Ag&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjA3LOUxaDuAhXDFXcKHRpBCy8Q8tMDegQIBxA-&biw=2133&bih=1185
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16.01.2021 15:20 Ответить
Чувак йшов ва-банк! Проявіть поблажливість!
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16.01.2021 15:30 Ответить
Ага. Вот нашел.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-soobshili-o-smerti-dvuh-vakcinirovannyh-ot-covid-19-svyazi-mezhdu-privivkoj-i-smertyu-poka-ne-provodyat Медицинское агентство Норвегии сообщило о смерти ДВУХ жителей дома престарелых, которых до того вакцинировали от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTEch.

А ты молодец.
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16.01.2021 15:23 Ответить
Померли, просто в Оберста пропущено, що всім їм було по 90 років.
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16.01.2021 15:13 Ответить
Что-то я тоже помню про "...за 90 лет..."
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16.01.2021 15:17 Ответить
А в рашке не помирают 90-летние. Догадайтесь почему!
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16.01.2021 15:18 Ответить
Как же они помирать будут,если их нет?
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16.01.2021 15:32 Ответить
Аж двое в доме престарелых. А весь срусегмент заполнен фейком про 23 человека.
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16.01.2021 15:26 Ответить
Тоже помню про двоих.
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16.01.2021 15:30 Ответить
Pomerli eto znajem,tolko otcego tocno pomerli neznajet,poka vyjsnajet,tam i tak s prijuta liudi byli slabyjje i dni i bez ukolov byli socytani
ES neotkazalsia pfizer takaja vakcina jest bolsinstvo u vsex stran.Vot mi zakazali ix 3mln stuk to jest bolsinstvo ecio Moderna zakazali.I tex i tex uze polucili
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16.01.2021 15:32 Ответить
Это из серии, как в Совке из каждого утюга вещали про то, что "там негров вешают" и помалкивали про ГУЛАГи.
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16.01.2021 14:55 Ответить
їх без вакцинації померло від ковіду вже понад 20 тисяч, а скільки конкретно - встановити дарма, бо є нахабна брехня, а є бєлорусская статістіка...
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16.01.2021 15:01 Ответить
В следующее воскресенье "Марш не привитых".
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16.01.2021 14:46 Ответить
Сябри заслужили...
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16.01.2021 14:46 Ответить
А кто же скажет ? Ведь российская ....
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16.01.2021 14:46 Ответить
началось...скоро на митингах начнут отлавливать и вкалывать (в наказание)...
а шо...тоже карательный метод...(сарказм, простите)
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16.01.2021 14:46 Ответить
Та зрозуміло, що іронія чи сарказм. І прикро, що ми нерідко вимушені це пояснювати.
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16.01.2021 14:48 Ответить
так.. бо є такі особи...які зразу починають клясти (а воно мені треба - ауру здьобати?)
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16.01.2021 14:54 Ответить
Робити будуть цю вакцину, як робили і роблять крабів і рибу.
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16.01.2021 14:47 Ответить
Ну шо, бежать или лежать. Что выберут врачи?
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16.01.2021 14:48 Ответить
Через год белорусов занесут в Красную книгу.
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16.01.2021 14:48 Ответить
Я за украинцев больше переживаю...
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16.01.2021 14:53 Ответить
А что за них переживать? Зебилы.
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16.01.2021 18:02 Ответить
Спс. Ты из зебилков? Их карма - канючить, переживать и терпеть. Терпеть, канючить и переживать. Пролам пролово.
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16.01.2021 18:46 Ответить
беларусы в основном нормальные люди...но дело в том,что организовывают производство вакцины и насильно вакцинируют не они,а совсем другие люди...
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16.01.2021 14:57 Ответить
Нормальные люди парашинскую "вакцину" не колят.
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16.01.2021 14:59 Ответить
А в комплект таблетка парацетамолу і мокрий рушничок, як призовникам до рашаармії в Криму, видавати будуть??
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16.01.2021 14:52 Ответить
Только свечку в руки.
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16.01.2021 15:12 Ответить
Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ - Цензор.НЕТ 7791
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16.01.2021 14:52 Ответить
Та ладно! Мой марш- на кухне, не далее. Мне наплевать на то, к чему нас подводят. Пока- наплевать. В этом плане Мариуполь- лучший город в Украине! У нас, Слава Богу- бойцов хватит тут, дабы раздавить любое движение кретинов-идиотов.
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16.01.2021 14:56 Ответить
Первая Мировая война вакцин набирает обороты... Оно понятно: это сотни и сотни лярдов всяких евро и долларов... Уже есть жертвы. Пока- маловато, правда. Но мне уже понятно: они будут исчисляться немалыми миллионами.

Кто-то желает сыграть в эту руссо-рулетку? Форвертс! Но, без меня!
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16.01.2021 14:53 Ответить
Как это без тебя? -- ты ж собрался в рейс с липовой справкой наняться... -- от других членов команды, небось такого не ждёшь? *)
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16.01.2021 17:24 Ответить
Именно так. И- не иначе.
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16.01.2021 17:58 Ответить
Я думаю, вам в контракте пропишут прививку, которую в Украине никак не сделаешь и липу под неё тоже не нарисуешь...
Если ваша фирма серьёзная -- она вас всех привьёт сама -- и сертификаты выдаст, шо б вас во все порты не только впускали, но и выпускали.
Удачи, Мореман! -- преживал за тебя, когда ты пропал кудысь надолго...*)
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16.01.2021 18:08 Ответить
Ну белорусы ведут себя как отпетые терпилы , по тому не чего удивительно , что и прививать их будут как кацапский скот и той же бормотухой.
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16.01.2021 14:58 Ответить
Подопытные бяларусские кролики...
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16.01.2021 15:00 Ответить
Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ - Цензор.НЕТ 3727
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16.01.2021 15:02 Ответить
Это просто прелестно! Индонезия... Там их очень много, около 300 миллионов. Блогеры, канешна- всех убедят.
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16.01.2021 15:05 Ответить
лайфхак для антипривичников...

Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 3147
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16.01.2021 15:09 Ответить
Класс! А хотел решить дороже, просто купить этот паспорт.
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16.01.2021 15:10 Ответить
От коли я радий що я український медик. Хай і з зарплатнею в 150 баксів.
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16.01.2021 15:10 Ответить
В Крыму уже поумирали люди от этой вакцины.
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16.01.2021 15:12 Ответить
А в Германии? А в Норвегии? А там, где мы не знаем и никогда не узнаем?
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16.01.2021 15:13 Ответить
Так і без вакцини вмирали, як взагалі можна робити висновки по такому короткому проміжку, он на росії кажуть що грип знищили геть
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16.01.2021 15:17 Ответить
Та ну их всех, по-честному! Я должен был послезавтра в Амстердам лететь, на курсы тренировочные, бо китайцы какую-то супер-ладью подогнали, на мой проект Ганский. Отмена! А почему? А потому что этот барановирус. Обещают в конце следующей недели. Врут! Ранее 8 февраля- никак. Поверь, друже, это всё довольно нервно, учитывая что я- таки в отпуске!
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16.01.2021 15:22 Ответить
Дайвинг,что ли?
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16.01.2021 15:25 Ответить
Почему дайвинг??? Нет. Вовсе не дайвинг. Это судно уникальной конструкции, такого ни я, ни мои кореша, которые одинаковый срок в морях, со мной- 40 лет- никогда не встречали! Прошу поверить- детали просто очень долго описывать. Компания пошла на то, что нас там, на тренажере, в Амстердаме, в виртуале должны были погрузить в управление этим Монстром. А тут... такая вот заморочка!
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16.01.2021 15:29 Ответить
Ну тебе то твої поляки по любому Спутником не вколять, хоча я буду до останнього впиратись, що від Пфайзера, що від інших, про російське вже не кажу.
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16.01.2021 15:30 Ответить
Не вколят! Это правда. Болтал вчера с капитаном моим поляком, из Гданьска. Говорит, что Компания будет упираться до конца, то есть: напирать на ковид-тесты отрицательные. Хотя.. они мне уже надоели. Последний только вчера проделал. Снова 50 долларов. В никуда! Бо перед вылетом понадобится ещё один, свежий.
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16.01.2021 15:34 Ответить
Хренасе у вас ціни, у нас Сінево лупашить по 800 грн.
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16.01.2021 15:35 Ответить
У нас- тоже, друже! Но, мне нужен особенный: срочный, с английским текстом. Он стоит 1400 гривен. Результат- завтра. Ну... ты же всё понимаешь: это трижды проклятый бизнес!
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16.01.2021 15:38 Ответить
Бросай ты эту работу. Дачка -садик- огородик- котики. Красота.
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16.01.2021 15:52 Ответить
Э-э-э-э-э- нет! Это моя любимая работа. И всё.
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16.01.2021 16:04 Ответить
Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 7335
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16.01.2021 15:40 Ответить
Ефективніст суміші боярки та холодцю під назвою "Спітнік" на рівні -50% (кожен другий щеплений обов'язково захворіє).
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16.01.2021 16:11 Ответить
Нехай з початку педики потім медики а дояр з колькою покажуть приклад,всіляким литвинам і бім бомам.
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16.01.2021 16:20 Ответить
Писали, ваше руководство уже привилось.
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16.01.2021 16:29 Ответить
Якби наші вакцинувались вашим новачком то знала б вже вся Україна бо були б нові вибори.Чомусь не вакцинувався ні ***** ні дояр та й мудачукнаш під бо йому збрезхати як дурному з гори збігти.
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16.01.2021 17:46 Ответить
Что вам медики сделали?
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16.01.2021 16:20 Ответить
Оригинальный способ избавления от ваты, но почему начали с медиков?
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16.01.2021 16:30 Ответить
Амінь !😈
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16.01.2021 16:35 Ответить
Оба-на! Неужто беларусские медики настолько тупы?
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16.01.2021 17:58 Ответить
Светку привийте, очень прошу.
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16.01.2021 18:24 Ответить
Пошел "Новичек" по Беларуси...
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16.01.2021 18:29 Ответить
А вот и реальная "эффективность": Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 7041
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17.01.2021 01:36 Ответить
 
 