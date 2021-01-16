Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ
Вакцинация от коронавируса медработников, находящихся в зоне риска, начинается в Беларуси.
Как сообщили в Telegram Министерства здравоохранения РБ, 16 января учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников - "тех, которые находятся в зоне риска", передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 - Брестского региона, 3 тыс. 260 - Витебского, 4 тыс. 365 - Гомельского, 1 тыс. 735 - Гродненского, 1 тыс. 610 - Могилевского, 2 тыс. 485 - Минской области", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что "практика начала с вакцинации медицинских работников аналогична таковой в мире". "Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве напомнили, что в 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V".
"В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин "Спутник V", а в канун Нового года - партия в 20 тыс. доз, российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Данная партия вакцины прошла контроль качества, подчеркнули в министерстве, уточнив, что исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларуси.
"В первом квартале 2021 года потребность в вакцине "Спутник V" планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - добавили в министерстве.
По данным Минздрава, на 16 января в республике с начала эпидемии зарегистрировано 223 тыс. 537 человек с положительным тестом на коронавирус, скончались 1 тыс. 573 пациента.
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Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты. К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической», - заявил Осауленко.
В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против России. Мол, запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».
Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдёт, то каждая страна должна понимать последствия таких действий»
И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
"пфайзер" приостановил поставку вакцины в ЕС.
Оце аргумент.
Это уже означает, что ты сделал тупой вброс.
2. Продолжим тем, что поставки Пфайзера в ЕС приостановлены из-за того, что не хватает производственных мощностей.
3. И третье, про 23 умерших человека в Норвегии 3 страницы Гугла выдает только кацапские ресурсы.
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=ALeKk02Hxw6OmmnqsUJdg4mqTtXn7cH1GA:1610803099537&ei=m-cCYICjIMOr3AOagq34Ag&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjA3LOUxaDuAhXDFXcKHRpBCy8Q8tMDegQIBxA-&biw=2133&bih=1185
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-soobshili-o-smerti-dvuh-vakcinirovannyh-ot-covid-19-svyazi-mezhdu-privivkoj-i-smertyu-poka-ne-provodyat Медицинское агентство Норвегии сообщило о смерти ДВУХ жителей дома престарелых, которых до того вакцинировали от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTEch.
А ты молодец.
ES neotkazalsia pfizer takaja vakcina jest bolsinstvo u vsex stran.Vot mi zakazali ix 3mln stuk to jest bolsinstvo ecio Moderna zakazali.I tex i tex uze polucili
а шо...тоже карательный метод...(сарказм, простите)
Кто-то желает сыграть в эту руссо-рулетку? Форвертс! Но, без меня!
Если ваша фирма серьёзная -- она вас всех привьёт сама -- и сертификаты выдаст, шо б вас во все порты не только впускали, но и выпускали.
Удачи, Мореман! -- преживал за тебя, когда ты пропал кудысь надолго...*)