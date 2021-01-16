Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
ГБР при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины (ч.3 ст. 368 УК).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Оперативные работники ГБР установили, что руководящее звено Национального агентства по аккредитации Украины ввело коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации. В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.
Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства.
15 января 2021 года указанные должностные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при выдаче разрешительной документации и получении неправомерной выгоды за нее.
Сегодня, 16 января, обоим фигурантам следователем ТУ ГБР в Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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