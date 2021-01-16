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Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины (ч.3 ст. 368 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Оперативные работники ГБР установили, что руководящее звено Национального агентства по аккредитации Украины ввело коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации. В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства.

15 января 2021 года указанные должностные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при выдаче разрешительной документации и получении неправомерной выгоды за нее.

Сегодня, 16 января, обоим фигурантам следователем ТУ ГБР в Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР 01
Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР 02
Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР 03
Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР 04

Автор: 

взятка (6195) коррупция (8584) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+9
Необхідно ще більше створити різних національних агенств!!
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16.01.2021 15:00 Ответить
+6
Правду говорят - мечта любого чиновника - "разрешите мне хоть что-нибудь разрешать".
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16.01.2021 15:10 Ответить
+3
инвестняни?
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16.01.2021 14:55 Ответить
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инвестняни?
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16.01.2021 14:55 Ответить
Ах-кредит, ах-кредит... Це відсотки!
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16.01.2021 16:07 Ответить
Необхідно ще більше створити різних національних агенств!!
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16.01.2021 15:00 Ответить
Первый?? А сколько их всего...скотов взяточников в том агенстве??
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16.01.2021 15:09 Ответить
Правду говорят - мечта любого чиновника - "разрешите мне хоть что-нибудь разрешать".
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16.01.2021 15:10 Ответить
Отменить разрешения не пробовали?
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16.01.2021 15:32 Ответить
раніше подібних новин було менше , може , щось змінюється ?
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16.01.2021 15:49 Ответить
зминюется.хе-хе. щас в разы больше начали требовать взяток,поэтому чаще попадаются. СБУ,ментам тоже кормиться надо
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16.01.2021 15:58 Ответить
посадят!? брал взятку,теперь прийдется давать самому
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16.01.2021 15:55 Ответить
Судья уже огласил прайс, на "рафик ниучом ниуинауат"?
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16.01.2021 16:16 Ответить
Бывает что и задерживают...Хотелось бы услышать приговор !
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16.01.2021 16:55 Ответить
А до чого тут ДБР? НАБУ такими повинно займатися
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16.01.2021 17:21 Ответить
"Имя, сестра, имя"?
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16.01.2021 18:11 Ответить
беня с медведчуком разрулят.
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17.01.2021 12:51 Ответить
 
 