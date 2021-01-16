Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан при получении взятки за предоставление разрешительной документации, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины (ч.3 ст. 368 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Оперативные работники ГБР установили, что руководящее звено Национального агентства по аккредитации Украины ввело коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации. В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства.

15 января 2021 года указанные должностные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при выдаче разрешительной документации и получении неправомерной выгоды за нее.

Сегодня, 16 января, обоим фигурантам следователем ТУ ГБР в Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.







