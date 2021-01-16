Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС
Компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины от COVID-19 в страны ЕС.
Заявление компаний публикуют европейские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Pfizer и BioNTech разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе. Мы сможем поставить намного больше доз во втором квартале", - сообщили компании.
В их заявлении поясняется, что "мы сможем вернуться к первоначальному плану поставок в ЕС, начиная с 25 января. Мы увеличим объемы поставок с 15 февраля".
Таким образом задержка в поставках вакцины коснется только периода до 25 января, поясняют СМИ.
Ранее на этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов.
Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от COVID-19, причем на данном этапе применяется в основном, как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.
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https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбасу https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1350405119733604352 1 ч
кстати, окуенная идея.
предлагаю такое реализовать и в Украине.
а вакцинацию начнем с Иванова, Гришина, Наумовича, Бидона и других идейных ребятушек, готовых взять за щеку за пару тысяч - только вакцинировать не Пфайзером/Модерной, а Синоваком или Спутником
Там не считают ее вакциной.
Маск сделал тесты подряд и 50/50
Одни положительные, другие отрицательные.
Кароч, тестируйся и вакцинируйся
колись у голові в боброєдкі сімоньян застрягло, що "спутнік" - єдине в світі російське слово з позитивною асоціативністю... було - і йок
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https://twitter.com/Hlopak_ В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯ https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1350392994130767873 2 ч
Що в голові у людей, які назвали вакцину "Спутнік-5"??
Це назва космічного апарату з двома піддослідними собачками на борту, Чайкою та Лисичкою. Запуск 28 липня 1960 року пройшов невдало, апарат вибухнув, цуцики Чайка та Лисичка загинули. Отаке...
Если я ничего не путаю, то возможно скоро будем при своих... ...ну и поделимся бесплатно с нищими и дурными стратегическими партнёрами.
Немцы гуманные... -- иногда слишком, даже.
В общем, не ширяйтесь чем нипопадя -- почекайте трошки -- всё будет абгемахт! *)
может статься что с деньгами на исследования будет туго, ученые на западе за миску супа не работают
-- поддержал!
100 млн доз в год, хранится при +2 - +8°.
Бо ці вакцини в найближчий рік нам не отримати.
бо в нас влада відсутня як така.