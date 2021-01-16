Подвиг защитников ДАПа - символ того, что мы обязательно победим. Над Донецким аэропортом вновь поднимется флаг Украины, - Зеленский
Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Бои за ДАП были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет", - отметил Зеленский.
При этом он отмечает, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.
"Наши отважные ребята - воины, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту стойкость и бесстрашие защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это - держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать", - пишет Зеленский.
"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь поднимется сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!", - подытожил глава государства.
Как сообщалось, 16 января - Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта.
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ви програли.
а наслідок, повторюю.
Краще скажи, хто нищить підняту з руїн армію зараз.
Це набагато важливіше.
Всі говорять про провальні закупівлі. Зменшений бюджет.
Хто їх бачив ті озброєння..
Вже і навчань масштабних не проводили.
Снайперські гвинтівки зараз не ************, бо ЗЕ заборонив їх використовувати.
Та і взагалі захищати наші землі.
Бо замовленя ВСУ було провалене!
Зеленський по факту звернув всі намагання попередників позбутись окупанта.
Ми нині знаходимось в статусі кво.
А теперішні йолопи тупо крадуть і не дбають про зовнішню політику.
Дай мені розгорнути відповідь.
Ким і чим ми могли собі зарадити.
Ви вбиваєте одним питанням - хто дав наказ на ротацію через обшуки...
але крім цього запитання є багато інших ..не менш болючих і складних для розуміння...
з тих втрат, з того бойового кривавого досвіду... з нічого... виросла Армія, яка ще навіть сама не зна собі ціну! вона одна з найкращих...була... бо зараз все вертається назад і запеклий ворог став тою стороною і втрати наші приховуються і відповідати не завжди радять і ветеранів ********* і...саджають.... і бойовий цвіт - основа основ тої загартованої Армії вигоря душею і йде...
дуже важно знати- хто дав наказ...але перше запитання - хто дав наказ атакувати Україну ...
вибачте, що вліз.. важке у вас питання...навіть неможливо уявити як хлопцям було важко проходити це......але й то не найгірше, що їм довелось пережити.. (моя думка не є істиною)
И по всем договоренностям Дебальцево находится на украинской стороне и его нужно было вернуть силой даже после наступления кацапско-сепарских бандформирований .Не поздно его вернуть и сейчас . Но Вова ищет мир в глазах у людоеда , пока Петя искал бабки для своего кармана у того же самого людоеда
ВПРОЧЕМ КАК И ТВОЙ ГОСПОДИН, ЧЬЮ ДУПУ ТЫ ТАК УСЕРДНО ВЫЛИЗЫВАЕШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
ЕСЛИ ТЫ ОБВИНЯЕШЬ ЦЕНЗОР И БУТУСОВА В ТОМ ЧТО ОНИ ,,ПРИГОЖИНСКИЕ", ТО АДМИНУ СТОИЛО БЫ НА ТЕБЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
Сплотились патриоты Украины
И мужеством наполнили сердца.
Перед врагами не согнули спины.
Сражались за свободу до конца.
Аэропорт Донецка - слава, доблесть!
В стальных киборгов превратили плоть
Простые парни. Мужество и совесть
Солдатам свято - их не побороть
Не отравить пропагандистским ядом,
Рублями душу хлопцев не купить.
Позиции обстреливая "градом"
Героев не заставить долг забыть.
Затихнут эхом выстрелов стаккато,
Сметут с земли Донбасса русский сброд,
Но не забудет память, как когда-то,
Киборги защитили свой народ.
с Вами только можно вывесить белый флаг над страной
Мокшам подобаються зневажливі жарти про "хохлів".
Гроші не пахнуть. Бізнес на крові процвітає...
на троне короля.
Как глуп народ,
который то позволил...
А ребятам защищавшим ДАП и группам поддержки в Спартаке и ПЕсках низкий поклон. А павшим за Украину - светлая память. Герои не умирают !
Героям слава!!!
Дания 6часов.
Нидерланды 6 дней.
Польша 36 дней.
Дом Павлова на раше.Сталинград. 58дней.
ДАП.Украина 242 дня.