Подвиг защитников ДАПа - символ того, что мы обязательно победим. Над Донецким аэропортом вновь поднимется флаг Украины, - Зеленский

Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Бои за ДАП были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда - это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет", - отметил Зеленский.

При этом он отмечает, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

"Наши отважные ребята - воины, добровольцы, волонтеры - держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту стойкость и бесстрашие защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это - держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории. Не потому, что она имеет какое-то стратегическое значение, а потому, что это - твоя земля, твой дом, который нужно защищать", - пишет Зеленский.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг - за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь поднимется сине-желтый флаг Украины. Безграничная благодарность каждому нашему защитнику! Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, 16 января - Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта.