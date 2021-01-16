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Новым главой партии Меркель станет пророссийский кандидат Лашет, Зеленский уже поздравил его с избранием

Новым главой партии Меркель станет пророссийский кандидат Лашет, Зеленский уже поздравил его с избранием

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза Германии поддержали кандидатуру Армина Лашета на пост председателя партии. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с избранием.

Участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) избрали новым председателем партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Его кандидатуру в субботу, 16 января, поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.

По данным BBC, из 991 поданных голосов Лашет получил 521. Один из его соперников, корпоративный юрист Фридрих Мерц, получил 466 голосов. Еще один претендент, глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген, выбыл в первом туре. Именно кандидатуру Лашета поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

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Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.

Как отмечает Радио Свобода, после оккупации Крыма Армин Лашет заявлял об "антипутинском популизме" в Германии. После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.

В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. "У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником Владимира Путина", - заявил он в интервью агентству dpa.

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В том же году в интервью Zeit он выступил против "демонизации России". Этот тезис он повторил в 2019-м в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года он встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода "Северный поток - 2".

Он выступил за завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армина Лашета с избранием на должность председателя партии "Христианско-демократический союз" Германии. "Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии ХДС! ​​Желаю успехов в вашей работе во имя процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинско-немецкого партнерства на благо наших народов", - написал Зеленский в Twitter.

Новым главой партии Меркель станет пророссийский кандидат Лашет, Зеленский уже поздравил его с избранием 01

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Автор: 

Германия (7099) Зеленский Владимир (21077) ХДС-ХСС (25) ХДС (27) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+52
Дело Шредера живет и процветает. И эти люди нас еще учат бороться с коррупцией.
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16.01.2021 15:51 Ответить
+37
Ну как же ж. Пророссийского и не поздравить. Единомышленик ЗЕ, как-никак.
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16.01.2021 15:53 Ответить
+24
Хреново. Но не смертельно.
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16.01.2021 15:52 Ответить
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Страница 3 из 3
Пограбував злодій стареньке подружжя, прикривши лице. Забрав все, що й на смерть приготували. Думав, що все вдалося потайки, проте... Поголос і підозра пішли...
Тоді він заявився до стареньких вдень і подарував їм вузлика з борошном... І йдучи назад, кожному зустрічному казав:
"я від тих невідомо ким пограбованих старих йду. Так, пішов поспілкувався, підтримав самотніх та убогих. Та й внала, чого там соромитися - я врятував їх від голоду, бо ж старенькі. Прийшов до них в цю страшну годину. Я не тільки благодійно від голоду врятував немічних - я ще й від холоду їх врятував, бо той вузлик з борошном з хустинки зроблений, а хустинку потім можна на голову пов'язати. Наступного разу теж піду. Витру їм сльози тією хустинкою. А у вас знайомих самотніх стареньких немає? Бо я б і до них завітав. З хустинкою."
Люди слухали, і 73% з них відвернулося. Інші плакали з розчулення, кричали від радості і били в долоні...
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17.01.2021 20:03 Ответить
Тобі до віруючих, я атеїст. У кого немає факті той займається видумками і передьоргуванням. «Горе вам, обізнані в Законі, бо ви забрали ключ до знання. Ви самі не ввійшли й перешкоджаєте тим, хто входить!» Амінь
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17.01.2021 21:39 Ответить
Яке ще дьоргання і які факти? Все життя перебувати у владі держави, і стати мільярдером в зубожілій країні... Тільки лакеї, подільники злодія не бачать тут "нічого такого".
Надіюсь, народ, який нищівно турнув його, наступного разу не буде настільки поблажливим - і спитає за все. Бо давно пора.
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17.01.2021 23:54 Ответить
Ти знаєш, вже ВАЗеленському треба боятися гніву народу, і тут вже обгрунтовано, без накачки Г+Г Бєні, без страшних історій про вбитого брата і Лмпецьку фабрику на Мальдівах. Так, Порох став мільярдером. Але я не чув, щоб його звинувачували в збагаченні через державний бюджет. Перші десяток років Незалежності не було заборони держслужбовцю займатися бізнесом. Все в межах законів. Порох не ангел, та і немає у нас ангелів в політиці. Але коли порівнювати з нинішніми "державниками", які навіть украсти не вміють культурно- він просто красава. Навіть з газом обкакалися
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19.01.2021 09:41 Ответить
Когда в ХДС приходит прорашенский руководитель, когда от республиканцев в США второй срок выдвигается поклонник Путина Трамп, ( когда независимую Украину по очереди возглавляют секретарь по идеологии, красный директор, бухгалтер- пчеловод, уголовник с тремя" неходками", олигарх , клоун, так скоро до мышей дойдем.. шутка.)то приходит понимание что мир сошел с ума. Скажи об этом кому то лет 30 назад никто бы не поверил. Так что ковид появился не просто так, это просто одна из граней современного безумного мира.
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16.01.2021 17:52 Ответить
невже ще не дійшло що незалежність наша суто номінальна?
При трьох президентах ми на пів кроку виходили з-під прямого керування кремля і завжди нас силоміць туди повертали
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16.01.2021 18:42 Ответить
Полку Зеленского и Путлера прибыло.
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16.01.2021 18:01 Ответить
Все тече все міняється, Трампом теж лякали, тільки він зробив більше для України ніж Барак
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16.01.2021 18:18 Ответить
Какой трамп, путлер настоящий друг Украини. Дебили плд.
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16.01.2021 19:00 Ответить
Ермаку, и Зеленскому, и их бенефициарам нужно взять во внимание тот факт, что введение персональных санкций США против представителей пророссийской пятой колонны в Украине, а также их медиа-ресурсов - это четкий сигнал Зеленскому.
Зеленскому, а не Дубинскому или Деркачу. С этими ... разберутся, без сомнений.
А Зеленскому и Ермаку раз и навсегда нужно запомнить - настоящим врагом Украины и США является не Порошенко, против которого весь половину 2019 и весь 2020 год Банковая и ГПУ под руководством Зеленского устраивала политическую травлю, а Москва, ее пятая колонна в Украине и пророссийские СМИ.
Во-вторых, отдельные представители партии Зеленского представляют опасность, как для Украины, так и для украинско-американских отношений. Поэтому Зеленскому следует задуматься над очищением своих политических рядов от токсичных лиц и, главное, влияний, чтобы рассчитывать на сотрудничество с Вашингтоном.
Не стоит также рассчитывать, что новая американская администрация для восстановления нормальных американско-украинских отношений, удовлетворится декларативными шагами, типа, исключения из рядов партии Дубинского. Этого мало. Слишком.
В-третьих, Зеленский должен на практике обеспечивать верховенство права и прекратить травлю антикоррупционных структур в Украине и лидера украинской оппозиции, Президента и Верховного Главнокомандующего ВСУ 2014-2019 Петра Порошенко, боевых генералов.
Короче говоря, санкции США -это сигнал украинским властям о том, что время шуток завершилось.
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZVjbBRFiBI0tIhi2VqP-Yx7wfLaIguYoMwnUEvLt1AUHVujdMpG9HmO-Ty76hDN2jJbzoTZiW5OoNjeLXZ14L39GJ2rcVeraFqqoyaKZqmKmhZhEYMJXw-z5gZ5RoB_o613x4CL3d7iJ6GtD0mTPcDwY9XBhe8rDKWdUf2sB918xA&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss
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16.01.2021 18:18 Ответить
а кто денег даст в карман ?
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16.01.2021 21:09 Ответить
Пусть хоть весь мир будет пророссийским, лишь бы мы были проукраинскими, и тогда нам никто ничего не сделает. Посмотрите на историю Израиля.
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16.01.2021 18:24 Ответить
Это проросийское лайно в купе с байдой = недостающее звено для Зеро для полной капитуляции.
байданистов надо учить - они как дети!
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16.01.2021 18:25 Ответить
Тепер зрозуміло чому мордовія кинулася добудовувати газогін.
Германія здається вже у лапах кремля
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16.01.2021 18:34 Ответить
Світ має яскравий приклад того що стається з країнами де паРаша ставить свої консерви керівниками.
Візьмем Трампа.-злетів з катушок, організував громадянську війну.
Лукашенко злетів з катушок організував громадянську війну.

.....................
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16.01.2021 18:57 Ответить
Мабуть Лашет знайшов спільну мову з росією на темі католіцизму
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16.01.2021 19:15 Ответить
Выступая перед делегатами съезда ХДС, протеже Меркель вспомнил о недавних событиях в Вашингтоне, когда протестовавшие ворвались в здание Конгресса США.
"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", - сказал он. Он вспомнил прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени."Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", - сказал пророссийский Лашет, который по всем убеждениям есть копия Байдена.
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16.01.2021 19:17 Ответить
просто все хотят жить нормально, а нам главное мова.
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16.01.2021 19:38 Ответить
звиздуй у ********* - там ізик.
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16.01.2021 19:42 Ответить
И все, какой простой мальчик.
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16.01.2021 19:58 Ответить
Чомусь Латвія, де русскаязичних зробили нєгражданамі, живе дуже нормально - 900 євро середня зарплата при київських цінах в Ризі!
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16.01.2021 21:43 Ответить
@леха
Чехол, бутылка не жмет?
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17.01.2021 04:09 Ответить
Прокацапську повію анжелку змінює кацапський простітут лашет.
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16.01.2021 19:42 Ответить
а что это за имя Амин Лашет - очень турецкое, турок наверно.
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16.01.2021 21:30 Ответить
Там есть кто нибудь не пророссийский?😁😁😁😁😁😁
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16.01.2021 20:01 Ответить
там все прогерманские, но суть в том что США слишком уж давит на ЕС и ЕС ищет рычаг противодействия
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16.01.2021 21:11 Ответить
І чим ж США давлять? 50 років тому ЄС сам просив у США захисту від москалів, причому НІмеччина - найбільше!
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16.01.2021 21:44 Ответить
А шо тут удивляться? Германия уже давно раисии лижет.
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16.01.2021 22:07 Ответить
Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням - Цензор.НЕТ 7205
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16.01.2021 22:24 Ответить
Шрьодер № 2 , пудель )(уйла?
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16.01.2021 22:34 Ответить
Странно было бы если бы назначили НЕ пророссийского. Весь СССР был разрушен под схему: "Гелики и золотые унитазы в обмен на нефтегаз". Там сотни миллиардов евриков крутятся.
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16.01.2021 23:29 Ответить
Рано истерить. Лашет пока только глава одно ( пусть и пока ведущей) партии Германии. Не Канцлер! Меркель - канцлер до октября 2021г. Очередные парламентские выборы в Бундестаг Германии будут в период август - октябрь 2021 года. А члены нового бундестага выберут нового канцлера. Лашет еще не самое большое зло с учетом партии ХДС, есть эксземпляры в других партиях еще хуже. Открованно пропутинские и популистские. И электорат у них - советские евреи и эмигранты из СССР - которых там тьма.
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16.01.2021 23:48 Ответить
Очередной хутинский пуесос. Скупили германию оптом.
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17.01.2021 00:50 Ответить
А чего бомбануло у людей? Можно подумать, что Германия была союзником Украины. Формально да, фактически нет. Анжела - нормальная старая шлюха, которая всех боится. Особенно бандита, который ее изнасиловал 75 лет назад. Если бы не Америка и Канада - про когда-то существовавшую Украину давно бы уж все забыли. Германия в числе первых.
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17.01.2021 01:14 Ответить
если начинать пить в пятницу, то в неделе будет восемь дней - пять рабочих и три выходных
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17.01.2021 06:39 Ответить
Пока собаку кормят, она служит. Когда не будет денег для "поддержки наших людей в пока еще зарубежье", тогда и служба закончится. Если хорошо прислушаться, то можно услышать как соседние финансы тихо, но внятно затянули романсы. Надеюсь, что эта тенденция станет устойчивой.
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17.01.2021 08:07 Ответить
Не факт, що Лашет стане прем'єром. В партії ХСС є більш потужніший кандидат на прем'єра, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81 Маркус Зёдер ; а він, якраз - антикасапський.
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17.01.2021 12:21 Ответить
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