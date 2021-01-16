Новым главой партии Меркель станет пророссийский кандидат Лашет, Зеленский уже поздравил его с избранием
Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза Германии поддержали кандидатуру Армина Лашета на пост председателя партии. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с избранием.
Участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) избрали новым председателем партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Его кандидатуру в субботу, 16 января, поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.
По данным BBC, из 991 поданных голосов Лашет получил 521. Один из его соперников, корпоративный юрист Фридрих Мерц, получил 466 голосов. Еще один претендент, глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген, выбыл в первом туре. Именно кандидатуру Лашета поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.
Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.
Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.
Как отмечает Радио Свобода, после оккупации Крыма Армин Лашет заявлял об "антипутинском популизме" в Германии. После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.
В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. "У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником Владимира Путина", - заявил он в интервью агентству dpa.
В том же году в интервью Zeit он выступил против "демонизации России". Этот тезис он повторил в 2019-м в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года он встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода "Северный поток - 2".
Он выступил за завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армина Лашета с избранием на должность председателя партии "Христианско-демократический союз" Германии. "Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии ХДС! Желаю успехов в вашей работе во имя процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинско-немецкого партнерства на благо наших народов", - написал Зеленский в Twitter.
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Тоді він заявився до стареньких вдень і подарував їм вузлика з борошном... І йдучи назад, кожному зустрічному казав:
"я від тих невідомо ким пограбованих старих йду. Так, пішов поспілкувався, підтримав самотніх та убогих. Та й внала, чого там соромитися - я врятував їх від голоду, бо ж старенькі. Прийшов до них в цю страшну годину. Я не тільки благодійно від голоду врятував немічних - я ще й від холоду їх врятував, бо той вузлик з борошном з хустинки зроблений, а хустинку потім можна на голову пов'язати. Наступного разу теж піду. Витру їм сльози тією хустинкою. А у вас знайомих самотніх стареньких немає? Бо я б і до них завітав. З хустинкою."
Люди слухали, і 73% з них відвернулося. Інші плакали з розчулення, кричали від радості і били в долоні...
Надіюсь, народ, який нищівно турнув його, наступного разу не буде настільки поблажливим - і спитає за все. Бо давно пора.
При трьох президентах ми на пів кроку виходили з-під прямого керування кремля і завжди нас силоміць туди повертали
Зеленскому, а не Дубинскому или Деркачу. С этими ... разберутся, без сомнений.
А Зеленскому и Ермаку раз и навсегда нужно запомнить - настоящим врагом Украины и США является не Порошенко, против которого весь половину 2019 и весь 2020 год Банковая и ГПУ под руководством Зеленского устраивала политическую травлю, а Москва, ее пятая колонна в Украине и пророссийские СМИ.
Во-вторых, отдельные представители партии Зеленского представляют опасность, как для Украины, так и для украинско-американских отношений. Поэтому Зеленскому следует задуматься над очищением своих политических рядов от токсичных лиц и, главное, влияний, чтобы рассчитывать на сотрудничество с Вашингтоном.
Не стоит также рассчитывать, что новая американская администрация для восстановления нормальных американско-украинских отношений, удовлетворится декларативными шагами, типа, исключения из рядов партии Дубинского. Этого мало. Слишком.
В-третьих, Зеленский должен на практике обеспечивать верховенство права и прекратить травлю антикоррупционных структур в Украине и лидера украинской оппозиции, Президента и Верховного Главнокомандующего ВСУ 2014-2019 Петра Порошенко, боевых генералов.
Короче говоря, санкции США -это сигнал украинским властям о том, что время шуток завершилось.
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байданистов надо учить - они как дети!
Германія здається вже у лапах кремля
Візьмем Трампа.-злетів з катушок, організував громадянську війну.
Лукашенко злетів з катушок організував громадянську війну.
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"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", - сказал он. Он вспомнил прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени."Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", - сказал пророссийский Лашет, который по всем убеждениям есть копия Байдена.
Чехол, бутылка не жмет?