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Новости Коронавирус и карантин
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Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта

Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта

Британское закупочное агентство Crown Agents, которое постановлением Кабмина определено закупщиком вакцины против COVID-19 для Украины, получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании Crown Agents, имеющемся в распоряжении агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров своим постановлением определил, что международная компания Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 по заказу Министерства здравоохранения. Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", - отметили в Crown Agents.

В компании сообщили, что правительство Великобритании выбрало ее для снабжения вакцинами заморских территорий государства, таким образом у нее есть опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская вакцина от COVID-19 уникальна. В будущем она возможно сможет блокировать и другие вирусы, - эпидемиолог Фаворов

Также в Crown Agents заявили, что имеют многолетний международный опыт проведения процедуры экстренных закупок при чрезвычайных ситуациях. К примеру, во время эпидемии Эбола Crown Agents проводили экстренную закупку вакцин и прямой гуманитарной помощи пострадавшему населению из разных стран мира.

Crown Agents - некоммерческое предприятие с 188-летней историей, работает в Украине более 20 лет в проектах в области закупок, управления финансами, развития экономики.

В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине по стандартам ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским союзом. Созданная в рамках этого проекта нормативно-правовая база позволила ввести новые прозрачные правила и начать формирование надлежащей культуры государственных закупок.

С 2015 года организация участвует в закупках за государственные средства лекарств и изделий медицинского назначения для Минздрава Украины. Crown Agents выполняют закупки с экономией, которая на данный момент составляет около $9,6 млн (бюджеты 2016-2018). Сэкономленные средства направляются на дополнительные закупки с целью максимального удовлетворения существующих потребностей украинских пациентов.

Также читайте: Китайской вакцины Sinovac не будет в Украине, если она не пройдет международную регистрацию, - Шмыгаль

Напомним, 15 января стало известно, что британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.

Автор: 

вакцина (3815) госзакупки (961) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Молдова и Албания уже прививаются Пфайзером. Африканский союз договорился о поставке в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна. А Зеленский не договорился даже о партии для массовой вакцинации медработников. Украина Зеленского - это жопа Африки.
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16.01.2021 17:30 Ответить
+8
"...получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов."

Вот черт... красиво кто-то формулирует. Так красиво откаты еще никто не называл.
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16.01.2021 17:28 Ответить
+8
Пилорама. Пилить, не перепилить
Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта - Цензор.НЕТ 794
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16.01.2021 17:29 Ответить
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"...получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов."

Вот черт... красиво кто-то формулирует. Так красиво откаты еще никто не называл.
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16.01.2021 17:28 Ответить
За словами Ляшка, контракт між Україною та китайською компанією був підписаний під банківські гарантії, "тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину".

Знову брешуть
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16.01.2021 17:39 Ответить
Та не. Там где откаты, они спешат сделать предоплату, и быстренько на карман. Перед новым годом 600 лимонов богатыревой кинули? Кинули, распилили. Где вакцина? А нетути. И не будет. Где деньги? На буковелях и тд
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16.01.2021 17:41 Ответить
Пилорама. Пилить, не перепилить
Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта - Цензор.НЕТ 794
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16.01.2021 17:29 Ответить
Вакцин в мире нарисовалось уже больше чем коронавируса
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16.01.2021 17:30 Ответить
Проверенных и сертифицированных всего 2 - Модерна и Пфайзер.
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16.01.2021 17:37 Ответить
это не по нашему...это по вашему. и не первый раз."божья роса" в глаза пиплу
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16.01.2021 18:06 Ответить
Зареєстрована де? Помиї зареєстровані у паРаші? Спутник V це не російська розробка, а розробка разом з Астразенека на основі схожої вакцини від коронавірусу для ветеринарії. Сама Астразенека цю вакцину не використовує. В Севастополі більше 20 моряків захворіли після вакцинації Спутником. Один попав до реанімації. Це молоді хлопці, а що казати про стариків?
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16.01.2021 18:22 Ответить
ты чо рекламу своего дерьма сюда суешь?по кацапски нагло.в спам,лаптеносец
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16.01.2021 18:07 Ответить
уйди добровольно и удали свою рекламу.бо ща модеру саобчу,
реклама на сайте запрещена.
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16.01.2021 18:18 Ответить
Ти не зможеш поїхати в паспортом вакцинації цїєю вакциною в ті країни, де такий паспорт вимагають, то му що ця вакцина не зареєстрована ВОЗ. Це помиї, а не вакцина.
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16.01.2021 18:26 Ответить
Повторюю для тих у кого вата у голові - вакцина не зареєстрована у ВОЗ, тому цей паспорт не дійсний, можеш засунути його собі в дупу. Коли твій скелет розриють археологи, то він буде з паспортом вакцинації. Ти дуже здивуєш археологів. )))
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16.01.2021 18:36 Ответить
Мутации...
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16.01.2021 17:44 Ответить
Молдова и Албания уже прививаются Пфайзером. Африканский союз договорился о поставке в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна. А Зеленский не договорился даже о партии для массовой вакцинации медработников. Украина Зеленского - это жопа Африки.
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16.01.2021 17:30 Ответить
В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
Все погибшие - люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями. Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад.
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16.01.2021 17:37 Ответить
Фейк из сру-сегмента. У мерло 2 старика в одном доме престарелых.
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16.01.2021 17:38 Ответить
Глава центра имени Гамалеи https://lenta.ru/tags/persons/gintsburg-aleksandr/ Александр Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти 23 человек, привитых ей, в Норвегии. Об этом он рассказал в эфире НСН.
Как отметил Гинцбург, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты. По его словам, если смерть наступила после первой вакцинации, то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых. «Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - добавил он.
Специалист подчеркнул, что в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты касательно ее безопасности. В частности, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность. «Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», - подчеркнул Гинцбург. При этом https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/ Pfizer пытался решить эту проблему, однако получилось ли это, ученый не знает.
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16.01.2021 17:43 Ответить
Спутник. Только Спутник!!!
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16.01.2021 17:46 Ответить
https://lenta.ru/

Кацап Гинцбург оценил Пфайзер. Запоребрик в своем репертуаре.
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16.01.2021 17:49 Ответить
Что и требовалось доказать. У тебя кацапизм головного мозга, если ты на таких ресурсах информацию черпаешь.
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16.01.2021 17:50 Ответить
Других возражений нет? Кто прав, поживем-увидим.
Ссылка на медузу. https://meduza.io/news/2021/01/14/v-norvegii-posle-privivki-ot-koronavirusa-umerli-23-cheloveka
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16.01.2021 17:59 Ответить
С твоим ником радоваться надо, а не слезы лить
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16.01.2021 17:41 Ответить
Людям у віці 70+ щеплення протипоказані, це ви можете прочитати в інструкції до будь якої вакцини. Щодо померлих в Норвегії, то пишуть, що усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом і що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які стали причиною "серйознішої течії наявних захворювань у людей похилого віку". Дивує те, що лікар призначив таким людям щеплення. Наші лікарі точно не призначать щеплення літній людині з ослабленим імунітетом і серйозними хронічними захворюваннями.
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16.01.2021 17:49 Ответить
В любом случае эта вакцина совсем не безопасна, побочек больше, чем у других. Так что еще абсолютно не ясно, какая лучше. Может Спутник, а может и китайская. Выводы рано делать
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16.01.2021 17:53 Ответить
Хазяїн барин. Вам ніхто не заважає вколоти собі Спутнік.
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16.01.2021 18:09 Ответить
В Сербию доставили один миллион доз китайской вакцины Sinopharm - самолет с препаратом прибыл в субботу, 16 января.
А трындели - Спутник.....Спутник.
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16.01.2021 17:31 Ответить
Не верьте, кинут.🙂
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16.01.2021 17:36 Ответить
Верните барыгу обратно!!! при барыге у меня была субсидия а теперь газ дороже а субсидии нет.... в чем прикол
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16.01.2021 17:37 Ответить
Если у Вас выросли доходы, то какая субсидия Вам нужна?
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16.01.2021 17:45 Ответить
доходы на карантине)))) вам самим не смешно
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16.01.2021 17:47 Ответить
Карантин уменьшил доходы далеко не у всех. Что, товаров на полках магазинов стало меньше? Или у тех, кто может работать удалённо уменьшились доходы? Или пенсии уменьшились? Почему я должен думать, что Вы принадлежите к категориям, которых затронул карантин? Вы же эту сторону не раскрыли, а слезу накатили.
А "барыгу" таки да, надо вернуть.
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16.01.2021 18:04 Ответить
Карантин уменьшил доходы далеко у всех!!! типичный дурень назови сферу где доходы не упали
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16.01.2021 18:11 Ответить
Выросли и продолжают бессовестно расти! Просто бесконтрольно растут! Все уже протестуют, а доходы все растут и растут!
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16.01.2021 17:47 Ответить
Etoj kompaniji uspex jest tot sto postrojili bolnicu Zambiji,ranse nedvizimostiu zanimalis kupi prodaj.
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16.01.2021 17:37 Ответить
В Індії достатньо індійської якісної і недорогої вакцини. Але там откатів не зліпиш.
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16.01.2021 17:39 Ответить
Настораживает вот что: поставка вакцин, которые требуют специальных условий доставки и хранения. Если Crown Agents умеет доставлять и хранить такие вакцины, то в Украине хранить такие вакцины не умеют, можно не сомневаться, что часть вакцины просто пропадёт.
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16.01.2021 17:52 Ответить
Мда. З Супрун були б проблеми. Вона б замовляла вакцину без посередників, а відповідно без відкатів. Це ж ні узеленські, ні їх діти, ні онуки не прибарахлились би.
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16.01.2021 17:52 Ответить
Ну, это всё, о чем я и мечтал! Именно эта контора мне и нужна! Они у нас работают более 20 лет. Вывод: они уже вполне сориентировались на нашем рынке. Итого: даже будучи беспредельщиками, он никогда не выставят счет за паспорт этот сраный- более 10(десяти) номиналов. То есть- бесплатно.
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16.01.2021 17:53 Ответить
Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
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16.01.2021 17:54 Ответить
Это- всем понятно. Дело в сотнях лярдах долларов. Пусть дерутся. Главное- без применения АО. Остальное- плевать.
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16.01.2021 17:56 Ответить
Чим займається МОЗ??? Чим займався майже рік???
Чому нема досі прямих договорів з виробником???
В Молдови є вакцина, в Албанії є, в Румунії є... І ніфіга не росіянська чи китайська...
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16.01.2021 17:59 Ответить
Поздравляю с ,,покладками ,, всех упоротых зеленодрочеров .
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16.01.2021 18:06 Ответить
Что видим? А Двадцать Первый Век. На кой хрен контрнаступление в Арденнах? Какой и кому всрался Брусиловский прорыв??? Всё очень просто: необходимо втюхать потребителю именно свою вакцину! Довольно лютый звиздец. Сотни лярдов долларов...

Кто-то не согласен? Ваше дело, ребята.
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16.01.2021 18:11 Ответить
и в Британии фирму-прокладку нашли
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16.01.2021 21:25 Ответить
Підскажіть, а як розуміти ці слова :"... на заморські території держави"??? Бо вже називають Україну колонією Великобританії 🤷‍♂️ В компанії повідомили, що уряд Великої Британії обрав її для постачання вакцин на заморські території держави, таким чином компанія має досвід поставки вакцин від COVID-19, які потребуюсь спеціальних умов доставки та зберігання. Джерело: https://censor.net/ua/
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19.01.2021 15:17 Ответить
 
 