Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта

Британское закупочное агентство Crown Agents, которое постановлением Кабмина определено закупщиком вакцины против COVID-19 для Украины, получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании Crown Agents, имеющемся в распоряжении агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров своим постановлением определил, что международная компания Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 по заказу Министерства здравоохранения. Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", - отметили в Crown Agents.

В компании сообщили, что правительство Великобритании выбрало ее для снабжения вакцинами заморских территорий государства, таким образом у нее есть опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения.

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Также в Crown Agents заявили, что имеют многолетний международный опыт проведения процедуры экстренных закупок при чрезвычайных ситуациях. К примеру, во время эпидемии Эбола Crown Agents проводили экстренную закупку вакцин и прямой гуманитарной помощи пострадавшему населению из разных стран мира.

Crown Agents - некоммерческое предприятие с 188-летней историей, работает в Украине более 20 лет в проектах в области закупок, управления финансами, развития экономики.

В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине по стандартам ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским союзом. Созданная в рамках этого проекта нормативно-правовая база позволила ввести новые прозрачные правила и начать формирование надлежащей культуры государственных закупок.

С 2015 года организация участвует в закупках за государственные средства лекарств и изделий медицинского назначения для Минздрава Украины. Crown Agents выполняют закупки с экономией, которая на данный момент составляет около $9,6 млн (бюджеты 2016-2018). Сэкономленные средства направляются на дополнительные закупки с целью максимального удовлетворения существующих потребностей украинских пациентов.

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Напомним, 15 января стало известно, что британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.