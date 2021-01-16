Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта
Британское закупочное агентство Crown Agents, которое постановлением Кабмина определено закупщиком вакцины против COVID-19 для Украины, получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании Crown Agents, имеющемся в распоряжении агентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров своим постановлением определил, что международная компания Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 по заказу Министерства здравоохранения. Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", - отметили в Crown Agents.
В компании сообщили, что правительство Великобритании выбрало ее для снабжения вакцинами заморских территорий государства, таким образом у нее есть опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения.
Также в Crown Agents заявили, что имеют многолетний международный опыт проведения процедуры экстренных закупок при чрезвычайных ситуациях. К примеру, во время эпидемии Эбола Crown Agents проводили экстренную закупку вакцин и прямой гуманитарной помощи пострадавшему населению из разных стран мира.
Crown Agents - некоммерческое предприятие с 188-летней историей, работает в Украине более 20 лет в проектах в области закупок, управления финансами, развития экономики.
В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине по стандартам ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским союзом. Созданная в рамках этого проекта нормативно-правовая база позволила ввести новые прозрачные правила и начать формирование надлежащей культуры государственных закупок.
С 2015 года организация участвует в закупках за государственные средства лекарств и изделий медицинского назначения для Минздрава Украины. Crown Agents выполняют закупки с экономией, которая на данный момент составляет около $9,6 млн (бюджеты 2016-2018). Сэкономленные средства направляются на дополнительные закупки с целью максимального удовлетворения существующих потребностей украинских пациентов.
Напомним, 15 января стало известно, что британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины.
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Вот черт... красиво кто-то формулирует. Так красиво откаты еще никто не называл.
Знову брешуть
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Все погибшие - люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями. Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад.
Как отметил Гинцбург, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты. По его словам, если смерть наступила после первой вакцинации, то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых. «Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - добавил он.
Специалист подчеркнул, что в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты касательно ее безопасности. В частности, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность. «Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», - подчеркнул Гинцбург. При этом https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/ Pfizer пытался решить эту проблему, однако получилось ли это, ученый не знает.
Кацап Гинцбург оценил Пфайзер. Запоребрик в своем репертуаре.
Ссылка на медузу. https://meduza.io/news/2021/01/14/v-norvegii-posle-privivki-ot-koronavirusa-umerli-23-cheloveka
А трындели - Спутник.....Спутник.
А "барыгу" таки да, надо вернуть.
Чому нема досі прямих договорів з виробником???
В Молдови є вакцина, в Албанії є, в Румунії є... І ніфіга не росіянська чи китайська...
Кто-то не согласен? Ваше дело, ребята.