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На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирование накопительных пенсий будет использоваться часть из налогов ЕСВ и НДФЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

Отмечается, что с единого социального взноса и налога на доходы физических лиц на накопительные пенсии будут начисляться по 2%.

Также по ее словам, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Размер пенсии 77% украинских пенсионеров не превышает 4 тыс. грн, больше 10 тыс. грн получают 3%, - ПФУ. ИНФОГРАФИКА

Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.

Голосование в первом чтении за закон регулирующий накопительные пенсии (№2683д) она ожидает к концу февраля. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", - сказала глава комитета.

Автор: 

ВР (29302) пенсионная реформа (1205) пенсия (2162) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+8
не до чикаюсь коли вже розженуть цих дебілів ! в порівняні з ними Гройсман академік !
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16.01.2021 18:15 Ответить
+7
Будуть державні кошти всяким шарашкіним конторам переводити,а ті в офшори.
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16.01.2021 18:31 Ответить
+6
ну да..ну да...еще тут пирамид настройте)) МММ-щики хреновые...
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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16.01.2021 18:37 Ответить
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не до чикаюсь коли вже розженуть цих дебілів ! в порівняні з ними Гройсман академік !
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16.01.2021 18:15 Ответить
Все процессы в замкнутых системах, идут только с увеличением беспорядка...
-- нечто из Термодинамики...*)
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16.01.2021 18:18 Ответить
Пенсионные накопления по методу "Буратино"
На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова - Цензор.НЕТ 6698
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16.01.2021 18:19 Ответить
Третьякова. Так? Это та самая, у которой тухес жуткого и огромного размера. Она? Я бы не рискнул её снять, даже по жуткому газу. Даже- за деньги. Что же получается? Она сама говорит то, что ей завидует сама Карадашьян... Опасная эта тётя, которая Третьякова.
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16.01.2021 18:20 Ответить
Тьфу, лучше бы ты матюччя тут наклал. От как можно так словом выживать приступ тошноты?
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16.01.2021 18:28 Ответить
Ой, мы так вам верим, так верим! Направить вы можете только то, чем клоун на рояле играл.
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16.01.2021 18:21 Ответить
я думаю то,чем клоун на рояле играл на такую тетю не отэрегирует .так шо направить не получится и там.
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16.01.2021 18:29 Ответить
Фондового рынка НЕТ. Какая накопительная? О чем вы?
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16.01.2021 18:25 Ответить
Будуть державні кошти всяким шарашкіним конторам переводити,а ті в офшори.
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16.01.2021 18:31 Ответить
Какого хэ?
Если " .....ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки...." так нахрена выдумывать второй уровень вместо простых банковских депозитов?
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16.01.2021 18:30 Ответить
Снижение тарифов уже обещали. Спасибо не надо ваших сказок.
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16.01.2021 18:37 Ответить
ну да..ну да...еще тут пирамид настройте)) МММ-щики хреновые...
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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16.01.2021 18:37 Ответить
Це добре, але не вирішеною є проблема безглуздості накопичень у гривні!
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16.01.2021 18:46 Ответить
Так она не может быть решена в силу глобальных факторов. В 1996 году курс 2+, сенодня 28+, в 14 раз, за 24 года. Но на это всем -плюнуть и растереть. Главное снять как можно больше проблем с бюждета по обязательствам в финансировании дефицита ПФ. А там хоть трава не расти.
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16.01.2021 19:26 Ответить
еще один бешеный пес зеленского
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16.01.2021 18:46 Ответить
Ця третякова повинна висіти разом з зажопниками а вона ще щось пропанує,курва.
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16.01.2021 19:02 Ответить
соціопат це. і воно ще й голова соцкомітету((( дно дна....
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16.01.2021 19:18 Ответить
Смысл этих телодвижений только в том, что бы снять ответственность с государства по финансированию Пенсионного фонда. Вот зеленые и провернут аферу:- "вот вам минимальная госпензия-1500 грн, а остальное получайте из накопительной"! Т.е и я не я и хата не моя или спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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16.01.2021 19:20 Ответить
ЕСВ и ПДФО увеличат на 2 процента. Т.е. и тут нае.... Соответственно на эти 2 процента ПДФО уменьшаться и зарплаты
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16.01.2021 19:29 Ответить
Боюсь, що при такій владі, яка у нас була останні треть століття, поки люди доживуть до пенсії, то ті пенсійні накопичування зникнуть разом з фінустановами де вони лежали.
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16.01.2021 19:30 Ответить
https://twitter.com/AidanPrime
https://twitter.com/AidanPrime

Christian Wolff

@AidanPrime

·https://twitter.com/AidanPrime/status/1350502752816947200 1 ч

Это будет 3,14 Теневая экономика вырастет в разы

10 апреля

@buch10_04

· 1 ч
Для финансирование накопительных пенсий собираются повысить два налога Так, единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20% соответственно, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. Сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики
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16.01.2021 21:18 Ответить
Упаси Господи в наших реалиях принять закон о накопительных пенсиях. Наша власть не в состоянии обеспечить солидарную достойного уровня. Чтобы понять что будет с накопительной пенсией в наших реалиях достаточно посмотреть на нашего северного соседа - недруга. Только, думаю, у нас еще хуже все будет. Я так понимаю, что государство эти накопления никоим образом гарантировать и индексировать не собирается. Все отдано на откуп частным пенсионным фондам? Я даже не удивлюсь, что эти фонды еще окажутся с ограниченной ответственностью.
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16.01.2021 22:05 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4824669124273794?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

ЗеПрезидент - слуга народа!

На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова - Цензор.НЕТ 2321
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16.01.2021 22:09 Ответить
 
 