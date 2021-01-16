На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирование накопительных пенсий будет использоваться часть из налогов ЕСВ и НДФЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

Отмечается, что с единого социального взноса и налога на доходы физических лиц на накопительные пенсии будут начисляться по 2%.

Также по ее словам, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

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Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.

Голосование в первом чтении за закон регулирующий накопительные пенсии (№2683д) она ожидает к концу февраля. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", - сказала глава комитета.