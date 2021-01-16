На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирование накопительных пенсий будет использоваться часть из налогов ЕСВ и НДФЛ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.
Отмечается, что с единого социального взноса и налога на доходы физических лиц на накопительные пенсии будут начисляться по 2%.
Также по ее словам, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.
Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.
Голосование в первом чтении за закон регулирующий накопительные пенсии (№2683д) она ожидает к концу февраля. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", - сказала глава комитета.
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-- нечто из Термодинамики...*)
Если " .....ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки...." так нахрена выдумывать второй уровень вместо простых банковских депозитов?
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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Christian Wolff
@AidanPrime
·https://twitter.com/AidanPrime/status/1350502752816947200 1 ч
Это будет 3,14 Теневая экономика вырастет в разы
10 апреля
@buch10_04
· 1 ч
Для финансирование накопительных пенсий собираются повысить два налога Так, единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20% соответственно, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. Сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4824669124273794?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
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