Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Украина продолжает вести переговоры с разработчиками вакцин от коронавируса COVID-19. Среди этих компаний и британская AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым.

Министр здравоохранения рассказал нардепам, что сейчас на финальной стадии переговоры с тремя разработчиками. И среди них точно есть AstraZeneca. Другие компании не были названы.

Известно, что препарат AstraZeneca, разработанный фармацевтами совместно с Оксфордским университетом, является более удобным в транспортировке, поскольку не требует экстремально низких температур для хранения. Ее можно хранить в холодильнике, в отличии от вакцин Moderna и Pfizer.

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