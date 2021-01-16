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Новости Коронавирус и карантин
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Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Украина на финальной стадии переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них и AstraZeneca

Украина продолжает вести переговоры с разработчиками вакцин от коронавируса COVID-19. Среди этих компаний и британская AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым.

Министр здравоохранения рассказал нардепам, что сейчас на финальной стадии переговоры с тремя разработчиками. И среди них точно есть AstraZeneca. Другие компании не были названы.

Известно, что препарат AstraZeneca, разработанный фармацевтами совместно с Оксфордским университетом, является более удобным в транспортировке, поскольку не требует экстремально низких температур для хранения. Ее можно хранить в холодильнике, в отличии от вакцин Moderna и Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Похоже Спутник получим под маркой AstraZeneca, не зря же они с кацапами сотрудничают.
https://censor.net/ru/news/3242210/ukraina_na_finalnoyi_stadii_peregovorov_s_tremya_razrabotchikami_vaktsin_ot_covid19_sredi_nih_i_astrazeneca#comments
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16.01.2021 18:26 Ответить
+6
Я так понимаю, что Украину хотят вакцинировать разными вакцинами -- для чистых и нечистых.

-- безвизу полюбэ капут...
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16.01.2021 18:32 Ответить
+6
Т.е. Степанов старательно обходит стороной единственные две сертифицированные вакцины - Пфайзер и Модерну.
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16.01.2021 18:36 Ответить
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Похоже Спутник получим под маркой AstraZeneca, не зря же они с кацапами сотрудничают.
https://censor.net/ru/news/3242210/ukraina_na_finalnoyi_stadii_peregovorov_s_tremya_razrabotchikami_vaktsin_ot_covid19_sredi_nih_i_astrazeneca#comments
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16.01.2021 18:26 Ответить
Спутник V це спільна розробка, але у АстраЗенека її не використовує, а використовує власну вакцину. Але на жаль представництво АстраЗенека в Україні належить фірмі з паРаші.
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16.01.2021 18:28 Ответить
у СССР супутник 5 згорів зразу ж після старту, до речі, довго думали, що ж робити, і прийшли до висновку, раз він через 10 сек. згорів, то значить не считаєцця, с слідуючий назвали Супутник 5.1
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16.01.2021 18:39 Ответить
Комментируя доставку партии вакцины в Аргентину, Дмитриев назвал это событие «историческим моментом», а также объяснил, что "V" в названии вакцины означает победу (victory)
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17.01.2021 02:57 Ответить
Дали на лапу тамошним местньім царькам,вот и "исторический момент", или считай по-другому, рассея-4 в мире по зараженностью Ковид, а если принебречь брехливой статистикой то первая, даже если брехливую статистику учитать , но пересчитать на неселение , которого в США 350 миллионов, а на россии 100, то все равно первьіе.
А они гешефт делают и пропаганду! Каждьій россиянец должен бьіть привит 2-3 раза, а потом уже на продажу то, что нигде в мире не считается вакциной, ну может только в С Корее , Армении Зимбабве, Белоруси! Почитай что сами россиянские учьоньіе за вакцину говорят
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17.01.2021 09:43 Ответить
А сами Медведевьі почему не хотят своей вакциной вакцинироваться? Почему закупают Пфайзер?
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17.01.2021 09:44 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242251/braziliya_otkazalas_ot_ispolzovaniya_rossiyiskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_preparat_ne_sootvetstvuet
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17.01.2021 10:51 Ответить
новий шмурдяк имени степанова ?
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16.01.2021 19:17 Ответить
В Індії до липня у країні хочуть щепити 300 мільйонів людей.
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2675 https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.
Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.

Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
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16.01.2021 22:28 Ответить
Интрига, бл@!
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16.01.2021 18:27 Ответить
Інтрига у тому, як вони будуть примушувати вакцинуватися тих, хто не хоче цього робити.
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16.01.2021 18:33 Ответить
Да никак. Нет прививки - нет работы, нет самолета, нет поезда, нет школы, нет детсада и т.д.
Дело добровольное. Не хочешь - сиди взаперти де-нить в лесу подальше от людей.
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16.01.2021 18:39 Ответить
Да??? А на каком основании?? Я-отменный спец, своего дела. Но, я работаю в Республике Гана. У меня- отрицательные тесты на этот сраный барановивис. Какого хрена я становлюсь персоной нон-грата??? Вот вы лично, уважаемый Герхард, собираетесь вакцинироваться??? По хер- чем именно.
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16.01.2021 18:45 Ответить
Да ни на каком. Просто не возмут тебя на работу, не посадят в самолет и т.д.

Потому что ты являешься рассадником инфекции. И отрицательный тест вчера становится запросто подожительным послезавтра. Ты же не будешь делать тесты каждый день перед работой.
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16.01.2021 18:50 Ответить
Взагалі то це незаконо. Такі речі треба прописувати навіть не в законах, а в Конституції, то му що це є обмеження прав та свобод.
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16.01.2021 20:44 Ответить
Як би це сумно не звучало, - твої права закінчуються там, де починають порушуватись права інших. Хоча, з іншої сторони, чим порушує права вакцинованого невакцинований?, -адже вакцинований начебто вже захищений від хвороби)
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17.01.2021 00:04 Ответить
Я Герхарду вже наводила посилання на американців, де було чорним на білому написано, що чарівна вакцинка не захищає від даного вірусу. Вона НІБИ-ТО полегшує протікання хвороби (про подальші ефекти - після хвороби, не пишуть). Також "вчені"-розробники НЕ ГОТОВІ підтвердити, що щеплені (безсимптомні, наприклад) НЕ ПОШИРЮВАТИМУТЬ вірус.
Але він вперто стоїть на своєму (то його право, звичайно) і хоче позбавляти громадянства тих, хто вакцинку ковідну не взяв.
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17.01.2021 01:27 Ответить
Трудные времена требуют трудных решений. Не разбив яйца не сделаешь яичницу и все такое.

Большинство всегда жертвует меньшинством, если стоит вопрос о выживании.

Еще раз повторюсь - выбор есть всегда. Хотите ограничение прав - это ваш выбор.
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17.01.2021 03:14 Ответить
Буду вакцинироваться Пфайзером.
Если не получится здесь, то съезжу в ЕС и там курс вакцинации пройду.
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16.01.2021 18:54 Ответить
А вы уже поделили на людей и нелюдей тех кто привился и не привился?
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16.01.2021 18:46 Ответить
Они всегда были поделены. На граждан и неграждан. На граждан ЕС и граждан Зажопья. На умных и идиотов. На порохоботов и на идиотов. и т.д. и т.п.

Прикинь - потенциально опасных изолируют.
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16.01.2021 18:53 Ответить
Эти идиоты от власти ведут себя как обезьяны с гранатой , они или подорвутся на ней или кокос разобьют , тут дело чистого везения.
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16.01.2021 18:30 Ответить
Я так понимаю, что Украину хотят вакцинировать разными вакцинами -- для чистых и нечистых.

-- безвизу полюбэ капут...
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16.01.2021 18:32 Ответить
Пенсионеров Спутник-5 за деньги, военных спутник-5 бесплатно
Остальных китайской за деньги
Депутатский корпус, судей, МВД с прокурорами Пфайзер бесплатно
Врачей британской
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16.01.2021 21:21 Ответить
максимум що буде в Україні, це якесь вариво від богатирьової. може поголівя люмпенів зменшиться
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16.01.2021 18:34 Ответить
А как же "Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов" ? Как же
https://censor.net/ru/news/3211472/ukraina_dogovorilas_o_vaktsine_ot_covid19_pochti_so_vsemi_razrabotchikami_stepanov

Как же " Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов"

Когда куча чинуш говорит отсебятину, это означает, что в системе просто нет руководителя...
Называется "руководство самоустранилось и пустило все на самотек".
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16.01.2021 18:34 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001610979982&__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=-UC%2CP-y-R Мирослава Барчук

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3773575552706107&id=100001610979982&__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 января, 13:08 ·

Ну і ще раз про вакцину.

Минулого літа заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав мені в ефірі Суспільного, що вакцина буде в Україні навесні 2021 і що зараз ведуться перемовини з різними компаніями.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra?__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/ustinova.alexandra?__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=-]K-y-R Олександра Устінова
отримала відповідь на своє депутатське звернення від МОЗ. З нього випливає, що Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив мінстр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.

Посилання -- у першому коментарі. Для привернення уваги -- порівняльна таблиця цін на вакцини і кілька цитат:

Нам рік брехали, що ведуть перемовини щодо отримання вакцин. Насправді ж процес реєстрації виробників почався аж з середини грудня, коли не те що Велика Британія чи США, а й бідніші країни, як, наприклад, Філіппіни чи Марокко вже давно закупили вакцини.

Зрештою, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов лише один - Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське АТ Лекхім.

Тобто українська компанія виступила вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову виявилася захмарною.
Новина про закупівлі одразу привернула увагу, адже інші світові розробники вакцин пропонують ціни у $2, $8,5 та $12 за дозу...

Ще одна проблема: Україна замовила усього 1,9 млн доз.

Для повноцінної вакцинації кожна людина має отримати по дві дози вакцини, а отже, нині, завдяки жадібності міністра, на вакцинацію може розраховувати менше 1 мільйона українців.
При ефективності в 50% відсотків - діліть цю цифру надвоє.
Тобто крім обіцяних 8 мільйонів доз допомоги від COVAX, станом на початок 2021 року Україна, як держава, не мала жодної законтрактованої дози вакцини.

Ще 5 мільйонів доз "Лекхім" хоче, зокрема, розпродати самотужки підприємствам. Іншої вакцини ні в кого іншого все одно не вийде купити, адже жодна інша вакцина не зареєстрована в Україні.

І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
І хоч медійно МОЗ всіляко відхрещується від закупівель у росіян, вакцина чомусь єдина допущена до реєстрації в Україні.
А Степанов говорить, що питання закупівлі російської неперевіреної вакцини надто заполітизоване й треба дивитися чи вона ефективна…
Нас, фактично, знову відділяють від цивілізованого світу та штовхають в бік Росії та їх вакцини, яку не визнав ніхто в світі.

...Після того, як міністр Степанов в ручному режимі змусив зупинити всі перемовини та обрати вакцину від свого постачальника, яку купили в 6 разів дорожче, ще й у мінімальному обсязі - на це публічно звернув увагу керівник "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов.

За це Максим Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі". Тож наразі Україна не лише не може укладати договори про постачання нової вакцини, а й призупинила постачання всіх інших ліків.
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16.01.2021 18:42 Ответить
Финал договоров от зедебилов обозначен на карте мира от ВОЗ. Украина после Ганы и Гондураса ,2022-2023 год время вакцинации населения. Все соседние страны,Польша ,Румыния,Молдова!!!!Уже начали вакцинацию и не парашей китайской ,а нормальными вакцинами.А эти бездари не на что не способны,полные зедебилы.Ждут откатов за подписание и им нагадить на всех,сами эти у-***** я думаю привились перед Новым 2021 годом!!Нормальной Европейской вакциной!
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16.01.2021 20:10 Ответить
У него жопа подгорает, вот и несет чушь
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16.01.2021 21:22 Ответить
Т.е. Степанов старательно обходит стороной единственные две сертифицированные вакцины - Пфайзер и Модерну.
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16.01.2021 18:36 Ответить
ВОЗ с кучей оговорок признал пока только Pfizer.
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16.01.2021 18:39 Ответить
Похоже, что ты прав. Модерну они считают перспективной.
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16.01.2021 18:48 Ответить
Там важко наварити. Умови зберігання такі, що вакцинація може бути тільки централізованою і висоорганізованою. Значить легко контрольованою. А фуфел тіпа Спутника можна навіть в аптеках продавати.
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16.01.2021 20:15 Ответить
Умер глава Ялты Иван Имгрунт. У него был COVID-19. ... Был предворительно вакцинирован российской вакциной !
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17.01.2021 10:56 Ответить
.
1.Ні Модерною, ні Пфайзером в принципі не можна заразитись. Технологія рнк-кодування не передбачає внесення в організм послабленої форми вірусу на відміну від класичної вакцини - Спутника. Смерті у Норвегії ще досліджуються і вони явно не від зараження ковідом через вакцинацію.

2. Це по Литві
https://www.delfi.lt/ru/news/live/minzdrav-litvy-razreshil-vozobnovit-vakcinaciyu-preparatom-biontech-i-pfizer.d?id=86223377 . А ти читай Лєнту-сру)). Забули кацапів проінформувати про відновлення?))

3. Вакцина https://ru.wikipedia.org/wiki/BNT162b2 BNT162b2 не американська. Пфайзер її не розробляв. Розробником вакцини є https://ru.wikipedia.org/wiki/BioNTech BioNTech - німецька фармацевтична компанія-лабораторія. Пфайзер її виготовляе і розповсюджує.
і 4. Наявність великої кількості антитіл не є параметром ефективності вакцини чи її відсутності. Це ознака хвороби. В здорової людини , яка не хворіла ковідом цей показник має бути не 15 , а 0 одиниць. Тому що її організм ще не знає і не вміє боротись із ковідом. В принципі вакцинація Супутником по технології передбачає зараження послабленим вірусом. Так що нічого дивного)).
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17.01.2021 05:12 Ответить
у семи нянек - дитя.... без вакцины ))))))
мутят-мутят...спутник вымутят )))))
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16.01.2021 18:41 Ответить
Та шоб они им себя по ошибке вакцинировали.
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16.01.2021 18:46 Ответить
и в нерв попали)))
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16.01.2021 18:58 Ответить
А шо там есть нервы?
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16.01.2021 19:09 Ответить
та здасьте вам...а как жеж)))
другое дело что игла для вакцинации очень тонкая и чтоб попасть...надо постараться)))
(там "радиальный нерв", выходящий спрутиком))) из подмышки))) - как раз место вакцинации)
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16.01.2021 19:18 Ответить
Наделали Спутников по всему миру и стали в очередь ещё и сволочатся чья подлива лучше)
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16.01.2021 18:42 Ответить
А в августе зеленое стадо во все горло брехало что оно УЖЕ со всеми договорилось...
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16.01.2021 18:44 Ответить
Та всё бы нормально... Если бы директор этой сраной Гамалеи был бы не Гинцбург. Который креатура Ротшильдов.
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16.01.2021 18:47 Ответить
Теперь в анекдотах место молдаван занял украинец! Дякую припізденту!
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16.01.2021 18:50 Ответить
Ми ще не трясемо головою замість коробкА щоб почути чи є там сірники.
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16.01.2021 18:59 Ответить
Главное дело, чтоб воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот!
а я увлекся -
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
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16.01.2021 19:07 Ответить
Идиоты подохнут от фуфельной вакцины которая пока еще никого доказательно не защитила, а от побочки уже склеили ласты куча врачей по всему миру
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16.01.2021 19:12 Ответить
да, есть у пфайцер такой минус, что мрут от нее люди

пфайцер говорит что это ерунда и мелочи
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16.01.2021 21:06 Ответить
Вчера на цензоре было интервью с одним из наших учёных (фармацевтов), который рассказал ,что у нас разработана вакцина и осталось последнее испытание ( такое как у раши и Китая) и регистрация . Испытание -это производство ,если не ошибаюсь, сто тисяч вакцин и прививка добровольцев ,как делают все разработчики. Но так как наука в Украине финансируется на остаточном уровне , тоесть никак, им пришлось заморозить дальнейшую работу . И если это правда , то возникает желание (как у Голобородько ) взять два УЗИ , но боюсь стволы перегреются ,уж слишком много уродов.
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16.01.2021 19:32 Ответить
Только не Спутник-Новичек.
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16.01.2021 19:53 Ответить
Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca - Цензор.НЕТ 777
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17.01.2021 01:41 Ответить
А ще дві - росіянська та китайська???
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16.01.2021 19:56 Ответить
Похоже что клоуны вкрай забрехались.
Вакцинация населения провалена.
Это повод для смены никчемной клоунской власти.
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16.01.2021 20:33 Ответить
ПО факту:
Переговоры с ведущими поставщиками о закупках не велись до середины декабря!
Закуплена китайская вакцина
- через посредника, связанной с Богатыревой, по максимально возможной цене
- с непонятными показателями эффективности
- в минимальном количестве (на 900 тыс человек)

...Использование вакцины целесообразно для уменьшения смертности и нагрузки на больницы в тех странах, "которые находятся в абсолютно отчаянной ситуации и не имеют другого выбора". Эксперт делает вывод, что развитые страны закупать эту вакцину не будут, так как есть лучшие альтернативы.
"Это вариант для самых бедных и самых тупых, типа Украины", пишет Есилевский.

Общее резюме по его мнению выглядит так:
Вакцина от Sinovac рассматривается мировыми экспертами исключительно как препарат для сирых и убогих стран третьего мира, которые, по каким-то причинам, не смогли законтрактовать вакцины европейских и американских производителей. Например, "Украина не смогла этого сделать исключительно из-за некомпетентности и преступного бездействия, прости господи, министра Степанова", пишет Есилевский.
Второй вывод ученого: "Вакцина рассматривается в контексте "давайте хоть кота пивом обольем": если нет и, не предвидится ничего другого, то для уменьшения смертности и нагрузки на систему здравоохранения пойдет и это, но это вариант именно что на безрыбье".

детальнее
https://zn.ua/UKRAINE/nature-obshchaja-effektivnost-vaktsiny-kompanii-sinovac-504.html
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16.01.2021 21:39 Ответить
Остальные компании не озвучены, не надо нам знать? Давайте угадаем , одна китаезе, другая путлеровская. Обе какое-то варево, перемешаное куриной лапой. Прикажут медработникам вести над людьми эксперимент для изучения, выжили при пандемии, здохните от китайской или российской вакцины. Таким прохиндеям и жуликам , как эта полуумная власть веры нет
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16.01.2021 21:46 Ответить
Интересно,после всех этих шмурдяков-вакцин,нас в нормальные страны пускать будут?
Ведь они не признают эти вакцины.
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16.01.2021 22:23 Ответить
Событие 201 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Event 201) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемические учения, проведённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0 университетом Джонса Хопкинса https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 18 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года при участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.
В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 коронавируса , передаваемого сначала от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. Очагом инфекции признавались фермы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии . В человеческой популяции заражение осуществлялось воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Туристы переносят болезнь через океаны. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитет . Гипотетический вирус должен быть похож на вирус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF гриппа или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%98 ОРВИ . За 18 месяцев он должен уничтожить 65 миллионов человек по всему мируhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-5 [5] . Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцина или пока не будет заражено 80-90 % населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием. При этом мировая экономика рухнет на 11 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-dsfg-1 [1] .
Актуальность темы «События 201» возросла после начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 пандемии коронавируса в 2020 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-6 [6] .
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17.01.2021 00:22 Ответить
Та харош вам звіздєть...
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17.01.2021 00:23 Ответить
Бил Гейтс в 2010г говорил что слишком много людей на земле и нужно оставить только миллиард и возможно прислугу. Интервью есть в ютубе. Как-то одновременно все вакцины появились! . В событии 201 принимали участие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81 Эврил Хейнс , заместитель ЦРУ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A4%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BE Джордж Фу Гао китайский ученый, генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае.
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17.01.2021 00:29 Ответить
https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/15/#15?iframe=true&width=95%&height=95% Библия Откровение Иоана 13глава
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95% 16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
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17.01.2021 00:32 Ответить
Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8416 Эффективность налицо
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17.01.2021 01:43 Ответить
на мой взгляд все ванкцины на сегодняшний день - фуфломицины, слепленные на скорую руку, только мотивации у разработчиков разные - у кого-то жажда наживы, у кого-то политическое оружие против сопредельных государств для шатания ситуации изнутри,

так что пока отсижусь на своем ранчо в горах колорадщины
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17.01.2021 07:51 Ответить
 
 