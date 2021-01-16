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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить "нормандский формат"

Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить

Российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, представители оккупантов в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова сообщили, что об этой передаче Медведчука уведомили письмом 15 января.

На заявление террористов прореагировала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", - заявил глава делегации Леонид Кравчук.

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Он подчеркнул, что не может не приветствовать возвращение граждан Украины на территорию, подконтрольную правительству, однако как глава делегации должен заметить, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - заявил Кравчук.

В связи с этим передачу украинских граждан из ОРДЛО Медведчуку Кравчук расценивает как попытку уклонения от имеющихся договоренностей.

"Хочу напомнить, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавил Кравчук.

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Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить нормандский формат 01

Напомним, Украина неоднократно заявляла, что Россия в ТКГ блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1791) Донбасс (26958) пленные (2189) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+27
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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16.01.2021 19:37 Ответить
+25
Обирайте Мертвечука президентом і ***** всіх віддасть. Такий посил.
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16.01.2021 19:01 Ответить
+23
Мертведчук вже давно мав би хробаків в землі кормити бо є посіпакою ворогів зрадником та колаборантом!
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16.01.2021 19:04 Ответить
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Не вижу ничего странного и необычного .

***** захватил заложников из украинских граждан , потом его вынулили часть отпустить . Вот оно и отпустило .
А упырь Мертветчук лишь такая голограмма ***** -- двухмерная проекция three-D - ***** !
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17.01.2021 06:59 Ответить
Операция "Спасение идиота Зеленского" официально открыта. Не поможет, ЛМ. Если человек идиот, то это надолго....
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17.01.2021 08:15 Ответить
Місце Медведчука у в'язниці за шастання до країни агресора і за не уповноважені переговори з ворогом
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17.01.2021 10:46 Ответить
семейный бизнес, террорист номер один ботаксный, педофильный, Шнырь берет в плен, а выдают чрез полицаевского Выродка, кгбэшного стукача "соколовского", своего кума, при таком малоПИД,,,роском, бенином, нарко-гИдранте и его ставленниках не мудрено.....
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17.01.2021 10:48 Ответить
Як "неочікувано".
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17.01.2021 12:14 Ответить
Для чего вытащили Кравчука из нафталина, и чего он добился в этой переговорной группе?
Они ж все думали, что Порох все делает не так, а что сделали они в результате?
От их переговоров с участием кравчуков-арестовичей результат - пшик!
Ни одна проблема не решилась. Только импотентное вякание.
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17.01.2021 12:45 Ответить
Предлагаю встречный вариант - передавать вату на обмен через Яроша!
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17.01.2021 13:04 Ответить
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