Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить "нормандский формат"
Российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, представители оккупантов в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова сообщили, что об этой передаче Медведчука уведомили письмом 15 января.
На заявление террористов прореагировала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", - заявил глава делегации Леонид Кравчук.
Он подчеркнул, что не может не приветствовать возвращение граждан Украины на территорию, подконтрольную правительству, однако как глава делегации должен заметить, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.
"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - заявил Кравчук.
В связи с этим передачу украинских граждан из ОРДЛО Медведчуку Кравчук расценивает как попытку уклонения от имеющихся договоренностей.
"Хочу напомнить, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавил Кравчук.
Напомним, Украина неоднократно заявляла, что Россия в ТКГ блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами.
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***** захватил заложников из украинских граждан , потом его вынулили часть отпустить . Вот оно и отпустило .
А упырь Мертветчук лишь такая голограмма ***** -- двухмерная проекция three-D - ***** !
Они ж все думали, что Порох все делает не так, а что сделали они в результате?
От их переговоров с участием кравчуков-арестовичей результат - пшик!
Ни одна проблема не решилась. Только импотентное вякание.