Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука, Кравчук заявил о попытке РФ нарушить "нормандский формат"

Российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, представители оккупантов в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова сообщили, что об этой передаче Медведчука уведомили письмом 15 января.

На заявление террористов прореагировала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", - заявил глава делегации Леонид Кравчук.

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Он подчеркнул, что не может не приветствовать возвращение граждан Украины на территорию, подконтрольную правительству, однако как глава делегации должен заметить, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - заявил Кравчук.

В связи с этим передачу украинских граждан из ОРДЛО Медведчуку Кравчук расценивает как попытку уклонения от имеющихся договоренностей.

"Хочу напомнить, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавил Кравчук.

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Напомним, Украина неоднократно заявляла, что Россия в ТКГ блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами.

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