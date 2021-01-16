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Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк

Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк

Законодательное закрепление использования украинского языка в сфере услуг никоим образом не ограничивает прав потребителей, а все спекуляции на эту тему идут только от тех, кто пытается языковым вопросом разделить общество.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Именно сегодня вступила в силу норма закона, которая обязывает всех субъектов, предоставляющих услуги украинскому потребителю, общаться и предоставлять информацию на государственном языке. Иными словами, обслуживание по умолчанию должно быть украинским", - отметил Подоляк.

В то же время советник главы ОП напомнил, что это никоим образом не ограничивает права потребителя, поскольку по просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе русском.

Подоляк подчеркнул, что именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса и определяет комфортные для себя условия общения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко

"Поэтому все традиционные спекуляции и инсинуации на эту тему выходят сугубо от политически ангажированных команд, которые в очередной раз пытаются языковым вопрос расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних раздоров. Ибо только на таких темах эти группы могут собирать себе электоральные профиты", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

По его словам, такой подход является нонсенсом и постоянно возвращает нас к саморазрушению.

"Думаю, что в наше время современные граждане понимают как украинский, так и русский. А также абсолютно понимают пропагандистскую искусственность этого вопроса", - добавил Подоляк.

Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

Автор: 

украинский язык (1196) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+18
русский, Украина уже в скором будущем так же последует примеру Канады и сделает английскую мову другою державною. Так что ты там за поребриком не сильно переживай.
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16.01.2021 19:41 Ответить
+17
Ось тепер какцап попросить своє кофа, а йому у відповідь ось візьміть свою каву. Це ж добре!
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16.01.2021 19:07 Ответить
+14
Пишите и говорите правильно. Не в России, а НА России. Не русский, а российский язык!
Будьте политически грамотными. Слава Украине!
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16.01.2021 19:22 Ответить
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Страница 2 из 2
Взагалі немає про що теревеніти. Мовне питання в Україні не стоїть на часі денному взагалі. Цим спекулюють тільки ті, хто хоче відволікти увагу від нагальних проблем. Досить вже мовним питання спекулювати. Зараз однаково гірко жити що україномовним, що російськомовним. А ті, хто так звані принципово російськомовні, хай краще поміркують - ось наприклад приїхали ви у Штати жити. Як багато громадян Штатів будуть спілкуватися з вами російською? Вважаю, що таки буде дуже небагато. Жити в будь якій країні та не знати мови, на якій там розмовляють, це невігластво та моветон. Не знаючи хоча б на примітивному рівні мові країни там просто неможливо буде вижити.
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16.01.2021 21:47 Ответить
Как то в РФ государственных языков больше сотни. И газеты театры, ТВ радио везде национальное есть, и заявление в любое учреждение принимают на национальном или русском без разницы. И никто не собирается никого не русифицировать не башкиротетизировать. А тут какая то постоянная ноющая боль и всего то из-за ну очень близкого языка. Настолько близкого, что даже трудно наломить себя перейти на мову, потому что, по любому и я понимаю и меня понимают, потому, что это по сути диалекты одного языка. Но из-за таких мизерных различий, народ явно делится на наших и ваших. И этот раскол особенно сильно разделяет людей в зоне ОРДЛО и Крыма на пророссийских и проукраинских. Не сближает, а только усугубляет раскол нации. При союзе все были равны, вот вам свидетельство. А, что делать я не знаю. По крайней мере, кажется мне, лучше не бередить, не сыпать соль на раны.Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3922
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16.01.2021 21:50 Ответить
Не соглашусь на счет близкости украинского и русского. Белорусский, польский, словацкий, чешский - да. Русский мы знаем только потому, что нас его заставляли учить долгое время.
Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3003
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16.01.2021 21:56 Ответить
альо, ПОХ - нє сочтітє за труд... жлобам роги чихлити треба
тим, що для них україножерство - це засіб вірусної реклами

Насувати куїв можна тут: https://www.google.com/maps/place/COFFEE+Uncle+Alex/@50.4069543,30.6388065,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4c5aa9696d15f:0xe93ad6811da1c0ba!8m2!3d50.4069543!4d30.6409952?hl=uk-UA

COFFEE Uncle Alex Украина
г.Киев, вулиця Олександра Кошиця, 10/21,
Київ, 02000
063 245 1328

Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8605
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17.01.2021 10:56 Ответить
И при союзе не были все равны никогда. Были равно нищие и были намного ровнее кто принадлежал к партноменклатурной элите. Еще были приближенные, обслуживающие данную так называемую элиту - фарцовщики, товароведы, завмаги и т..д. Не рассказывайте мне. Я 1966 года рождения. Жизнь при Союзе прошел пополной.
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16.01.2021 21:59 Ответить
Я старше тебя на 18 лет. И знаю наверняка, про языковое равенство. А про нищету, это тема отдельная, философская. И к чему мне эта табличка? Возьми любую програмульку для составитей кросвордов, забей туда все славянские языки, и она тебе методом перебора найдёт такое же количество сходств со всеми языками включая Русский но отличающегося в Украинской.
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16.01.2021 22:10 Ответить
Ок, если есть языковое равенство, то поймет ли россиянин украинский язык? Или это другое? Я взагалі вважаю що не зрозуміє хоча б це речення, що я щойно написав. А поляк зрозуміє. Білорус зрозуміє. А Вы мне говорите о равенстве языков. И то что Вы старше меня на 18 лет и несете при том подобный бред, уж поверьте, явно не делает Вам чести. Уж извините.
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16.01.2021 22:35 Ответить
И кста, если есть подобные таблички относительно русского - плиз в студию. Будет над чем полемизировать. Я не против признать свою неправоту, если Вы мне эти таблички в нос натыкаете. Почему нет? Я тока за.
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16.01.2021 22:43 Ответить
Семь падежей, три времени, мужской и женский род. Буквы одинаковые, да ещё и звучат так как написано. Вы бы в соседних ущельях кавказа попробовали найти такие сходства. Не льстите себе, поляк зрозуміє. Білорус зрозуміє. Скорее они не зрозумиют, а я читаю влёт и понимаю на 99,9%. Особенно если глаза в глаза. А таблички у меня нет, да думаю, её и в природе нет и быть не может. Никому не пришло в голову её составлять кроме особо озабоченных.
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16.01.2021 23:06 Ответить
Ну вот Вы сами и ответили себе на свое утверждение. Ее нет и быть не может потому, что русский язык не имеет никакого отношения к славянским. Это вообще искусственный язык. Равно как искусственное государственное образование и сама россия. Попробуйте опровергнуть. Россия вообще-то, согласно истории, свои корни ведет от российской империи. Не более. Я больше чем уверен, что Вы даже сейчас мне не назовете ни одной русской народной песни. Так о чем спорить? И о равенстве языков также разговор бессмысленен. Его не было НИКОГДА в совке. Да, не буду спорить, родной язык давали учить. Причем со второго класса. Но, ИМХО, только потому, чтобы не провоцировать социальный взрыв.
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16.01.2021 23:16 Ответить
А зачем спорить, если я точно так же думаю. Не было и нет никаких Русских. Всякие мордва-эрзя, мордва-мокша, марийцы, якуты, буряты, коми, карелы, ханты, эвенки, чукчи, татары и т. д.были и они ещё и до сих пор не растворились, а никаких отдельных Русских небыло. Их вышеперечисленных, так приблизительно миллионов 20 наберётся+ Кавказ, Азиатов немного, итого навскидку миллионов 40, а остальные сто миллионов, это Украинцы. То есть примерно сто миллионов имеют корни от Киева. Зачем снова и снова изобретать велосипед или америку открывать.Об этом сто лет без изменений все школьные учебники истории твердят. И даже города некоторые имеют интересные названия. Например, Ярославль, Владимир. Это же по именам их основателей они так названы.
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16.01.2021 23:28 Ответить
Ну вот я же и ратую за то, чтобы вспомнить и воплотить в жизнь исконный язык русичей. Что в сим плохого? Я не против, чтобы украинцы знали и другие языки. Но свой, родной, знать обязаны.
Ну и в раше очень много всяких разных несоответствий и нестыковок. К примеру расхожее выражение поставить точки над і. У них была эта буква как наследие от родительского языка. Но они от нее отказались. Считать украинский язык искусственным при том что у нас в словаре украинского языка слов не меньше никак чем в русском. А если взять лексикон с 17 века по нынешнее время то вообще порядка 300 000 слов насчитается. И украинские народные песни, в отличие от русских, таки имеют место быть.
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16.01.2021 23:37 Ответить
И песни Украинские ещё недавно буквально 5 лет назад, во всех русских деревнях при застольях пели и язык старорусский мало чем от нынешнего Украинского отличается. Они языки, просто потихонько с годами расходятся. Даже Тарас Шевченко, писал на более схожем наречии чем сейчас принято. Да и разные регионы свои диалекты имели, а сейчас унифицируются. В России уральский диалект возобладал, а в Украине с Запада новых слов много пришло.
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16.01.2021 23:45 Ответить
Ну вот это более чем веский аргумент, чтобы сохранить и развить свой язык и свою идентичность. А то что неологизмы в языках появлялись - так это нормально. Жизнь не стоит на месте - движется и развивается. И согласно ей должен так же развиваться и язык.
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16.01.2021 23:52 Ответить
Пусть развиваются, только без подстегиваний. Наверняка, найдётся немало противников принудительной украинизации. Особенно по проблемным областям востока и юга Украины. Кто то из них озлобится на Украину, а кто то эмигрирует, убежит как черт от ладана. Кому это надо, особенно при такой демографии.
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16.01.2021 23:57 Ответить
?
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16.01.2021 23:58 Ответить
А разве так называемый восток и юг Украины уже не ополчился? И причины, кстати, того, что он ополчился? Не потому ли что там овердохрена далеко не украинцев? Наша беда, ИМХО, в том что все это время мы были слишком толлерантны. Вот теперь пожинаем плоды. Я к примеру даже в диком бреду представить не могу, чтобы украинец позвал кацапа ввести свои войска на украинскую землю. Вы допускаете подобное? У нас менталитет далеко не тот. Вот, в частности и поэтому МОВА ПОНАД УСЕ!!!!! Равно как и культура и самоидентификация. Хватит уже совковой размытости.
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17.01.2021 00:04 Ответить
А я ни вижу никакого дикого бреда. Это общая история, общая родственная кровь, она больно рвётся. Но разные пути и цели в жизни у Русских и у Украинцев. Далеко не все граждане Украины,хотели идти двадцать девятой республикой в новый союз. Но их туда силой, как телёнка на верёвочке потащили. Опять же извечные многовековые враги были общие, а в новом веке, они почему то стали вашими союзниками. Тоже фактор для серьёзных размышлений.
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17.01.2021 00:14 Ответить
Общая история (какая?) и общая кровь (по большей части чья?) это опять же ИМХО заезженные штампы. Общая история у нас была и с монголо-татарами, и с шведами, и с поляками, и с венграми и еще может с кем, кого запамятовал. Я что-то не наблюдаю у Вас усилий с ними родниться.
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17.01.2021 00:44 Ответить
братья, такие братья... У жертв и палачей также есть общая история...
Йдіть у сраку, добродію.

нет и не было никакой Украины, все рассея, украинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08

Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2612
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17.01.2021 01:21 Ответить
Які "кровниє связі", що він меле? Нащадків диких людоїдів-андрофагів прирівняв до цивілізованих скіфів. Москвин тупорилий.
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17.01.2021 08:48 Ответить
Арифметика у тебя в школе была? Я же тебе уже всё пересчитал. ордва-эрзя, мордва-мокша, марийцы, якуты, буряты, коми, карелы, ханты, эвенки, чукчи, это от силы с большим натягом миллионов 20 всего. А остальные, кто? Или ты думаешь, что их Бог после Адама и Евы, дополнипельно в 17м веке для Петра I их тюнингованых изготовил ? Ну или давай с другой стороны посмотрим.Отчего же эта стомиллионная аморфная масса, без роду без племени, как ты думаешь, вдруг ни с того ни с сего почему то взяла и сделала себя Русскими? А почему они стали Русскими? Почему не стали Монголами или Финнами или на худой конец Венграми не стали? А стали почему то и по религии и по языку и по культуре и по еде и по инструментам и по одежде и по топонимике и по говнистости, точной копией Киевлянских Русских?
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17.01.2021 10:08 Ответить
Ну или давай с третьей стороны посмотрим. Посмотрим на фамилии в телефонных справочниках или списках избирателей в любом городе России. Хочешь в Курске, хочешь в Воронеже, хочешь Барнауде хочешь в Хабаровске хочешь в Уссурийске, в любом городе от Акмолинска до Ярославля, близко к половине фамилии типа Мирошниченко, Евтушенко, Ищенко, Григоренко, Куценко, и прочие Череззаборногузадерищенко, от Анищенко до Яценко. Хотя фамилии это конечно не критерий, они появились на недавнем отрезке истории и у уже переселившимся Украинцам давали фамилии по их прозвищам в русском стиле с окончанием на ев, ов. А музеи? Почему они во всех русских городах полны артефактов родом из исторической Родины, Киевской Руси? Мне не надо отвечать. Ты сама для себя, на досуге подумай.
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17.01.2021 10:30 Ответить
Ні-ні, фамілії таки критерій, та ще й який! Бо цікаво таки, чому в десятці найбільш розповсюджених українських прізвищ 9 з 10 походять від назв професій - ковальчуки, шевченки, мельники і т.д. а от в першій десятці русскіх фамілій таких тільки ОДНА! Всі інші - смірнови, іванови, сідорови і казлови.
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17.01.2021 11:44 Ответить
Ковалёв, Гончаров, Бондарев, Чумаков, Конюхов, Мельников, Рыбаков, Писарев, Дьяков, Кожевников, Черепанов, Свешников, Лекарев, Коновалов, Бортников, Мечников, Стольников, Резников. А мне о фамилиях те же мысли пришли в голову, только диаметрально противоположного направления.
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17.01.2021 12:01 Ответить
Телефонний довідник не відображає ЧАСТОТИ прізвищ!! А от якщо взяти по цьому критерію, твій картковий будинок розсипається як солома. Бо казловьіх в Росії виявиться в сотні раз більше першої найпоширенішої фамілії з закінченням на -ко чи -ук.
І навіть якщо міряти казловьіх до шевцовьіх, то перших буде в десять разів більше ніж других.
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17.01.2021 11:53 Ответить
Тема не та. Речь идёт о происхождении русских.
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17.01.2021 12:02 Ответить
Происхождение русских простое. Киевские русичи, кои были татями и бежали из Киевской Руси в земли Новгородские. Там смешивались кровью с местным населением. Так вот и получились так называемые русские, которые правда до Петра Первого таковыми и не являлись. Могу конечно ошибаться, но меня такая версия устраивает более чем.
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17.01.2021 16:53 Ответить
Ну сие очень легко объяснимо. Совок старался всеми силами перемешать народы, чтобы избежать самоидентификации. В то время единственная самоидентификация приветствовалась "советский человек строитель коммунизма".
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17.01.2021 16:51 Ответить
То ти узкій, кацап? А інших нацменів https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M лишилось 20 мільйонів кажеш?
Мабуть ще із тувинцями в одному купе не їздив. Аби вони тобі ребра порахували за те, що у ваші музеї награбленим з усіх усюд добром напхані.
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17.01.2021 19:36 Ответить
Вот видишь пример ассимиляции. И Бурятов, Киевский плавильный котёл переплавит когда нибудь. Ну нет тут ничего удивительного. В моём курятнике, такое постоянно происходит. Куры элитных пород скрещиваются с местными и новая порода крепчает.
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17.01.2021 20:32 Ответить
Это кто еще такие "Киевлянские Русские" ?
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17.01.2021 10:42 Ответить
не знаю. Говорят Скифы бывшие.
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17.01.2021 10:59 Ответить
Не стоит писать ерунду , если не знаете ...
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17.01.2021 11:11 Ответить
Я не знаю тех с кем водку не пил.
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17.01.2021 11:24 Ответить
Не соглашусь. Никакой точной копии киевлян русских нет. Как нет и самих "киевлян русских". Нету прилагательного в определении названия народа ни у кого в мире, кроме как у русских. А почему они вдруг такими стали - спросите у Петрухи Первого. Ну это когда там - на том свете встретитесь, дай Бог Вам долгой и счастливой жизни. Вот тогда очевидно и узнаете почему он их так обозвал.
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17.01.2021 16:49 Ответить
С какой такой стати название нации стало прилагательным? Вы стараетесь приделать телеге пятое колесо. Если вас сбивает с толку окончание "ий", которое часто характеризует прилагательные, то вот вам набор существительных. Алюминий, солярий, виварий, барий, аграрий, гелий,
змий, опий, кий, розарий, жребий. Ну то такое.
Я так понимаю, вам кажется, что это Пётр I, издал такой указ, что бы все московитяне, с утра следующего понедельника, забыли родной язык и сразу после новой заутренней молитвы в новой церкви Киевского патриархата, стали разговаривать, читать и писать исключительно на Русском языке. В дополнительных пунктах приказа были ссылки на правила домоводства, колыбельные песни, кулинарные рецепты, портняжные и сапожные выкройки, и даже правило набивания топора на топорище, не так как принято во всём мире с ручки, а так как принято у Русичей, с обуха с забиванием клина. И чертёж прялки тоже был в приложении. И строительные нормы и правила и руководство по изготовлению мебели и детских игрушек и прочее и прочее и прочее. Как то так у вас в голове всё уложено. Я угадал? Так, нет?
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17.01.2021 20:16 Ответить
О, оголтелое кацапское лишнехромосомное чучело нарисовалось. Угадай, ушлепок, как долго здесь твой пост продержится? Даже интересно. Я даже его и не попытаюсь банить. Посмотрим. Если видишь агрессивно упоротого неадеквата в 99,99% это скорее всего кацап. Развеселил, тролльченок.
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17.01.2021 16:44 Ответить
О, как и предполагал - весьма недолго. Даже ответ написать не успел.
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17.01.2021 16:44 Ответить
А мне 68...И я тоже прошел совок по полной... И возвращаться туда не хочу!
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17.01.2021 10:53 Ответить
От если бы молодым и здоровым, то я бы ещё подумал. А так, кто же туда захочет?
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17.01.2021 12:21 Ответить
А молодым и здоровым тем более-тихое болото тот совок! У меня жизнь пошла б по-другому...
35 лет проработал инженером в КБ на заводе, нелюбимая работа...Спасло то, что у нас был классный коллектив. А шо в том совке делать? Я не из тех, кто живет желудком. То-то и все события и развлечения-женился (вышла замуж), родился ребенок (это счастье,но они и без

совка рождаются), развелся (не развелся). Туда,сюда,а уже старость...А сейчас...Глаза разбегаются-сколько всего нового, интересного и умирать не хочется...
Вспомнился стих

"Надпись высеченная на камне в горах."
Упаси вас Бог познать заботу -
Об ушедшей юности тужить,
Делать нелюбимую работу,
С нелюбимой женщиною жить.Константин Ваншенкин

https://khola.wordpress.com/2010/03/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd-3/
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17.01.2021 20:03 Ответить
А я люблю путешествовать в интернете в программе, гугл планета земля. Особенно замечательное место на планете, это Шри Ланка (бывший остров Цейлон). Нет нам никакого социализма, индустрии, дорог машин, строек века, БАМа, целины, нет волнений, революций, майданов. Вальяжная неспешная жизнь. Прекрасный климат. Рай на земле. Вот бы где начать жизнь с детского состояния и заново её прожить. Но, это всё фантазии. В одну воду реки, два раза не войти.
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17.01.2021 20:26 Ответить
Да мы с Вами на одной волне! Я очень любил путешествовать...Каждый отпуск на море или по прострам совка...А сейчас весь мир открыт! Очень любил танцевать, да и сейчас классная музыка и мне хочется отроваться-да ноги больные не дают сделать пару па...Ладно,не буду бередить себе душу-уже вошел в реку и в ней доплыву до пункта назначения...А Вам желаю-живите и радуйтесь каждому дню-жизнь быстротечна....
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17.01.2021 20:41 Ответить
Спасибо! И вам здоровья и хорошего настроения. Я тоже любил путешествовать по молодости, пока не понял, что смотреть на чужую красоту, нюхать чужие цветы, пробовать чужую пищу, занятие чем то похоже на онанизм. Создавать свою красоту, вокруг себя, для себя, вот мой девиз. А современные гаджеты и интернет технологии позволяют поддерживать отношения, делиться опытом и поднимать моральные стандарты.
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17.01.2021 21:01 Ответить
шо ти звиздиш, мую змерзлий? гугли - "в ижевске мужчина сжег себя возле администрации" або знайди хоча б один російський ВУЗ в якому можна отримати освіту на адном из той "сотни гасударственньіх". І обломайся. В Удмуртії, на удмуртскій в тебе заяву якщо і приймуть то.. залишать без розгляду. І те саме в всюди і вєєєздєєє. І обломайся - віднедавна россіянські свиноматки добилися таки відміни обовязкововсті навчання в школах нац.республік на місцевих мовах. Я вже вголос мовчу про те, що за останньою версією абнульонной рассєйской прастітуції - русская язьіка равнєє і чьоччєє всєх астальньіх гасударствєнньіх язьіков *********.
Це все що треба знати про 100 гасссуддарствєєньіх язьіков мокшандії
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17.01.2021 11:41 Ответить
От ты чудак! Да наоборот всё. По национальным квотам, легче поступить в национальный институт. Если кого и притесняют в получении образования, то это Русских. И так оно с советских времён идёт. Во времена дефицита, книги, художественную литературу, переведённую на национальные языки, можно было в любом магазине купить, а на русском только за талон на сданную макулатуру. Тоже и газет журналов касалось. Некоторая периодика национальная, бесплатно раздавалась. Сейчас, наверное бы тоже так же всё и было бы, если бы бумажные книги были в ходу.
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17.01.2021 12:19 Ответить
Дети дохнут в кинотеатрах, люди варятся в кипятке упав в канализацию, наводнения, прорывы дамб, экологические бедствия в океане, радиационные утечки, беспредел опричников, заваленные трупами людей, умерших от «внезапной пневмонии», подвалы больниц, принудительное ширялово не проверенными бадягами, пропаганда алкоголизма и военщины среди детей - вот это лишь немногое из того, что ты ставишь в пример украинцам? Засунься уже, совок, если не понимаешь о чем говоришь, пацифист-космополит. Неделю посмотри сводки новостей у kamikadzedead, и вообще отпадёт желание хоть в чем-то на этот ад на земле равняться
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17.01.2021 13:42 Ответить
что такое? С кем это ты сейчас изъясняешься?
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17.01.2021 13:59 Ответить
В РФ срать хотели что у них там записано. По факту - либо базаришь на русском, либо ты чурка, понаехавший.
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17.01.2021 13:29 Ответить
Понаехавшие, это одно, коренные национальности это другое, молодёжный сленг, это третье. Что то я в твоих утверждениях ничего не понимаю.
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17.01.2021 14:02 Ответить
Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 400
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17.01.2021 17:58 Ответить
"У них все пов'язані з сексуальними збоченнями": Лариса Ніцой пояснила телеведучим та гостям проросійського ТБ світоглядну різницю між українцями і росіянами на прикладі лайок (відео)
https://patrioty.org.ua/politic/u-nykh-vse-poviazani-z-seksualnymy-zbochenniamy-larysa-nitsoi-poiasnyla-televeduchym-ta-hostiam-prorosiiskoho-tb-svitohliadnu-riznytsiu-mizh-ukraintsiamy-i-rosiianamy-na-prykladi-laiok-video-360526.html
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16.01.2021 22:11 Ответить
Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4451"
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16.01.2021 23:30 Ответить
Вне темы,уже сутра отписался с другого акаунта,а то в бане сидел три дня - зе3,14дары меня невыносят))) Раньше у меня было 167 читателей - сейчас осталось ровно 100 и будет меньше,как мне нравится как отсыпаеться зебильная мразь))) Блокируйте дальше))
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16.01.2021 22:35 Ответить
А закон отличный - только земрази и зажопинцам он как кол в очке по самое горло.
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16.01.2021 22:37 Ответить
странно, що вони тебе пустили із іншого аку. мені блокують айпі і ніякі аки не проходять.
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16.01.2021 23:29 Ответить
Поставь оперу или закажи у прова динамический ай-пи)
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17.01.2021 06:47 Ответить
то до жопи дверці.
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17.01.2021 09:36 Ответить
Значит не правильно что то делашь,с 2012 пользуюсь,никогда не подводило. Заведи второй акаунт и не мучься)
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19.01.2021 11:22 Ответить
то ти штазям розкажеш, після того, як на тебе кацапи їм настукають.
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19.01.2021 12:13 Ответить
і тоді подивишся, як ти не зможеш зайти на сайт через будь-який акк. патамуша рагулям, кугутам і штазям із кацапами мозг мозг щось защимляє.
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19.01.2021 12:19 Ответить
ось реально єдина позитивна новина за останні пару років і то, до неї причетний Порошенко
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16.01.2021 22:51 Ответить
да, мы никоим образом не ограничиваем права потребителя:
- иди в гастроном !
- видишь - язык !
- весь покупай !
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16.01.2021 23:17 Ответить
Достатньо виправдовуватися. Україна це єдине місце, де можна захистити українську мову,яку кацапо-орда ледь не добила за декілька століть і над якою постійно знущається, тепер слідкуйте за дотриманням закону.

Панове, закінчуйте свої виправдовування перед кацапачєлюстнимі! Досить.
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16.01.2021 23:56 Ответить
а де там виправдовування? там подання протилежної пропаганді точки зору. Це так побаче нормальна людина. ти ж бачиш це через свою пригнічену століттями свідомість українця. Озабочєнний русскочєлюстной баче у цьому нав"язування і намагання убідити його в іншому, ніж йому нав"язала пропаганда.
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17.01.2021 00:24 Ответить
Не "убідити", а переконати.
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17.01.2021 08:56 Ответить
ото і все, що ви винесли із тексту?
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17.01.2021 09:40 Ответить
Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8517"
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17.01.2021 00:19 Ответить
Тому, що і ті ті русскіє.
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17.01.2021 18:30 Ответить
нарешті хоч щось добре від зебілів за два роки "керування"
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17.01.2021 10:32 Ответить
А медицина относится к сфере обслуживания? Что делать,если врач не хочет разговаривать по украински?
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17.01.2021 10:39 Ответить
Те ж саме, що в Росії роблять з українцями, які відмовляються говорити російською мовою.
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17.01.2021 18:29 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C/100001515094776?hc_ref=ARSqsSICNTLhh98MR_MYU4L0DrbV25vUc-WjUZEZPnojRovk9dRCq8x1J1XlJHlMLnw&fref=nf Остап Українець
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3790750927652040&id=100001515094776 15 января, 01:22 ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #мовне https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #багатолітерник
Завтра нарешті набуває чинности закон про мову. Кілька речей, які слід знати/пам'ятати:
1. Цей закон не забороняє російську в жодному вигляді. Його приймали не для того, щоб обмежити у правах російськомовних громадян, а для того, щоб гарантувати неросійськомовним громадянам базове право на обслуговування рідною мовою. Це вкрай тупорило і нормальному громадянському суспільству цей закон має видаватись безглуздим, але в нас немає нормального громадянського суспільства. Тому регуляторні інструменти необхідні. Якщо хтось каже, що закон забороняє говорити російською чи порушує базові свободи людини - цей хтось або бреше, або маніпулює, або не читав закон, або різні поєднання цих трьох можливостей.
2. Цей закон не передбачає покарання. Тобто передбачає, але з липня 2022 року, і не за порушення, а за повторне порушення, і не покарання, а штраф, і не в лотерею, а в преферанс, і не виграв, а програв. Плюс штраф там смішний, плюс на ділі поскаржитись на порушення цього закону настільки геморойно, що 9 з 10 активістів цього не робитимуть, не кажучи про решту публіки. Тому законна підстава у вас буде, а санкцій за порушення - не буде. Як і раніше, все буде залежати від того, наскільки ви напориста людина і наскільки ваші особисті дані відбивають в опонента охоту вам бикувати. На жаль. Омбудсмен прямо каже, що закон потрібен для того, аби риночок порішав, але всі ми розуміємо, що не порішає. Бо якби це працювало, нам би не треба було закону.
3. Закон стосується української як базової мови обслуговування - тобто до вас зобов'язані звертатись українською, ЯКЩО не вказано інше. За консенсусом ви можете обрати іншу мову спілкування, зокрема російську. Хоча її, як і будь-яку мову крім української, ніхто знати не зобов'язаний.
4. Якщо вас відмовляються обслуговувати українською взагалі, то вам не в цей закон. Це вже порушення закону про засади запобігання дискримінації та ст. 161 ККУ. Відмова від обслуговування державною мовою - це порушення рівноправности громадян. Там і штрафи передбачені дай Боже, і, якщо йдеться про посадових осіб, ув'язнення передбачається. Мінус один - дотримання антидискримінаційного законодавства в настільки глибокій сраці, що ви маєте більше шансів просто задовбати правопорушника і своєю наполегливістю зломити його волю, ніж довести справу до кінця. За шість років у Києві я українізував (принаймні, для себе) всі супермаркети, в які ходив регулярно, тому запевняю, що наполегливість, абсолютне нерозуміння російської з вашого боку, спонтанне бажання спілкуватися, скажімо, німецькою, оскільки яка різниця, якою мовою і старе добре капання на мозґи дозволяє отримати бажаний результат значно надійніше, ніж писання заяв, котрі в підсумку все одно зводяться до капання на мозґи.
Інакше кажучи, добрим словом і пістолетом все ще можна добитися більшого, ніж просто добрим словом, але мати додатковий закон за пазухою все ж приємно.
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17.01.2021 10:52 Ответить
Знать другой язык кроме украинского действительно не обязан. Но денег то - хочется. А покупателю таки все равно - не обслужит Петя, значит обслужит Вася. А вот Пете не все равно - так как процент от продажи получит Вася, а не он.
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17.01.2021 12:32 Ответить
Багато українців розуміють і спілкуються російською виключно з однієї причини: це наслідок перебування поколінь українців в радянській окупації і спілкування тюремною мовою.
Російська мова - це криваві сліди від залізного нашийника на тваринах, що все життя провели в клітках!!
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17.01.2021 12:26 Ответить
Не в радянській окупації, в російській окупації.
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17.01.2021 18:31 Ответить
"Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою мені говорити?»", - Якщо ти українець, шануєш себе і свою націю, не підходь, не співпрацюй, не звертайся до цих чорносотенців і шовіністів, бо вороги вони тобі!!! Вони живуть тут, заробляють бабло , зневажають і безкарно ненавидять народ на землі якого товчуться...?А сказати,просто відповісти українською, це що, западло, корона з голови звалиться...?Нє, вища раSSа..???Поважати НАРОД треба якщо хочеш щоб тебе поважали!!! Що з такими як віни , з такою поведінкою, зробили б в Польщі, Франції, Росії скрізь де поважають себе ЛЮДИ?На одному гектарі нужду не стали б справляти і руку ніколи б не подали, бо негідні вони пошани Людей які мають гідність!!!...!!!
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17.01.2021 14:45 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
крок_за_кроком

@mykolayovych45

·https://twitter.com/mykolayovych45/status/1350595523225522178 15 год

запам'ятайте, дискримінація - це коли ти в Україні вимагаєш обслуговувати себе українською, за свої ж гроші.
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17.01.2021 17:57 Ответить
Продовжуємо вибачатися в Україні перед російськими окупантами, що вбили десятки мільйонів українців за те, що вони українці?
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17.01.2021 18:27 Ответить
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