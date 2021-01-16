Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк
Законодательное закрепление использования украинского языка в сфере услуг никоим образом не ограничивает прав потребителей, а все спекуляции на эту тему идут только от тех, кто пытается языковым вопросом разделить общество.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Именно сегодня вступила в силу норма закона, которая обязывает всех субъектов, предоставляющих услуги украинскому потребителю, общаться и предоставлять информацию на государственном языке. Иными словами, обслуживание по умолчанию должно быть украинским", - отметил Подоляк.
В то же время советник главы ОП напомнил, что это никоим образом не ограничивает права потребителя, поскольку по просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе русском.
Подоляк подчеркнул, что именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса и определяет комфортные для себя условия общения.
"Поэтому все традиционные спекуляции и инсинуации на эту тему выходят сугубо от политически ангажированных команд, которые в очередной раз пытаются языковым вопрос расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних раздоров. Ибо только на таких темах эти группы могут собирать себе электоральные профиты", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.
По его словам, такой подход является нонсенсом и постоянно возвращает нас к саморазрушению.
"Думаю, что в наше время современные граждане понимают как украинский, так и русский. А также абсолютно понимают пропагандистскую искусственность этого вопроса", - добавил Подоляк.
Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
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тим, що для них україножерство - це засіб вірусної реклами
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Ну и в раше очень много всяких разных несоответствий и нестыковок. К примеру расхожее выражение поставить точки над і. У них была эта буква как наследие от родительского языка. Но они от нее отказались. Считать украинский язык искусственным при том что у нас в словаре украинского языка слов не меньше никак чем в русском. А если взять лексикон с 17 века по нынешнее время то вообще порядка 300 000 слов насчитается. И украинские народные песни, в отличие от русских, таки имеют место быть.
Йдіть у сраку, добродію.
нет и не было никакой Украины, все рассея, украинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08
І навіть якщо міряти казловьіх до шевцовьіх, то перших буде в десять разів більше ніж других.
Мабуть ще із тувинцями в одному купе не їздив. Аби вони тобі ребра порахували за те, що у ваші музеї награбленим з усіх усюд добром напхані.
змий, опий, кий, розарий, жребий. Ну то такое.
Я так понимаю, вам кажется, что это Пётр I, издал такой указ, что бы все московитяне, с утра следующего понедельника, забыли родной язык и сразу после новой заутренней молитвы в новой церкви Киевского патриархата, стали разговаривать, читать и писать исключительно на Русском языке. В дополнительных пунктах приказа были ссылки на правила домоводства, колыбельные песни, кулинарные рецепты, портняжные и сапожные выкройки, и даже правило набивания топора на топорище, не так как принято во всём мире с ручки, а так как принято у Русичей, с обуха с забиванием клина. И чертёж прялки тоже был в приложении. И строительные нормы и правила и руководство по изготовлению мебели и детских игрушек и прочее и прочее и прочее. Как то так у вас в голове всё уложено. Я угадал? Так, нет?
35 лет проработал инженером в КБ на заводе, нелюбимая работа...Спасло то, что у нас был классный коллектив. А шо в том совке делать? Я не из тех, кто живет желудком. То-то и все события и развлечения-женился (вышла замуж), родился ребенок (это счастье,но они и без
совка рождаются), развелся (не развелся). Туда,сюда,а уже старость...А сейчас...Глаза разбегаются-сколько всего нового, интересного и умирать не хочется...
Вспомнился стих
"Надпись высеченная на камне в горах."
Упаси вас Бог познать заботу -
Об ушедшей юности тужить,
Делать нелюбимую работу,
С нелюбимой женщиною жить.Константин Ваншенкин
https://khola.wordpress.com/2010/03/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd-3/
Це все що треба знати про 100 гасссуддарствєєньіх язьіков мокшандії
https://patrioty.org.ua/politic/u-nykh-vse-poviazani-z-seksualnymy-zbochenniamy-larysa-nitsoi-poiasnyla-televeduchym-ta-hostiam-prorosiiskoho-tb-svitohliadnu-riznytsiu-mizh-ukraintsiamy-i-rosiianamy-na-prykladi-laiok-video-360526.html
- иди в гастроном !
- видишь - язык !
- весь покупай !
Панове, закінчуйте свої виправдовування перед кацапачєлюстнимі! Досить.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3790750927652040&id=100001515094776 15 января, 01:22 ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #мовне https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #багатолітерник
Завтра нарешті набуває чинности закон про мову. Кілька речей, які слід знати/пам'ятати:
1. Цей закон не забороняє російську в жодному вигляді. Його приймали не для того, щоб обмежити у правах російськомовних громадян, а для того, щоб гарантувати неросійськомовним громадянам базове право на обслуговування рідною мовою. Це вкрай тупорило і нормальному громадянському суспільству цей закон має видаватись безглуздим, але в нас немає нормального громадянського суспільства. Тому регуляторні інструменти необхідні. Якщо хтось каже, що закон забороняє говорити російською чи порушує базові свободи людини - цей хтось або бреше, або маніпулює, або не читав закон, або різні поєднання цих трьох можливостей.
2. Цей закон не передбачає покарання. Тобто передбачає, але з липня 2022 року, і не за порушення, а за повторне порушення, і не покарання, а штраф, і не в лотерею, а в преферанс, і не виграв, а програв. Плюс штраф там смішний, плюс на ділі поскаржитись на порушення цього закону настільки геморойно, що 9 з 10 активістів цього не робитимуть, не кажучи про решту публіки. Тому законна підстава у вас буде, а санкцій за порушення - не буде. Як і раніше, все буде залежати від того, наскільки ви напориста людина і наскільки ваші особисті дані відбивають в опонента охоту вам бикувати. На жаль. Омбудсмен прямо каже, що закон потрібен для того, аби риночок порішав, але всі ми розуміємо, що не порішає. Бо якби це працювало, нам би не треба було закону.
3. Закон стосується української як базової мови обслуговування - тобто до вас зобов'язані звертатись українською, ЯКЩО не вказано інше. За консенсусом ви можете обрати іншу мову спілкування, зокрема російську. Хоча її, як і будь-яку мову крім української, ніхто знати не зобов'язаний.
4. Якщо вас відмовляються обслуговувати українською взагалі, то вам не в цей закон. Це вже порушення закону про засади запобігання дискримінації та ст. 161 ККУ. Відмова від обслуговування державною мовою - це порушення рівноправности громадян. Там і штрафи передбачені дай Боже, і, якщо йдеться про посадових осіб, ув'язнення передбачається. Мінус один - дотримання антидискримінаційного законодавства в настільки глибокій сраці, що ви маєте більше шансів просто задовбати правопорушника і своєю наполегливістю зломити його волю, ніж довести справу до кінця. За шість років у Києві я українізував (принаймні, для себе) всі супермаркети, в які ходив регулярно, тому запевняю, що наполегливість, абсолютне нерозуміння російської з вашого боку, спонтанне бажання спілкуватися, скажімо, німецькою, оскільки яка різниця, якою мовою і старе добре капання на мозґи дозволяє отримати бажаний результат значно надійніше, ніж писання заяв, котрі в підсумку все одно зводяться до капання на мозґи.
Інакше кажучи, добрим словом і пістолетом все ще можна добитися більшого, ніж просто добрим словом, але мати додатковий закон за пазухою все ж приємно.
Російська мова - це криваві сліди від залізного нашийника на тваринах, що все життя провели в клітках!!
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крок_за_кроком
@mykolayovych45
·https://twitter.com/mykolayovych45/status/1350595523225522178 15 год
запам'ятайте, дискримінація - це коли ти в Україні вимагаєш обслуговувати себе українською, за свої ж гроші.