Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк

Законодательное закрепление использования украинского языка в сфере услуг никоим образом не ограничивает прав потребителей, а все спекуляции на эту тему идут только от тех, кто пытается языковым вопросом разделить общество.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Именно сегодня вступила в силу норма закона, которая обязывает всех субъектов, предоставляющих услуги украинскому потребителю, общаться и предоставлять информацию на государственном языке. Иными словами, обслуживание по умолчанию должно быть украинским", - отметил Подоляк.

В то же время советник главы ОП напомнил, что это никоим образом не ограничивает права потребителя, поскольку по просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе русском.

Подоляк подчеркнул, что именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса и определяет комфортные для себя условия общения.

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"Поэтому все традиционные спекуляции и инсинуации на эту тему выходят сугубо от политически ангажированных команд, которые в очередной раз пытаются языковым вопрос расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних раздоров. Ибо только на таких темах эти группы могут собирать себе электоральные профиты", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

По его словам, такой подход является нонсенсом и постоянно возвращает нас к саморазрушению.

"Думаю, что в наше время современные граждане понимают как украинский, так и русский. А также абсолютно понимают пропагандистскую искусственность этого вопроса", - добавил Подоляк.

Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

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