Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать

Ожесточенное противостояние украинских защитников с российскими оккупантами в Донецком аэропорту навсегда останется в памяти украинского народа.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы выжить в Донецком аэропорту, нашим защитникам пришлось стать "киборгами" ...

Ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту навсегда в памяти украинского народа. Это - героическая страница войны за независимость. Наши мужественные защитники доказали, что украинский дух стойкий и несокрушимый, а силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать.

НЕ выстоял бетон, но выстояли "киборги", а благодаря им - выстояла Украины!

Низкий поклон воинам за защиту земли. Вечная память павшим героям. Слава живым защитникам Донецкого аэропорта! И Слава Украине!"

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