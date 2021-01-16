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Новости Агрессия России против Украины
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Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать

Порошенко: Подвиг

Ожесточенное противостояние украинских защитников с российскими оккупантами в Донецком аэропорту навсегда останется в памяти украинского народа.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы выжить в Донецком аэропорту, нашим защитникам пришлось стать "киборгами" ...

Ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту навсегда в памяти украинского народа. Это - героическая страница войны за независимость. Наши мужественные защитники доказали, что украинский дух стойкий и несокрушимый, а силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать.

НЕ выстоял бетон, но выстояли "киборги", а благодаря им - выстояла Украины!

Низкий поклон воинам за защиту земли. Вечная память павшим героям. Слава живым защитникам Донецкого аэропорта! И Слава Украине!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Киборги выстояли, не выдержал бетон", - сегодня Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19628) донецкий аэропорт (540)


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Топ комментарии
+42
Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желания жить в свободной стране российскому агрессору не сломать - Цензор.НЕТ 1188
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16.01.2021 19:16 Ответить
+26
Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать - Цензор.НЕТ 1454
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16.01.2021 19:24 Ответить
+25
Кто хочет победить в войне - тому нужен Порох, кто хочет смотреть квартал - обойдется и вазелином!!!
Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать - Цензор.НЕТ 3168
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16.01.2021 19:34 Ответить
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Іди в сраку, купрі. Шо ти таке, шоб тебе баніти?!)))
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16.01.2021 20:24 Ответить
ты хотел сказать - ни касапскому агрессору, ни тебе, ни вовочке..
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16.01.2021 19:39 Ответить
Коли Порох базарив по телефону з Ху...лом там зовсім чомусь не спостерігалась ні сила волі,ні навіть желаніє жити в свободной странє...
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16.01.2021 19:40 Ответить
вы шо,ольгинцы,не можете нормально наяву встретиться и взбухнуть?
они тут целуются,сексменьшинства в плохом смысле этого слова.
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16.01.2021 19:50 Ответить
Ти мабуть сидів біля Пороха , або біля ***** поряд , і все чув своїми вухами . .!? .
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16.01.2021 19:49 Ответить
під столом...а от шо робив-то питаннячко
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16.01.2021 19:51 Ответить
Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати - Цензор.НЕТ 4692
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17.01.2021 10:19 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать - Цензор.НЕТ 3553
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16.01.2021 19:43 Ответить
а як сепарня обшукувала наших воїнів забув ? як замовкла арта навколо ДАПу забули ? коротка пам'ять! Вічна Пам'ять Героям ДАПу !
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16.01.2021 19:47 Ответить
Тому він їх і згадує , тому що не забув !! Поняв нє ? .
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16.01.2021 19:52 Ответить
не оБшукувала, а

ОШУКАЛА,

попросивши забрати загиблих та поранених і заклавши замість цього вибухівку
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16.01.2021 20:21 Ответить
Українці - це люди які після шоколаду замовляють на десерт зелений овоч.
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16.01.2021 19:48 Ответить
Та воно навіть і не овоч.
Не їстівне, скажімо так.
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16.01.2021 20:22 Ответить
українці - ні,
а вот малороси зрідні алтайському пенсионеру, ********** ЗЕльоний хрен без солі
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16.01.2021 20:23 Ответить
Подвиг бесспорный. Но как быть с ротацией с одним рожком к автомату через блок-посты Гиви и Моторолы? Я когда увидел обыски киборгов Моторолой по РУ ТВ, офигел.
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16.01.2021 19:49 Ответить
на войне -как на войне...бывает по разному.но важен результат.и он есть.а остальное все-попытки принизить подвиг киборгов.
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16.01.2021 19:53 Ответить
Подвиг одних - это преступление других. А результат.... Сколько парней погибло, без прикрытия, без грамотной эвакуации...
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16.01.2021 20:01 Ответить
силен в эвакуации?а чо не помог вовремя?
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16.01.2021 20:05 Ответить
а то чо моя фамилия не Порошенко, к нему вопросы.....
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16.01.2021 20:10 Ответить
та то понятно...теоретик
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16.01.2021 20:17 Ответить
не мішай мед з гівном, кацапчик !

да. да, но нет.... це дешевий трюк для малоросів
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16.01.2021 20:26 Ответить
Какой результат ?То,что было известно изначально,что аєропорт отдадут сепарам, а для нас устроили картинку,а для воинов могилу.
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16.01.2021 20:57 Ответить
для вас могилу...ну не для тебя лично,а для лаптей,шо сунулись "бить хохлов"
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16.01.2021 20:59 Ответить
Ты дурак?Дядя? Там все наши погибли,украинцы. И придется ответить рано или поздно,почему наших обыскивал моторола,когда они шли на ротацию,и почему пускали без боеприпасов.И не надо лепить в одну кучу мужество наших воинов и продажность командования.
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16.01.2021 21:03 Ответить
да мы знаем ваши методички наизусть,шо то гражданцкая вайна,шо их там нет...
ті бы у ***** поинтересовался,за каким членом он засекретил потери кацапской армии?

Президент России Владимир Путин http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505280001?index=0&rangeSize=1 подписал указ , относящий к государственной тайне сведения, которые раскрывают потери вооруженных сил в мирное время "в период проведения спецопераций".от 28.05.2015 № 273
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16.01.2021 21:08 Ответить
тебя сильно этот вопрос интересует,мамкин стратег?потому что война.еще раз,на войне вважен результат.а результат тот,шо под дапом полегло столько кацапни,шо пришлось засекретить потери орды.шо,некрасивые методы?зато результат красивый.
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16.01.2021 21:18 Ответить
Меня не интересует,меня просто радует,что украинцы дали оценку стратегу,за которого ты тут рвешь.И согласись,с этим ты уже не поспоришь.
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16.01.2021 22:19 Ответить
украинцы,кацапа,давно уже передумали .и сейчас просто ищут способы исправить свою ошибку.и она будет исправлена.
вы никогда не понимали украинцев,не понимаете и сейчас
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16.01.2021 22:33 Ответить
это твоя в первую очередь проблема,кацапырла... .
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16.01.2021 22:41 Ответить
Ну ты не интересен.Ты шаблон.Ты сбитый летчик.
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16.01.2021 22:44 Ответить
да я тебя и не звал..ты сам пришел
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16.01.2021 22:54 Ответить
То Порох особисто там моторилу посадив на блокпост ?? .
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16.01.2021 19:55 Ответить
Нет конечно, всего лишь приказал киборгам позволить оркам себя шмонать...или ты думаешь что они сами согласились ?
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16.01.2021 20:02 Ответить
Приказал .. ? Ти вважаєш що Порох особисто керував захистом аеропорту . ? .
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16.01.2021 20:26 Ответить
Звісно - НЕ мав . Ти уявляєш як інформація іде знизу на верх ,, до того ж - на самий верх , скільки разів вона коригуєтся , а то і взагалі викривлюєтьcя . ??

Подумай на цим - розкинь мозгами ,, і не мели дурниць . .
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16.01.2021 21:00 Ответить
то порох дозволив ! а чому замокла арта навколо ДАПу?
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16.01.2021 20:05 Ответить
Та ясєн-пєнь ,, більше нікому ж .. ..
А чому ?? Кажиссь я починаю здогадуватись ,, мабуть то Порох подзвонив на батарею і наказав припинити вогонь по моторилу ..

Щас виліЗе Максімка Ярош , і все розповість в подробицях - як було .
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16.01.2021 20:20 Ответить
а що не було коли в прямому етері , порох наказував припинити вогонь ? нагадати ? не треба примазуватись до подвигу Кіборгів ! де заслуга Порошенка ( наприклад Томос) я завжди за нього , а де помилка тримай критику ! до речі Піски здали б точно , але там були ті Герої , що не виконували злочинні накази !
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16.01.2021 20:30 Ответить
Так він і не міг помилятись , тому що він сидів в той час не в Пісках біля АД , а в кабінеті на Банковій , і не міг знати в подробицях - що там і як насправді все відбувається . Він робив висновки на основі того що йому доповідали ,, а що доповідали , залишається тільки здогадуватись . Розумієш . ?
Ти звинувачуєш Пороха в навмисній зраді ! Але не вказуєш на її мотив . А без мотиву це виглядає як брєд сівой кобили . От я не розумію - НАВІЩО це було йому ,, він що , по твоєму дурний і не розумів наслідків !? Знаючи Пороха ніколи в це не повірю . .
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16.01.2021 20:52 Ответить
так в Пісках було пекло ! тільки "дрова" підкидали хлопці і дівчата з ПС , а де хто з них і досі не мають УБД . вони горді їм папірець не потрібен ! я звинувачую Порошенка в не використанні в повному обсязі вогневої можливості армії за ради збереження життя солдат ! потім ці снаряди спалили на складах , а потрібно було надіслати кацапам . чим більше поїде 200 на рашку тим швидше закінчиться війна , це моя формула .
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16.01.2021 21:10 Ответить
Знову - звинувачую Пороха .. Та він же не кадровий військовий , він лише політик .!! Він не розуміється на стратегії ведення бойових дій ,, та ще й на окремій , локальній дільниці . Цьому вчать в академіях генштабу а він їх не закінчував . Що ти від нього хочеш ? Невже це не зрозуміло ?
Він на все це дивиться очима політика , а не офіцера штабу ,, який планує і проводить військові операції . А ще , знаючи трохи всю ту інформаційну штабну " кухню " , я більш ніж впевней що про блокпости моторила , Порошенко теж внав із телесюжетів , як і вся країна .
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16.01.2021 21:34 Ответить
а що зробив коли дізнався ? кого покарали за обшуки солдат терористами ?ти розумієш ,що це приниження наших воїнів ? а офіцери штабу на кого працювали , випадково не на кацапів ? а Гелетея супер вояку хто призначив ? я хочу щоб кацапи гинули тисячами , а ми несли поодинокі втрати ! щоб кацапи захлинулись кров'ю на Донбасі , в Сирії, в Грузії , щоб їхні жінки світу від сліз не бачили ! а Україна боролась з ворогом як одна команда! бо на фронті стріляти не можно ,а в Кийові салют 9 днів під ряд !
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16.01.2021 22:01 Ответить
а в Кийові салют 9 днів під ряд !))) .
Ну от про що з тобою ще можна розмовляти , коли ти несеш цю і подібну нісенітницю ?? .

Ні ,, не буде в нас єдності . Ніколи . Тому що я природньо не можу йти проти здорового глузду . Бувай . .
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16.01.2021 22:13 Ответить
До речі ,ану нагадай ,, бо я щось такого не пам'ятаю . Де і коли Порошенко в етері , заборняв відкривати вогонь по противнику атакуючому аеропорт ?? Хочу послухати , щоб забрати свої слова назад . .
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16.01.2021 21:08 Ответить
заборона була по всьому фронту 00 годин 15.02.15 року .
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16.01.2021 21:16 Ответить
Розмова йшла про АД ,, тому я це спеціально й виділив -.а чому замокла арта навколо ДАПу)))

До того ж , наcкільки я знаю від своїх друзів - офіцерів ЗСУ , які воювали тоді на сході , заборона була формальною , для галочки . . Для ОБСЕ ,, і наших - напрочуд ранімих друзєй із ЕС . Які вже дістали Пороха тим - пєрємірієм .
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16.01.2021 21:45 Ответить
.. ???
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16.01.2021 22:14 Ответить
По результатам будущих выборов можно будет судить.
Если люди будут голосовать за кандидата от опзж, значит все усилия киборгов были напрасны.
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16.01.2021 20:03 Ответить
Ні, не будуть їхні зусилля марними, як не були марними подвиг, наприклад, студентів під Крутами. Не було б спротиву і боротьби тисяч невідомих і відомих героїв - уже б не було України і українців.
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16.01.2021 20:24 Ответить
Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати - Цензор.НЕТ 2152
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16.01.2021 20:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.01.2021 20:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.01.2021 20:24 Ответить
Ванька, кыш под юбку жЮльки !
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16.01.2021 20:37 Ответить
https://censor.net/ua/user/221211
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.


Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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16.01.2021 20:41 Ответить
какая же ты ГНИДА петя! про "подвиг" вспомнил?? А ВСПОМНИ, КАК ТВОИ "ГЕНЕРАЛЫ" ЭТИХ САМЫХ "КИБОРГОВ" ПОСЫЛАЛИ НА БАНДИТСКИЕ "БЛОКПОСТЫ", ГДЕ ИМ ЛУГОНДОНСКИЕ БАДЮГИ УСТРАИВАЛИ "ПРОПУСК" В ДАБ?!!!ЗАБЫЛ??
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16.01.2021 20:48 Ответить
Полторак рассказал, почему боевики обыскивают "киборгов" во время ротации в Донецком аэропорту
08.01.15 16:23152208 1970
полторак
Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что сепаратисты и российские военные обыскивают украинских военных, отбирая у них "избыток" оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
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16.01.2021 20:53 Ответить
Більше про ДАП нічого не треба розповідати. Хлопців тупо зрадили
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16.01.2021 22:19 Ответить
Ванька, кыш под юбку жЮльки !
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16.01.2021 22:22 Ответить
вот именно! "киборги" и возникли лишь потому, что петя-тварь в Минске ДАБ благополучно СДАЛ, а наши ребята были там и аэропорт героически удерживали! петюня пытаеться примазаться к подвигу людей которых он же гнида и предал!!!!
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17.01.2021 10:25 Ответить
Хлопці витримали,і Петро теж грошимами підлохматився .
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16.01.2021 21:13 Ответить
мене тішить , що кацапи і сепарня досі обсираються згадуючи ті дні ! Дякую ВАМ Герої ДАПу!
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16.01.2021 21:23 Ответить
Чья бы мычала
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16.01.2021 21:36 Ответить
..Скажу коротко . як його прихильниця Маруся Звіробій ...Пеця - ган...
А *кіборги * герої ..Шана .
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17.01.2021 06:38 Ответить
Почитать комментарии все умны и все знают что и как должен был сделать Порошенко, как предал как унизил и тд.... ОК)))
Но совершенно никого не волнует и как имеет армию сейчас Зеленский? Все хорошо когда террористов на таксистов меняют, все хорошо когда убитых военных признают суицидниками, все хорошо когда снимают как погибает Журавль, и это нет мы не говорим о начале и середине войны, мы говорим это после 7 лет идущей войны....
Интересно что б делал найвеличниший Зеленский в 2014 на посту президента ????)
Вы устали от войны? И вам нужен цирк? Он приехал, только кто и что останется после этого - да какая разница? Лишь бы не Порошенко!
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17.01.2021 08:50 Ответить
І справді, яка різниця - Пєця, або Зєля? Корупційні схеми ті самі, атовців садять, сєпарів звільняють, на армійському бюджеті мародерять... Тільки Мальдіви поміняли на Оман. Україна вже десять років пхається, пхається в дупу, але ніяк не пролізе. Мабуть тому, що завелика. Тільки радіти з цього я б не став. Україна в дупу потрапить, якщо дупа буде більшою
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17.01.2021 11:12 Ответить
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