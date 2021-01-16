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Новости Агрессия России против Украины
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Генштаб ВСУ о словах экс-"регионалки" Бондаренко: Россия через своих агентов хочет снять с себя ответственность за начало войны в Украине

Генштаб ВСУ о словах экс-

Агрессор Российская Федерация стремится любой ценой снять с себя ответственность за начало вооруженного конфликта в Украине, распространяя свои информационные вбросы через своих агентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, размещенном на странице в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения путем победы над извечным врагом Украины - российским агрессором", - отметили в Генштабе.

В заявлении подчеркивается, что от солдата до генерала ВСУ вместе с другими защитниками Украины четко знают о российской войне против Украины и искаженное лицо оккупанта, замаскированное под разных "їхтамнєтов". Этих "безымянных" наши воины неоднократно отправляли туда, откуда они непрошено пришли - за "поребрик".

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Авторы заявления подчеркивают, что ВСУ и все защитники Украины уже семь лет подряд на себе испытывают настоящую войну, которая началась с незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в феврале-марте 2014 года.

"В ВСУ всегда будут прилагать усилия, чтобы детям и семьям погибших воинов было оказано надлежащее уважение, а память о всех погибших защитниках не искажали, не тускнела в Украине и мире", - говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что в ВСУ всегда будут помнить цинизм, коварство и ложь представителей российских вооруженных формирований и их наемников, грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в частности во время расстрелов раненых защитников Украины в ходе военных действий в районах Иловайска и Дебальцево. Также будут помнить о терроре против гражданских лиц в течение всех лет вооруженной агрессии РФ против Украины.

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"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за начало международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны. Особенно цинично это было накануне годовщины памяти павших в Донецком аэропорту защитников Украины", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что все неравнодушные к будущему Украины должны сделать невозможным избежание даже малейшей ответственности за содеянное российских регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны РФ, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов, и регулярных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией.

Вооруженные Силы Украины призывают не поддаваться на управляемые провокации и гибридные проявления информационного воздействия противника, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне бывший народный депутат от "Партии регионов" Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" в разговоре о войне на востоке Украины заявила, что украинские военные якобы являются "преступниками".

Автор: 

Генштаб ВС (6567) ВСУ (6732)


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Топ комментарии
+73
и это все???? вы серьезно??
где иск против этой с*ки?? где СБУ??? где прокурор? где пидозра???
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16.01.2021 19:43 Ответить
+66
Бондаренко уже должна быть в СИЗО а говноканал НАШ закрыт НАФИК
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16.01.2021 19:45 Ответить
+49
Генштаб ВСУ о словах экс-"регионалки" Бондаренко: Россия через своих агентов хочет снять с себя ответственность за начало войны в Украине - Цензор.НЕТ 6253
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16.01.2021 19:43 Ответить
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Расследователи утверждают, что накануне Нового года, 31 декабря, ОП стал клиентом лоббистской компании "Вест Кепитал" в США, а лоббистом выступает некто мистер Александр Гавришук. С их помощью, как считают журналисты, офис президента стремится поправить имидж самого президента Владимира Зеленского среди американской элиты.

В процессе расследования стало известно, что этот Гавришук в 2019 году занял пост заместителя председателя новосозданной тогда службы судебной охраны.

"Действующий украинский государственный служащий, не может быть одновременно лоббистом в США. Это прямое нарушение закона. Так, здесь и главный вопрос - каким образом собственно господин Гавришук должен улучшать имидж Украины в США? Вся эта история выглядит как откровенная афера", - заподозрили журналисты.
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17.01.2021 18:12 Ответить
выкинуть курву в лугандон
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17.01.2021 18:08 Ответить
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