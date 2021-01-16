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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приветствует озвученное террористами на Донбассе решение передать украинской стороне часть удерживаемых граждан и выражает готовность содействовать их возвращению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграм-канале.

"Приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан, ведь работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ", - написала Денисова в Телеграм-канале.

"Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении (представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. – Ред.), а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", - добавила она.

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Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука". 

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".

Автор: 

Денисова Людмила (996) обмен (1468) пленные (2189)


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После встречи Ермака и Козака боевики "Л/ДНР" объявили о выдаче пленных Киеву: "В одностороннем порядке" В непризнанных "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных "в одностороннем порядке" спустя неделю после встречи Нормандской четверки.

Россия и ее ставленники на Донбассе, которые более полугода блокировали обмен пленными, резко поменяли мнение. В "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных. Соответствующее заявление "глав МИД" непризнанных "республик" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего было распространено 16 января сепаратистскими ресурсами, передает Диалог.UA. "Министры" выступили со странным постом, в котором обвинили Украину в нарушении перемирия, блокировке минских переговоров и прочих вещах. И тут же объявили, что в качестве "жеста гуманизма" выдают Киеву группу пленных. Сколько человек будет освобождено, ставленники Кремля не уточнили. Они лишь сообщили, что это женщины, пожилые, а также люди с тяжелыми заболеваниями, которые "не смогут нанести ущерб" боевикам после освобождения. Упомянули в "Л/ДНР" лидера пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, отметив, что он якобы выступил посредником в процессе освобождения пленных. Стоит отметить, что ранее РФ и ее боевики блокировали процесс обмена пленными. Они выставляли Украине заведомо невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры. Киев настаивал на новом раунде обмена до Нового года, однако россияне категорически отказали. Важно отметить, что РФ решилась выдать Украине пленных спустя неделю после переговоров в Берлине советников президентов "Нормандской четверки". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также замглавы Администрации президента РФ, "куратор украинского направления" Дмитрий Козак. Ранее Диалог.UA сообщал, что в Донецке уже шестой обмененный боевик оказался "на подвале" - дали 17 лет тюрьмы. Мы также писали, что Путин дал понять президенту Зеленскому, что предыдущие большие обмены пленными были политическим кредитом.

Автор: Елена Остапец
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16.01.2021 20:25 Ответить
+3
да не ты готова и не ты что то сделала. мертвечук попросил кума поднять себе рейтинг. тот сказал, бери пару, поднимай. они же не просто возвращают, они торгуют и никогда всех на всех не поменяют. а если такое, дай Бог случиться, опять пойдут в ход (таксисты)
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16.01.2021 20:12 Ответить
+3
Реальные воины сидят на подвале и их никто при зебиле не отдаст... сколько бы зе-чучело себе колец с именанми таксистов на член не надело...
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16.01.2021 20:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Терористи хочуть передислокувати в України додаткові війска 1-2 армійського корпусів за допомогою Денисової.
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16.01.2021 20:09 Ответить
Маячня.
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16.01.2021 20:10 Ответить
Маячня то твоє друге ім'я Не може омбудсмен підігрувати терористам
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17.01.2021 00:02 Ответить
Це ваш прямий обов'язок, пані уповноважена. Так що витягайте всіх, кого зможете.
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16.01.2021 20:10 Ответить
да не ты готова и не ты что то сделала. мертвечук попросил кума поднять себе рейтинг. тот сказал, бери пару, поднимай. они же не просто возвращают, они торгуют и никогда всех на всех не поменяют. а если такое, дай Бог случиться, опять пойдут в ход (таксисты)
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16.01.2021 20:12 Ответить
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16.01.2021 20:13 Ответить
Опять наменяют террорюг на таксистов и маргиналов из ордлило? Воины где юлять?
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16.01.2021 20:25 Ответить
тоже хотелось бы узнать кого там мертвечук выменял...и на что?
навряд ли это военнопленные (которых только установленных в раше и бамбасе около 300 )
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16.01.2021 20:31 Ответить
Реальные воины сидят на подвале и их никто при зебиле не отдаст... сколько бы зе-чучело себе колец с именанми таксистов на член не надело...
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16.01.2021 20:37 Ответить
После встречи Ермака и Козака боевики "Л/ДНР" объявили о выдаче пленных Киеву: "В одностороннем порядке" В непризнанных "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных "в одностороннем порядке" спустя неделю после встречи Нормандской четверки.

Россия и ее ставленники на Донбассе, которые более полугода блокировали обмен пленными, резко поменяли мнение. В "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных. Соответствующее заявление "глав МИД" непризнанных "республик" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего было распространено 16 января сепаратистскими ресурсами, передает Диалог.UA. "Министры" выступили со странным постом, в котором обвинили Украину в нарушении перемирия, блокировке минских переговоров и прочих вещах. И тут же объявили, что в качестве "жеста гуманизма" выдают Киеву группу пленных. Сколько человек будет освобождено, ставленники Кремля не уточнили. Они лишь сообщили, что это женщины, пожилые, а также люди с тяжелыми заболеваниями, которые "не смогут нанести ущерб" боевикам после освобождения. Упомянули в "Л/ДНР" лидера пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, отметив, что он якобы выступил посредником в процессе освобождения пленных. Стоит отметить, что ранее РФ и ее боевики блокировали процесс обмена пленными. Они выставляли Украине заведомо невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры. Киев настаивал на новом раунде обмена до Нового года, однако россияне категорически отказали. Важно отметить, что РФ решилась выдать Украине пленных спустя неделю после переговоров в Берлине советников президентов "Нормандской четверки". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также замглавы Администрации президента РФ, "куратор украинского направления" Дмитрий Козак. Ранее Диалог.UA сообщал, что в Донецке уже шестой обмененный боевик оказался "на подвале" - дали 17 лет тюрьмы. Мы также писали, что Путин дал понять президенту Зеленскому, что предыдущие большие обмены пленными были политическим кредитом.

Автор: Елена Остапец
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16.01.2021 20:25 Ответить
я дарєчі прідумав талковаю тцєму як драчіть катцапав. Вельт са сваімі брунькамє тока мозгє паламаєт котцапам. Пішим па бєларуцкі, такіє барашна нєякой транслейтр ніпікладьот. А иф туда ищу инглиш вордс инсерт, зен воотще вил би файн

ну це чисто адресно. мыж собою, звысно, требо спылкуватись украънською)))
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16.01.2021 20:47 Ответить
круто! тре спробувати.
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16.01.2021 20:52 Ответить
денисова ты солдат наших пленных вызволяй а не ларечников, перевозчиков, таксистов, баптистов, свидетелей иоговых, шахтеров которые на йух начальство из за задержки зарплат посылали и т.д вот скажите украинцы они нам нужны эти самые "нашилюди"?
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16.01.2021 20:52 Ответить
может нам от тах вообще отказаться? они же в 2014 бегали с триколорами и кричали приди введи а сейчас стали в ж о пу патриотами!!!
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16.01.2021 20:53 Ответить
а Кравчуку шашечки нужны...
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16.01.2021 20:55 Ответить
не шашечки а процедура государство от бандюков отличается регламентом, а не как на пальцах по понятиям порешали
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17.01.2021 00:04 Ответить
В Україну хочуть впихнути донецьких бандюків,сепарів,а ттупая куриця(денисова) радується. Хто вони,за що там сидіди її не цікавить . Піар на піарі.
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16.01.2021 20:57 Ответить
Вона не тупа курка, друже, вона тягне у расєйський бік звідки капають грошенята на її рахунки як і решта нібито українського уряду...
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16.01.2021 21:36 Ответить
Ребят возвращать надо, но и прокомментировать тоже надо, что медведчук сейчас - адвокат дьявола.
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16.01.2021 21:13 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін
У цю групу ввійшли жінки, люди похилого віку та особи, що страждають важкими захворюваннями. Військовополонених, які воювали у складі ЗСУ, серед них немає."
© Спершу Зе попіарився на таксистах; тепер попіариться на бабушках. А як бути з нашими хлопцями!? Га, підорhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa !?
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16.01.2021 21:24 Ответить
дєнісова&бондаренкоКо
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16.01.2021 21:33 Ответить
https://espreso.tv/news/2021/01/16/piontkovskyy_rosiyska_federaciya_ne_sponsor_teroryzmu_u_sviti_a_derzhava_mizhnarodnogo_teroryzmu Російська Федерація - не спонсор тероризму у світі, а держава міжнародного тероризму
Так вважає російський політолог-емігрант Андрій Піонтковський, про що він сказав в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"Я вам відправив інформацію з одного прокремлівського телеграм-каналу. Цей злив 100%. Гадаю, що за ним стоїть такий заклятий ворог української державності, як Чеснаков - права рука Суркова. Він описує зустріч глави Офісу президента України Андрія Єрмака та заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Берліні, як великий успіх російської дипломатії. Кожен українець повинен прочитати цей матеріал, тому що цей мерзотник відверто говорить про цілі так званої російської дипломатії. "Ми, - каже він, - повинні продати Україні». Бо українська сторона прагне обміну полоненими. Що означає, обмін полоненими в інтерпретації Путіна? Ніяких полонених в Україні і в РФ немає. Українська сторона домагається повернення заручників, яких Росія десятками хапає і кидає на тортури у підвали і в Криму, і на Донбасі. Він (Чеснаков) там просто вихваляється, що вони намагаються продати вам мініобмін - звільнити 3-4 українських заручників на розведення військ. Що означає розведення військ? Це означає відхід військ України з тих оборонних позицій, які вони займають, і полегшення можливої військової агресії РФ вглиб України", - повідомив політолог.
Піонтковський зазначив, що це типова поведінка терористів, адже у Кремлі чудово розуміють, що для українського суспільства і президента України Володимира Зеленського повернення полонених - найважливіша психологічна тема, і Росія буде віддавати їх порціями, щоби Україна йшла на політичні й військові поступки.
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16.01.2021 21:35 Ответить
по теме - смотрите с 12:13..
на что Кремль меняет украинских заложников..
о встрече агента Ермака с Козаком...
https://youtu.be/g72PXBoFwpM
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16.01.2021 22:05 Ответить
Там нет пленных военных, там просто пожилые и страдающие тяжёлыми заболеваниями люди, может ещё какие то зеки которые сидят в тюрьмах не по политических мотивах.
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16.01.2021 23:28 Ответить
Просто освобождают койка места у себя в больницах, скоро там "Спутник" пойдет в ход, а места в больницах не хватает.
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16.01.2021 23:30 Ответить
Путін в обмін на воду в Крим віддасть Україні всякий непотріб з тюрем.Впевнена, жодного дійсно полоненого не віддадуть.Шикарний обмін.Хоча це і не обмін а примус.
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17.01.2021 13:33 Ответить
 
 