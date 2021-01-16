Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приветствует озвученное террористами на Донбассе решение передать украинской стороне часть удерживаемых граждан и выражает готовность содействовать их возвращению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграм-канале.

"Приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан, ведь работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ", - написала Денисова в Телеграм-канале.

"Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении (представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. – Ред.), а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", - добавила она.

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Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".