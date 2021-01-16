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Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина

Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина

Контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина в эфире Радио Свобода.

Она напомнила о попытке России установить контроль над Крымом во времена экс-главы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщина" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выводу, в том числе путем фальшивых авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной", - сказала Лапутина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

Она добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины. Сама Лапутина тогда работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".

"Мы задерживали вооруженных преступников. Это были банды, можно сказать, с оружием, с деньгами для того, чтобы осуществлять операции против Украины. И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно принять кардинальные меры, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации", - вспоминает она.

По словам министра, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму, - Столтенберг

"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-й годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", - сказала она.

Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".

Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов в декабре 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ЕСПЧ по "крымскому делу" является однозначной победой Украины, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

Крым (26434) россия (96413) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+16
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2510
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16.01.2021 20:40 Ответить
+16
Лапутиной Юлии приписывают организацию в 1995 году морально-психологического давления на первого и единственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC президента Республики Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мешкова Юрия , последствиями которого стали его изгнание в Россию и ликвидация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(1992-1995) Республики Крым . По утверждению журналистов, в среде сотрудников Службы безопасности Украины, про Юлию Лапутину имело хождение следующее утверждение:
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...»
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16.01.2021 20:44 Ответить
+12
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2546
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16.01.2021 20:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Фото неудачное поставили
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16.01.2021 20:40 Ответить
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2510
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16.01.2021 20:40 Ответить
Лапутиной Юлии приписывают организацию в 1995 году морально-психологического давления на первого и единственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC президента Республики Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мешкова Юрия , последствиями которого стали его изгнание в Россию и ликвидация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(1992-1995) Республики Крым . По утверждению журналистов, в среде сотрудников Службы безопасности Украины, про Юлию Лапутину имело хождение следующее утверждение:
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...»
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16.01.2021 20:44 Ответить
бо це Шугалей і є...а Лапутина ось https://censor.net/ru/comments/locate/3242219/01921488-1510-73b2-8cf0-2a008f77f8fe
або ось

Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2337
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16.01.2021 20:56 Ответить
"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, ... одна из них, а это, примерно, 2008-2009-й годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма.

Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".

вам нагадати хто був в цей час головою СБУ ?


НАЛИВАЙЧЕНКО


у 2014 р. після суперечок з Президентом Порошенко покинув посаду голови СБУ та підтримує партнерські стосунки із партіями опозиційного націонал-демократичного спектра: «Батьківщина», «Самопоміч», «РНС», «УКРОП», «Громадянська позиція А. Гриценка».
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16.01.2021 21:10 Ответить
Кацапи вже в 2009 році повним ходом роздавали паспорти кримчанам.
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16.01.2021 21:23 Ответить
У руководства страны нет мозгов ставить эффективных патриотов, как Лапутина возглавить СБУ,контрразведку . Ставят семочку,баканова, а те ,,курьируют,, бизнес и нашо им те злочинцы.
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16.01.2021 21:56 Ответить
мда, Лапутіна схоже крутий спец, якщо у 27 років в 1994 р. "зламала" Мєшкова

Після створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) антитерористичного центру СБУ «Альфа» її було запрошено до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .

і загалом, видатний Офіцер !

рекомендую почитати Вікіпедія
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16.01.2021 22:03 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року Лапутіна виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим до України, але після приходу до влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича вона була припиненаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] .
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16.01.2021 22:04 Ответить
Избранный в 1994 году президентом АРК Юрий Мешков добивался реализации данных конституцией прав крымчан. Требования крымчан в Киеве были расценены как «сепаратистский мятеж». Против Мешкова и других лидеров русского движения Крыма «Альфа» СБУ применяла методы жесточайшего психологического давления. В 1995 году Мешков покинул Крым и эмигрировал в Россию. Пост президента АРК был ликвидирован вместе с реальной автономией республики. С тех пор про Лапутину в СБУ говорят: «Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова».
Свои успехи по насильственной украинизации Крыма офицер СБУ Лапутина развивала в президентство Виктора Ющенко, пока эту политику не приостановил преемник Ющенко Виктор Янукович.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/12/18/ministrom-ato-stala-generalsha-davivshaya-v-1990-h-russkiy-krym
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16.01.2021 22:10 Ответить
Такого відношення до окупанта не можна уявити в Азербайжяні відносно арменіі!!!
В Украіні представники окупантів-московітів в органах влади та ЗМІ рулять 7 років!!!
І влада іх в ср-ку в засос цілує!! А какая разніца, аби олігархи були задоволені!
Дякуємо парторгу кучмарику та його вертухаям від московіі!!
Зато два його зятька чомусь мільйонери...., а Украіні знову тарифи у 2021 році піднімає черговий ігрун, відказник-пісюніст!!!
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17.01.2021 00:38 Ответить
референдум про створення 2 лютого 1991 р. - за результатами «всекримського референдуму» (відбувся 20 січня 1991), що бойкотували кримські татари, Кримська область перетворена в Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР (існювала до 26 лютого 1992 р. !!!!)....

відгризати Крим від України почав ще "демократ" Горбі
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16.01.2021 21:58 Ответить
ВІДДАВАТИ Крим почав ще Кравчук.
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17.01.2021 10:04 Ответить
не свисти , в те года паспорт рашки можно было получить при условии службы на ихних базах ( военных ) , сколько лет надо было оттарабанить не помню , и наши охотно шли , так как зарплата ( денежное довольствие ) было в разы выше ,дак об этом все знали , гондурас ихний , лужков , в открытую агитировал в крыму , а наши власти тихонько молчали
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16.01.2021 22:36 Ответить
По твоєму на окупованій частині Донбасу теж видають паспорти лише тим хто в них на службі?
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16.01.2021 22:45 Ответить
Тема , как в дыре раздают паспорта рашки я не знаю
а вот у нас получить паспорт без денег невозможно - будь ты хоть трижды местный , но чурки получают без проблем
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17.01.2021 18:12 Ответить
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2546
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16.01.2021 20:38 Ответить
когда сдаёш комнату гопнику с гранатой и стволом происходит Крым.
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16.01.2021 20:38 Ответить
саме так.
нажаль, Кравчуку у 1991 р. не вдалось "перефолрматувати" Чорноморський флот в український, там реально був рашиський склад

від цього апендициту і сталась в Криму біда
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16.01.2021 21:14 Ответить
в то время первый гарант был занят более важным , растаскиванием наследия совка , зачем ему какой-то крым
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16.01.2021 22:38 Ответить
я не оправдываю Кравчука по Блек Си компани.

но операции по развалу Союза и переподчинению совецкой армии в Украине были проведены блестяще !

теоретически можно было попробовать нажать на ЧФ, но в ватном Севастополе это было опасно
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16.01.2021 22:56 Ответить
Треба було Чорновіла обирати. Але ж тоді "мудрий нарід 73%" комуняцькі прихвостні залякали бандерівцями, війною. і карами небесними..і наріт вибрав перефарбовану урср#2.0, а тепер питає чого тут не як в Чехії чи Польщі, що стартували так само навіть з меншими ресурсами...
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17.01.2021 00:06 Ответить
Справжні жителі Криму - татари, яких виселили до приходу Хрущова! Ясно, що він про них не думав!
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16.01.2021 21:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=g72PXBoFwpM&feature=youtu.be США готують для РФ статус держави спонсора тероризму.

Эти амеры наверное форум Цензора не читают. Здесь умные люди сколько лет назад об этом говорили? А им наконец дошло. Ну тупые...
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16.01.2021 20:45 Ответить
а че не ясно? это мы так видим, а америкосам с их горы все каким-то мелким представлялось, это не было их проблемой.
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16.01.2021 20:56 Ответить
Не знаю, как контрразведка, но до аннексии СБУ в крымских татарах видели угрозу целостности Украины.
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16.01.2021 20:46 Ответить
перш за все в киримли, а не в козачках-рашистах та іншому руському міру різної масті
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16.01.2021 21:16 Ответить
«Спільна історія» з Московією - це триста років окупації.
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16.01.2021 20:47 Ответить
Те, що перша особа інфантильний ідіот - єдина теза з приводу якої в суспільстві склався певний консенсус.
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16.01.2021 20:49 Ответить
І як ці ублюдки реагували на таку постійну загрозу?
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16.01.2021 20:53 Ответить
для яныка это не была никакая угроза - это был тупо договорняк, который начался с практически бессрочной аренды базы черноморского флота расеей. уже этот факт был первым столбом, вбитым в крымскую землю, первым шагом к "возвращению крыма", что было абсолютно понятно с самого начала.
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16.01.2021 20:54 Ответить
что по Крыму ,несмотря на сопротивление отдельных людей было всеобщее предательство.Мрази,которые получали денежное содержание с украинского бюджета за то чтоб в час Х защитить Украину просто предали.
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16.01.2021 20:55 Ответить
поднять личный состав в то время на пулеметы можно было , очень трудно и не всех - но осуществимо , а вот поднять против бабок ( денег ) в разы труднее , и часто невозможно
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16.01.2021 22:44 Ответить
Сон сегодня видел.... Снилось как Зеленский в Ростовском зоопарке лицом кривлялся возле мордочки большой черепахи, рядом стояли подвыпившие россияне и просили повторить
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16.01.2021 21:04 Ответить
Янукович смотрел на шапки посетителей, Ющенко пил горячий кофе в прикуску с эскимо, а Кучма вёл переговоры с медведем.
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16.01.2021 21:08 Ответить
Контррозвідка України повідомляла міністру оборони України - громадянину росії про загрозу з боку росії.
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16.01.2021 21:06 Ответить
Это называется сговор в пользу Мацквы.
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16.01.2021 21:09 Ответить
Еще раз перечитал статью - где там идет речь о том, что контрразведка докладывала министру обороны? Даже если брать по закону, то СБУ подчинена непосредственно президенту и докладывает только ему. Всех остальных, при необходимости, она информирует
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16.01.2021 21:51 Ответить
Ой яка в тебе в голові травма. Коли Бог хоче покарати,лишає розуму,за що покарав тебе,непевне за те що ти на сьомому році війни спілкуєшся мовою окупанта,а вона розуму не додає. Прийми мої співчуття.
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16.01.2021 21:59 Ответить
Вот кому нужно обратиться к психиатру, так то тебе - видишь то, чего нет, но не видишь очевидных вещей!
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17.01.2021 07:28 Ответить
Тобто це я не бачу що ти сєпар тявкатиш мовою окупанта? Тоді лікар тобі ватному дійсно не допоможе тільки дорога на магадан,бо це у вас у крові.
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17.01.2021 09:02 Ответить
Это ты, свинособака, пофигачишь на магадан
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17.01.2021 09:06 Ответить
Ти окупант проклятий ще мені й погрожуєш? Почитай Сосюру півень кацапський.
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17.01.2021 09:25 Ответить
Пшло отсюда, чепушило
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17.01.2021 10:12 Ответить
Від тебе дуже смердить ****** сепарська клізма. Фуууу погань .
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17.01.2021 12:45 Ответить
Слушай, животное, чем ты отличаешься от кацапов? А ничем - ты такое же тупое, дебильное, агрессивное быдло, как и кацапы
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18.01.2021 07:50 Ответить
Не смерди падло сєпаратне.
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18.01.2021 09:12 Ответить
И вопрос на засыпку за все годы войны ни одна сволочь наверху не вспомнила о муженьке Ленки Лукаш который командовал внешней разведкой..
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16.01.2021 21:08 Ответить
Мацква готовилась к захвату Крыма более 20 лет, с фамилий Мешкова, Лужкова ,Глазьева и украинских холуёв ,которые работали на Кремль.
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16.01.2021 21:12 Ответить
Путлер сказал беречь его как зеницу ока, и честное его имя.
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16.01.2021 21:15 Ответить
А кто будет судить-все судьи до сих пор сидят со времен яныка и кучмы, они и их подручные.
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17.01.2021 00:13 Ответить
А з ким була домовленість з 1991 року і досі?
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16.01.2021 21:13 Ответить
Контррозвідка при всіх президентах повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна - Цензор.НЕТ 5339
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16.01.2021 21:14 Ответить
После драки кулаками не машут. Скромно по президентам. Шапкокрад не в счёт. Он по сути уголовник. Банально тырил. И натырил. А вот как продавались по цене 3-комнатной кв профсоюзные санатории, Д отдыха и прочая недвижимость при Кучме, и как один кацап низкорослый что в кепке любил косить под работягу не вылазил с Крыма месяцами 20 лет назад и лётал по Севастополю под восторги местных в тот же момент тут не сказано! И главное тут кто покупал недвижимость---так москвичи! И даже не всегда миллионеры. Просто быстро разбогатевшие---такие хватали недвижимость везде конечно. И у наших тогдашних скороспелых киевлян там и по сей день валом земли и домов. Предрешено всё было давно.
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16.01.2021 21:16 Ответить
Все правильно розвідка доповідала. І про напругу всі керманичі України знали. Але це знання із розряду тих, які дуже важко перетворити у конкретні дії по порятунку. Навіть зараз немає точної відповіді на те, чи готувалася конкретна агресія в Криму, чи то був один багатьох планів військового тиску на сусідів, яких зазвичай багато розробляється і навіть розглядається у генштабі РФ.
Але що робити тоді треба було в Україні? Забрати у Крима автономію? Як це зробити демократичним шляхом? Ніяк.
Я зараз скажу, що літом буде засуха або повінь у Закарпатті, і вона таки буде, але готуватися до неї не буде ніхто. Бо гроші ніколи не виділяють на порятунок від лиха, розміри якого наперед не відомі нікому.
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16.01.2021 21:20 Ответить
Ну Ющ Москаля в 2006 у Крим відправив спецпредставником і той трохи навів там порядок!
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16.01.2021 21:30 Ответить
Так, то був сильний хід України - знищили фізично банду Мєшкова, бо то була конкретна загроза, а далі загроза стала віртуальною, тобто не зрозуміло було, чи вона є, чи нема. Навіщо нормальнім людям носити у собі невиправданні підозри.
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16.01.2021 22:50 Ответить
Да вообще то еще Дудаев сообщал об этом! Опираясь на то что он видел документальные подтверждения этому!
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16.01.2021 22:03 Ответить
Так при власти всегда были и есть агенты Кремля, да и сейчас их сильно прибавилось.
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16.01.2021 22:39 Ответить
Наразі в Україні існує таке ганебне явище як «військовий туризм», коли високопосадовці чи представники вищої керівної ланки правоохоронних органів приїздять на Донбас на кілька днів, аби згодом отримати документ «https://sprotyv.info/obshchestvo/uchasniki-bojovih-dij-otrimajut-shhorichnu-dopomogu-vid-derzhavi-koli-i-skilki Учасник бойових дій «, який дає право на низку пільг. Про це в інтерв'ю на Радіо Свобода https://www.facebook.com/watch/?v=709673286575642 розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
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16.01.2021 22:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.01.2021 22:58 Ответить
природа не дура
и Бог не калека :
сначала они высушат Крым,
потом - тряханут,
мосты -завалятся,
трассы - рассыпятся,
предательство это не счастье
- несчастье,
но, надо платить ...
крысаки
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16.01.2021 23:11 Ответить
Навіщо полуміри? Генералка-майорка))) Фемінізм бува тупуватий
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17.01.2021 00:34 Ответить
Как только возрастает угроза суверенитету Украины, так сразу резко всплывает газовая "проблема". Появляется возможность нехило заработать на российском вонючем (как сказал Ющенко) газе. Начинается такая заваруха среди претендентов, что уже не до национальной безопасности. Относительно Украины и основ ее национальной безопасности, вопрос все тридцать лет вообще не стоял. На сегодняшнее время - это и есть ее национальная идея. Причем во всех сферах: военной (более или менее это стало понятно), государственного строительства, экономики, внешних отношений, здравоохранения, образования. Причем, даже не с точки зрения защиты от северного соседа (есть подобные и на западе), но вообще - с точки зрения обычного здравого смысла, выживания каждого украинца.
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17.01.2021 08:01 Ответить
чи не впихують нам кацапи чергову надю савчєнка? щось надто багато у неї подвигів, але чомусь у 95 році
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17.01.2021 10:51 Ответить
Если с Яныком всё ясно, то нужно не стесняясь признать, что Ющенко - настоящее позорное чмо, яркая демонстрация потерянного шанса для страны. Всё, на что его хватило, это красивые и правильные слова о демократии на высоких трибунах за границей. С Юлькой повоевать смельчак успел. И ещё подразнить РФ с маяками и в шёлковой белой рубашечке и лопатой поковырять землю на камеру во время пожара. Как результат - его оскорбил и унизил заместитель ВВП, временный преемник в 2008м. Не Сам, а ЗАМЕСТИТЕЛЬ. Чмошник утёрся, поместил язык ниже спины и заслужил для своей страны классический пример и позора, и войны. Клоун, видимо, ещё не решил (если он способен), выбрать грабли Я или Ю. Какой-то испуганный дурачок.
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17.01.2021 15:31 Ответить
 
 