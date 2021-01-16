Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина
Контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина в эфире Радио Свобода.
Она напомнила о попытке России установить контроль над Крымом во времена экс-главы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова.
"Была попытка отделения Крыма, "мешковщина" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выводу, в том числе путем фальшивых авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной", - сказала Лапутина.
Она добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины. Сама Лапутина тогда работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".
"Мы задерживали вооруженных преступников. Это были банды, можно сказать, с оружием, с деньгами для того, чтобы осуществлять операции против Украины. И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно принять кардинальные меры, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации", - вспоминает она.
По словам министра, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-й годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", - сказала она.
Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".
Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов в декабре 2020 года.
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Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".
вам нагадати хто був в цей час головою СБУ ?
НАЛИВАЙЧЕНКО
у 2014 р. після суперечок з Президентом Порошенко покинув посаду голови СБУ та підтримує партнерські стосунки із партіями опозиційного націонал-демократичного спектра: «Батьківщина», «Самопоміч», «РНС», «УКРОП», «Громадянська позиція А. Гриценка».
Після створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) антитерористичного центру СБУ «Альфа» її було запрошено до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
і загалом, видатний Офіцер !
рекомендую почитати Вікіпедія
Свои успехи по насильственной украинизации Крыма офицер СБУ Лапутина развивала в президентство Виктора Ющенко, пока эту политику не приостановил преемник Ющенко Виктор Янукович.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/12/18/ministrom-ato-stala-generalsha-davivshaya-v-1990-h-russkiy-krym
В Украіні представники окупантів-московітів в органах влади та ЗМІ рулять 7 років!!!
І влада іх в ср-ку в засос цілує!! А какая разніца, аби олігархи були задоволені!
Дякуємо парторгу кучмарику та його вертухаям від московіі!!
Зато два його зятька чомусь мільйонери...., а Украіні знову тарифи у 2021 році піднімає черговий ігрун, відказник-пісюніст!!!
відгризати Крим від України почав ще "демократ" Горбі
а вот у нас получить паспорт без денег невозможно - будь ты хоть трижды местный , но чурки получают без проблем
нажаль, Кравчуку у 1991 р. не вдалось "перефолрматувати" Чорноморський флот в український, там реально був рашиський склад
від цього апендициту і сталась в Криму біда
но операции по развалу Союза и переподчинению совецкой армии в Украине были проведены блестяще !
теоретически можно было попробовать нажать на ЧФ, но в ватном Севастополе это было опасно
Эти амеры наверное форум Цензора не читают. Здесь умные люди сколько лет назад об этом говорили? А им наконец дошло. Ну тупые...
Але що робити тоді треба було в Україні? Забрати у Крима автономію? Як це зробити демократичним шляхом? Ніяк.
Я зараз скажу, що літом буде засуха або повінь у Закарпатті, і вона таки буде, але готуватися до неї не буде ніхто. Бо гроші ніколи не виділяють на порятунок від лиха, розміри якого наперед не відомі нікому.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
и Бог не калека :
сначала они высушат Крым,
потом - тряханут,
мосты -завалятся,
трассы - рассыпятся,
предательство это не счастье
- несчастье,
но, надо платить ...
крысаки