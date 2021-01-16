Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина

Контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина в эфире Радио Свобода.

Она напомнила о попытке России установить контроль над Крымом во времена экс-главы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщина" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выводу, в том числе путем фальшивых авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной", - сказала Лапутина.

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Она добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия" против суверенитета Украины. Сама Лапутина тогда работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".

"Мы задерживали вооруженных преступников. Это были банды, можно сказать, с оружием, с деньгами для того, чтобы осуществлять операции против Украины. И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно принять кардинальные меры, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации", - вспоминает она.

По словам министра, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

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"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-й годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", - сказала она.

Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".

Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов в декабре 2020 года.

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