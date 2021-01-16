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В Израиле ЦАХАЛ снесет дом убийцы матери шестерых детей Эстер Хорган

В Израиле ЦАХАЛ снесет дом убийцы матери шестерых детей Эстер Хорган

Издан указ о сносе двух этажей дома, в котором проживал палестинец, подозреваемый в убийстве матери шестерых детей Эстер Хорган.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылко на Stmegi, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Соответствующий указ издал командующий службой тыла Израиля генерал-майор Тамир Ядаи.

Семья Мухаммеда Маруха Кабха подавала апелляцию в БАГАЦ с просьбой предотвратить снос дома, однако она была отклонена. По информации СМИ, данная мера наказания, вероятно, будет осуществлена в ближайшие дни.

Тело Эстер Хорган, жительницы Таль Менаше в Самарии и матери шестерых детей, было найдено в лесу Рейхан со следами насилия. 20 декабря муж Эстер сообщил о ее пропаже. Поздним утром женщина вышла из дома на пробежку, после которой так и не вернулась. Поиски израильтянки затянулись до глубокой ночи. Тело погибшей нашли ночью в лесном заповеднике.

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24 декабря стало известно, что ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция Израиля в ходе совместной операции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний палестинец. В прошлом мужчину уже арестовывали в связи с деятельностью, связанной с безопасностью. Официальные подробности о подозреваемом на момент следствия запрещены к публикации.

По данным 13-го канала, палестинец сознался следователям, что поджидал Эстер в лесу, подкрался к ней сзади и ударил несколько раз по голове, после чего спрятал тело женщины. В конце декабря бойцы бригады "Менаше" разметили для сноса дом террориста.

Автор: 

Израиль (2065) убийство (6519)


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Топ комментарии
+72
А чому в нас така толерантність до ворога, до вбивць ?
Загадка для мене...
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16.01.2021 21:26 Ответить
+67
когда єта падла жрала, наш воин, герой Украины, истекая кровью - умирал в поле. И помощь не пришла... это песец ребята...
В Израиле ЦАХАЛ снесет дом убийцы матери шестерых детей Эстер Хорган - Цензор.НЕТ 2233
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16.01.2021 21:29 Ответить
+50
как бы я хотел, что бы в Украине сносили дома "ваты" и сторонников "ОПЗЖ", "СН", "За Майбах".. я готов купить трактор, и сносить дома бесплатно..
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16.01.2021 21:31 Ответить
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Давай, зашивай, сжигай, выкладывай.
надо, так надо.
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17.01.2021 16:11 Ответить
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