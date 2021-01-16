РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8984 посетителя онлайн
Новости
3 736 75

США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, - Яценюк

США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, - Яценюк

Новая администрация США не пойдет по пути договоренностей об Украине без Украины и будет занимать очень жесткую позицию по отношению РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, уверенность в этом выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в интервью Радио НВ 15 января.

Яценюк подчеркнул важность того, что новоизбранный президент США очень хорошо знает Украину, как и команда, которая будет назначена в Белом доме, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности США и других правительственных органах: "Также они еще очень хорошо знают врага свободного мира и врага Украины - это Российская Федерация".

"Убежден, что новая администрация не пойдет по пути кулуарных или любых других договоренностей об Украине без Украины. Я убежден, что новая администрация будет занимать очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации, будет продолжать санкции как за незаконный захват Крыма, так и захват Донецка и Луганска. Уверен, что новая администрация не будет давать возможности России расширять свое влияние в Европе, в том числе и энергетическое воздействие", - подчеркнул он.

Читайте также: В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО

"Еще во время пребывания Джозефа Байдена на посту вице-президента США был поднят вопрос о введении санкций против РФ и причастных к строительству "Северного потока-2": "Северный поток-2" - это антиукраинский, антиевропейский проект, и это проект, который только усиливает влияние России в Европе", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что важно, чтобы после инаугурации президента США была сформирована стратегия отношений между Украиной и Соединенными Штатами, в рамках которой США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины - частью так называемого Нормандского формата: "Это только усилит Украину и это не даст возможности России через манипуляции и давление на Украину добиваться своего", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Яценюк напомнил, что во время его пребывания на посту главы правительства Украины США были частью урегулирования ситуации с российской агрессией против Украины в Женевском формате: "Именно Соединенные Штаты сидели рядом с Украиной и давили на Россию, чтобы РФ восстановила территориальную целостность Украины и отказалась от нарушения международного права. Затем этот Женевский формат был заменен уже на так называемый Нормандский, в котором Соединенные Штаты, к сожалению, перестали участвовать".

"Но если кто-то думает, что США будут помогать Украине, когда Украина сама себе не будет помогать, он глубоко ошибается. Президент, правительство и парламент должны демонстрировать не только на словах, а на деле, что Украина действительно стремится и к членству в ЕС, и в НАТО, Украина действительно стремится восстановить территориальную целостность Украины на наших, а не на российских условиях. Что российская агентура, которая снова здесь начала процветать, будет преследоваться Службой безопасности Украины. Что члены парламента, которые выражают антиукраинские, антигосударственные призывы и лживый нарратив о внешнем управлении Украиной Западом, который россияне придумали для возвращения Украины в сферу влияния РФ, - будут нести и политическую, и уголовную ответственность", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27316) Яценюк Арсений (8013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Позывной "куля в лоб", возвращайся, нам тебя не хватает будем гнобить зебилов вместе бо уси воны презеденты
показать весь комментарий
16.01.2021 21:49 Ответить
+9
Зеленые могут Сеню Моджахеда русне выдать. Дело ж там так и открыто за злодейства Кролика в Ичкерии.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:53 Ответить
+8
Только жестко, принципиально и без сопливых "озабоченностей".
показать весь комментарий
16.01.2021 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только жестко, принципиально и без сопливых "озабоченностей".
показать весь комментарий
16.01.2021 21:47 Ответить
Позывной "куля в лоб", возвращайся, нам тебя не хватает будем гнобить зебилов вместе бо уси воны презеденты
показать весь комментарий
16.01.2021 21:49 Ответить
Зеленые могут Сеню Моджахеда русне выдать. Дело ж там так и открыто за злодейства Кролика в Ичкерии.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:53 Ответить
Обкакаются они Сеню выдавать...
показать весь комментарий
16.01.2021 21:58 Ответить
Рамзанка дыров при его имени непроизвольно в штаны какает...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:18 Ответить
Оце точно! Але переконаний, що Його не треба ні переконувати ні просити, бо такий мудрака і патріот не може не повернутися. Слава Україні!
показать весь комментарий
16.01.2021 22:25 Ответить
Дарма в Сєню гроші вбухують.Не виправдає.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:50 Ответить
а кто вбухивает ?
показать весь комментарий
16.01.2021 22:17 Ответить
Небайдужі олігархи (не Бєня) .За чутками,ведуться перемовини між Яценюком,Гройсманом,Філатовим,Кличком,щодо створення спільного проекту.(Може,-чуйка на дострокові вибори ?)
показать весь комментарий
16.01.2021 22:31 Ответить
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2188
показать весь комментарий
17.01.2021 09:33 Ответить
Куля срочно пытается стать незаменимым для амери канцев
показать весь комментарий
16.01.2021 21:53 Ответить
Яценюк так говорит, что вроде ему вся администрация США подчиняется, от точно знает, как будет
показать весь комментарий
16.01.2021 21:54 Ответить
Яценюк так говорит,что понимает ,что происходит и складывается в руководстве США ,в отличии от тебя дллбба рашистского...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:58 Ответить
Что прочитав, не выдержал, решил задеть?
Попробуй еще поучиться культурно общаться с посторонними людьми, потом приходи со своими аргументами
показать весь комментарий
16.01.2021 23:07 Ответить
Голубь мой, птицу видно по полёту!
Реплика типа "Яценюк так говорит, что вроде ему вся администрация США подчиняется" весьма красноречиво свидетельствует об авторе и уровне общения, которого он требует!
показать весь комментарий
17.01.2021 12:58 Ответить
Шкода, що президент самої України виступає на ворожому боці і надію можна тільки покладати на нову адміністрацію США. Майдан 3 вже якось і не хочеться. Побачивши в 2019 стільки бидла та імбіцилів живе в Україні узагалі руки опускаються...
показать весь комментарий
16.01.2021 21:54 Ответить
нет,передача власти должна состояться легитимно,согласно конституции.значит давить зелень и рыгов надо народу,путем голосования.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:58 Ответить
"давить зелень и рыгов надо народу,путем голосования" - тобто, народ сам себе почне давити? Чи 73% нам в 2019 завезли в автозаках з країни "Даунленд"?
показать весь комментарий
16.01.2021 22:02 Ответить
Ассоциация подписана, безвиз получен. А ты как и дальше сидишь на бутылке, пока твою жену е..т чеченец или дагестанец
показать весь комментарий
16.01.2021 22:06 Ответить
Все уже замерзли еще в 2014 году. Все нет Украины.....
показать весь комментарий
16.01.2021 22:16 Ответить
"ни одна цель Майдана" - ага. Таке ляпнути міг тільки виборець кловуна-наркомана. Зато зеля реалізував усі цілі своїх вибоців:
1. "Тільки не Порошенко!
2. Тільки не Порошенко!
3. Тільки не Порошенко!
показать весь комментарий
16.01.2021 22:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Поэтому вы выбрали вот эту гнусавую свинособаку?
показать весь комментарий
16.01.2021 22:10 Ответить
все правильно говорит...
в Украине должно быть хотя бы две проукраинские партии.условные республиканцы и условные демократы.и они должны по очереди управлять страной.одну партию будет порох возглавлять,вторую сеня.
и тогда это смерть всей той ************ шушаре.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:56 Ответить
Так пан мрійник...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:00 Ответить
Але було б непогано...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:02 Ответить
нет,наоборот,прагматик
показать весь комментарий
16.01.2021 22:03 Ответить
Представляешь сам себе какие эльбрусы дерьма новой администрации предстоит разгрести тут, в Штатах? Сомневаюсь, шо команда Байдена( точнее - Харис) будет чересчур активна на международной арене первые 2 года.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:08 Ответить
ну,может и не надо сильно активничать.достаточно твердой поддержки Украины и новых животворящих санкций России
показать весь комментарий
16.01.2021 22:14 Ответить
Будем надеяться. Зеленые изрядную кучку навалили на взаимоотношения США - Украина.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:17 Ответить
Я бы предпочёл консерваторов и лейбористов, по британскому типу. Плюс небольшая социалистическая партия во главе с Юлей!
показать весь комментарий
17.01.2021 12:59 Ответить
в стране есть каждой твари по харе...какие блоки они организуют-то их проблемы.но с лидерскими партиями пока покончить.а то каждый выскочка норовит свою партейку организовать и продать ее какому нибудь олигарху.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:54 Ответить
час від часу у яценюка в лобі свербить куля, і тоді він відкриває рота.
показать весь комментарий
16.01.2021 21:56 Ответить
Рашистское животное,и чем тебе не нравится премьер Яценюк? Уверен тем, что обрезал энергетическую зависимость от Пидо Рашии!
показать весь комментарий
16.01.2021 23:04 Ответить
Нихрена он не обрезал,платить было нечем.
показать весь комментарий
16.01.2021 23:57 Ответить
хер от себе обрезал
показать весь комментарий
17.01.2021 08:01 Ответить
Це має знати кожен українець! Інсайди перемовин з Росією та США від повноважного посла Єлісєєва

https://www.youtube.com/watch?v=tTHomLu2Jd8
показать весь комментарий
16.01.2021 21:57 Ответить
США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины - частью так называемого Нормандского формата: Источник: https://censor.net/ru/n3242223
Нормандский формат - это тупик. Который невозможно разрешить. Он показывает неспособность Германии и Франции уладить конфликт. Зачем США влазить в это болото?
Чтобы Меркель заявила что США тоже не может ничего сделать?
Зачем присоединяться к мёртво рождённому проекту?
показать весь комментарий
16.01.2021 21:59 Ответить
Мене єдине цікавить- хто стоїть за Яценюком?
показать весь комментарий
16.01.2021 21:59 Ответить
Ахметов. Он постоянно у шустера по пятницам
показать весь комментарий
16.01.2021 22:04 Ответить
Если исходить из заявления относительно СП2,думаю Украина будет жертвой устопок.
Проблема не в США, а в самой Украине. Дурака учить нет смысла.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:00 Ответить
хоть и не люблю кроля но тут он прав! Смотрите германия под проституткой меркель вместе с макароном французким лелеят северный поток 2, значит они хотят напрямую финансировать террориста паРашу покупая у них газ, а за эти евро ху"ло будет нанимать ихтамнетов убивать украинцев... давно пора выходить из минска посылать накуй гейропу становится прямым союзником США против параши и гейропы, и играть свою роль в этом вопрсе... но увы у нас импотенты умственные у власти коих выбирают зедебилы....
показать весь комментарий
16.01.2021 22:10 Ответить
Офіс президента найняв собі лобіста, якому готовий платити за покращення свого іміджу в США. Їм став український держслужбовець з Одеси

Так фуфЛыжника еще никто не обувал.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:10 Ответить
Знову Сеня вигулькнув, як чиряк на сраці
показать весь комментарий
16.01.2021 22:11 Ответить
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1794
показать весь комментарий
16.01.2021 22:16 Ответить
Яке сепукку?
Звичайний мінєт...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:23 Ответить
25000 солдат на инаугурации. Джо не до Сени))) Похоже на Путю)))
показать весь комментарий
16.01.2021 22:26 Ответить
встречайте демократа Байдена..
ожидаем очередную перезагрузку США с Московией..

США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
16.01.2021 22:36 Ответить
Якщо ОПЗЖ визнають ворожою організацією, куди перефарбуються артисти Ківа і Рабінович.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:37 Ответить
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8873
показать весь комментарий
16.01.2021 22:37 Ответить
Яценюк - брехун и вор.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:39 Ответить
меньше звиздил бы ты Сеня,
был бы ты настолько крут для народа и ценен Сеня, если бы договорился вместе с США производить беспилотники на Мотор- Сичи, да побыстрее, а то три года не можете у хероя-богуслая с китайцами, завод назад забрать, боюсь, что просрёте и его кацапам, через китайцев ...
показать весь комментарий
16.01.2021 22:47 Ответить
Байден выдвигает Нуланд в замглавы Госдепа. Рожу ее от украинцев просто перекашивало в свое время. Хоть дед ее Нудельман из Черновицкой области. Ну или поэтому. Как Милку Кунис из тех же краев. Не будут демократы США вписываться.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:47 Ответить
Ах да, Нуланд - специалист по ядерному разоружению Украины, курировала вопрос.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:49 Ответить
Опять ему кто-то что-то должен, один он должен сидеть на печи жевать калачи
показать весь комментарий
16.01.2021 22:55 Ответить
https://rubryka.com/2021/01/16/zelenskyj-zminyv-goliv-sbu-u-troh-oblastyah/ Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях ...интересно кто подсказывает кого назначить и кого убрать, хотя бы это делалось не с подачи Кремля.
показать весь комментарий
16.01.2021 23:07 Ответить
Нам - жо... ду...
А какая разніца....
показать весь комментарий
16.01.2021 23:38 Ответить
Яйценюх! Юлю геть! Ти ж так хочеш?
показать весь комментарий
16.01.2021 23:36 Ответить
Важко не погодитись з шановним Сєнею...
показать весь комментарий
16.01.2021 23:54 Ответить
А к кому он собственно обращается?Байдена на форуме нет,да и в Украине.
показать весь комментарий
17.01.2021 00:00 Ответить
Півень теж думає, що завдяки його кукуріканню сходить сонце )))
показать весь комментарий
17.01.2021 13:21 Ответить
вылезло
показать весь комментарий
17.01.2021 07:59 Ответить
пашол в жопу счиитать украденный Сеней миллиард длларов
показать весь комментарий
17.01.2021 13:02 Ответить
Сеня - молодец!
показать весь комментарий
17.01.2021 13:02 Ответить
.... Боже .. збавь Нас від цего ЗЛОДЮГИ ...
показать весь комментарий
17.01.2021 13:07 Ответить
... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини … Шлях би Вас вірний трафив …
показать весь комментарий
17.01.2021 13:36 Ответить
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4748
показать весь комментарий
17.01.2021 13:37 Ответить
 
 