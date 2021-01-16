США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, - Яценюк
Новая администрация США не пойдет по пути договоренностей об Украине без Украины и будет занимать очень жесткую позицию по отношению РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, уверенность в этом выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в интервью Радио НВ 15 января.
Яценюк подчеркнул важность того, что новоизбранный президент США очень хорошо знает Украину, как и команда, которая будет назначена в Белом доме, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности США и других правительственных органах: "Также они еще очень хорошо знают врага свободного мира и врага Украины - это Российская Федерация".
"Убежден, что новая администрация не пойдет по пути кулуарных или любых других договоренностей об Украине без Украины. Я убежден, что новая администрация будет занимать очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации, будет продолжать санкции как за незаконный захват Крыма, так и захват Донецка и Луганска. Уверен, что новая администрация не будет давать возможности России расширять свое влияние в Европе, в том числе и энергетическое воздействие", - подчеркнул он.
"Еще во время пребывания Джозефа Байдена на посту вице-президента США был поднят вопрос о введении санкций против РФ и причастных к строительству "Северного потока-2": "Северный поток-2" - это антиукраинский, антиевропейский проект, и это проект, который только усиливает влияние России в Европе", - отметил Яценюк.
Он подчеркнул, что важно, чтобы после инаугурации президента США была сформирована стратегия отношений между Украиной и Соединенными Штатами, в рамках которой США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины - частью так называемого Нормандского формата: "Это только усилит Украину и это не даст возможности России через манипуляции и давление на Украину добиваться своего", - отметил он.
Яценюк напомнил, что во время его пребывания на посту главы правительства Украины США были частью урегулирования ситуации с российской агрессией против Украины в Женевском формате: "Именно Соединенные Штаты сидели рядом с Украиной и давили на Россию, чтобы РФ восстановила территориальную целостность Украины и отказалась от нарушения международного права. Затем этот Женевский формат был заменен уже на так называемый Нормандский, в котором Соединенные Штаты, к сожалению, перестали участвовать".
"Но если кто-то думает, что США будут помогать Украине, когда Украина сама себе не будет помогать, он глубоко ошибается. Президент, правительство и парламент должны демонстрировать не только на словах, а на деле, что Украина действительно стремится и к членству в ЕС, и в НАТО, Украина действительно стремится восстановить территориальную целостность Украины на наших, а не на российских условиях. Что российская агентура, которая снова здесь начала процветать, будет преследоваться Службой безопасности Украины. Что члены парламента, которые выражают антиукраинские, антигосударственные призывы и лживый нарратив о внешнем управлении Украиной Западом, который россияне придумали для возвращения Украины в сферу влияния РФ, - будут нести и политическую, и уголовную ответственность", - подчеркнул Яценюк.
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Попробуй еще поучиться культурно общаться с посторонними людьми, потом приходи со своими аргументами
Реплика типа "Яценюк так говорит, что вроде ему вся администрация США подчиняется" весьма красноречиво свидетельствует об авторе и уровне общения, которого он требует!
1. "Тільки не Порошенко!
2. Тільки не Порошенко!
3. Тільки не Порошенко!
в Украине должно быть хотя бы две проукраинские партии.условные республиканцы и условные демократы.и они должны по очереди управлять страной.одну партию будет порох возглавлять,вторую сеня.
и тогда это смерть всей той ************ шушаре.
https://www.youtube.com/watch?v=tTHomLu2Jd8
Нормандский формат - это тупик. Который невозможно разрешить. Он показывает неспособность Германии и Франции уладить конфликт. Зачем США влазить в это болото?
Чтобы Меркель заявила что США тоже не может ничего сделать?
Зачем присоединяться к мёртво рождённому проекту?
Проблема не в США, а в самой Украине. Дурака учить нет смысла.
Так фуфЛыжника еще никто не обувал.
Звичайний мінєт...
ожидаем очередную перезагрузку США с Московией..
был бы ты настолько крут для народа и ценен Сеня, если бы договорился вместе с США производить беспилотники на Мотор- Сичи, да побыстрее, а то три года не можете у хероя-богуслая с китайцами, завод назад забрать, боюсь, что просрёте и его кацапам, через китайцев ...
А какая разніца....
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини … Шлях би Вас вірний трафив …