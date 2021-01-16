США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, - Яценюк

Новая администрация США не пойдет по пути договоренностей об Украине без Украины и будет занимать очень жесткую позицию по отношению РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, уверенность в этом выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в интервью Радио НВ 15 января.

Яценюк подчеркнул важность того, что новоизбранный президент США очень хорошо знает Украину, как и команда, которая будет назначена в Белом доме, Госдепартаменте, Совете национальной безопасности США и других правительственных органах: "Также они еще очень хорошо знают врага свободного мира и врага Украины - это Российская Федерация".

"Убежден, что новая администрация не пойдет по пути кулуарных или любых других договоренностей об Украине без Украины. Я убежден, что новая администрация будет занимать очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации, будет продолжать санкции как за незаконный захват Крыма, так и захват Донецка и Луганска. Уверен, что новая администрация не будет давать возможности России расширять свое влияние в Европе, в том числе и энергетическое воздействие", - подчеркнул он.

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"Еще во время пребывания Джозефа Байдена на посту вице-президента США был поднят вопрос о введении санкций против РФ и причастных к строительству "Северного потока-2": "Северный поток-2" - это антиукраинский, антиевропейский проект, и это проект, который только усиливает влияние России в Европе", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что важно, чтобы после инаугурации президента США была сформирована стратегия отношений между Украиной и Соединенными Штатами, в рамках которой США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины - частью так называемого Нормандского формата: "Это только усилит Украину и это не даст возможности России через манипуляции и давление на Украину добиваться своего", - отметил он.

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Яценюк напомнил, что во время его пребывания на посту главы правительства Украины США были частью урегулирования ситуации с российской агрессией против Украины в Женевском формате: "Именно Соединенные Штаты сидели рядом с Украиной и давили на Россию, чтобы РФ восстановила территориальную целостность Украины и отказалась от нарушения международного права. Затем этот Женевский формат был заменен уже на так называемый Нормандский, в котором Соединенные Штаты, к сожалению, перестали участвовать".

"Но если кто-то думает, что США будут помогать Украине, когда Украина сама себе не будет помогать, он глубоко ошибается. Президент, правительство и парламент должны демонстрировать не только на словах, а на деле, что Украина действительно стремится и к членству в ЕС, и в НАТО, Украина действительно стремится восстановить территориальную целостность Украины на наших, а не на российских условиях. Что российская агентура, которая снова здесь начала процветать, будет преследоваться Службой безопасности Украины. Что члены парламента, которые выражают антиукраинские, антигосударственные призывы и лживый нарратив о внешнем управлении Украиной Западом, который россияне придумали для возвращения Украины в сферу влияния РФ, - будут нести и политическую, и уголовную ответственность", - подчеркнул Яценюк.

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