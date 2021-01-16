Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей
Для начальной школы будет целесообразным вернуть обычную форму образования. Остальные классы должны обучаться, как минимум, в смешанной форме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава министерства Сергей Шкарлет в Telegram.
"Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантинных ограничений могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", - отметил Шкарлет.
Он добавил, что принятие окончательных решений относительно этого вопроса не зависит исключительно от министра образования и науки или министра здравоохранения. "Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемической ситуации в стране. Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации", - написал министр.
По его словам, возвращение к привычному формату обучения будет зависеть от эпидемической ситуации.
"Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", - уточнил он.
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пусть работают маленькие распространители заразы
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.
Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.
Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
Индийская, китайская и НАВЕРНО КАЦАПСКАЯ 😀😀😀
БЛИН ДОЖИЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА ДО ПОЗОРА