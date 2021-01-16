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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей

Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей

Для начальной школы будет целесообразным вернуть обычную форму образования. Остальные классы должны обучаться, как минимум, в смешанной форме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава министерства Сергей Шкарлет в Telegram.

"Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантинных ограничений могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что принятие окончательных решений относительно этого вопроса не зависит исключительно от министра образования и науки или министра здравоохранения. "Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемической ситуации в стране. Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации", - написал министр.

Также читайте: В Минобразования опровергли информацию, что итоговая аттестация девятиклассников будет проходить в онлайне

По его словам, возвращение к привычному формату обучения будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель жесткого карантина, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) школа (3023) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+5
Плагіатор Шкарлет - не міністр освіти! Це огидна бутафорія!
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16.01.2021 22:21 Ответить
+4
Треба дистанційне навчання до березня для всієї освіти. Це вбереже тисячі життів.
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16.01.2021 22:22 Ответить
+4
Читати=писати навчились - прощавайте. Тиждень спостергаю, як вчаться дистанційно: як нема поруч батьків, навчання теж у багатьох нема.
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16.01.2021 22:23 Ответить
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правильно!

пусть работают маленькие распространители заразы
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16.01.2021 22:15 Ответить
В Індії до липня у країні хочуть щепити 300 мільйонів людей.
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей - Цензор.НЕТ 5296 https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.



Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.


Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
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16.01.2021 22:20 Ответить
Так Ляшко хвастал , что украинцы будут иметь три вакцины
Индийская, китайская и НАВЕРНО КАЦАПСКАЯ 😀😀😀
БЛИН ДОЖИЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА ДО ПОЗОРА
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16.01.2021 22:26 Ответить
Вся Европа вакцинируется нормальной вакциной
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16.01.2021 22:26 Ответить
Ваша "позиция", будьте честны г-он Шкарлет, заниматься плагиатством, и драть денежку с абитуриентов за поступление, в обход кассы, в собственный карман..
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16.01.2021 22:20 Ответить
Плагіатор Шкарлет - не міністр освіти! Це огидна бутафорія!
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16.01.2021 22:21 Ответить
Треба дистанційне навчання до березня для всієї освіти. Це вбереже тисячі життів.
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16.01.2021 22:22 Ответить
И особенно пожилых учителей
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16.01.2021 22:27 Ответить
Читати=писати навчились - прощавайте. Тиждень спостергаю, як вчаться дистанційно: як нема поруч батьків, навчання теж у багатьох нема.
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16.01.2021 22:23 Ответить
Як же їм хочеться дебілізувати наш народ! Може просто 3 класи навчання буде достатньо? Дуже доцільно було б не чипати ватними лапами освіту України.
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16.01.2021 22:49 Ответить
Якби ви перехворіли короновірусом, то б зрозуміли, що локдаун дуже необхідний. Короновірусом хворіти дуже боляче і дорого.
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17.01.2021 00:23 Ответить
То ви вже самі напевно перехворіли?
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17.01.2021 04:10 Ответить
такие же дебилы и уроды, как и все остальные
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16.01.2021 23:02 Ответить
Подростки на самоорганизации это та еще песня. Сочувствую родителям. Школа у нас не столько система обучения и подготовки к самостоятельной жизни, сколько система передержки детей, дающая возможность родителям зарабатывать на жизнь. Те, кто нормально зарабатывают, еще найдут возможность частного образования, репетиторства, остальные, не успеют оглянуться, как их дети - пополнят ряды "лишних людей" без работы.
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17.01.2021 07:47 Ответить
 
 