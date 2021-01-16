Спецслужбы проверят пленных, чье "возвращение" из ОРДЛО в Украину анонсировали террористы, - Арестович
Служба безопасности Украины проверит всех пленных, чье "возвращение" из ОРДЛО в Украину анонсировали террористы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил на своей странице в Фейсбук в субботу.
"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – написал он.
Арестович подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает данное заявление, "как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19".
"Напоминаем, что ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта. Украинская сторона напоминает, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою", - написал Арестович.
Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".
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Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник). Право брати у полон, за правилами ********* міжнародного права, належить виключно державі в особі її військових органів; приватні особи нікого на війні не мають права брати у полон.
Нам знову впарюють заручників,утримання яких-тягар для терористів.