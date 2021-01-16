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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Спецслужбы проверят пленных, чье "возвращение" из ОРДЛО в Украину анонсировали террористы, - Арестович

Спецслужбы проверят пленных, чье

Служба безопасности Украины проверит всех пленных, чье "возвращение" из ОРДЛО в Украину анонсировали террористы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил на своей странице в Фейсбук в субботу.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – написал он.

Арестович подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает данное заявление, "как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

"Напоминаем, что ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более - принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта. Украинская сторона напоминает, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, любые попытки давления на нас - бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов - еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны - свою", - написал Арестович.

Читайте также: Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".

Автор: 

обмен (1468) СБУ (20116) пленные (2189) Арестович Алексей (336)


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Топ комментарии
+13
А Мертвечину когда проверять будете, там даже проверять не нужно, все и без бинокля как на ладони видно.. Вообщем - Люся, я смеюся.
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16.01.2021 23:00 Ответить
+13
Рашка изо всех сил старается поднять авторитет мертвечука, аж усирается, но поднять неподъемное невозможно. Как бы не старался )(уйло, как бы не пыжился,но украинцы знаю, что это за шайзе.
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17.01.2021 00:02 Ответить
+12
Терористи планують повернути в Україну 1 і 2 армійські корпуси.
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16.01.2021 23:01 Ответить
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Просто освобождают койка места у себя в больницах, скоро там "Спутник" пойдет в ход, а места в больницах не хватает.
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16.01.2021 23:32 Ответить
Та хай хоть все там сдохнут,я только за). Вот только и у нас 73% зебилов обширяют тем же спутником в китайской обвертке,хотя это тоже наверное к лучшему.
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17.01.2021 06:45 Ответить
Судя по твоему вы серу ты новичком ширяться будешь.
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17.01.2021 19:09 Ответить
Ольгинское уБоище-
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18.01.2021 10:39 Ответить
лугандонский зебил,сглатуй чаще))) и не забуть стучать админу,дрочила прокацапленая)))
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19.01.2021 11:19 Ответить
Тебя новичком вкололи кацап дебильный?
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19.01.2021 11:42 Ответить
Арестович как Джоконда, весь из себя загадочный. На фотографах не экономит.
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17.01.2021 00:10 Ответить
А Мертвечину когда проверять будете, там даже проверять не нужно, все и без бинокля как на ладони видно.. Вообщем - Люся, я смеюся.
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16.01.2021 23:00 Ответить
Вони ж далекозорі, під носом нічого не бачать, та і не хочуть, вот різні "бандаренки" безбоязно "процвітають".
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17.01.2021 08:08 Ответить
Терористи планують повернути в Україну 1 і 2 армійські корпуси.
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16.01.2021 23:01 Ответить
Дристович дрище....
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16.01.2021 23:08 Ответить
Якщо республіканці не зуміли перевірити Трампа на вшивість, то що арестович там може зробити
Спецслужби перевірять полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи, - Арестович - Цензор.НЕТ 1923
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16.01.2021 23:09 Ответить
********* шо ты там проверишь если зэбыло во главе с кгбэшником ярмаком и мертвечуком всё порешали
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16.01.2021 23:09 Ответить
Принять их только в том случае, если мертвечука заберут в ордило
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16.01.2021 23:09 Ответить
Полоненими,зазвичай,називають військових...
Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник). Право брати у полон, за правилами ********* міжнародного права, належить виключно державі в особі її військових органів; приватні особи нікого на війні не мають права брати у полон.

Нам знову впарюють заручників,утримання яких-тягар для терористів.
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16.01.2021 23:09 Ответить
коли заручників називають "полоненими" , мається на увазі , що ворог - не терористична організація , а військове формування . Нам впарюють терористичні організації на службі в окупанта як легітимні самостійні військові утворення .
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16.01.2021 23:37 Ответить
Там нет военных, там просто пожилые и страдающие тяжёлыми заболеваниями люди.
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16.01.2021 23:22 Ответить
як вони перевірять всіх завербованих? Чи, може, в СБУ агентура є в ФСБ?
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17.01.2021 00:02 Ответить
Рашка изо всех сил старается поднять авторитет мертвечука, аж усирается, но поднять неподъемное невозможно. Как бы не старался )(уйло, как бы не пыжился,но украинцы знаю, что это за шайзе.
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17.01.2021 00:02 Ответить
Мертвечук-вражина!
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17.01.2021 00:43 Ответить
Ніяких "полонених" нема,а є заручники,яких викрали російські терористи на чолі з )(уйлом і обмінюють їх на поступки територіями України,Москва має бути спалена разом з її терорестичним насєлєнієм.
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17.01.2021 01:01 Ответить
Минулого разу блазень виміняв Цемаха і беркутню, яка розстрілювала Майдан на "таксистів", які отримавши від держави Україна компенсацію по 100 тисяч грн, - яка згідно закону виплачується тим хто перебував у рашистському полоні, - і з торбою грошей повернулись назад в ОРДЛО. Цього разу терористи видадуть нову партію таких "полонених" для покращення їх фінансового стану, бо в ОРДЛО середня зарплата менша ніж мінімальна в бєндєровской Україні.
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17.01.2021 01:23 Ответить
Схоже на різновид заробітчан
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17.01.2021 08:10 Ответить
так, пенсii та безоплатну вакцину сепарам! та ще й квартири...
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17.01.2021 08:23 Ответить
Александрова и боширова перешлют ? Интересно , а они привиты знаменитым спутником Ху?
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17.01.2021 08:22 Ответить
Я б на месте спецслужб проверил бы и тех кто ездяет на телевизионные шоу в Россиию.....Например Вадим Карасев - как по мне 100% ЗАВЕРБОВАН....невозможно слушать его пропанганду....Как подменили...Кто платит тот и заказывает его музыку....
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17.01.2021 10:41 Ответить
Карасев пусть ездит! Кацапы должны видеть какие бородавчатые уроды их поддерживают в Украине
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17.01.2021 11:52 Ответить
Всех надо сажать кто на мертвечуковских телеканалах помоями обббливается.
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17.01.2021 19:13 Ответить
Погребинский,Карасев....Так и остальных политологов у нас завербуют..А они то с телека не вылазяют...Формируют наше с вами сознание и понимание ситуации- как это выгодно Москве...Так что я за то чтоб СБУ работало более проффесионально....
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17.01.2021 11:55 Ответить
 
 