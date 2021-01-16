В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины
В трех образцах китайского мороженого, произведенного из украинской сыворотки и новозеландского порошка, выявили коронавирус COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает китайское издание Синьхуа.
Инцидент имел место в муниципалитете Тяньцзинь в среду.
Производитель мороженого - китайская местная компания Tianjin Daqiaodao Food Company.
Сейчас все запасы этого мороженого опечатаны. А все 1662 сотрудника компании находятся на принудительном карантине. Из них у 700 тесты на коронавирус оказались отрицательными, результаты остальных тестов еще не поступили.
Со своей стороны, Посольство Украины в КНР "принимает все необходимые срочные меры с целью проверки этой информации. Дипмиссия Украины поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь по этому вопросу.
Как известно, на прошлой неделе суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае подскочил к уровню выше 10-месячного максимума. 15 января на материковом Китае зарегистрировали 130 новых случаев заражения, в том числе 90 в провинции Хэбэй, остальные в провинции Хэйлунцзян и Пекине.
Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а количество умерших от осложнений коронавируса остается неизменным - 4635.
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https://www.adpi.org/DairyProducts/Whey/DryWhey(SweetType)/tabid/90/Default.aspx Сухая сыворотка
75 градусов !!!!
А мороженное стоит копейки . Проще из воды и порошка - весь мир так делает . Есть базис - его делают на яблоках ( к примеру) и есть добавки ( малина, ваниль, шоколад, орехи )
И ВСЕ ЭТО В ПОРОШКИ В УПАКОВКАХ
https://golospovara.com.ua/frizery-dlya-myagkogo-morojenogo Посмотреть все модели фризеров для мороженого можно здесь!
Машины работают с использованием смесей двух видов - жидкой или сухого порошка. На небольших торговых точках чаще всего используют сухие смеси, которые на месте производства и продажи мороженого разводят водой или молоком, в зависимости от рецептуры и вещественного состава смеси, получая исходное сырье, которое заливается во фризер. Основной характеристикой сухой смеси является процент жирности. Жирность придает мороженому плотность, но затрудняет насыщение воздухом. Менее жирные смеси кажутся более воздушными, имеют меньшую массу на тот же объем и подвержены более быстрому таянию из-за большего содержания воды.
Производители не рискуют с молочными продуктами
ему шо мэртвэ, шо жывэ
ему шо шпирт, шо шпутник-вэ
а после?
бабы нарожают ...
Сейчас Украину заставят убытки компенсировать (а иначе будут лоббировать, чтобы перестали покупать украинские продукты на мировом рынке, все, как водится).
А теперь оказывается можно в другом направлении? Это не связано с Мотор Сич?
В КИТАЕ , все поддаётся обработке и анализам . То есть сыровотка до производства бы и не доехала. А вот документы украинские на дальнем востоке россияне могли подсунуть китайцам
гэбэшные шпили -вилли давно бегают по всему миру
и вливают корону и новичок везде
где видят шпили , ёмкости или открытые люки
пора украине отказываться от этих марок
Нах вони морозиво перевіряють?
Не знаю в Китай отправляли или нет.
Но много куда отправляли.
А у БМК нет сушки
Людей як лохів розводять коронобєсієм по всьому світу
Сэкономят на пластических операциях.
Ххххххххххххххххххх
Цуко, в Китае - родине вспьішки строят больницу за 10 дней для ковидньіх при общем кол-ве подтвержденньіх ковидньіх 88 тьісяч.
У нас ублюдок Степанов каждьій день кудахчет о 8-ми тьісячах(240 в месяц) и больньіх отправляют на самоизоляцию.
Если бьі только ета гнида знала сколько людей жаждет сжать пальцьі на его глотке!