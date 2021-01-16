В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины

В трех образцах китайского мороженого, произведенного из украинской сыворотки и новозеландского порошка, выявили коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает китайское издание Синьхуа.

Инцидент имел место в муниципалитете Тяньцзинь в среду.

Производитель мороженого - китайская местная компания Tianjin Daqiaodao Food Company.

Сейчас все запасы этого мороженого опечатаны. А все 1662 сотрудника компании находятся на принудительном карантине. Из них у 700 тесты на коронавирус оказались отрицательными, результаты остальных тестов еще не поступили.

Со своей стороны, Посольство Украины в КНР "принимает все необходимые срочные меры с целью проверки этой информации. Дипмиссия Украины поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь по этому вопросу.

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Как известно, на прошлой неделе суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае подскочил к уровню выше 10-месячного максимума. 15 января на материковом Китае зарегистрировали 130 новых случаев заражения, в том числе 90 в провинции Хэбэй, остальные в провинции Хэйлунцзян и Пекине.

Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а количество умерших от осложнений коронавируса остается неизменным - 4635.