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Новости Коронавирус и карантин
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В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины

В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины

В трех образцах китайского мороженого, произведенного из украинской сыворотки и новозеландского порошка, выявили коронавирус COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает китайское издание Синьхуа.

Инцидент имел место в муниципалитете Тяньцзинь в среду.

Производитель мороженого - китайская местная компания Tianjin Daqiaodao Food Company.

Сейчас все запасы этого мороженого опечатаны. А все 1662 сотрудника компании находятся на принудительном карантине. Из них у 700 тесты на коронавирус оказались отрицательными, результаты остальных тестов еще не поступили.

Со своей стороны, Посольство Украины в КНР "принимает все необходимые срочные меры с целью проверки этой информации. Дипмиссия Украины поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь по этому вопросу.

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Как известно, на прошлой неделе суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае подскочил к уровню выше 10-месячного максимума. 15 января на материковом Китае зарегистрировали 130 новых случаев заражения, в том числе 90 в провинции Хэбэй, остальные в провинции Хэйлунцзян и Пекине.

Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а количество умерших от осложнений коронавируса остается неизменным - 4635.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3065) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України - Цензор.НЕТ 3497
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16.01.2021 23:49 Ответить
+16
Впервые слышу, шо мороженое делают на сыворотке😀😀😀
Это китайское НОУ ХАУ
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16.01.2021 23:17 Ответить
+13
Вернулась болячка на родину
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16.01.2021 23:23 Ответить
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Страница 2 из 2
мля, ну шо ж вы за дебилы тут собрались
https://www.adpi.org/DairyProducts/Whey/DryWhey(SweetType)/tabid/90/Default.aspx Сухая сыворотка
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17.01.2021 02:32 Ответить
У сухій сироватці вірусів бути не може. По-перше, тому, що віруси не переносять висушування, а по-друге, висушування проводять при підвищенній температурі, яку також не переносить вірус.
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17.01.2021 03:06 Ответить
Не сушать при підвищеній температурі бо втрачається смак, а сушать за допомогою вакуумних водокільцевих насосів
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17.01.2021 08:44 Ответить
Посредством аэродинамичной схемы создаются условия для рециркуляции высушивания продукта: при этом частички продукта могут находиться в сушильной камере больше времени. Температура на выходе сушки не должна составлять менее 75 градусов.

75 градусов !!!!
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17.01.2021 09:18 Ответить
Технология сушки сыворотки: основы.
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17.01.2021 09:19 Ответить
А як везуть сюди з Китаю різне дріб"язкове фуфло? І не розорюються.
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16.01.2021 23:38 Ответить
Они везут обувь по 3 доллара, пролает в Украине по 10
А мороженное стоит копейки . Проще из воды и порошка - весь мир так делает . Есть базис - его делают на яблоках ( к примеру) и есть добавки ( малина, ваниль, шоколад, орехи )
И ВСЕ ЭТО В ПОРОШКИ В УПАКОВКАХ
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16.01.2021 23:57 Ответить
Я так думаю, что те же суда, чтобы не идти порожняком обратно берут попутные грузы в Китай за дешевую цену.
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17.01.2021 00:17 Ответить
Это фактически вода - кто ее возить будет ? Да и пропадёт она в дороге без холода
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17.01.2021 00:19 Ответить
Так і є, до того ж сироватка суха, в роздріб гривень 40 за кг.
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17.01.2021 00:26 Ответить
Справка для Вас

https://golospovara.com.ua/frizery-dlya-myagkogo-morojenogo Посмотреть все модели фризеров для мороженого можно здесь!
Машины работают с использованием смесей двух видов - жидкой или сухого порошка. На небольших торговых точках чаще всего используют сухие смеси, которые на месте производства и продажи мороженого разводят водой или молоком, в зависимости от рецептуры и вещественного состава смеси, получая исходное сырье, которое заливается во фризер. Основной характеристикой сухой смеси является процент жирности. Жирность придает мороженому плотность, но затрудняет насыщение воздухом. Менее жирные смеси кажутся более воздушными, имеют меньшую массу на тот же объем и подвержены более быстрому таянию из-за большего содержания воды.
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17.01.2021 00:01 Ответить
Почему вода - у многих есть непереносимость лактозы, которое велет за собой боли в диастер и расстройство
Производители не рискуют с молочными продуктами
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17.01.2021 00:06 Ответить
Так, рідку сироватку возити далеко - це нонсенс. А у сухій сироватці вірусів бути не може. По-перше, тому, що віруси не переносять висушування, а по-друге, висушування проводять при підвищенній температурі, яку також не переносить вірус.
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17.01.2021 03:11 Ответить
От нашего стола вашему столу. Тримайте отвєтку.
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16.01.2021 23:32 Ответить
Идиотизм какой-то...
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16.01.2021 23:33 Ответить
кацап вакцин не наблюдает
ему шо мэртвэ, шо жывэ
ему шо шпирт, шо шпутник-вэ

а после?
бабы нарожают ...
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16.01.2021 23:37 Ответить
*уйня якась....
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16.01.2021 23:39 Ответить
Исходя из того что в мире двойніе стандарты,сейчас Украину обвинят в биологической диверсии, бактериологической агрессии и геноцидной репрессии против мыролюбного Китаю.
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16.01.2021 23:41 Ответить
зайдите просто на ДержСтат і порівняйте імпорт - експорт молочной продукции, мяса свиней, говядины, пшеницы за 14-20 рік. Питання отпадут сразу же.
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16.01.2021 23:43 Ответить
Класний інструмент - вірус: де треба, там і знайдуть.
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16.01.2021 23:56 Ответить
А ещё «узкоглазые» просят не переносить это ВСЁ на Тайвань!!!…
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16.01.2021 23:57 Ответить
Бредчтина от китаёзов полнейшая !!
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17.01.2021 00:06 Ответить
Не скажите.
Сейчас Украину заставят убытки компенсировать (а иначе будут лоббировать, чтобы перестали покупать украинские продукты на мировом рынке, все, как водится).
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17.01.2021 13:56 Ответить
Вирус столько не живет.
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17.01.2021 00:13 Ответить
Во-во. Когда они нам слали свои товары в начале года, то крест давали , что через посылки заразиться короновирусом нельзя.
А теперь оказывается можно в другом направлении? Это не связано с Мотор Сич?
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17.01.2021 00:21 Ответить
Китайци и маскали во многом схожи, и там и там восточная деспотия.
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17.01.2021 03:43 Ответить
А де написано, що китайці заявили буцімто вірус був у українській сиворотці? Якби то було так, то вони б не почали тестування всіх співробітників компанії. Цензор написав заголовок і посипалась купа гнівних коментарів від коментаторів, що далі заголовків не читають.
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17.01.2021 13:22 Ответить
срочно закупить китайский фуфломицин по тройной цене -во имя спасения
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17.01.2021 00:18 Ответить
ЕШЕ РАЗ ПО ТЕКСТУ -обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины
В КИТАЕ , все поддаётся обработке и анализам . То есть сыровотка до производства бы и не доехала. А вот документы украинские на дальнем востоке россияне могли подсунуть китайцам
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17.01.2021 00:22 Ответить
не удивительно
гэбэшные шпили -вилли давно бегают по всему миру
и вливают корону и новичок везде
где видят шпили , ёмкости или открытые люки
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17.01.2021 00:23 Ответить
кто то кашлянул в цистерну
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17.01.2021 00:27 Ответить
во время транспортировки...вероятнее всего пользователи смартфонов хуавей и ксяоми...
пора украине отказываться от этих марок
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17.01.2021 09:51 Ответить
Пригадується меламіновий скандал у 2008 році , коли у Китаї на дитячих сумішах отруїлося дуже багато діточок , навіть стратили двох високопосадовців , коли розслідування закінчилось. Тож перш ніж пускати "китайську качку" у політ , спочатку свої горщики перевірили б ...
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17.01.2021 00:34 Ответить
Не шукай і не знайдеш.
Нах вони морозиво перевіряють?
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17.01.2021 00:49 Ответить
Коронавирус родом из Китая, сейчас это самый печально известный китайский мировой "бренд", поэтому нефиг комплексовать по поводу какой-то там сыворотки для мороженого... один хворый китаеза чихнул над чаном с нашей сывороткой, а Украина теперь типа виновата??? А перед Украиной Китаю слабо извиниться за "корону"????
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17.01.2021 00:53 Ответить
Жесть... А я видел китайский порошок типа молочная сыворотка. ее к нам везут для производства комбикорма для свиней
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17.01.2021 00:54 Ответить
«Белоцерковский молочный комбинат» раньше поставлял сивортку, на мак Дональд тоже.

Не знаю в Китай отправляли или нет.
Но много куда отправляли.
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17.01.2021 00:58 Ответить
МакДональдс не использует никакую сыворотку - только молочные смеси.
А у БМК нет сушки
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17.01.2021 02:36 Ответить
Ці тести навіть Кока Кола не проходить - виявляє коровірус
Людей як лохів розводять коронобєсієм по всьому світу
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17.01.2021 01:17 Ответить
Китайцы после этоо мороженного перестанут быть узкоглазыми.
Сэкономят на пластических операциях.
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17.01.2021 02:22 Ответить
Короновірусники геть абарзєлі.
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17.01.2021 02:33 Ответить
а хто пам'ятає, що влітку помийки ведмедчука тринділи що коронавірус пішов з України? Тепер все підтвердилося ))
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17.01.2021 06:50 Ответить
В Україні є корови? Офігеть
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17.01.2021 07:42 Ответить
З 86 мільярдним боргом перед МВФ, звісно влада України відстоює національні інтереси, є непідкупна, чесна і сповідує виключно соціальну і правову справеедливість. Конституція України для її влади і її оліхархіїї це є найвищий правовий Закон. Тому таке тут неможливе бо немає зовнішнього впливу і тиску на її владу.
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17.01.2021 08:58 Ответить
У програмі «Секретні матеріали» вийшов сюжет про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили лабораторії, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило Був суд в Україні ,з цього питання, але чомусь результати десь зникли і СБУ не побачило тих лабораторій тут в Україні. Я вірю в чесну і прозору як кварцеве скло владу, яка ніколи не допустить того, що вже допустила.
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17.01.2021 09:42 Ответить
Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а количество умерших от осложнений коронавируса остается неизменным - 4635.Источник: https://censor.net/ru/n3242227
Ххххххххххххххххххх
Цуко, в Китае - родине вспьішки строят больницу за 10 дней для ковидньіх при общем кол-ве подтвержденньіх ковидньіх 88 тьісяч.

У нас ублюдок Степанов каждьій день кудахчет о 8-ми тьісячах(240 в месяц) и больньіх отправляют на самоизоляцию.

Если бьі только ета гнида знала сколько людей жаждет сжать пальцьі на его глотке!
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17.01.2021 09:01 Ответить
НЕУДИВИТЕЛЬНО !!! ТАК КАК ЭТИ УЗКОГЛАЗЫЕ ТВАРИ ВЕСЬ МИР ЗАРАЗИЛИ !!!
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18.01.2021 06:49 Ответить
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