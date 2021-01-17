Филатов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин защиту местного самоуправления

Мэр Днепра Борис Филатов провел видеоконференцию с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили, в частности, результаты местных выборов-2020, ход реформы децентрализации и эпидемическую ситуацию с COVID-19 в разных украинских городах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Днепра.

Во время онлайн-встречи также присутствовали руководитель Николаева Александр Сенкевич, Кропивницкого - Андрей Райкович, Житомира - Сергей Сухомлин и Черновцов - Роман Кличук.







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Филатов отметил, что он вместе с коллегами из других украинских городов сейчас работает над созданием Хартии защиты прав местного самоуправления. Это документ, который должен четко регламентировать полномочия и финансовые ресурсы, которые должны оставаться на местах.

Также развитию общин, по мнению мэра Днепра, должно способствовать принятие Муниципального кодекса.

В то же время местное самоуправление в Украине может получить новый импульс развития благодаря тренинговой поддержке западных партнеров.

По словам Квин, такое перенимание опыта возможно, однако, рабочие визиты представителей американских институтов можно будет планировать, когда позволят карантинные условия.

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