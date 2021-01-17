РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10129 посетителей онлайн
Новости
2 215 12

Филатов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин защиту местного самоуправления

Мэр Днепра Борис Филатов провел видеоконференцию с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили, в частности, результаты местных выборов-2020, ход реформы децентрализации и эпидемическую ситуацию с COVID-19 в разных украинских городах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Днепра.

Во время онлайн-встречи также присутствовали руководитель Николаева Александр Сенкевич, Кропивницкого - Андрей Райкович, Житомира - Сергей Сухомлин и Черновцов - Роман Кличук.

Филатов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин защиту местного самоуправления 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ закрыло еще шесть дел о недостоверном декларировании, в частности, в отношении Филатова, Павелко и судьи КС Завгородней, - НАПК

Филатов отметил, что он вместе с коллегами из других украинских городов сейчас работает над созданием Хартии защиты прав местного самоуправления. Это документ, который должен четко регламентировать полномочия и финансовые ресурсы, которые должны оставаться на местах.

Также развитию общин, по мнению мэра Днепра, должно способствовать принятие Муниципального кодекса.

В то же время местное самоуправление в Украине может получить новый импульс развития благодаря тренинговой поддержке западных партнеров.

По словам Квин, такое перенимание опыта возможно, однако, рабочие визиты представителей американских институтов можно будет планировать, когда позволят карантинные условия.

Филатов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин защиту местного самоуправления 02

Также читайте: Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины

Автор: 

Днепр (4457) Филатов Борис (562) Квин Кристина (100)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
какой хороший движняк идёт...
и это ещё инаугурации не было...
показать весь комментарий
17.01.2021 00:27 Ответить
+7
Напряму, без Бубачки? Він цього не переживе.
показать весь комментарий
17.01.2021 00:26 Ответить
+4
...и зеленьський побоку... сначала мэры не ставят бубочку зеленьського ни во что, потом американское посольство скажет вовке-синьору-голодомору - вован, хорош свистеть, работать надо... а потом армия выйдет и наведет порядок...
показать весь комментарий
17.01.2021 05:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напряму, без Бубачки? Він цього не переживе.
показать весь комментарий
17.01.2021 00:26 Ответить
На всё воля божья...
показать весь комментарий
17.01.2021 09:33 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2021 10:56 Ответить
какой хороший движняк идёт...
и это ещё инаугурации не было...
показать весь комментарий
17.01.2021 00:27 Ответить
Федерализация (феодализация) наше Всё.
Как Хутин завещал.
показать весь комментарий
17.01.2021 10:35 Ответить
Самая лучшая защита местного самоуправления - это когда вся нечесть: (пятая колона кремля, корупционеры и кровососы олигархи) скончаются от коронавируса! )))
показать весь комментарий
17.01.2021 00:29 Ответить
Half-life - 2. Сити 17. Высшие повелители
показать весь комментарий
17.01.2021 00:32 Ответить
Главное, свинособака, что : чичня крута! 😜
показать весь комментарий
17.01.2021 10:25 Ответить
чичня крута, у тебя на заборе написано?
показать весь комментарий
17.01.2021 13:21 Ответить
...и зеленьський побоку... сначала мэры не ставят бубочку зеленьського ни во что, потом американское посольство скажет вовке-синьору-голодомору - вован, хорош свистеть, работать надо... а потом армия выйдет и наведет порядок...
показать весь комментарий
17.01.2021 05:58 Ответить
Пілеглим будуть пістон вставляти їх хазяї. Як мило діє МВФ і борг в 86 млрд.баксів.
показать весь комментарий
17.01.2021 10:26 Ответить
дуже.. дуже корисні контакти. живе спілкування... обмін думками... текскзть...
показать весь комментарий
17.01.2021 11:00 Ответить
 
 