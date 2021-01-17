Зеленский назначил Куксу начальником департамента защиты национальной государственности СБУ, а ректором Нацакадемии СБУ - Черняка

Президент Владимир Зеленский осуществил несколько кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, с должности ректора Национальной академии СБУ уволен Сергей Кудинов, а на это место назначен Андрей Черняк, который ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В свою очередь, Анатолий Дублик уволен с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, а на это место назначен Александр Кукса.

В 2014 году полковник Александр Кукса был ранен в боях под Славянском.

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