Зеленский назначил Куксу начальником департамента защиты национальной государственности СБУ, а ректором Нацакадемии СБУ - Черняка
Президент Владимир Зеленский осуществил несколько кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Так, с должности ректора Национальной академии СБУ уволен Сергей Кудинов, а на это место назначен Андрей Черняк, который ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны.
В свою очередь, Анатолий Дублик уволен с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, а на это место назначен Александр Кукса.
В 2014 году полковник Александр Кукса был ранен в боях под Славянском.
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- Милый, что тебе привезти?
- Вези все что хочешь, сейчас все лечится.
Если в ней написано: все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, - следует читать: он старался, но без особого рвения.
Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе - мало знаний, большая глотка.
Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства - способности средние.
Своим поведением являлся примером для окружающих - абсолютным нулем не был.
Добросовестный коллега - делал, что мог.
Прилагал все свои способности - результаты работы слабые.
Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями - ... но никогда не проявлял инициативы.
К порученным заданиям относился с пониманием - ... но его устраивало все.
Мы ценили его старания - был карьеристом.
Старался установить хорошие отношения с шефом - был подхалимом.
Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием- ... но без всякого успеха.
Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата - пьяница, разбазаривал рабочее время на прибаутки.
К коллегам относился с большим уважением и чувствительностью - искал сексуальные контакты.
Руководство довольно выполнением порученной ему работы - посредственные результаты.
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Порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства - очень хорошие результаты.
Он покидает нас по обоюдному согласию - мы его уволили.
Он покидает нас по собственному желанию - мы ничего не имеем против.