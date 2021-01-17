Глава совета директоров "Роснефти" Шредер: Оккупация Крыма Россией была явным нарушением международного права

Аннексия украинского Крыма Российской Федерацией была явным нарушением международного права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.



Шредер в настоящее время занимает пост главы совета директоров компании "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2. В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать".

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Со своей стороны, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в России, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ.



Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.

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При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".



