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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава совета директоров "Роснефти" Шредер: Оккупация Крыма Россией была явным нарушением международного права

Глава совета директоров

Аннексия украинского Крыма Российской Федерацией была явным нарушением международного права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Шредер в настоящее время занимает пост главы совета директоров компании "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2. В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму, - Столтенберг

Со своей стороны, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в России, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ.

Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Автор: 

Крым (26434) Шредер Герхард (71)


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Топ комментарии
+49
Шото знает собака...
Задний ход пробует...
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17.01.2021 00:50 Ответить
+30
пыня тринадцатую зарплату за 2020 не выдал

денех нет, сказал, но ты держись !
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17.01.2021 00:56 Ответить
+28
«При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым"», - зачем убийц сажают в тюрьмы, покойных все равно не вернуть. Сказать а-та-та и отпустить с миром.
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17.01.2021 01:07 Ответить
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Шото знает собака...
Задний ход пробует...
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17.01.2021 00:50 Ответить
пыня тринадцатую зарплату за 2020 не выдал

денех нет, сказал, но ты держись !
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17.01.2021 00:56 Ответить
Он ему гектар земли пообещал В Арктике...
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17.01.2021 01:05 Ответить
на луне...
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17.01.2021 14:22 Ответить
Ну почему, всё Шрёдер говорит в рамках немецкой логики : "Крым Раша аннексировала, конечно же это плохо, но и Украина виновата. Мы немцы вас всех порицаем и мы за мир и диалог. Но Крым уже никто не отдаст и санкции это плохо, лучше 28 лет ( как с Карабахом ) обсуждать эту проблему, пока мы сейчас будем деньги зарабатывать". Вполне себе логика, деньги сейчас, проблемы потом. Не в немцев же стреляют и грабят, правильно? Украинцы ещё в Германию пахать приедут, сранки их убирать, пока они сами миротворствуют и спонсируют всяких цветных понаехавших, которые естественно работать не хотят. Нормальная схема
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17.01.2021 01:18 Ответить
Ну, раз говорит - значит языком владеет.
Надо б ему еще аннал освоить. Времена скоро тяжелые для него настанут...
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17.01.2021 01:24 Ответить
Так цветных кормить разместить лечить надо -ещё им 600 евро пособия и нормально)))) Учитывая что в ауле сидкли на полу и жрали из одной миски....Но проблема в другом - национал социалистические настроения.... И вспомним 39 ( в экономическом свете тех событий)
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17.01.2021 01:38 Ответить
Германия конечно великая страна и немцы достигли высочайших результатов, но есть у них особенность : если упарываются, то до конца, до своего... В 30-40-х у них была одна больная тема, теперь другая : пацифизм, мы за диалог, мультикультурализм, давайте ещё 100 мечетей построим и примем миллиончик другой смуглых беженцев, они же пострадавшие, мы ещё не всё докушали - дайте ещё нам северных потоков и крымских турбин
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17.01.2021 01:47 Ответить
Ага и на фоне этого звездеца придут именно радикалы - ну прям как в 33, классика Маятник фуко
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17.01.2021 02:26 Ответить
Это логика германского обкома.
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17.01.2021 03:11 Ответить
Шредер идет НА хутор вместе с ****** КОНЧЕННЫМ
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17.01.2021 02:32 Ответить
эта собака прекрасно знает что по договору УКРАИНЫ с рф от 1997 года чф рф должен оставить севастополь в 2017 году --- 20 лет было дано на подготовку базы в новоросийске --- но ***** знало что уходить из крыма оно не будет и все договора висят на гвоздике в сортире возле пенька где голосуют бухие рассеяне --- этим же договором сев. бензоколонка признала УКРАИНУ В НАШИХ ГРАНИЦАХ ВМЕСТЕ С КРЫМОМ
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17.01.2021 05:53 Ответить
Мабуть, його хтось із українців покусав.
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17.01.2021 09:36 Ответить
а вот и пудель )(уйла.. легок на помине)
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17.01.2021 00:51 Ответить
не говори гоп крыса продажная - вернёте и будете репарации платить Украине
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17.01.2021 00:51 Ответить
шредер такое сказал -
патамуша путло зажал
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17.01.2021 00:51 Ответить
А шо такое? Кацапия сиську у Шредера забрала, шо он другое вещать начал?
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17.01.2021 00:51 Ответить
В грязьпрома в цьому році збитки,видно премію шрьодеру урізали.
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17.01.2021 08:36 Ответить
Нехай патякає.
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17.01.2021 00:52 Ответить
На кого это Шрёдер тюбик давит? Совсем нюх потерял ?
Нам и не надо чтобы Крым возвращали - нам надо, чтобы за аннексию сполна заплатили.
Лучшая плата - избавиться от соседа в виде нынешней "россии".
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17.01.2021 00:55 Ответить
«При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым"», - зачем убийц сажают в тюрьмы, покойных все равно не вернуть. Сказать а-та-та и отпустить с миром.
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17.01.2021 01:07 Ответить
Просто так отпустить - это вы зря. Как же глубокая озабоченность?!
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17.01.2021 01:13 Ответить
У самого волосы дыбом встали от этой фразы...может кривой перевод?Если да нет,видимо за время нахождения в рашке отупел изрядно
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17.01.2021 01:15 Ответить
Шредеру стоит напомнить о Судетах. И чем все закончилось. Никогда не говори НИКОГДА. А санкций действительно маловато. Слабо действуют. Нужно еще и https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT закрыть для кацапов.
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17.01.2021 01:46 Ответить
А еще про "республики советской Прибалтики" можно вспомнить - больше полувека оккупация продлилась, США так и не признали вхождение этих трех республик в СССР.
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17.01.2021 18:45 Ответить
Он сейчас с Байденом задружится - там перспектив больше.
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17.01.2021 01:08 Ответить
Гітлер теж думав , що невернеш... кому як не німцям знати, шо не все так сталося, як гадалося
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17.01.2021 01:10 Ответить
може плєшивий при смерті або вже в ящик зіграв
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17.01.2021 01:11 Ответить
Он подох уже давно..
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17.01.2021 04:00 Ответить
И с чего это он голос подал? Что-то почуял?
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17.01.2021 01:11 Ответить
Рашка и обнаглела до беспредела, так как знала, что Шредыры сидят у них на нефтяной игле, которые продадут международное право за деньги
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17.01.2021 01:14 Ответить
Німецька повія не здається
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17.01.2021 01:20 Ответить
Шредер:"Доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ".

То есть Шредер полагает, что в России есть кто-то, кто аннексировал Крым против воли Обнуйла, который сам приказал захватить Крым, но с оговоркой, что я вам подарю Крым, а дальше вы сами за него отвечаете.
Севастополю было бы не так уж страшно, если не сказать желательно оказаться на территории западного альянса. Берлину, как известно такое нахождение на пользу пошло.
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17.01.2021 01:26 Ответить
Выглядят эти откровения с прицелом на какую-то многоходовочку от друга Кремля . Уж если он сделал расклад о невозможности присутствия базы в Севастополе , то как понимать про базу в Сеуте( Испания ) принадлежащую ВМФ России , отстаиваимую испанским двором. Видите ли они гешефт с этого имеют .
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17.01.2021 01:29 Ответить
Дрезденская школа)))) Бугагага конечно моногоходовочка.... « разработка» «перспективных направлений» Или вы думаете что комитет это хромовые сапоги галифе и наган)))) Бугагага
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17.01.2021 01:40 Ответить
на днях міжнародний суд признав, що події з Кримом почалися до референдума, що заперечує добровільний ухід Криму у лоно рашки. українці надали докази наявності россил і техніки до результатів референдума. тобто референдум організовувався вже ща присутності рашкованів. от Щрьодер вирішив не шутіть і швиденько підкласти подушку під свою стару дупу.
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17.01.2021 02:11 Ответить
Немецкая паскуда говорит , что у ху!ла не было другого выхода , кроме как захватить Крым : " Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса",Источник: https://censor.net/ru/n3242232 - что оказалось бы крайне невыгодно москве ... Кроме того , Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права,Источник: https://censor.net/ru/n3242232
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17.01.2021 01:37 Ответить
Глава совета директоров "Роснефти" Шредер: Оккупация Крыма Россией была явным нарушением международного права - Цензор.НЕТ 779
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17.01.2021 01:44 Ответить
Interesno sto on dumajet pro Kionesberg?
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17.01.2021 01:47 Ответить
Я-я, кэмска волость...
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17.01.2021 10:26 Ответить
ой, як міжнародний суд сказав своє слово, так одразу Шрьодер людиною став.
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17.01.2021 02:06 Ответить
По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".2
Это верно, Крым вернется когда президенты России кончатся
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17.01.2021 03:55 Ответить
Так що, тепер є прецедент для інших держав анексувати чужі території без їх повернення в майбутньому? Щось Шредера стало "заносити".
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17.01.2021 08:03 Ответить
Его заносит с 1982г с вербовки в Штази- КГБ
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18.01.2021 21:28 Ответить
Не вернёт президент России - вернёт президент другой страны.
Президент России просто сглотнёт.
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17.01.2021 04:29 Ответить
Побежали крысы. Байден уже скоро...
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17.01.2021 05:29 Ответить
Байден не крыса?
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18.01.2021 21:29 Ответить
Это значит,что скоро всех накроют железным Байденом!
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17.01.2021 05:53 Ответить
После войны Молотов спросил Аденауэра: "Как же вы, немцы, допустили у себя Гитлера?" Канцлер ответил: "В отличие от вас, я ему руку не жал".
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17.01.2021 06:09 Ответить
самое прикольное что именно Сталин помог Гитлеру стать канцлером в 1933 году,когда потребовал комунистов голосовать за него во втором заседании рейхстага,потому что в первом заседании Гитлеру не хватило голосов.
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17.01.2021 08:27 Ответить
Щрьодєр, не прикидайся шлангом. Причина відома - московія це нацистська держава, яку опосередковано підтримує колишній третій рейх.
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17.01.2021 06:37 Ответить
Дурила из дурил, а как заговорил!
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17.01.2021 06:50 Ответить
Немецкая проститутка что-то подозревает.
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17.01.2021 07:11 Ответить
Дошло как до жирафа.
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17.01.2021 07:15 Ответить
Шредер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО
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17.01.2021 07:20 Ответить
«Дискуссия - особенно при участии Америки - о включении Грузии и Украины в НАТО - не более чем стратегия окружения России», - сказал Шредер.
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17.01.2021 07:21 Ответить
Ну да , а то зараз козлoстан не знаходиться - в окруженіі стран НАТО .. А от Україна і Грузія такі величезні що оточили б її - нє моргнув глазом .. !
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17.01.2021 08:12 Ответить
вот это нежданчик
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17.01.2021 07:36 Ответить
На Расее есть уголовная статья, за отрицание КРЫМНАШ, так что товарисЧ Шредер суши сухари
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17.01.2021 08:23 Ответить
Шредер - канцлер Германии, который на услужении... ШРЕДЕРИЗАЦИЯ всей Европы, которая и до того была продажной...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
................................................................................................
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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17.01.2021 08:49 Ответить
О Всесвіте!!!!!
Ні честі, ні совісті, ні гордості!!!
Шрьодер повія прокацаплена, яка за гроші дозволить абсолютно все над собою!!!
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17.01.2021 09:16 Ответить
О! А Шо случилось? ***** перестал вкусно кормить?
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17.01.2021 09:29 Ответить
Во! Шо Байден животворящий делает!
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17.01.2021 09:44 Ответить
Шредеру задержали тринадцатую зарплату за 2020 год. Решился на маленький шантаж. ( при этом Путин тут не при чем, Севастополь мог оказаться базой НАТО ( а что Украина не вправе у себя на территории определять самостоятельно где и что размещать) и т.д. Вот не знаю в итоге то ли возмущаться продажности политиков ЕС ( самого высокого ранга) или возмущаться президентом Трампом и его командой которые оказались в завязке к Путинило и его спецслужбам то ли на бабках, то ли на компромате, то ли по схожести мыслей и желаний авторитаризма. Или наоборот "аплодировать" кремлявским за то что они вот так баблом и компроматом опутали пол мира , ну или почти весь мир. Тоже нужно было суметь,. Камни им пад-ам на голову.
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17.01.2021 09:50 Ответить
пусть тратят
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17.01.2021 09:58 Ответить
а говорят евреи беспринципные, холуи, и тд. а ляньте как фриц из за грошей корячится и тем и тем подлизнуть и тупым прикидывается (?)
на нарушение международного порядка не реагировать нельзя, тепил, иначе завтра и у Германии кто-нибудь что-нибудь аннексирует, и пойдёт по миру волна беспредела, 2 мировая война началась между прочим с аннексии Судетской области и все тогда попустили, путь третьего рейха сейчас повторяет Россия оттого и шредеры и сброд расистский и тд. по миру поддерживает, кацапы считают что они славяноарийцы на полном серьёзе
и Рим какой то там муть такая у дегенератов
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17.01.2021 09:57 Ответить
Я так гадаю, що скоро в Германії відмінять покарання за порушення законів. Шредер особисто внесе законопроект: відмінити усі покарання за порушення законів. А то, якось нечесно виходить, міжнародні закони можна безкарно порушувати, а закони країни не можна. Цікаво подивитися, що тоді буде з Германією. А ще краще зробити це локально, у тих місцях де він має майно.
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17.01.2021 11:05 Ответить
я думаю, що цей рукій підлабузник шрьодер отримав "тривожні дзвіночки" з Вашингтону....і забігав пес-продажний...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.01.2021 11:12 Ответить
полезные санкции мешают достроить северный поток 2, а денег то хочется, вот и скулит
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17.01.2021 11:21 Ответить
Странно, хотя и не очень... *) -- никакого интервью Шрёдера за 15 января, в
Der Spiegel нету.
https://www.spiegel.de/thema/gerhard_schroeder/
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17.01.2021 11:38 Ответить
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-rechnet-im-streitgespraech-mit-den-usa-ab-ihr-******-mich-mal-a-00000000-0002-0001-0000-000174874869 тут , якщо є підписка на платний spiegel.
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17.01.2021 13:31 Ответить
Это не то.
Про интервью, даже аннонса нет...
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17.01.2021 13:39 Ответить
Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.- вот и весь сказ от фрица- рашистского пособника Шредера. Будь Украина в НАТО , рашист бы никогда не смог нарушать международное право "быть оккупантом украинской земли. Да и Украина,как суверенное и независимое государство , согласно все тому же международному праву,имеет право ,вступать в тот или инной военно -политический союз ,или блок,для обеспечения териториальной целосности и безопасности страны...
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17.01.2021 13:44 Ответить
Поздновато он решил отмыться. Ублюдок
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17.01.2021 13:44 Ответить
По логико кацапской шавки Шредера:не нужно наказывать убийцу,ведь убитого уже не вернешь
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17.01.2021 14:08 Ответить
Всплыл как , как уХйло с известным амфорами - крутой и правильный, главное - до мозга и до костей честный в услужении Рашистскому Папе.
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17.01.2021 16:41 Ответить
01.03.2014
Закон разрешает использовать ВС для защиты россиян за рубежом
Обращение президента России Владимира Путина в Совет Федерации https://rg.ru/2014/03/01/krym1-site.html об использовании Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, выглядит не только логичным, своевременным, но и абсолютно законным.

В сегодняшнем обращении президента в Совфед упомянуты сразу два фактора, которые полностью отвечают требованиям этого закона. Первый - экстраординарная ситуация на Украине угрожает жизни гражданам РФ и нашим соотечественникам. Второй - https://rg.ru/sujet/5184/index.html под угрозой также оказались военнослужащие российского Черноморского флота , который дислоцируется в Крыму в соответствии с международным договором.
https://rg.ru/2014/03/01/armia-site.html
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17.01.2021 17:25 Ответить
 
 