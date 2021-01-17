Глава совета директоров "Роснефти" Шредер: Оккупация Крыма Россией была явным нарушением международного права
Аннексия украинского Крыма Российской Федерацией была явным нарушением международного права.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.
Шредер в настоящее время занимает пост главы совета директоров компании "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2. В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге "Последний шанс", что Путин "переступил грань, которую не следовало переступать".
Со своей стороны, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в России, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ.
Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.
При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Задний ход пробует...
денех нет, сказал, но ты держись !
Надо б ему еще аннал освоить. Времена скоро тяжелые для него настанут...
патамуша путло зажал
Нам и не надо чтобы Крым возвращали - нам надо, чтобы за аннексию сполна заплатили.
Лучшая плата - избавиться от соседа в виде нынешней "россии".
То есть Шредер полагает, что в России есть кто-то, кто аннексировал Крым против воли Обнуйла, который сам приказал захватить Крым, но с оговоркой, что я вам подарю Крым, а дальше вы сами за него отвечаете.
Севастополю было бы не так уж страшно, если не сказать желательно оказаться на территории западного альянса. Берлину, как известно такое нахождение на пользу пошло.
Это верно, Крым вернется когда президенты России кончатся
Президент России просто сглотнёт.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
................................................................................................
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Ні честі, ні совісті, ні гордості!!!
Шрьодер повія прокацаплена, яка за гроші дозволить абсолютно все над собою!!!
на нарушение международного порядка не реагировать нельзя, тепил, иначе завтра и у Германии кто-нибудь что-нибудь аннексирует, и пойдёт по миру волна беспредела, 2 мировая война началась между прочим с аннексии Судетской области и все тогда попустили, путь третьего рейха сейчас повторяет Россия оттого и шредеры и сброд расистский и тд. по миру поддерживает, кацапы считают что они славяноарийцы на полном серьёзе
и Рим какой то там муть такая у дегенератов
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Der Spiegel нету.
https://www.spiegel.de/thema/gerhard_schroeder/
Про интервью, даже аннонса нет...
Закон разрешает использовать ВС для защиты россиян за рубежом
Обращение президента России Владимира Путина в Совет Федерации https://rg.ru/2014/03/01/krym1-site.html об использовании Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, выглядит не только логичным, своевременным, но и абсолютно законным.
В сегодняшнем обращении президента в Совфед упомянуты сразу два фактора, которые полностью отвечают требованиям этого закона. Первый - экстраординарная ситуация на Украине угрожает жизни гражданам РФ и нашим соотечественникам. Второй - https://rg.ru/sujet/5184/index.html под угрозой также оказались военнослужащие российского Черноморского флота , который дислоцируется в Крыму в соответствии с международным договором.
https://rg.ru/2014/03/01/armia-site.html