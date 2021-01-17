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Новости Местные выборы-2020
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17 января в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском пройдут повторные выборы мэров

17 января в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском пройдут повторные выборы мэров

В воскресенье, 17 января, пройдут повторные выборы мэров в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Выборы городского головы Броваров пройдут согласно судебному решению. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября.

Согласно данным сайта Центральной избирательной комиссии, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

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Повторные выборы в Борисполе и Новгород-Северском назначены из-за того, что победители выборной гонки умерли. Так, Анатолий Федорчук, который был мэром Борисполя с 2006 года, скончался от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до официального объявления результатов выборов.

Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко (занимал эту должность с 2015 года и лидировал по итогам выборов в 2020 году) умер 29 октября в результате двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

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Борисполь (770) Бровары (338) местные выборы (2752)


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Харьков пляти забыли 😡😡😡🐑🐏
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17.01.2021 06:50 Ответить
Хрен кто туда пойдёт в такую холодину
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17.01.2021 08:15 Ответить
Принагідно нагадаю журналістам ЦЕНЗОРа, що англо-французький "мер" то є український війт.
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17.01.2021 10:21 Ответить
 
 