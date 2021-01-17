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"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями

АО "Укрзализныця" планирует восстановить железнодорожное сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава компании Владимир Жмак сообщил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

Он также напомнил, что в конце 2020 года "Укрзализныця" восстановила ж/д сообщение с Авдеевкой.

По мнению Жмака, с гуманитарной и экономической точки зрения, прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией для "Укрзализныци" невыгодно.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", - отметил глава "Укрзализныци".

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Автор: 

Крым (26435) Укрзализныця (2766) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+12
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

А так хочется , да?
Готовите ж/д для удобства оккупантов?
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17.01.2021 03:18 Ответить
+6
Этот шиз точно работает в Укрзализныце?))) Что он будет восстанавливать?))) Сначала отменит поезда в Новоалексеевку, а потом их восстановит?))) Или может отменит пригородные поезда до ст. Сиваш и Вадим?)))
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17.01.2021 02:53 Ответить
+6
Пожалійте їх, вони терплять збитки, а не потерпаютьза долі сиріт і вдів тих воїнів, які гинуть на війні і за тих воїнів, які скалічені душею і тілом.
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17.01.2021 07:15 Ответить
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Этот шиз точно работает в Укрзализныце?))) Что он будет восстанавливать?))) Сначала отменит поезда в Новоалексеевку, а потом их восстановит?))) Или может отменит пригородные поезда до ст. Сиваш и Вадим?)))
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17.01.2021 02:53 Ответить
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

А так хочется , да?
Готовите ж/д для удобства оккупантов?
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17.01.2021 03:18 Ответить
Пожалійте їх, вони терплять збитки, а не потерпаютьза долі сиріт і вдів тих воїнів, які гинуть на війні і за тих воїнів, які скалічені душею і тілом.
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17.01.2021 07:15 Ответить
Ты больное вообще нахрен?Нафига тебе вообще новости читать?Сам пиши что-то,порождаемое воспаленным мозгом и извращенным сознанием
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17.01.2021 14:03 Ответить
Да ладно, открывайте уже сразу сообщение с Симферополем, вам ведь этого хочется, к чему полумеры? Мудрый нарид ждет.
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17.01.2021 07:58 Ответить
"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 728"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 4930"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 2453
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17.01.2021 08:32 Ответить
Не сміши свої лапті і балалайку. "Тіхо сам с собою я вєду бєсєду". Так кацапчику? Ти можеш побудувати гіперлуп-***** із Києва прямо в Сімферополь, пустити в Північно кримський канал пиво замість води, але українським Крим від цього не стане. Навпаки, чим більша підтримка місцевого населення і влади, тим менше бажання щось міняти. Тільки дустом і санкціями можна витравити звідти кремлівських крис.
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17.01.2021 12:45 Ответить
И еще надцать лет будут тихо шептать о воссоединении?
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17.01.2021 13:12 Ответить
А ты хотел, чтоб мы аж бегом переступили черезь кровь киборгов и тысячи погибших?
Чтоб мы по-быстрому простили "путен введи" и "парад" пленых, вспоротые животы и подвалы?
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17.01.2021 13:39 Ответить
Я проти щоб з моїх податків керівник Укрзалізниці отримував 700 тис. зарплати, та викидав гроші на покращення життя представникам окупантів нашого українського Криму!
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17.01.2021 10:41 Ответить
Долго придумывал?) Сказочник))) На ватапланах эти "тучи" туда перемещаются?))) Я уже молчу, что какой дурак будет туда ехать работать, если есть куча возможностей заработать в разы больше, в той же Европе)
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17.01.2021 11:11 Ответить
Іди в сраку покращиватєль. Уже покращили в Донбасі.
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17.01.2021 12:48 Ответить
Так ради Бога, пусть только к нам не лезут.
А освобождать от себя УКРАИНСКУЮ землю им придется.
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17.01.2021 13:25 Ответить
История подтверждает- чем больше угождать сволочи, тем скорее она усядется тебе на шею и ножки свесит. И еще будет считать, что ей должны.
Нет уж , спешить некуда
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17.01.2021 13:23 Ответить
Вот только не надо придумывать сказки.Уже много ломанувшихся в Крым расеян валят обратно на родину.
А те типа украинцы, которые едут в оккупированный Крым это хохлы вульгарис.
Им ничего не пахнет.Такие людишки есть во всех странах.
Но это их проблемы
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17.01.2021 13:21 Ответить
Ну так пусть живут и радуюются, только к нам не лезут и ничего от нас не требуют. Тчк
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17.01.2021 13:41 Ответить
А чим покращує?
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17.01.2021 14:05 Ответить
Хай краще в Україні відновлять пасижирські перевезення хоча би як було до карантину, а то крім електропоїздів пригородніх для людей більш нічого немає, інтерсіті ще в 2014 повітря замість пасажирів ганяв, інші потяги окрім великих міст більш ніде не зупиняються все бл...ть для людей. Полтавька обл. судячи по графіку зупинки потягів це тільки Полтава,Миргород,Лубни і Кременчук всі інші населені пункти рилом не вийшли шоб користуватися послугами нормальних потягів тільки ржаві електрички тільки хардкор.
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17.01.2021 13:27 Ответить
Фиг вам Полтавы, Лубны и Миргороды. Власть хочет ублажать предателей
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17.01.2021 13:43 Ответить
 
 