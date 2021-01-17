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Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя. ФОТОрепортаж

В Донецкой области, при попытке бегстве с места преступления, правоохранителями был застрелен нарушитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации в полиции Донецкой области.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", – сказано в сообщении.

По информации полиции, происшествие произошло на окраине пос.Сартана в районе Мариуполя, где во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила лиц, осуществлявших незаконную вырубку леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

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Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности.

Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя.

Обстоятельства происшествия проверяются.

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По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.

"Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается", – уточнили в полиции.

По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 01
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 02
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 03
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 04
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 05
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 06
Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя 07

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Автор: 

Нацполиция (16603) стрельба (3271) Донецкая область (10119)


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Топ комментарии
+56
"Порядок должен быть"
Отто фон Бисмарк

нехрен по ночам колхозный лес рубать и наезжать на полицейского
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17.01.2021 02:03 Ответить
+43
Везде бы так работали: с копателями янтаря, пильщиками леса, браконьерами-рыболовами и охотниками. А то в Украине самое лучшее для природного мира места - Чернобыль. В остальных местах сами же украинцы зверски уничтожают природу.
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17.01.2021 05:24 Ответить
+35
Наконец-то!
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17.01.2021 02:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Полиция его «отпустила» на 50 метров, а затем открыла огонь. Вот это, я понимаю, стрелковая подготовка! С пистолета с 50 метров, по движущейся машине, супермен наверное. А вообще полицейский действовал согласно статьи 46 п7 закона о полиции.
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17.01.2021 13:52 Ответить
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей та/або поліцейського, где тут сказано про убийство лица находящегося за рулем?
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17.01.2021 14:52 Ответить
А пуля с пистоля на 50 м долетит?
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18.01.2021 08:55 Ответить
С какой целью интересуетесь?
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18.01.2021 08:59 Ответить
Привет Одессе-маме!Шоб я так жил ,как вам сказал!
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18.01.2021 09:06 Ответить
Якщо навіть неуважно прочитати "іншу сторону", то можна констатувати - це повна маячня.
Питання в іншому: чому син директора ринку вважає всіх ідіотами?
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17.01.2021 15:57 Ответить
бо сам - ідіот
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18.01.2021 13:12 Ответить
Сошлись в смертельной схватке два альфа-самца - директор рынка и ментовский начальник и стали выяснять кто из них круче. Победил тот, кто ходит с пистолем.
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17.01.2021 18:38 Ответить
Не верю я ,что сын директора рынка занимается вырубкой леса.Мусора ,твари тварючие убили человека не за хер,и придумали версию о наезде на мусарилу.Твари.Как говорит главный мусор страны-Мусора не люди-и он прав.
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17.01.2021 14:43 Ответить
Скільки ходок мав, страдалєц-пєтушок?
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17.01.2021 15:59 Ответить
Убитым оказался директор рынка Киевский в Мариуполе Владимир Мигоцкий, случайность, совпадение?
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17.01.2021 14:55 Ответить
Я трошки з іншого боку. Я пасічник - і дуже погано коли знищують лісосмуги з акації. Це і для бджолярів погано і для фермерів.
А в прифронтовій зоні зажиратися з поліцейськими - це треба бути зовсім нерозумним.
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17.01.2021 15:05 Ответить
Поліцейське відео дасть відповідь на всі питання. Воно точно є.
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17.01.2021 16:36 Ответить
Придурки застрелили людину
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17.01.2021 16:39 Ответить
Тут два варіанти, або поліцаї не вміють стріляти, або їм видали пістолети з кривою люфою. Стріляв по колесах, а попав в людину( ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения Источник: https://censor.net/ru/n3242236) Мєнт не відмажеться
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17.01.2021 16:42 Ответить
Видно, що ти жодного разу не стріляв з пістоля...
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17.01.2021 16:45 Ответить
А по твоему, если целишь в колесо, то пуля обязательно попадёт в водилу? Та здесь и к бабке не ходи, специально выстрел был направлен в водителя.
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17.01.2021 23:32 Ответить
Снайпер? Руцьких бойовичків передивився?
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31.01.2021 17:18 Ответить
Тут дуло кривое, как из него стрелять-то?

Тебе честь оказана, дубина, это именное оружие.

Гордиться должен, а ты кобенишься тут
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19.01.2021 08:31 Ответить
В молодості мені присвоїли перший розряд, виконав на першості міста. В СА служив три роки і отримав добру військову спецпідготоку. Нахрена мент стріляв в напрямку людини, не вміючи це робити?
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17.01.2021 17:23 Ответить
В молодості мені присвоїли перший розряд, виконав на першості міста

===
З мілкашного пістоля в тиру. Оце і все?
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17.01.2021 18:16 Ответить
Бо "нахрена" ліс пиляти, дорогенький...
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17.01.2021 21:49 Ответить
Бо нахер сідати в вилучене авто і їхати, коли тобі сказали стояти.
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31.01.2021 17:19 Ответить
сегодня лес ворует завтра в дом с ножом к соседу ....
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17.01.2021 17:53 Ответить
Отряд не заметил потери бойца. Туда ему и дорога!
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17.01.2021 18:14 Ответить
коп поступил правильно , и вобще по жизни - если на тебя едет авто ( неважно где ), и не тормозит - то стреляй ( если есть ствол ) сразу на поражение , а если стекло тонированное - то веером ( беглым ) , че будет потом ? но ты останешся жив и невредим
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17.01.2021 18:20 Ответить
Какая то фигня , если учесть , что застреленный директор одного из рынков в Марике , человек явно не бедный
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17.01.2021 19:28 Ответить
Якщо він свідомо їхав на людину , то застрелити піда раса має бути не правом , а обов'язком поліцейського , чітко і недвозначно прописаним у законі .
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17.01.2021 20:15 Ответить
Довели людей , приходится за дрова умирать.
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17.01.2021 20:25 Ответить
Я думаю ребятки захотели дома шашлычков откушать,
а тут рейд какой-то или райд от тараканов
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19.01.2021 08:34 Ответить
тут нужно скрупулезное расследование ... если мусора будут так стрелять то всех постреляют кроме неприкосновенных ... а вы лохторат хавайте
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17.01.2021 22:13 Ответить
Это лайк господа! Наконецто наши копы становятся ввзрослыми мальчиками!...А не мальчиками для битья!
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17.01.2021 22:27 Ответить
Согласна с некоторыми комментаторами, что нефиг было с прифронтовыми полицейскими конфликтовать. Они и так постоянно на стреме из за близости фронта, а тут еще и неадекваты нервы мотают, и сбил полицейского на машине. Вот и получил пулю в лоб! А стоял бы спокойно, то и жив бы остался и отделался бы штрафом.
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18.01.2021 08:46 Ответить
Поліція авакяна затримала злодіїв, які крали ліс!! Це сенсація, бл.!!!! Ви хоч читайте статтю уважно! У злодіїв була ГАЗЕЛЬ! КАРЛ, Газель! Скільки в російське корито влізе лісу? Максимум 2 тонни. Чому поліція не затримує ЛІСОВОЗИ??
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18.01.2021 11:28 Ответить
Чому, чому?!
Шо тут непойнятно: треба тоді стріляти з калашів і кулеметів,
і не в дирехторів ринку, а в уважаемых граждан - владельцев торговых центров, дупутатов и прочих неверных
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19.01.2021 08:38 Ответить
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